Gran Turismo 7 Sim Yarışını DIY Taşometresi ile Bir Sonraki Seviyeye Getirin

Sim yarış oyunları için gerçek dünya cihazları eklemek, SimHub'un 2016'da ilk sürümünü yayınladığından bu yana, PC sim yarışçıları, gerçek ve sanal dünyalar arasındaki mesafeyi aşmak için gerçek dünya araçlarının tüm gerçeklik ve işlevselliğini uzun zamandır beğenmişlerdir. Building Your GT7 Tachometer Display GT7 Taşometre Ekranı Taşometre, motor hızını RPM’lerde ( dakikada dönüşler) ölçen ve gösteren bir ölçüm cihazıdır. sim yarışçıları olarak, neden RPM’lere önem veriyoruz? Sınırda yarıştığımızda, motorun RPM’lerini bilmek, hız değişikliklerini optimize etmeye yardımcı olur, motorun güç bantını tam olarak kullanarak tur zamanını iyileştirmek için değişim noktalarını tanımlamaya yardımcı olur. Gerçekten de, Gran Turismo 7'de bir ekran tahtometresi var.Ama sim yarış deneyiminize gerçek bir tahtometre ekleyerek sanal ve gerçek dünyalar arasındaki mesafeyi kapatarak dalışın gerçek hayata biraz daha yaklaştığı bir şey var. Sim yarışları için gerçek bir dünya noktasını kullanmanın faydaları nelerdir? \n \n \n \n \n \n \n : Shifting just before reaching the redline allows for smoother acceleration and prevents engine over-revving. Shifting at the optimal RPM \n \n : Maintaining RPMs within the ideal power band helps achieve faster lap times. Driving efficiently \n \n : Maximizing RPMs helps develop precise shifting habits, leading to more stable and repeatable performance. Improving consistency \n \n : Yes, even in sim racing, you over-stress the engine, especially during endurance races. Preventing engine damage Buying a Pre-built Tachometer for Sim Racing Sim Racing için Pre-Built Tachometer Satın Al Elektronik ya da DIY yapısına yeni iseniz, bu proje aşırı derecede zor olabilir. Doğru bileşenleri, biraz hafif kaydırma, bazı sorun giderme ve 3D baskı elde etmek içerir. Kutudan dışarı, Amazon, Etsy veya eBay'den önceden inşa edilmiş bir sürüm satın almak daha iyi bir çözüm olabilir. işleri Hızlı arama için Etsy, eBay, Amazon ve Aliexpress satış için benzer birimleri gösterir. Hepsi Gran Turismo 7 ile uyumluluk için SimHub'un ortak bir kullanımı paylaşırlar. Sim Racing Hakkında Bilgi Bu cihazları sunan satıcıların çoğu bizim gibi hobilerdir ve satın aldığınız, üreticilerin topluluğunu desteklemeye yardımcı olurken size zaman, para ve hayal kırıklığı kurtarır. Bu eklenti tahmometre, Arduino ve bu bölümün DIY bölümünde açıklanan tüm kablolarla birlikte geliyor. DIY projelerimin çoğu, en azından önceden inşa edilmiş bir çözüm satın almanın iki katına mal olmuştur. DIY Analog Tahometre Bir sim'den veri gerçek dünya tahtometreye görüntülemeyi ilk yapan ben değilim. deneyimlerim, yıllar boyunca bu süreci tutorials, YouTube videoları ve forum mesajları kullanarak tamamlayanlara dayanmaktadır. bu, GT7 için tahtometreyi oluşturmak için kullandığım süreçtir ve yol boyunca karşılaştığım zorlukları tarif eder. İnsanların en büyük sorunlarından biri, o kadar çok tahmini aygıtın mevcut olmasıdır ki, SimHub ile çalışmaları konusunda sorun yaşıyorlar. Ek olarak, kullandığınız tahmini aygıtın ne olursa olsun, tahminlerin üst düzey aralığının sim yarış ortamınız için ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmalısınız. Bölümler listesi •\tTachometer\n•\tArduino Uno\n•\t2.2k Resistor\n•\tTip120 Transistor\n•\tDiode IN5349B\n•\tStrip Vero PCB board (8x9)\n•\t12V 500mA Power supply\n•\tProject Wire\n•\t3D Case\n aletleri •\tSolder\n•\tSoldering Iron\n•\tWire Cutter\n•\tWire Stripper\n 3D Case Yazdır MakerWorld'de bu STL kutusunu kullanabilir veya 3D baskı sitelerinden herhangi birinde Arduino Uno ve motor kilit kutusunu arayabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayan birini yazdırabilirsiniz. Bu adımı geçmeyin, çünkü kablolar açık olacak ve projenizi bir kutuya yerleştirerek bazı temel önlemler almanız gerekir. Bu bölümde kullanılan STL'yi aşağıdaki URL'de indirebilirsiniz: motosiklet şerit kutusu https://makerworld.com/en/models/1516473-windsim-arduino-uno-and- SimHub Arduino Market Tach Destek Sayfası “Tarihçi”yi kullandım İnşaat sürecimin büyük bir kısmı ve kredi orijinal yapımcılara gidiyor.Sonraki bölüm, İnşaatımı ve güncel bağlantıları ve mevcut yazılımları kullanarak yaşadığım sorunları belgelemektedir. Arduino After Market Tach Destek Sayfası başlamak için Yarış sim bilgilerini göstermek için gerçek dünya tahmometre eklemek ödüllendirici bir proje olabilir, ancak bazı teknik adımlar ve sorun giderme içerdiğini unutmayın. donanım kurulum, programlama veya benzer projelerle ilgili deneyiminiz varsa, muhtemelen bazı rehberliklerle yönetilebilir bulacaksınız. Mikro işlemci için Arduino Uno'yu kullandım; bitmiş proje SimHub yazılımı kullanılarak yapılandırılır. TIP120 pinoutları ile kendinizi tanımlayın.Bu talimatlar bağlantıların yerleştirilmesini pin numaralarıyla referanslayacaktır. Bu, oluşturma süreci boyunca bana rehberlik etmek için kullandığım tam proje diyagramıdır. Bağlantıları yapın Yapım sürecini takip etmek için her adımı ayrı bir görüntüye ayırdım. numaralandırılmış liste diyagramdaki öğenin numaralarına karşılık gelir. \n \n TIP120'yi PCB tahtasına yapıştırın. Pin 1'in sol tarafında en az bir yedek demir vardır. ￼ \n \n \n \n Solder a 2.2K resistor to the rail connected to Pin 1 (left) on the Tip120, and the other end of the 2.2K resistor to an empty rail to the left of Pin 1. ￼ \n \n Diodun beyaz çizgi ucunu Pin 2 (ortak) ve diodun diğer ucunu Pin 3 (sağ) demiryoluna bağlayın. ￼Bu diodun önemli bir konumlandırmasıdır; beyaz çizginin Pin 2 demiryoluna bağlı olduğunu doğrulayın. \n \n Arduino Uno'da Pin 9'a (2.2K direnciye bağlı olan) ve Arduino Uno'nun GND'ye ekmek panosunun yeraltı demirden başka bir tel ile solun. \n \n 12V pozitif iletiyi Pin 2 (ortak) demiryoluna ve 12V güç kaynağından toprak demiryoluna yerleştirin. \n \n \n \n \n The remaining wires are from your tachometer. Make the following connections. ￼ Elektronik dağıtımı Kabloları tamamladıktan sonra, Arduino Uno ve PCB'yi 3D basılı bir kutuya monte edin ve SimHub Konfigürasyonu'na devam edin. SimHub Setup SimHub Kurulumu Tahmini ayarlama ve yapılandırma SimHub aracılığıyla yapılır. Eğer daha önce SimHub ve Gran Turismo 7 ile çalışmak için güvenlik duvarınızı yapılandırmamışsanız, Hackernoon'daki önceki makalemizi okuyun, GT7 ile herhangi bir SimHub işlevini kullanmak için sadece bir kez güvenlik duvarı ayarlamalısınız. Gran Turismo 7 ile Simhub Nasıl Kurulur Getting Started Tamamlanan noktayı Windows PC'nizdeki kullanılabilir bir USB portuya bağlayın. SimHub'u açın ve [1] Arduino ana sayfasında, 2 Tab. Arduino My Hardware Ekleyeceğiniz Arduinos sayısı için uygun seçeneği seçin ve . Seçin Pop-up menüsüne tıklayınız. seçin Arduino kullanıyor ve kutuyu etkinleştirin Arduino'da herhangi bir firmware'i aşırı yazdığınızı anlıyorsunuz. Open arduino setup tool [3] Arduino Uno (ATMega328p) [4] Arduino serial port [5] [6] Cihazınızın adını yazmayı unutmayın Birden fazla Arduino eklerseniz, anlamlı bir isim oluşturmak, birden fazla cihazı yönetirken size yardımcı olacaktır. Device name [7] SKETCH SETUP listesini aşağı kaydırın ve İki Taksometre sinyal pini (Bu, bağlantınızda bulunan aynı pini Hakkında The DIY Tachometer bölümünde daha önceden yazılmıştır.) Tachometer button [8] Onu Adım 4 Make the Connections tıklayınız [10]Tachometer firmware'ı Arduino Uno'nunuzu yüklemek için tıklayın. UPLOAD TO ARDUINO Yükleme tamamlandıktan sonra, Arduino kurulum aracı penceresini kapatın. SimHub kullanılarak tahometre yapılandırma SimHub ana sayfasından, seçin Sonra sol tarafta, sonra da Tab ile Arduino Gauges Bu sayfa TACHOMETER sayfasını açar, burada tahtometreniz için bazı temel değişiklikler yapabiliriz. Birincisi Max tahtometre RPM'dir. Bunu tahtometrenizin maksimum RPM'sine eşleştirebilmek için değiştirin. Silindirlerin sayısını çevrenize göre ayarlayın. Diğer tüm ayarları varsayılan ayarlarına bırakıyorum. taksim ayarını düzeltmeniz gerekiyorsa, bunu ‘Gelişmiş kalibrasyon’ menüsünden yapabilirsiniz. Tachometre Hakkında Sayfada, SimHub'u tahmometrenizle düzeltebilirsiniz. Bunu her RPM aralığında değerleri test ederek ve tahmometrenizdeki değerleri karşılamak için Tır Offset'i ayarlayarak yapabilirsiniz. Advanced calibration Kullanılabilir oyunların listesinden Gran Turismo 7'yi çalıştırmak için SimHub'u açmanız ve ayarlamalısınız.