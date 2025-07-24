اپنے Gran Turismo 7 Sim Racing کو ایک DIY Tachometer کے ساتھ اگلے سطح پر لے لو

حقیقی دنیا کے آلات کو سی ایم راسنگ کے تجربے میں شامل کرنا PC پر مبنی سی ایم راسنگ گیمز میں عام طور پر ہے کیونکہ SimHub نے 2016 میں اپنا پہلا ورژن جاری کیا تھا. PC سی ایم راسٹرز نے پہلے سے ہی حقیقی دنیا کے آلات کے تمام واقعہ اور افعال سے لطف اندوز کیا ہے کہ حقیقی اور مجازی دنیا کے درمیان فاصلہ کو منسلک کرنے کے لئے. Building Your GT7 Tachometer Display اپنے GT7 ٹیچوممر ڈسپلے کی تعمیر ایک ٹچ میٹر یا ٹچ میٹر ایک میٹر ہے جو RPMs میں انجن کی رفتار کا اندازہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے (میٹہ فی ریلوشن). سی ایم ریلورز کے طور پر، ہم RPMs کے بارے میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں؟ جب ہم حد تک چل رہے ہیں تو، انجن کے RPMs کو جاننے سے گیمنگ کی تبدیلیوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے، انجن کی پاور بینڈ کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے گھماؤ کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے سوئٹ پوائنٹس کی شناخت میں مدد ملتی ہے. اس کا سچا، Gran Turismo 7 میں ایک اسکرین ٹچوممر شامل ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک حقیقی دنیا کی ٹچوممر آپ کے سی ایم ریشننگ کے تجربے میں شامل کرنے کے بارے میں کچھ ہے جو مجازی اور حقیقی دنیاوں کے درمیان فاصلے کو منسلک کرتا ہے، مٹی کو صرف ایک چھوٹا سا حقیقی زندگی کے قریب لاتا ہے. Sim Racing کے لئے ایک حقیقی دنیا کے ٹچ کا استعمال کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ \n \n \n \n \n \n \n : Shifting just before reaching the redline allows for smoother acceleration and prevents engine over-revving. Shifting at the optimal RPM \n \n : Maintaining RPMs within the ideal power band helps achieve faster lap times. Driving efficiently \n \n : Maximizing RPMs helps develop precise shifting habits, leading to more stable and repeatable performance. Improving consistency \n \n : Yes, even in sim racing, you over-stress the engine, especially during endurance races. Preventing engine damage Buying a Pre-built Tachometer for Sim Racing Sim Racing کے لئے پہلے سے طے شدہ Tachometer خریدیں اگر آپ الیکٹرانک یا DIY کی تعمیر کے لئے نئے ہیں تو، یہ منصوبہ بہت زیادہ ہوسکتا ہے. یہ صحیح اجزاء کی فراہمی، کچھ روشنی کے جھاگنے، کچھ خرابی حل اور 3D پرنٹنگ کے ساتھ شامل ہے. باکس سے باہر، ایمیزون، Etsy، یا eBay سے پہلے تعمیر شدہ ورژن خریدنے کا ایک بہتر حل ہوسکتا ہے. کام کرتا ہے تیزی سے تلاش کرنے کے لئے پر Etsy، eBay، ایمیزون، اور Aliexpress فروخت کے لئے اسی طرح کے یونٹس دکھاتا ہے. وہ سب Gran Turismo 7 کے ساتھ مطابقت کے لئے SimHub کے مشترکہ استعمال کا اشتراک کرتے ہیں. Sim Racing کے لئے Tachometer ان آلات کی پیشکش کرنے والے فروخت کرنے والوں میں سے بہت سے ہمارے جیسا شوقین ہیں، اور آپ کی خریداری آپ کے وقت، پیسے، اور ناکامیاں بچانے کے دوران کارخانہ داروں کی کمیونٹی کی حمایت میں مدد کرتی ہے. آپ ایک تیار، چلانے کے لئے تیار ٹیکمیٹر خرید سکتے ہیں جو کوئی جالنگ یا مواد کی فراہمی کی ضرورت نہیں ہے. میرے زیادہ تر DIY پروجیکٹ آسانی سے مجھے کم از کم دو گنا زیادہ خرچ کر چکے ہیں جو پہلے سے بنا حل خریدنے کے لئے. DIY ایڈجسٹ Tachometer میں ایک سی ایم سے ڈیٹا کو ایک حقیقی دنیا کی چیک میٹر میں ظاہر کرنے کے لئے پہلا نہیں ہوں. میرے تجربات ان لوگوں پر مبنی ہیں جو سالوں کے دوران ٹیوٹوریل، یو ٹیوب ویڈیوز، اور فورم پوسٹز کا استعمال کرتے ہوئے اس عمل کو مکمل کر چکے ہیں، ایک قدم کے لئے ٹیوٹوریل میں. لوگوں کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ دستیاب بہت سے ٹیکمی میٹر موجود ہیں کہ ان کے پاس ان کو SimHub کے ساتھ کام کرنے کے لئے مشکلات ہیں. اس کے علاوہ، جو بھی ٹیکمی میٹر آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکمی کی اعلی درجے کی رینج آپ کے سیم رینج ماحول کے لئے آپ کی ضروریات کو پورا کرتی ہے. حصہ کی فہرست •\tTachometer\n•\tArduino Uno\n•\t2.2k Resistor\n•\tTip120 Transistor\n•\tDiode IN5349B\n•\tStrip Vero PCB board (8x9)\n•\t12V 500mA Power supply\n•\tProject Wire\n•\t3D Case\n آلات •\tSolder\n•\tSoldering Iron\n•\tWire Cutter\n•\tWire Stripper\n 3D کیس پرنٹ کریں آپ MakerWorld پر اس STL کیس کا استعمال کرسکتے ہیں یا کسی بھی 3D پرنٹنگ سائٹس پر آرڈویو یو اور موٹر خفیہ کیس کے لئے تلاش کرسکتے ہیں اور آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک پرنٹ کرسکتے ہیں. اس مرحلے کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باہر کی طرف سے وائرز ہوں گے، اور آپ کو آپ کے منصوبے کو ایک کیس میں گھماؤ کی طرف سے کچھ بنیادی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ مندرجہ ذیل URL پر اس باب میں استعمال کردہ STL کو ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں: موٹر شیڈول بکس https://makerworld.com/en/models/1516473-windsim-arduino-uno-and- SimHub Arduino مارکیٹ Tach سپورٹ صفحہ میں نے استعمال کیا ہے “مذہبی” میری تعمیر کے عمل اور کریڈٹ کا ایک بڑا حصہ اصل مینوفیکچررز کے لئے جاتا ہے. اگلے سیکشن میں میری تعمیر اور تمام مسائل جو میں اپ ڈیٹ لنکس اور موجودہ سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے تھا دستاویزات. Arduino After Market Tach کی حمایت کے صفحے شروع کرنے کے مقابلہ sim معلومات دکھانے کے لئے ایک حقیقی دنیا کی ٹچ میٹر شامل کرنا ایک فائدہ مند منصوبہ ہوسکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں کچھ تکنیکی اقدامات اور مسئلہ حل شامل ہیں. اگر آپ کو ہارڈ ویئر کی ترتیبات، پروگرامنگ، یا اسی طرح کے منصوبوں کے ساتھ تجربہ ہے تو، آپ کو شاید کچھ ہدایات کے ساتھ اس کا انتظام کر سکتے ہیں. میں نے اپنے میکرو پروسیسر کے لئے آرڈویو یو کا استعمال کیا؛ مکمل منصوبہ SimHub سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ترتیب دیا جاتا ہے. اپنے آپ کو TIP120 پینٹ کے ساتھ واقف بنائیں. ان ہدایات کو ان کے پین نمبر کی طرف سے رابطوں کی پوزیشن کا حوالہ دیں گے. ￼یہ مکمل منصوبہ گراف ہے جو میں نے تعمیر کے عمل کے ذریعے مجھے ہدایت کرنے کے لئے استعمال کیا تھا. کنکشنیں بنائیں میں نے تعمیر کے عمل کو پیروی کرنے کے لئے آسان بنانے کے لئے ہر قدم کو ایک منفرد تصویر میں تقسیم کیا. \n \n پین 1 کے بائیں طرف کم از کم ایک سپر ریلوے ہے. آپ کو مرحلہ 2 کے لئے اس ریلوے کی ضرورت ہوگی. ￼ \n \n \n \n Solder a 2.2K resistor to the rail connected to Pin 1 (left) on the Tip120, and the other end of the 2.2K resistor to an empty rail to the left of Pin 1. ￼ \n \n ڈیوڈ کے سفید لائن کے اختتام کو پین 2 (میڈل) اور ڈیوڈ کے دوسرے اختتام کو پین 3 (یعنی دائیں) ریلوے میں جھاڑیں. ￼یہ ڈیوڈ کا ایک اہم مقام ہے؛ اس بات کی تصدیق کریں کہ سفید لائن پین 2 کے ریلوے سے منسلک ہے. \n \n Arduino Uno پر پین 9 کے لئے دائیں بائیں ریلوے (2.2K مزاحمت کے ساتھ منسلک ایک) سے ایک تار، اور Arduino Uno کے GND کے لئے آپ کے برتن بورڈ کے زمین ریلوے سے ایک اور تار. \n \n پین 2 (ماڈل) ریلوے اور 12V بجلی کے ذریعہ سے زمین ریلوے تک 12V مثبت لیڈ لانے. ￼ \n \n \n \n \n The remaining wires are from your tachometer. Make the following connections. ￼ الیکٹرانکس کے مترادفات ایک بار جب آپ کی وائرلیسنگ مکمل ہو گئی ہے تو، ایک 3D پرنٹ کیس میں Arduino Uno اور PCB بورڈ کو منسلک کریں اور SimHub ترتیب پر آگے بڑھیں. SimHub Setup SimHub کی ترتیبات ٹچوممر کی تنصیب اور ترتیب SimHub کے ذریعے ہے. اگر آپ نے پہلے ہی SimHub اور Gran Turismo 7 کے ساتھ کام کرنے کے لئے آپ کے فائیو ویئر کو تنصیب نہیں کیا ہے، تو میرے سابق مضمون کو Hackernoon پر پڑھیں. آپ کو صرف ایک بار فاریو ویئر کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ GT7 کے ساتھ کسی بھی SimHub تقریب کا استعمال کریں. Gran Turismo 7 کے ساتھ Simhub قائم کرنے کے لئے کس طرح Getting Started آپ کے ونڈوز پی سی پر دستیاب USB پورٹ میں آپ کے مکمل ٹچ کو لاگ ان کریں۔ SimHub کھولیں اور منتخب کریں [1].Arduino کے مرکزی صفحے سے، منتخب کریں 2۔ ٹیب Arduino My Hardware آپ کو شامل کرنے کے لئے Arduinos کی تعداد کے لئے مناسب اختیار منتخب کریں اور کلک کریں . منتخب کریں بورڈ پپ اپ مینو سے۔ منتخب کریں آپ Arduino استعمال کر رہے ہیں اور باکس کو فعال کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے Arduino پر کسی بھی فریم ورک کو اوپر لکھ رہے ہیں. Open arduino setup tool [3] Arduino Uno (ATMega328p) [4] Arduino serial port [5] [6] آپ کے آلہ کا نام درج کرنے کے لئے نہیں بھولنا اگر آپ کئی Arduino کو شامل کرتے ہیں تو ایک قابل ذکر نام پیدا کرنا آپ کو کئی آلات کو منظم کرنے میں مدد ملے گی. Device name [7] SKETCH SETUP کی فہرست کے ذریعے نیچے سوئچ کریں اور تبدیل کریں دو () () () () () () () () () ) () () () ) () () () ()() کے بارے میں پہلے حصے میں DIY Tachometer کے حصے میں.) Tachometer button [8] ہے مرحلہ 4 Make the Connections کلک کریں [10]بٹن آپ کے Arduino Uno پر Tachometer فریم ورک لوڈ کرنے کے لئے. UPLOAD TO ARDUINO اپ لوڈ کرنے کے بعد، Arduino کی تنصیب کے آلے کے ونڈوز کو بند کریں. SimHub کا استعمال کرتے ہوئے Tachometer کو ترتیب دیں SimHub کے مرکزی صفحے سے، منتخب کریں بائیں بائیں بائیں بائیں بائیں بائیں ٹیب Arduino Gauges یہ TACHOMETER صفحے کو کھولتا ہے، جہاں ہم آپ کے ٹرک میٹر کے لئے کچھ بنیادی تبدیلیاں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک میکس ٹرک میٹر RPM ہے. اس کو اپنی ٹرک میٹر کی زیادہ سے زیادہ ٹرک میٹر کے مطابق تبدیل کریں. آپ کے ماحول کے مطابق سیلینڈر کی تعداد کو منظم کریں. میں تمام دوسرے ترتیبات کو ان کے معیار کی ترتیبات پر چھوڑتا ہوں. اگر آپ کو آپ کے ٹیکمیٹر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو، آپ یہ کرسکتے ہیں 'معیار کی اعلی درجے' مینو میں. Tachometer کے ساتھ صفحے، آپ اپنے ٹچوممر کے ساتھ SimHub کو اچھی طرح سے تنصیب کرسکتے ہیں. آپ ہر RPM رینج پر قیمت کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اور ٹچوممر پر قیمتوں کو پورا کرنے کے لئے اینڈل آف سیٹ کو ترتیب دیتے ہوئے یہ کرسکتے ہیں. Advanced calibration آپ کو دستیاب کھیلوں کی فہرست سے Gran Turismo 7 کو چلانے کے لئے SimHub کو کھولنے اور انسٹال کرنے کی ضرورت ہے.