176 ریڈنگز

اپنے Gran Turismo 7 Sim Racing کو ایک DIY Tachometer کے ساتھ اگلے سطح پر لے لو

by
byScott Eggimann@wicked-racing

Technical Writer documenting Sim Racing and Cybersecurity.

2025/07/24
featured image - اپنے Gran Turismo 7 Sim Racing کو ایک DIY Tachometer کے ساتھ اگلے سطح پر لے لو
    Speed
    Voice
Scott Eggimann

About Author

Scott Eggimann HackerNoon profile picture
Scott Eggimann@wicked-racing

Technical Writer documenting Sim Racing and Cybersecurity.

Read my stories

تبصرے

avatar

ہینگ ٹیگز

gaming#video-games#arduino-uno-tachometer-project#simhub-arduino-tach-setup#sim-racing-electronics-mod#gran-turismo-7-racing#tachometer-for-gt7#sim-racing-tachometer-etsy#hackernoon-top-story

یہ مضمون اس میں پیش کیا گیا تھا۔

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories