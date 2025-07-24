მიიღეთ თქვენი Gran Turismo 7 Sim Racing შემდეგი დონეზე DIY Tachometer- ის გამოყენებით

Real-world მოწყობილობების დამატება sim Racing გამოცდილება იყო ნორმალური PC-based sim Racing თამაშები მას შემდეგ, რაც SimHub გამოქვეყნდა მისი პირველი ვერსია 2016 წელს. PC sim Racing მოთამაშეები ხანგრძლივად სარგებლობენ ყველა რეალური მსოფლიოს ინსტრუმენტების რეალური და ფუნქციონირება, რათა შეუზღუდავი ღონისძიება რეალური და ვირტუალური მსოფლიოს შორის. ახლა, Gran Turismo 7 მომხმარებლები შეგიძლიათ სარგებლობენ იგივე გამოცდილება. Building Your GT7 Tachometer Display GT7 Tachometer ეკრანის შექმნა ტაქმომერი ან ტაქმომერი არის მაჩვენებელი, რომელიც შეამციროს და აჩვენებს საავტომობილო სიჩქარე RPMs (რბადების წუთი). როგორც SIM რეიტინერები, რატომ გსურთ გსურთ RPMs? როდესაც ჩვენ რეიტინგი ლიმიტი, იცის საავტომობილო RPMs დაგეხმარება გაუმჯობესოს საავტომობილო ცვლილებები, დაგეხმარება identify ცვლილებები, რათა გაუმჯობესოს საავტომობილო საავტომობილო სიჩქარების სრული გამოყენებით. Gran Turismo 7 მოიცავს ეკრანზე ტაქმომეტრი. მაგრამ არსებობს რაღაც, რომ დაამატოთ რეალურ სამყაროში ტაქმომეტრი თქვენი SIM Racing გამოცდილება, რომელიც ხსნის სიზუსტით ვირტუალური და რეალური სამყაროების შორის, რათა immersion just a little closer to real life. When racing, I always look at the spot when trying to push the limits of my car. რა უპირატესობა გამოიყენოს რეალურ მსოფლიოში ტექსტი Sim Racing? \n \n \n \n \n \n \n : Shifting just before reaching the redline allows for smoother acceleration and prevents engine over-revving. Shifting at the optimal RPM \n \n : Maintaining RPMs within the ideal power band helps achieve faster lap times. Driving efficiently \n \n : Maximizing RPMs helps develop precise shifting habits, leading to more stable and repeatable performance. Improving consistency \n \n : Yes, even in sim racing, you over-stress the engine, especially during endurance races. Preventing engine damage Buying a Pre-built Tachometer for Sim Racing იყიდება Pre-Built Tachometer for Sim Racing If you are new to electronics or DIY builds, ეს პროექტი შეიძლება იყოს შეუზღუდავი. ეს მოიცავს აღჭურვილობა სწორი კომპონენტები, ზოგიერთი მსუბუქი შედუღების, ზოგიერთი პრობლემების გადაწყვეტა, და 3D ბეჭდვა. ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც უბრალოდ გსურთ რაღაც, რომ სავაჭრო pre-built ვერსია Amazon, Etsy, ან eBay შეიძლება იყოს უკეთესი გადაწყვეტილება. სამუშაოები სწრაფი კვლევა on Etsy, eBay, Amazon, და Aliexpress აჩვენებს მსგავსი ერთეული იყიდება. ისინი ყველა შეიცავს საერთო გამოყენება SimHub თავსებადი Gran Turismo 7. ტაკომეტრი Sim Racing მრავალი მომწოდებლები, რომლებიც ამ მოწყობილობებს გთავაზობთ, უბრალოდ სასიამოვნოა, ისევე, როგორც ჩვენ, და თქვენი ყიდვა ხელს უწყობს მწარმოებლის საზოგადოებას, ხოლო თქვენ გაქვთ დრო, ფული და frustration. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ წინასწარ დამზადებული, მზად გაქირავებული ტაკომეტრი, რომელიც არ მოითხოვს ფოლადის ან მასალა. ეს plug-in ტაკომეტრი მოიცავს ტაკომეტრი, Arduino და ყველა ქარხანა, რომელიც აღწერილია ამ ნაწილში DIY ნაწილში. ყველაზე ჩემი DIY პროექტები ადვილად გადაიხადეს მინიმუმ ორჯერ მეტი, ვიდრე გაყიდვების წინასწარ მშენებლობის გადაწყვეტილებები. DIY ანალიგული ტაკომეტრი მე არ ვარ პირველი, რომელიც აჩვენა მონაცემებს SIM- ს რეალურ სამყაროში. ჩემი გამოცდილება ეფუძნება მათთვის, ვინც წლის განმავლობაში ამ პროცესს გააკეთა ტურისტები, YouTube ვიდეოები და ფორუმში შეტყობინებები, ნაბიჯი შემდეგ ტურისტში. ეს არის პროცესი, რომელიც მე გამოიყენე, რათა შექმნათ ჩემი ტურისტები GT7 და აღწერილი ნებისმიერ მოთხოვნებს, რომლებიც მე შეესაბამება. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ხალხს აქვს, რომ არსებობს ძალიან ბევრი ტაკომეტრი ხელმისაწვდომია, რომ მათ აქვს პრობლემები, რათა მათ მუშაობა SimHub. გარდა ამისა, ნებისმიერ ტაკომეტრი თქვენ გამოიყენებთ, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ მაღალი დონე ზომის ტაკომეტრი შეესაბამება თქვენი საჭიროებებს თქვენი sim Racing გარემოში. ეს არის ორი, რომ მე გამოიყენება ჩემი sim Racing. სია •\tTachometer\n•\tArduino Uno\n•\t2.2k Resistor\n•\tTip120 Transistor\n•\tDiode IN5349B\n•\tStrip Vero PCB board (8x9)\n•\t12V 500mA Power supply\n•\tProject Wire\n•\t3D Case\n ინსტრუმენტები •\tSolder\n•\tSoldering Iron\n•\tWire Cutter\n•\tWire Stripper\n ბეჭდვა 3D Case თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ STL ყუთი MakerWorld ან ეძებს Arduino Uno და საავტომობილო ყუთი ყუთი ნებისმიერ 3D ბეჭდვის საიტები და ბეჭდვა ერთი, რომელიც შეესაბამება თქვენი საჭიროებების. არ დატოვოთ ამ ნაბიჯს, რადგან არსებობს გამოტოვებული ხაზები, და თქვენ უნდა მიიღოს ზოგიერთი ძირითადი შეზღუდვა, რათა შეინახოთ თქვენი პროექტი ერთი ყუთი. თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ STL გამოიყენება ამ კატეგორიაში ქვემოთ URL: საავტომობილო Shield Box https://makerworld.com/en/models/1516473-windsim-arduino-uno-and- SimHub Arduino Market Tach მხარდაჭერა გვერდზე მე გამოიყენე “ფუნქციონალური” შემდეგი ნაწილში დოკუმენტებს ჩემი build და ნებისმიერი პრობლემები მე აქვს გამოყენებით განახლებული ბმულები და მიმდინარე პროგრამული უზრუნველყოფა. Arduino After Market Tach მხარდაჭერა გვერდზე დაწყება რეალურ სამყაროში ტაკომეტრი, რომელიც გთავაზობთ რკინიგზის ინფორმაცია, შეიძლება იყოს სასიამოვნო პროექტი, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ეს მოიცავს ზოგიერთი ტექნიკური ნაბიჯები და პრობლემების გადაწყვეტა. თუ თქვენ გაქვთ გამოცდილება ტექნიკური ინსტალაცია, პროგრამირება, ან მსგავსი პროექტები, თქვენ ალბათ იპოვებთ, რომ ეს შეიძლება იყოს მართული ზოგიერთი მიმოხილვა. მე გამოიყენე Arduino Uno ჩემი microprocessor; დასრულებული პროექტის კონფიგურაცია გამოყენებით SimHub პროგრამული უზრუნველყოფა. შეამოწმეთ TIP120 pinouts. ეს ინსტრუქციები შეამოწმებს კავშირის ადგილმდებარეობა მათი Pin ნომერი. ￼ ეს არის სრული პროექტის დიაგრამა, რომელიც მე გამოიყენა, რათა მიმოხილვა შენახვის პროცესი. გააკეთეთ კავშირები მე შეხვდა თითოეულ ნაბიჯზე განსხვავებული სურათს, რათა შექმნის პროცესი ადვილია. ნომერირებული სია corresponds to the item numbers in the diagram. \n \n დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში დასაწყისში. ￼ \n \n \n \n Solder a 2.2K resistor to the rail connected to Pin 1 (left) on the Tip120, and the other end of the 2.2K resistor to an empty rail to the left of Pin 1. ￼ \n \n Diode- ის თეთრი სარეცხი ბოლოს Pin 2 (სამრავი) და Diode- ის სხვა სარეცხი ბოლოს Pin 3 (დაახ) სარეცხი. ￼ ეს არის Diode- ის მნიშვნელოვანი ადგილმდებარეობა; დარწმუნდით, რომ თეთრი სარეცხი Pin 2 სარეცხი დაკავშირებულია. \n \n შეფუთვა მავთულის ფართო ხარისხის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბეჭდვის ბ \n \n 12V პოპულარული ხელს უწყობს Pin 2 (შემატარული) მატარებლის და ადგილზე 12V მატარებლის საწყისი მატარებლის. ￼ \n \n \n \n \n The remaining wires are from your tachometer. Make the following connections. ￼ ელექტრონული მოწყობილობები მას შემდეგ, რაც თქვენ დასრულდა საკაბელო, დააყენეთ Arduino Uno და PCB პლატფორმა 3D- ის ბეჭდვის კურსიში და დაიწყეთ SimHub კონფიგურაცია. SimHub Setup SimHub განთავსება თუ თქვენ არ უკვე კონფიგურაცია თქვენი firewall მუშაობა SimHub და Gran Turismo 7, მაშინ წაიკითხეთ ჩემი წინა სტატია Hackernoon, თქვენ უბრალოდ უნდა დააყენოთ Firewall ერთხელ, რათა გამოიყენოთ ნებისმიერი SimHub ფუნქციონირება GT7. როგორ დააყენოთ Simhub ერთად Gran Turismo 7 Getting Started დააწკაპუნეთ თქვენი დასრულებული პაკეტი ხელმისაწვდომი USB პორტში თქვენი Windows PC- ში. Open SimHub და აირჩიეთ [1]. Arduino მთავარი გვერდზე აირჩიეთ [2] დასაწყისში Arduino My Hardware აირჩიეთ განკუთვნილია ვარიანტი რაოდენობის Arduinos თქვენ დაამატოთ და დააჭირეთ . აირჩიეთ მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური მობილური თქვენი Arduino იყენებს და იძლევა ყუთი რომ თქვენ იცით, რომ თქვენ გადაიხადეთ ნებისმიერი საბაჟო პროგრამა თქვენს Arduino- ში. Open arduino setup tool [3] Arduino Uno (ATMega328p) [4] Arduino serial port [5] [6] არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენი მოწყობილობა სახელით თუ თქვენ დაამატოთ რამდენიმე Arduino- ის შექმნა მნიშვნელოვანი სახელი დაგეხმარებათ მრავალი მოწყობილობების მართვის დროს. Device name [7] დატვირთეთ SKETCH SETUP სიაში და შეცვალოთ ორი შეამოწმოთ ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ტექსტური ეს არის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის ზომის Tachometer button [8] ეს ნაბიჯი 4 Make the Connections დააჭირეთ [10]Button დატვირთვა Tachometer firmware თქვენს Arduino Uno. UPLOAD TO ARDUINO მას შემდეგ, რაც ჩამოტვირთვა დასრულდა, დახურეთ Arduino setup tool window. კომპიუტერის გამოყენება SimHub SimHub მთავარი გვერდზე, აირჩიეთ ლიცენზია და შემდეგ ლიცენზია ტაბლეტი Arduino Gauges ეს იწყება TACHOMETER გვერდზე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გააკეთოთ ზოგიერთი ძირითადი ცვლილებები თქვენი ტაკომეტრი. პირველი არის Max ტაკომეტრი RPM. შეცვალოს ეს შეესაბამება მაქსიმალური RPM თქვენი ტაკომეტრი. განკუთვნილია ცილინდრის რაოდენობა თქვენს გარემოში. მე ყველა სხვა პარამეტრები მათი default პარამეტრები. თუ თქვენ უნდა გააუმჯობესოთ თქვენი ტაკომეტრი, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს “Advanced calibration” menu. Tachometer ზე თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს მიერ ტესტირება ღირებულება თითოეული RPM ფართობი, და განკუთვნილია Needle Offset შეესაბამება ღირებულებები თქვენი ტაკმეტრი. Advanced calibration თქვენ უნდა გაქვთ SimHub ღია და დააყენა, რათა გაქვთ Gran Turismo 7 სიაში ხელმისაწვდომი თამაშები. თქვენი ტაკომეტრი იწყება ჩვენება მონაცემები, როდესაც თქვენ დაიწყოს თქვენი race in GT7.