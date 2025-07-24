Uzmite svoj Gran Turismo 7 Sim Racing na sljedeću razinu s DIY tahometrom

Dodavanje stvarnih uređaja sim utrkama iskustvu je norma u računalnim sim utrkama od kada je SimHub objavio svoju prvu verziju 2016. godine. PC sim trkači su odavno uživali u svim realizma i funkcionalnosti stvarnog svijeta alata za prekidanje jaza između stvarnih i virtualnih svjetova. Building Your GT7 Tachometer Display Izgradnja GT7 tahometra Tachometar ili tachometar je mjerač koji mjeri i prikazuje brzinu motora u RPM-ovima (revolucijama po minuti).Kao sim trkači, zašto nam je stalo do RPM-ova?Kada trčimo na granici, poznavanje RPM-ova motora pomaže u optimizaciji promjena pogona, pomaže u prepoznavanju točaka promjena kako bi se poboljšalo vrijeme okruga koristeći u potpunosti snagu motora. Istina, Gran Turismo 7 uključuje tachometer na zaslonu. Ali postoji nešto o dodavanju tachometra u stvarnom svijetu vašem sim natjecateljskom iskustvu koji prekriva razliku između virtualnog i stvarnog svijeta, donoseći uranjanje samo malo bliže stvarnom životu. Koje su prednosti korištenja stvarnog svijeta za sim utrke? \n \n \n \n \n \n \n : Shifting just before reaching the redline allows for smoother acceleration and prevents engine over-revving. Shifting at the optimal RPM \n \n : Maintaining RPMs within the ideal power band helps achieve faster lap times. Driving efficiently \n \n : Maximizing RPMs helps develop precise shifting habits, leading to more stable and repeatable performance. Improving consistency \n \n : Yes, even in sim racing, you over-stress the engine, especially during endurance races. Preventing engine damage Buying a Pre-built Tachometer for Sim Racing Kupnja unaprijed izgrađenog tahometra za Sim Racing Ako ste novi u elektronici ili DIY-u, ovaj projekt može biti ogroman. uključuje nabavu pravih komponenti, malo laganog spajanja, malo rješavanja problema i 3D tiskanja. Kupnja unaprijed izgrađene verzije na Amazon, Etsy ili eBay može biti bolje rješenje. Radovi Brza potraga za na Etsy, eBay, Amazon i Aliexpress prikazuju slične jedinice za prodaju. Svi oni dijele zajedničku uporabu SimHub za kompatibilnost s Gran Turismo 7. Tagovi: sim utrka Mnogi od prodavača koji nude ove uređaje su hobi, baš kao i mi, a vaša kupnja pomaže podržati zajednicu proizvođača dok vam štedi vrijeme, novac i frustracije. Možete kupiti unaprijed izgrađeni, spremni za rad tahometar koji ne zahtijeva spajanje ili nabavu materijala. Većina mojih DIY projekata lako me koštala barem dvostruko više nego kupnja unaprijed izgrađenog rješenja. Analogni tahometri Nisam prvi koji prikazuje podatke iz sim-a u tachometru u stvarnom svijetu. Moje iskustvo se temelji na onima koji su tijekom godina dovršili ovaj proces koristeći tutoriale, YouTube videozapise i postove na forumima, u korak po korak tutorial. Jedan od najvećih problema ljudi imaju je da postoje toliko tachometara na raspolaganju da imaju problema da ih se raditi s SimHub. Osim toga, bez obzira na tachometer koristite, morate se pobrinuti da high-end raspon tach zadovoljava vaše potrebe za svoje sim utrke okruženje. Popis dijelova •\tTachometer\n•\tArduino Uno\n•\t2.2k Resistor\n•\tTip120 Transistor\n•\tDiode IN5349B\n•\tStrip Vero PCB board (8x9)\n•\t12V 500mA Power supply\n•\tProject Wire\n•\t3D Case\n alata •\tSolder\n•\tSoldering Iron\n•\tWire Cutter\n•\tWire Stripper\n Tiskanje 3D slučaja Možete upotrijebiti ovaj STL slučaj na MakerWorld ili pretraživati Arduino Uno i motorni štit na bilo kojem od 3D tiskarskih mjesta i ispisati onaj koji zadovoljava vaše potrebe. Nemojte preskočiti ovaj korak jer će biti izloženih žica, a morate poduzeti neke osnovne mjere opreza smještajući svoj projekt u jedan slučaj. Motociklistička kutija https://makerworld.com/en/models/1516473-windsim-arduino-uno-and- Službena stranica podrške SimHub Arduino Market Tach Koristio sam “službeni” Sljedeći odjeljak dokumentira moj build i bilo kakve probleme koje sam imao koristeći ažurirane veze i trenutni softver. Arduino After Market Tach stranica podrške Početak Dodavanje tachometra u stvarnom svijetu kako bi se prikazale informacije o utrci sim može biti nagrađivan projekt, ali imajte na umu da uključuje neke tehničke korake i rješavanje problema. Koristio sam Arduino Uno za svoj mikroprocesor; gotov projekt je konfiguriran pomoću SimHub softvera. Upoznajte se s TIP120 pinoutovima.Ove upute će se odnositi na postavljanje veza njihovim brojevima pinova. Ovo je kompletni projektni diagram koji sam koristio kako bih se vodio kroz proces izgradnje. Napravite poveznice Svaki korak sam podijelio u zasebnu sliku kako bih lakše pratio proces izgradnje. \n \n Spojite TIP120 na ploču PCB. Imajte na umu da postoji barem jedna rezervna željeznica na lijevoj strani Pin 1. ￼ \n \n \n \n Solder a 2.2K resistor to the rail connected to Pin 1 (left) on the Tip120, and the other end of the 2.2K resistor to an empty rail to the left of Pin 1. ￼ \n \n Spajanje bijele trake kraja diode na Pin 2 (srednji) i drugi kraj diode na Pin 3 (pravi) željeznicu. ￼Ovo je važno mjesto diode; potvrdite da je bijela traka povezana s željeznicom Pin 2. \n \n Spajkajte žicu s lijeve strane željeznice (tko je povezan s 2.2K otporom) na Pin 9 na Arduino Uno, a drugu žicu s podzemne željeznice vaše ploče na GND Arduino Uno. \n \n Spajanje 12V pozitivnog vodi na Pin 2 (srednji) željeznicu i tlo od 12V napajanja do zemaljske željeznice. \n \n \n \n \n The remaining wires are from your tachometer. Make the following connections. ￼ Ugradnja elektronike Nakon što završite vezivanje, montirajte Arduino Uno i PCB ploču u 3D tiskanu kutiju i nastavite s SimHub konfiguracijom. SimHub Setup SimHub postavljanje Ako još niste konfigurirali firewall za rad s SimHub i Gran Turismo 7, pročitajte moj prethodni članak na Hackernoon, Potrebno je samo jednom postaviti požarni zid kako biste koristili bilo koju SimHub funkcionalnost s GT7. Kako postaviti Simhub s Gran Turismoom 7 Getting Started Priključite završenu točku u dostupni USB port na računalu s Windowsom. Na Arduino glavnoj stranici, odaberite [2] Na primjer tab. Arduino My Hardware Odaberite odgovarajuću opciju za broj Arduina koje želite dodati i kliknite na . Izbornik u pop-up meniju. odaberite vaš Arduino koristi i omogućuje kutiju da razumijete da prepisujete bilo koji firmware na vašem Arduinu. Open arduino setup tool [3] Arduino Uno (ATMega328p) [4] Arduino serial port [5] [6] Ne zaboravite nazvati svoj uređaj u Ako dodate nekoliko Arduino stvaranje smislenog imena će vam pomoći pri upravljanju više uređaja. Device name [7] Prebacite se na listu SKETCH SETUP i prebacite dva Uočite signalni pin tahometra. (Ovo je isti pin koji ste priključili u od The odjeljak ranije u odjeljku DIY Tachometer.) Tachometer button [8] On je Korak 4 Make the Connections Kliknite na [10]gumb za učitavanje firmvera Tachometer na Arduino Uno. UPLOAD TO ARDUINO Nakon što je preuzimanje završeno, zatvorite prozor alatke za postavljanje Arduina. Konfiguriranje tahometra pomoću SimHuba Na glavnoj stranici SimHub-a, odaberite na listi na lijevoj strani, a zatim na U tab. Arduino Gauges To otvara stranicu TACHOMETER, gdje možemo napraviti neke osnovne promjene za vaš tachometer. Prvi je Max tachometer RPM. Promijenite to kako bi odgovaralo maksimalnom RPM vašeg tachometra. Prilagodite broj cilindara prema vašem okruženju. Sve ostale postavke ostavljam na svojim podrazumijevanim postavkama. Ako trebate fino prilagoditi svoj tahometr, to možete učiniti u izborniku "Napredna kalibracija". Na tahometru Možete to učiniti testiranjem vrijednosti na svakom rasponu RPM-a i prilagođavanjem nadoknada igle kako bi se uskladile vrijednosti na vašem tahometru. Advanced calibration Morate imati SimHub otvoren i postavljen za pokretanje Gran Turismo 7 iz popisa dostupnih igara. vaš tahometr počinje prikazivati podatke kada započnete svoju utrku u GT7.