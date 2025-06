ይህ አዲስ የ Chrome አጠቃቀም ለ Cyber Sleuths የተመሰረተ ነው

የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜGore64በ Chromium ላይ የተመሠረተ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ ለኮምፒውተር ደህንነት ባለሙያዎች የተመሠረተ ነው, እነርሱም በተለምዶ ኮምፒውተር URLs ጋር ተስማሚ ናቸው እና በእርግጥ መክፈት አይችልም.

Gore64 ምንድን ነው?

Gore64 በ Hyperlinks ውስጥ የተመሠረተ Base64-Coded strings ለመውሰድ እና ለመውሰድ አንድ ቀላል, ቀላል መጠቀም Chromium መተግበሪያ አጠቃቀም ነው. ማንኛውም የፈለጉት አገናኝ ላይ በቀጥታ ጠቅ ያድርጉ, Gore64 በቀላሉ ማንኛውም የፈለጉት Base64 ይዘት ለመውሰድ ያደርጋል, ተጠቃሚዎች ፈጣን ደንበኞች ማረጋገጥ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ማወቅ ያደርጋል.

Gore64 እንዴት ይሰራል

አንድ ጊዜ መጫን, Gore64 የእርስዎ Chromium ላይ የተመሠረተ መተግበሪያው ወደ "Barberion's Gore64" የሚታወቀው የኮንክቶፕሚኒየም አማራጮች ያካትታል. እዚህ የ step-by-step ተግባር ነው:

እባክዎን ያግኙ: እባክዎን ያግኙ, እባክዎን ያግኙ, እባክዎን ያግኙ. የ "Barberion's Gore64" ከኮንክቶፕ ማኔ ውስጥ ጠቅ ያድርጉ. የጽሑፍ ውጤቶች ይመልከቱ: አንድ አዲስ የጽሑፍ URLs ይመልከቱ. የጽሑፍ ውጤቶች ውስጥ የጽሑፍ URLs ይመልከቱ, ነገር ግን በጽሑፍ ውጤቶች ውስጥ የጽሑፍ URLs ይመልከቱ.





ምንም አውታረ መረብ ጥያቄዎች, ምንም የቴክኒክ ክፍሎች decoding, ብቻ ደህንነቱ የተጠበቀ, በቀላሉ በይነገጽዎ ውስጥ decoding.

Gore64 መጫን መመሪያ

ደረጃ 1: ፋይሎችን ለመፍጠር

አንድ አዲስ አድራሻ ለመፍጠር Gore64 ሁለት አስፈላጊ ፋይሎች ያካትታል:

Manifesto.json: የፕላስቲክ ውሂብ ያካትታል.

background.js: የክፍያ ተግባራዊነት ይጠቀማል.

Create a folder inside Gore64 named images and download the following 4 png’s https://postimg.cc/gallery/3KFTtKW



ደረጃ 2: የ Developer Mode ይጫኑ

Chrome ወይም ማንኛውም Chromium ላይ የተመሠረተ መተግበሪያ ይጀምራል.

ወደ Chrome://Extensions/.

የፕሮጀክት መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ መተግበሪያ

ደረጃ 3: የእርስዎን ውፍረት መጫወት

ጠቅ ያድርጉ Load unpacked እና በ Gore64 መዳረሻ ይምረጡ.

የ Gore64 ውፍረት በቀላሉ ይሰራል.

ፈጣን መጠቀም ምሳሌ

ማንኛውም የ Base64-Coded URL ያግኙ:

https://malicious.example.com?data=aHR0cHM6Ly9zaGFkeS1zaXRlLmNvbQ==

የ "Barberion's Gore64" ከኮንክቶፕ ማኔት ይምረጡ.

ይመልከቱ ቀጥተኛ URL:

https://shady-site.com

Note:የፈጠራ ውፅዓት አንዳንድ የማይታወቁ ይዘት ሊኖረው ይችላል:

†Ûi ÿø¬qéí ž:Ü ¢¸?¢Úìþ)Ý Ëb §µ8œ‘ëY N'$zÒ ç¾x

እርስዎ የሚፈልጉትን የ URLs ላይ ያተኮሩ ይችላሉ.

ዋና ባህሪያት

Fast & Local: Decoding በእርስዎ መተግበሪያ ውስጥ በቀላሉ ይሆናል.

ደህንነቱ የተጠበቀ: ምንም ውስጣዊ ጥያቄዎች ወይም መለያዎች, ደህንነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ.

ተስማሚ: አጠቃቀም ቀላል የኮንክቶፕ ምልክቶች መተግበሪያ.

Universal: Chrome, Edge, Brave እና ሌሎች Chromium መተግበሪያዎች ጋር ተኳሃኝ.

በ Gore64 እንዴት ይጠቀማል?

ደህንነት ልማት: ፈጣን እና ደህንነቱ የተጠበቀ የ phishing ወይም malware URLs ይታያል.

በይነገጽ ላይ, በይነገጽ ላይ, በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ በይነገጽ ላይ.

የተሻለ ምርት: ጊዜ እና ፍላጎት ያቀርባል, በአብዛኛው ጊዜ በሽያጭ ወይም በሽያጭ መሣሪያዎችን በመጠቀም URLs ለመፍጠር ይቆያል.

ብጁነት

Gore64 በርካታ ከፍተኛ ጥራት አክሲኖችን (16 ፣ 32 ፣ 48 ፣ 128 ፒክስል) ያካትታል, ይህም የተለያዩ መፍትሔዎች ላይ ታዋቂነት ያረጋግጣል.

መጨረሻው

Gore64የ Cybersecurity ባለሙያዎች የሚፈልጉት አንድ ልዩ, የኃይል መሣሪያ ነው, እነሱም በፍጥነት የኮምፒውተር URLs ለመፍጠር ያስፈልጋቸዋል. ይህ ቀላል እና ውጤታማ መተግበሪያ ነው, የዲጂታል ደህንነት ለመጠበቅ ወይም ፍጥነት ለመጠበቅ.

የእርስዎን መሣሪያ ጋርGore64—የተኮር እና ደህንነቱ የተጠበቁ መንገድ ለስማሚ URLs የሚቆጠሩ የኮምፒውተር ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነቱ የተመሠረተ ደህንነት.

የኮምፒውተር መተግበሪያዎች በ Gore64 ይጠቀማሉ.





መኖሪያ ቤት: JSON

{ "manifest_version": 3, "name": "Gore64", "version": "1.6", "description": "Decode Base64 encoded strings in links.", "permissions": ["contextMenus", "activeTab", "scripting"], "background": { "service_worker": "background.js" }, "icons": { "16": "images/16.png", "32": "images/32.png", "48": "images/48.png", "128": "images/128.png" } }





መኖሪያ ቤት.js

chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => { chrome.contextMenus.create({ id: "base64Decode", title: "Barberion's Gore64", contexts: ["link"] }); }); chrome.contextMenus.onClicked.addListener((info, tab) => { if (info.menuItemId === "base64Decode") { const url = info.linkUrl; // Regular expression to identify potential Base64 strings const base64Pattern = /(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?/g; const matches = url.match(base64Pattern) || []; let decodedResults = []; matches.forEach((potentialBase64) => { try { if (potentialBase64 && potentialBase64.length > 0) { // Decode the Base64 string let decodedText = atob(potentialBase64); // Attempt to convert decoded text to readable UTF-8 string try { decodedText = decodeURIComponent(escape(decodedText)); } catch (e) { // If conversion fails, use the original decoded text } // Append to results decodedResults.push(decodedText); } } catch (e) { // Ignore errors and continue } }); if (decodedResults.length > 0) { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayDecodedResults, args: [decodedResults.join("



")] }); } else { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayNoBase64Found }); } } }); function displayDecodedResults(decodedText) { const htmlContent = ` <div id="customDialog" style="position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: white; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; z-index: 10000; font-family: Arial, sans-serif; width: 80%; max-width: 600px; box-shadow: 0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.2);"> <h2 style="margin-top: 0;">Decoded Base64</h2> <textarea style="width: 100%; height: 200px;" readonly>${decodedText}</textarea> <br><br> <button id="closeDialog">Close</button> </div> `; const dialogElement = document.createElement('div'); dialogElement.innerHTML = htmlContent; document.body.appendChild(dialogElement); document.getElementById('closeDialog').addEventListener('click', () => { dialogElement.remove(); }); } function displayNoBase64Found() { alert("No valid Base64 encoded string found."); }