Breng je Gran Turismo 7 Sim Racing naar het volgende niveau met een DIY-tachometer

Het toevoegen van real-world-apparaten aan de sim-race-ervaring is de norm in pc-gebaseerde sim-race-games sinds SimHub zijn eerste versie in 2016 heeft uitgebracht. PC-sim-race-spelers hebben al lang genoten van alle realisme en functionaliteit van real-world-tools om de kloof tussen de echte en virtuele werelden te overbruggen. Building Your GT7 Tachometer Display Bouw uw GT7 Tachometer Display Een tachometer of tachmeter is een meter die de snelheid van de motor meet en weergeeft in rpm's (omwentelingen per minuut).Als simraceurs, waarom geven we ons om de rpm's?Wanneer we aan de limiet racen, helpt het kennen van de rpm's van de motor om versnellingswijzigingen te optimaliseren, helpt het identificeren van verschuivingspunten om de rondetijden te verbeteren door het volledige vermogensband van de motor te benutten. Maar er is iets over het toevoegen van een real-world tachometer aan je sim-race-ervaring die de kloof tussen de virtuele en echte werelden overbruggt, waardoor onderdompeling een beetje dichter bij het echte leven komt. Wat zijn de voordelen van het gebruik van een real-world tach voor sim racing? \n \n \n \n \n \n \n : Shifting just before reaching the redline allows for smoother acceleration and prevents engine over-revving. Shifting at the optimal RPM \n \n : Maintaining RPMs within the ideal power band helps achieve faster lap times. Driving efficiently \n \n : Maximizing RPMs helps develop precise shifting habits, leading to more stable and repeatable performance. Improving consistency \n \n : Yes, even in sim racing, you over-stress the engine, especially during endurance races. Preventing engine damage Buying a Pre-built Tachometer for Sim Racing Een vooraf gebouwde tachometer kopen voor Sim Racing Als je nieuw bent voor elektronica of DIY-builds, kan dit project overweldigend zijn. Het omvat het inkopen van de juiste componenten, wat lichtgeleiding, wat probleemoplossing en 3D-printen. Uit de doos, het kopen van een vooraf gebouwde versie van Amazon, Etsy of eBay kan een betere oplossing zijn. Werken Een snelle zoektocht naar op Etsy, eBay, Amazon en Aliexpress tonen vergelijkbare eenheden te koop. Ze delen allemaal een gemeenschappelijk gebruik van SimHub voor compatibiliteit met Gran Turismo 7. Tachometer voor Sim Racing Veel van de verkopers die deze apparaten aanbieden zijn hobbyisten net als wij, en uw aankoop helpt de makersgemeenschap te ondersteunen terwijl u tijd, geld en frustratie bespaart. U kunt een vooraf gebouwde, klaar voor gebruik tachometer kopen die geen soldeer- of aankoopmaterialen vereist. Deze plug-in tachometers komen compleet met een tachometer, Arduino en alle bedrading beschreven in de DIY-sectie van deze sectie. De meeste van mijn DIY-projecten hebben me gemakkelijk minstens twee keer zo veel gekost als het kopen van een vooraf gebouwde oplossing. DIY analoge tachometer Ik ben niet de eerste die gegevens van een sim in een real-world tachometer weergeeft. Mijn ervaringen zijn gebaseerd op degenen die dit proces in de loop der jaren hebben voltooid met behulp van tutorials, YouTube-video's en forumberichten, in een stap-voor-stap tutorial. Een van de grootste problemen die mensen hebben is dat er zoveel tachometers beschikbaar zijn dat ze problemen hebben om ze te laten werken met SimHub.Bovendien, ongeacht de tachometer die u gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het high-end bereik van de tach voldoet aan uw behoeften voor uw sim-race-omgeving. Deellijst •\tTachometer\n•\tArduino Uno\n•\t2.2k Resistor\n•\tTip120 Transistor\n•\tDiode IN5349B\n•\tStrip Vero PCB board (8x9)\n•\t12V 500mA Power supply\n•\tProject Wire\n•\t3D Case\n gereedschap •\tSolder\n•\tSoldering Iron\n•\tWire Cutter\n•\tWire Stripper\n Print de 3D case U kunt deze STL-casus gebruiken op MakerWorld of zoeken naar Arduino Uno en motorschildcasus op een van de 3D-printersites en afdrukken die aan uw behoeften voldoet. Laat deze stap niet overslaan, want er zullen blootgestelde draden zijn, en u moet enkele basisvoorzorgsmaatregelen nemen door uw project in een casus te plaatsen. U kunt de STL die in dit hoofdstuk wordt gebruikt downloaden op de volgende URL: De motor-shield-box https://makerworld.com/en/models/1516473-windsim-arduino-uno-and- Officiële SimHub Arduino Market Tach Support-pagina Ik gebruik de ‘officiële’ De volgende sectie documenteert mijn build en eventuele problemen die ik had met behulp van up-to-date links en huidige software. Arduino After Market Tach ondersteuning pagina Begin krijgen Het toevoegen van een real-world tachometer om race sim-informatie te tonen, kan een lonend project zijn, maar houd er rekening mee dat het een aantal technische stappen en het oplossen van problemen omvat. Ik gebruikte de Arduino Uno voor mijn microprocessor; het afgewerkte project wordt geconfigureerd met behulp van SimHub-software. Maak jezelf vertrouwd met de TIP120 pinouts. Deze instructies zullen verwijzen naar de plaatsing van verbindingen door hun pins. Dit is het volledige projectdiagram dat ik gebruikte om me door het bouwproces te begeleiden. Maak de verbindingen Ik heb elke stap in een afzonderlijke afbeelding opgesplitst om het bouwproces gemakkelijker te maken om te volgen. \n \n Leg de TIP120 op het PCB-bord. Merk op dat er ten minste één reserve spoor aan de linkerkant van Pin 1 is. ￼ \n \n \n \n Solder a 2.2K resistor to the rail connected to Pin 1 (left) on the Tip120, and the other end of the 2.2K resistor to an empty rail to the left of Pin 1. ￼ \n \n Leg de witte strook van de diode naar Pin 2 (midden) en het andere uiteinde van de diode naar Pin 3 (rechts) spoor. ￼Dit is een belangrijke plaatsing van de diode; bevestig dat de witte strook is verbonden met de spoor van Pin 2. \n \n Leg een draad van de linkerlijn (de die is verbonden met de 2.2K-weerstand) naar Pin 9 op de Arduino Uno, en een andere draad van de grondlijn van uw bord naar de GND van de Arduino Uno. \n \n Leg de 12V positieve leiding naar de Pin 2 (gemiddelde) spoorlijn en de grond van de 12V stroombron naar de grond spoorlijn. \n \n \n \n \n The remaining wires are from your tachometer. Make the following connections. ￼ Het monteren van de elektronica Nadat u de bedrading hebt voltooid, monteert u het Arduino Uno- en PCB-bord in een 3D-geprinte doos en gaat u verder met SimHub-configuratie. SimHub Setup SimHub instellen Als u uw firewall nog niet hebt geconfigureerd om te werken met SimHub en Gran Turismo 7, lees dan mijn vorige artikel op Hackernoon, U hoeft de firewall slechts één keer in te stellen om de SimHub-functionaliteit met GT7 te gebruiken. Hoe te installeren Simhub met Gran Turismo 7 Getting Started Sluit uw voltooide tach aan op een beschikbare USB-poort op uw Windows-pc. [1].Van de hoofdpagina van Arduino selecteert u de [2] Bij tab. Arduino My Hardware Selecteer de juiste optie voor het aantal Arduinos dat u toevoegt en klik op de . Selecteer in het pop-up menu. Selecteer de uw Arduino gebruikt en activeert de box Dat je begrijpt dat je elke firmware op je Arduino overschrijft. Open arduino setup tool [3] Arduino Uno (ATMega328p) [4] Arduino serial port [5] [6] Vergeet niet om uw apparaat in de Als u meerdere Arduino's toevoegt, zal het maken van een betekenisvolle naam u helpen bij het beheren van meerdere apparaten. Device name [7] Scroll naar beneden door de lijst SKETCH SETUP en schakel de Twee Let op de tachometer-signalpijn. (Dit is dezelfde pijn die u van de sectie eerder in de DIY Tachometer sectie.) Tachometer button [8] Hij is Stap 4 Make the Connections Klik op de [10]knop om de Tachometer firmware op uw Arduino Uno te laden. UPLOAD TO ARDUINO Nadat het uploaden is voltooid, sluit u het Arduino-installatietoolvenster. De tachometer configureren met SimHub Op de hoofdpagina van SimHub selecteert u van de lijst aan de linkerkant en daarna de De tab. Arduino Gauges Dit opent de TACHOMETER pagina, waar we enkele basiswijzigingen voor uw tachometer kunnen maken. De eerste is de Max tachometer RPM. Verander dit om overeen te komen met de maximale RPM van uw tachometer. Het aantal cilinders aanpassen aan uw omgeving. Ik laat alle andere instellingen bij hun standaardinstellingen.Als u uw tachometer moet afstemmen, kunt u dit doen in het menu 'Geavanceerde kalibratie'. Op de tachometer U kunt dit doen door de waarde op elk RPM-bereik te testen en de naaldoffset aan te passen aan de waarden op uw tachometer. Advanced calibration Je moet SimHub openen en instellen om Gran Turismo 7 uit de lijst met beschikbare games te kunnen uitvoeren.