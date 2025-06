危険なURLを即座に解読するこの新しいChrome拡張子は、サイバースローズのために構築されています

現代のセキュリティ環境を航行することは、スマートに隠蔽された脅威に満ちた地雷場を横断するような感じがすることもあります。これらの脅威のうち、Base64で暗号化された暗号化されたURLは、ユニークなリスクです。Gore64クロムベースのブラウザ拡張子は、定期的に暗号化されたURLに遭遇し、クリックすることなくそれを解読するための迅速かつ安全な方法を望むサイバーセキュリティの専門家のために明示的に設計されています。

GORE64って何?

Gore64 は軽量で使いやすい Chromium ブラウザ拡張子で、ハイパーリンクに埋め込まれた Base64 で暗号化された文字列を識別し、解読します。 疑わしいリンクを右クリックすると、Gore64 はすぐに隠された Base64 コンテンツを解読し、ユーザーが脅威を迅速に評価し、クリックをリスクなしに目的地を安全に理解することができます。

GORE64の使い方

インストールすると、Gore64 は「Barberion's Gore64」というコンテキスト メニュー オプションを Chromium ベースのブラウザに追加します。

右クリック:不審で曖昧な URL を選択します。 デコード: コンテキストメニューから「Barberion's Gore64」をクリック。 結果を見る:解読されたURLを表示する新しいウィンドウが開きます. You may see some non-readable characters (gobbly gook), but look carefully for the clearly readable URLs within the decoded results. あなたはいくつかの読み取れない文字 (gobbly gook) を見ることができます。





ネットワークリクエストなし、第三者デコードなし、あなたのブラウザで直接クリーンで瞬時にデコードするだけです。

Gore64のインストールガイド

ステップ1:ファイルの準備

名前の新しいディレクトリを作成する Gore64 2 重要なファイルを含む:

manifest.json: 拡張子メタデータを含む。

background.js: デコード機能を管理します。

Create a folder inside Gore64 named images and download the following 4 png’s https://postimg.cc/gallery/3KFTtKW



ステップ2:開発者モードを有効にする

Chrome または Chromium ベースのブラウザを開きます。

chrome://extensions/ へ移動します。

右上隅に位置する開発者モードの切り替えを有効にします。

ステップ 3: Load Your Extension

Load unpacked をクリックし、Gore64 ディレクトリを選択します。

Gore64の拡張機能はすぐに動作します。

早速使用例

疑わしい Base64 暗号化 URL を右クリックします。

https://malicious.example.com?data=aHR0cHM6Ly9zaGFkeS1zaXRlLmNvbQ==

「Barberion's Gore64」をコンテキストメニューから選択します。

デコードされたURLをすぐに表示する:

https://shady-site.com

Note:解読された出力には、いくつかの読み取り不可能なコンテンツが含まれる場合があります:

†Ûi ÿø¬qéí ž:Ü ¢¸?¢Úìþ)Ý Ëb §µ8œ‘ëY N'$zÒ ç¾x

潜在的な脅威を特定するために、明確に読み取れるURLに焦点を当てましょう。

主な特徴

Fast & Local: デコードはあなたのブラウザで即座に起こります。

セキュア:外部のリクエストやログなしで、プライバシーとセキュリティを確保します。

使いやすいコンテキストメニューの統合

Universal: Chrome、Edge、Brave、その他のChromiumブラウザと互換性があります。

なぜGore64を使うのか?

セキュリティ分析:暗号化されたフィッシングまたはマルウェア URL を迅速に安全に分析します。

Incident Response: 実行することなく悪意のあるパイロード URL を解読します。

生産性の向上:通常、手動または外部ツールを使用してURLを解読するために費やした時間と労力を節約します。

カスタマイズ

Gore64には、複数の高品質のアイコン(16、32、48、128ピクセル)が含まれており、さまざまな解像度で鋭い表示が確保されています。

結論

Gore64暗号化された URL を迅速に解読する必要があるサイバーセキュリティの専門家に最適な専門的で強力なツールです。 快適性や速度を損なうことなくデジタルセキュリティを維持するためのシンプルで効率的な拡張です。

Equip yourself withGore64よりクリーンで安全な方法は、不審なURLの背後にある暗号化された脅威を発見することです。

隠れた危険を解き明かす Gore64 で解読する





{ "manifest_version": 3, "name": "Gore64", "version": "1.6", "description": "Decode Base64 encoded strings in links.", "permissions": ["contextMenus", "activeTab", "scripting"], "background": { "service_worker": "background.js" }, "icons": { "16": "images/16.png", "32": "images/32.png", "48": "images/48.png", "128": "images/128.png" } }





chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => { chrome.contextMenus.create({ id: "base64Decode", title: "Barberion's Gore64", contexts: ["link"] }); }); chrome.contextMenus.onClicked.addListener((info, tab) => { if (info.menuItemId === "base64Decode") { const url = info.linkUrl; // Regular expression to identify potential Base64 strings const base64Pattern = /(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?/g; const matches = url.match(base64Pattern) || []; let decodedResults = []; matches.forEach((potentialBase64) => { try { if (potentialBase64 && potentialBase64.length > 0) { // Decode the Base64 string let decodedText = atob(potentialBase64); // Attempt to convert decoded text to readable UTF-8 string try { decodedText = decodeURIComponent(escape(decodedText)); } catch (e) { // If conversion fails, use the original decoded text } // Append to results decodedResults.push(decodedText); } } catch (e) { // Ignore errors and continue } }); if (decodedResults.length > 0) { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayDecodedResults, args: [decodedResults.join("



")] }); } else { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayNoBase64Found }); } } }); function displayDecodedResults(decodedText) { const htmlContent = ` <div id="customDialog" style="position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: white; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; z-index: 10000; font-family: Arial, sans-serif; width: 80%; max-width: 600px; box-shadow: 0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.2);"> <h2 style="margin-top: 0;">Decoded Base64</h2> <textarea style="width: 100%; height: 200px;" readonly>${decodedText}</textarea> <br><br> <button id="closeDialog">Close</button> </div> `; const dialogElement = document.createElement('div'); dialogElement.innerHTML = htmlContent; document.body.appendChild(dialogElement); document.getElementById('closeDialog').addEventListener('click', () => { dialogElement.remove(); }); } function displayNoBase64Found() { alert("No valid Base64 encoded string found."); }