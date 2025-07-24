अपने Gran Turismo 7 सिम रेसिंग को एक DIY टचमीटर के साथ अगले स्तर पर ले जाएं

वास्तविक दुनिया के उपकरणों को सिम रेसिंग अनुभव में जोड़ना पीसी-आधारित सिम रेसिंग खेलों में मानक है क्योंकि सिमहब ने 2016 में अपना पहला संस्करण जारी किया था। Building Your GT7 Tachometer Display अपने GT7 Tachometer डिस्प्ले का निर्माण करें एक ताचमीटर या टच एक मीटर है जो मोटर की गति को आरपीएम में मापता है और दिखाता है (मिनट प्रति रूपांतरण)। सिम दौड़ने वालों के रूप में, हम आरपीएम के बारे में क्यों परवाह करते हैं? जब हम सीमा पर दौड़ रहे हैं, तो इंजन के आरपीएम को जानना गियर में बदलावों को अनुकूलित करने में मदद करता है, इंजन के पावर बैंड का पूरा उपयोग करके घूर्णन समय में सुधार करने के लिए स्विच बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है। इसकी सच्चाई, Gran Turismo 7 में एक स्क्रीन टचमीटर शामिल है. लेकिन आपके सिम रेसिंग अनुभव के लिए एक वास्तविक दुनिया टचमीटर जोड़ने के बारे में कुछ है जो आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर को पुल करता है, जो डुबकी को वास्तविक जीवन के करीब लाता है। सिम रेसिंग के लिए एक वास्तविक दुनिया टैच का उपयोग करने के लाभ क्या हैं? \n \n \n \n \n \n \n : Shifting just before reaching the redline allows for smoother acceleration and prevents engine over-revving. Shifting at the optimal RPM \n \n : Maintaining RPMs within the ideal power band helps achieve faster lap times. Driving efficiently \n \n : Maximizing RPMs helps develop precise shifting habits, leading to more stable and repeatable performance. Improving consistency \n \n : Yes, even in sim racing, you over-stress the engine, especially during endurance races. Preventing engine damage Buying a Pre-built Tachometer for Sim Racing सिम रेसिंग के लिए पहले से बनाया गया टैकोमीटर खरीदना यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स या DIY बिल्डिंग के लिए नए हैं, तो यह परियोजना भारी हो सकती है. इसमें सही घटक, कुछ हल्के लोडिंग, कुछ समस्या निवारण, और 3 डी प्रिंटिंग की आपूर्ति शामिल है. कई लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो बस कुछ चाहते हैं जो बॉक्स से बाहर, अमेज़ॅन, ईटीएस या ईबे से एक पूर्व निर्मित संस्करण खरीदना एक बेहतर समाधान हो सकता है। काम त्वरित खोज के लिए पर Etsy, eBay, अमेज़ॅन, और Aliexpress बिक्री के लिए समान इकाइयों को दिखाता है. वे सभी Gran Turismo 7 के साथ संगतता के लिए SimHub का एक आम उपयोग साझा करते हैं. सिम रेसिंग के लिए टैकोमीटर इन उपकरणों की पेशकश करने वाले विक्रेताओं में से कई हमारे जैसे शौकिया हैं, और आपका खरीद निर्माता समुदाय का समर्थन करने में मदद करता है, जबकि आपको समय, पैसा और निराशा की बचत करता है. आप एक पूर्व-निर्माण, चलने के लिए तैयार ताकोमीटर खरीद सकते हैं जिसके लिए सामग्री को जलाने या खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है. ये प्लग-इन ताकोमीटर एक ताकोमीटर, Arduino और इस अनुभाग के DIY अनुभाग में वर्णित सभी तारों के साथ मिलते हैं। मेरे अधिकांश DIY परियोजनाओं ने मुझे पहले से बनाए गए समाधान खरीदने की तुलना में कम से कम दोगुना खर्च किया है। DIY एनालॉग टैकोमीटर मैं एक सिम से डेटा को एक वास्तविक दुनिया के टचमीटर में प्रदर्शित करने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे अनुभव उन लोगों के आधार पर हैं जो वर्षों से ट्यूटोरियल, यूट्यूब वीडियो, और फोरम पोस्ट का उपयोग करके इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, एक चरण-दर-चरण ट्यूटोरियल में। लोगों के पास सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि उपलब्ध इतने सारे ताकोमीटर हैं कि उन्हें सिमहब के साथ काम करने में परेशानी होती है. इसके अलावा, जो भी ताकोमीटर आप उपयोग करते हैं, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि टच की हाई-एंड रेंज आपके सिम रेसिंग वातावरण के लिए आपकी जरूरतों को पूरा करती है. ये दो हैं जो मैं अपने सिम रेसिंग के लिए उपयोग करता हूं. भागों की सूची •\tTachometer\n•\tArduino Uno\n•\t2.2k Resistor\n•\tTip120 Transistor\n•\tDiode IN5349B\n•\tStrip Vero PCB board (8x9)\n•\t12V 500mA Power supply\n•\tProject Wire\n•\t3D Case\n उपकरणों •\tSolder\n•\tSoldering Iron\n•\tWire Cutter\n•\tWire Stripper\n 3D Case को प्रिंट करें आप MakerWorld पर इस STL केस का उपयोग कर सकते हैं या 3D प्रिंटिंग साइटों में से किसी भी पर Arduino Uno और मोटर शील्ड केस के लिए खोज कर सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले एक को प्रिंट कर सकते हैं। इस कदम को अनदेखा न करें क्योंकि तारों को प्रकट किया जाएगा, और आपको अपने परियोजना को एक केस में आवास करके कुछ बुनियादी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आप इस अध्याय में उपयोग किए गए STL को निम्न URL पर डाउनलोड कर सकते हैं: मोटरसाइकिल बॉक्स https://makerworld.com/en/models/1516473-windsim-arduino-uno-and- आधिकारिक SimHub Arduino Market Tach समर्थन पृष्ठ मैंने ‘आधिकारिक’ का इस्तेमाल किया। मेरे बिल्डिंग प्रक्रिया और क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा मूल निर्माताओं के लिए जाता है. अगला अनुभाग मेरे बिल्डिंग और सभी समस्याओं को दस्तावेज करता है जिन्हें मैं अद्यतन लिंक और वर्तमान सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था। Arduino After Market Tach समर्थन पृष्ठ शुरू करना रेस सिम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए एक वास्तविक विश्व टैक्मेटर जोड़ना एक पुरस्कृत परियोजना हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें कुछ तकनीकी चरणों और समस्या निवारण शामिल हैं. यदि आपके पास हार्डवेयर सेटिंग, प्रोग्रामिंग, या इसी तरह के परियोजनाओं के साथ अनुभव है, तो आप शायद इसे कुछ मार्गदर्शन के साथ प्रबंधित पा सकते हैं. मैंने अपने माइक्रोप्रोसेसर के लिए Arduino Uno का उपयोग किया; समाप्त परियोजना सिमहब सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कॉन्फ़िगर की जाती है। TIP120 पिन के साथ खुद को परिचित करें. इन निर्देशों में उनके पिन नंबर द्वारा कनेक्शनों के स्थान का संदर्भ होगा। ￼यह पूरी परियोजना चार्ट है जिसे मैंने निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मुझे मार्गदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया था। कनेक्शन बनाएं मैंने निर्माण प्रक्रिया का अनुसरण करना आसान बनाने के लिए प्रत्येक चरण को एक अलग छवि में विभाजित किया। \n \n पीसीबी बोर्ड पर TIP120 को लोड करें. ध्यान दें कि पिन 1 के बाईं ओर कम से कम एक स्पेस रेल है. चरण 2 के लिए आपको इस रेल की आवश्यकता होगी. ￼ \n \n \n \n Solder a 2.2K resistor to the rail connected to Pin 1 (left) on the Tip120, and the other end of the 2.2K resistor to an empty rail to the left of Pin 1. ￼ \n \n डायोड के सफेद पट्टी के अंत को पिन 2 (मध्य) और डायोड के दूसरे अंत को पिन 3 (दाएं) रेल में लोड करें। ￼यह डायोड का एक महत्वपूर्ण स्थान है; पुष्टि करें कि सफेद पट्टी पिन 2 की रेल से जुड़ी हुई है। \n \n Arduino Uno पर पिन 9 पर दाईं ओर के तार से एक तार (यह 2.2K प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है) और Arduino Uno के GND पर अपने ब्रेडबोर्ड के जमीन के तार से एक और तार। \n \n 12V सकारात्मक नेतृत्व को पिन 2 (मध्यम) रेल और 12V बिजली की आपूर्ति से जमीन रेल तक जड़ें। \n \n \n \n \n The remaining wires are from your tachometer. Make the following connections. ￼ इलेक्ट्रॉनिक्स को चढ़ाना एक बार जब आप वायरिंग को पूरा करते हैं, तो Arduino Uno और पीसीबी बोर्ड को एक 3 डी मुद्रित बॉक्स में इकट्ठा करें और SimHub कॉन्फ़िगरेशन पर आगे बढ़ें। SimHub Setup SimHub सेटअप टचमीटर की स्थापना और कॉन्फ़िगरेशन SimHub के माध्यम से है. यदि आपने पहले से ही अपने फायरवॉल को SimHub और Gran Turismo 7 के साथ काम करने के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो Hackernoon पर मेरा पिछले लेख पढ़ें, आपको केवल GT7 के साथ किसी भी SimHub कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए फ़ायरवॉल को एक बार सेट करने की आवश्यकता है। Gran Turismo 7 के साथ Simhub को कैसे सेट करें Getting Started अपने विंडोज पीसी पर एक उपलब्ध यूएसबी पोर्ट में अपना पूरा टच कनेक्ट करें। [1]. Arduino मुख्य पृष्ठ से, [2] टैब। Arduino My Hardware आप जोड़ रहे हैं Arduinos की संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें और क्लिक करें . चुनें बोर्ड पॉपअप मेनू से क्लिक करें। आपका Arduino उपयोग कर रहा है और बॉक्स को सक्षम कर रहा है आप समझते हैं कि आप अपने Arduino पर किसी भी फर्मवेयर को overwriting कर रहे हैं। Open arduino setup tool [3] Arduino Uno (ATMega328p) [4] Arduino serial port [5] [6] अपने डिवाइस का नाम रखना न भूलें यदि आप कई Arduino जोड़ रहे हैं तो एक सार्थक नाम बनाने से आपको कई उपकरणों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। Device name [7] नीचे स्क्रॉल करें SKETCH SETUP सूची और स्विच करें दो टचमीटर सिग्नल पिन पर ध्यान दें. (यह एक ही पिन है जिसे आपने कनेक्ट किया था। के लिए DIY Tachometer से जुड़े अन्य समाचार » Tachometer button [8] है कदम 4 Make the Connections क्लिक करें [10]बटन अपने Arduino Uno पर Tachometer फर्मवेयर लोड करने के लिए। UPLOAD TO ARDUINO अपलोड पूरा होने के बाद, Arduino सेटिंग टूल विंडो को बंद करें। SimHub का उपयोग करके Tachometer को कॉन्फ़िगर करना SimHub मुख्य पृष्ठ से, चुनें बाईं ओर से, और फिर टैब Arduino Gauges यह टैचोमीटर पृष्ठ खोलता है, जहां हम आपके टैचोमीटर के लिए कुछ बुनियादी बदलाव कर सकते हैं। पहला एक मैक्स टैचोमीटर आरपीएम है। अपने पर्यावरण के अनुसार सिलेंडर की संख्या को समायोजित करें। मैं सभी अन्य सेटिंग्स को अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर छोड़ देता हूं. यदि आपको अपने टैक्मेटर को ठीक करने की आवश्यकता है, तो आप इसे 'उन्नत कैलिब्रेशन' मेनू में कर सकते हैं। Tachometer के बारे में पृष्ठ, आप अपने टचमीटर के साथ SimHub को अच्छी तरह से समायोजित कर सकते हैं. आप प्रत्येक आरपीएम रेंज पर मूल्य का परीक्षण करके और अपने टचमीटर पर मूल्यों के अनुरूप नाखून ऑफ़सेट को समायोजित करके ऐसा कर सकते हैं. Advanced calibration आपको उपलब्ध खेलों की सूची से Gran Turismo 7 चलाने के लिए SimHub खोलने और सेट करने की आवश्यकता है. आपका टैक्मेटर डेटा प्रदर्शित करना शुरू करता है जब आप GT7 में अपनी दौड़ शुरू करते हैं.