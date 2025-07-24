176 საკითხავი

მიიღეთ თქვენი Gran Turismo 7 Sim Racing შემდეგი დონეზე DIY Tachometer- ის გამოყენებით

by
byScott Eggimann@wicked-racing

Technical Writer documenting Sim Racing and Cybersecurity.

2025/07/24
featured image - მიიღეთ თქვენი Gran Turismo 7 Sim Racing შემდეგი დონეზე DIY Tachometer- ის გამოყენებით
    Speed
    Voice
Scott Eggimann

About Author

Scott Eggimann HackerNoon profile picture
Scott Eggimann@wicked-racing

Technical Writer documenting Sim Racing and Cybersecurity.

Read my stories

კომენტარები

avatar

დაკიდეთ ტეგები

gaming#video-games#arduino-uno-tachometer-project#simhub-arduino-tach-setup#sim-racing-electronics-mod#gran-turismo-7-racing#tachometer-for-gt7#sim-racing-tachometer-etsy#hackernoon-top-story

ეს სტატია იყო წარმოდგენილი

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories