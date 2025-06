דקוד כתובות URL מסוכנות באופן מיידי עם הרחבה חדשה זו של Chrome שנוצרה עבור Cyber Sleuths

ניווט באזור האבטחה המודרני מרגיש לעתים קרובות כמו לעבור שדה מטבעות מלא באיומים מוסתרים בחכמה.Gore64, תוסף דפדפן מבוסס כרום שנועד באופן מפורש לאנשי מקצוע בביטחון סייבר שמתמודדים באופן קבוע עם כתובות URL מוצפנות ורוצים שיטה מהירה ובטוחה כדי לפענח אותן מבלי ללחוץ עליהן.

מה זה GORE64?

Gore64 היא הרחבת דפדפן Chromium קלה וקל לשימוש שמזהה ומדפסת מכתבים מבוססי Base64 המוטבעים בהיפר-קישורים.באמצעות לחיצה ימנית על כל קישור חשוד, Gore64 מיידית מדפסת כל תוכן Base64 מוסתר, המאפשר למשתמשים להעריך במהירות איומים ולהבין בבטחה את היעד מבלי להסתכן בלחיצה אחת.

כיצד Gore64 עובד

לאחר ההתקנה, Gore64 מוסיף אפשרות בתפריט הקשר בשם "Gore64 של Barberion" לדפדפן מבוסס Chromium שלך.

לחיצה ימנית: בחר כל כתובת URL חשודה ומבלבלת. Decode: לחץ על "Gore64 של Barberion" מתוך התפריט הנוכחי. תצוגת תוצאות: ייפתח חלון חדש המציג את כתובות ה-URL המתוארות, ייתכן שתראה כמה תווים שאינם ניתנים לקריאה (gobbly gook), אך תסתכל בקפידה על כתובות ה-URL המתוארות בבירור בתוצאות המתוארות.





אין בקשות רשת, אין decoding של צד שלישי, פשוט נקי, מיידי decoding ישירות בדפדפן שלך.

מדריך ההתקנה של Gore64

שלב 1: הכנת הקבצים

יצירת מנהל חדש בשם Gore64 כולל שני קבצים חיוניים:

manifest.json: מכיל מטא-נתונים של הרחבה.

background.js: מנהל את הפונקציונליות של decoding.

Create a folder inside Gore64 named images and download the following 4 png’s https://postimg.cc/gallery/3KFTtKW



שלב 2: הפעל את מצב developer

פתח את Chrome או כל דפדפן מבוסס Chromium.

נווט אל chrome://extensions/.

הפעל את ההחלפה למצב Developer הממוקם בפינה הימנית העליונה.

שלב 3: להעלות את ההרחבה שלך

לחץ על Load unpacked ובחר את תיקיית Gore64.

ההרחבה Gore64 תהיה פעילה מיד.

דוגמה לשימוש מהיר

לחיצה ימנית על כל אתר מסוג Base64 חשוד:

https://malicious.example.com?data=aHR0cHM6Ly9zaGFkeS1zaXRlLmNvbQ==

בחר "Gore64 של Barberion" מהתפריט הקשר.

צפו בכתובת ה-URL המתוקנת:

https://shady-site.com

Note:הפלטה המתוקנת עשויה לכלול כמה תוכן בלתי קריא:

†Ûi ÿø¬qéí ž:Ü ¢¸?¢Úìþ)Ý Ëb §µ8œ‘ëY N'$zÒ ç¾x

התמקדו בכתובות URL קריאות בבירור כדי לזהות איומים פוטנציאליים.

תכונות מפתח

מהיר ומקומי: decoding מתרחש באופן מיידי בדפדפן שלך.

מאובטח: אין בקשות חיצוניות או יומן, מבטיח פרטיות ואבטחה.

נוח: אינטגרציה של תפריט הקשר הפשוט לשימוש.

אוניברסלי: תואם ל-Chrome, Edge, Brave ובדפדפנים אחרים של Chromium.

למה להשתמש ב-Gore64?

ניתוח אבטחה: ניתוח מהיר של כתובות אינטרנט מזויפות או תוכנות זדוניות מאובטחות.

התגובה לאירוע: דקוד כתובות URL בעלות משקל זדוניות מבלי לבצע אותן.

שיפור הפרודוקטיביות: לחסוך זמן ומאמץ בדרך כלל הושקע דיסקודי URL ידנית או באמצעות כלים חיצוניים.

התאמה

Gore64 כולל מספר סמלים באיכות גבוהה (16, 32, 48, 128 פיקסלים) שמבטיחים מראה חריף בכל רזולוציות שונות.

מסקנה

Gore64זהו כלי מיוחד ועוצמתי אידיאלי לאנשי מקצוע בתחום אבטחת סייבר הדורשים לפענח במהירות את כתובות ה-URL המבלבלות, זהו הרחבה פשוטה ויעילה לשמור על אבטחה דיגיטלית מבלי לפגוע בנוחות ובמהירות.

מצוידים בעצמכם עםGore64הדרך הטהורה והבטוחה ביותר לגלות איומים מוצפנים שמסתתרים מאחורי כתובות URL חשודות.

פתח את הסכנות הסתתרות. decode with Gore64.





תגית: JSON

{ "manifest_version": 3, "name": "Gore64", "version": "1.6", "description": "Decode Base64 encoded strings in links.", "permissions": ["contextMenus", "activeTab", "scripting"], "background": { "service_worker": "background.js" }, "icons": { "16": "images/16.png", "32": "images/32.png", "48": "images/48.png", "128": "images/128.png" } }





תגית: JS

chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => { chrome.contextMenus.create({ id: "base64Decode", title: "Barberion's Gore64", contexts: ["link"] }); }); chrome.contextMenus.onClicked.addListener((info, tab) => { if (info.menuItemId === "base64Decode") { const url = info.linkUrl; // Regular expression to identify potential Base64 strings const base64Pattern = /(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?/g; const matches = url.match(base64Pattern) || []; let decodedResults = []; matches.forEach((potentialBase64) => { try { if (potentialBase64 && potentialBase64.length > 0) { // Decode the Base64 string let decodedText = atob(potentialBase64); // Attempt to convert decoded text to readable UTF-8 string try { decodedText = decodeURIComponent(escape(decodedText)); } catch (e) { // If conversion fails, use the original decoded text } // Append to results decodedResults.push(decodedText); } } catch (e) { // Ignore errors and continue } }); if (decodedResults.length > 0) { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayDecodedResults, args: [decodedResults.join("



")] }); } else { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayNoBase64Found }); } } }); function displayDecodedResults(decodedText) { const htmlContent = ` <div id="customDialog" style="position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: white; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; z-index: 10000; font-family: Arial, sans-serif; width: 80%; max-width: 600px; box-shadow: 0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.2);"> <h2 style="margin-top: 0;">Decoded Base64</h2> <textarea style="width: 100%; height: 200px;" readonly>${decodedText}</textarea> <br><br> <button id="closeDialog">Close</button> </div> `; const dialogElement = document.createElement('div'); dialogElement.innerHTML = htmlContent; document.body.appendChild(dialogElement); document.getElementById('closeDialog').addEventListener('click', () => { dialogElement.remove(); }); } function displayNoBase64Found() { alert("No valid Base64 encoded string found."); }