Чому Omnity Hub є найбезпечнішим і надійним рішенням для BTCFi





Omnity Hub — це надійний і комплексний стек для взаємодії блокчейнів, створений для біткойнів. Сьогодні він підтримує три найкращі класи взаємозамінних активів біткойнів — біткойни, BRC-20 і руни. Omnity також плавно з’єднує чотири різні типи блокчейнів: EVM, Cosmos, Solana та ICP, зберігаючи при цьому 100% стандарт мережі. Інтеграція нового сумісного з EVM ланцюжка, такого як Base, BSC або Arbitrum, додавання ланцюжка Cosmos, увімкнення BRC-20 на Solana або з’єднання ckBTC з Ethereum або BSC — усіх цих розширень тепер можна досягти за допомогою полегшеного некористувацького коду.





Перетин мосту сумно відомий своєю історією злому, тому що змусити різнорідні ланцюги спілкуватися один з одним створює додаткові вектори атак і вразливості поза ланцюгом. Ми ніколи не хочемо, щоб на Omnity трапилися втрати. Таким чином, рішення для Omnity є Інтернет комп'ютер 's Chain Fusion інтегровано з Технологія світлого клієнта IBC від Omnity . Ми детально описуємо нашу подорож IBC у Omnity Lightpaper і написали про це потенціал масштабування Bitcoin . Але в цій статті ми хочемо пролити світло на те, що спонукало наших досвідчених розробників стеку взаємодії до Технологія Dfinity в першу чергу. У потужній платформі смарт-контрактів ICP і вдосконаленій криптографії ми нарешті побачили можливість створити крос-ланцюгове рішення, яке відповідає нашим стандартам надійності.





Ненадійне рішення Omnity для інновацій BTCFi

Біткойн — це децентралізована книга для однорангових транзакцій, яка не призначена для складного програмування або високошвидкісного виконання. Його мова сценаріїв навмисно обмежена та не повна за Тьюрингом, зберігаючи безпеку, водночас не стимулюючи складні інтерактивні програми на біткойнах. Платформи смарт-контрактів скористалися маркетинговою можливістю, щоб доповнити біткойн, випробувавши всі види DeFi, перш ніж BTCFi буде вартий грошей.





Omnity було розроблено для вирішення обмежень Bitcoin. Створений на найпотужнішій платформі смарт-контрактів на сьогоднішній день, Omnity Hub має вбудовану інтеграцію з біткойнами та бездоганно ділиться нею з іншими блокчейн-мережами. Завдяки Omnity можна отримати доступ до метапротоколів біткойнів через dApps BTCFi та обмінювати їх як взаємозамінні токени. Omnity особливо зацікавлений у невикористаному потенціалі рун у широких секторах.

Невикористаний потенціал рун

Руни є технічно обґрунтованим і загальноприйнятим стандартом замінних токенів для екосистеми Bitcoin. Вони можуть бути структуровані так, щоб представляти різні активи або класи вартості — наприклад, стейблкойни, деривативи BTC або корисні токени — і використовуватися в різноманітних додатках, таких як кредитування, ставки, генерація прибутку та свопи.





Руни вигравірувані безпосередньо на біткойні за допомогою коду операції OP_RETURN. Це дозволяє записувати довільні дані в ланцюжку без впливу на набір UTXO біткойна, створюючи незмінний, безпечний, захищений від втручання запис для кожної руни, визначаючи та автентифікуючи властивості руни та встановлюючи максимальний ліміт. Карбування перетворює вигравіруваний запис у токени, які можна передавати, торгувати або використовувати в різних програмах DeFi на Рівні 2. Гравірована руна забезпечує автентичність активу, тоді як карбування пускає його в обіг як торговий токен.





Випалені руни віднімаються від циркулюючого запасу, але не змінюють оригінального вигравіруваного ліміту. Це означає, що користувачі можуть впливати на активну пропозицію в BTCFi, не змінюючи прозорість або безпеку фіксованого максимуму, викарбуваного на біткойнах. Рішення Omnity для перехресних ланцюжків активів Bitcoin дають Runes потенціал для підриву ринків ліквідності.

The Omnity Ord Canister: перший повністю мережевий індексатор метапротоколу біткойн

Ord Canister від Omnity — це перший мережевий, повністю надійний індексатор активів Bitcoin . Він незамінний для створення безпечної, прозорої, взаємопов’язаної екосистеми BTCFi. Індексатор діє як «основа» для BTCFi, дозволяючи користувачам і розробникам переглядати свої активи Bitcoin і керувати ними на різних платформах.





Omnity не потрібно покладатися на жодну зовнішню структуру, щоб повідомити нам, що відбувається з біткойнами. — Луї Лю, засновник Omnity.





Ord Indexer полегшує користувачам взаємодію з різними dApps без ручного відстеження активів або ризику втрати під час міжланцюжкових транзакцій. Розробники BTCFi можуть використовувати точні дані в режимі реального часу про активи Bitcoin для створення нових фінансових програм, таких як yield farming, кредитування та похідні інструменти.





Каністер Ord займає кілька ГБ внутрішньої пам’яті та активно витягує блоки зі служби RPC. Це можливо лише завдяки надзвичайно надійним смарт-контрактам, створеним інженерами Dfinity. Можливості смарт-контрактів ICP просто недоступні в жодному іншому блокчейні.





Потужна платформа смарт-контрактів ICP

Смарт-контракти ICP (каністри) можуть безпосередньо взаємодіяти з мережею біткойн — читати та записувати в неї без зовнішніх механізмів перемикання. Canisters — це високорозвинені, масштабовані смарт-контракти з повним набором і надійним сховищем даних і можливостями веб-сервісу, що робить їх значно потужнішими та універсальнішими, ніж базові смарт-контракти Ethereum.





Для контексту, контракти Ethereum пропонують теоретично безмежне сховище через необмежену кількість 32-байтові (256-бітні) слоти але стикаються з практичними обмеженнями через високі витрати на газ, пов’язані з операціями зберігання в мережі. Запис даних, які залишаються в ланцюжку, може стати неймовірно дорогим, тому програми на основі Ethereum часто перевантажують великі дані на зовнішні рішення, такі як IPFS або Arweave, посилаючись на ці дані в смарт-контрактах, а не зберігаючи їх безпосередньо.





На відміну від цього, каністри ICP розроблені для безпосередньої обробки великих даних про стан, пропонуючи стабільну ємність пам’яті до 400 ГБ за каністру. Каністри можуть зберігати великі набори даних або будь-які дані, які вимагають тривалого збереження, не покладаючись на рішення поза мережею. Каністри можуть навіть підтримувати точне налаштування моделей AI.





ICP модель зворотного газу , де розробники оплачують витрати на виконання, а не користувачі, дозволяє користувачам взаємодіяти зі смарт-контрактами ICP, не потребуючи газу чи гаманця. Наприклад, Omnity's Міні-додаток Red Envelope Runes дозволяє ділитися та отримувати руни на кількох платформах Web2.





Каністри теж нативно підтримують HTTP запити , що означає, що вони можуть надавати веб-вміст безпосередньо користувачам. Таким чином, каністра може виступати як бекенд для dApp і веб-сервера. Цілі веб-сайти та програми можуть працювати безпосередньо в Інтернеті за комп’ютерними смарт-контрактами без традиційної хмарної інфраструктури. Сховище децентралізоване в мережі.





Нарешті, на відміну від смарт-контрактів Ethereum, які обмежені синхронними транзакціями та транзакціями з обмеженням газу, контейнери працюють з асинхронним обміном повідомленнями. Каністри можуть телефонувати один одному, обробляти запити та керувати станом незалежно від часової шкали виконання однієї транзакції.





Каністри надали Omnity потужність і гнучкість для переміщення завдань (які зазвичай вимагають позамережевих або сторонніх механізмів зв’язку) повністю в ланцюжку в надійній децентралізованій мережі, захищеній передовою криптографією.

Як Omnity інтегрується з Bitcoin

Інтеграція Omnity з Chain Fusion від ICP забезпечує безперебійне перехресне з’єднання рун. Це продемонстровано на Omnity Hub з рунами, які Omnity розміщує між біткойнами та будь-яким ланцюгом, для якого ми створили легкий клієнт у ланцюзі.





Omnity включає ланцюг розрахунків ICP у свій хаб лише тоді, коли можна досягти безпеки повного вузла. Після того, як ICP інтегрує підмережу для підтримки ланцюга, Omnity може безпечно підключити його до будь-якого іншого ланцюга без компонентів поза ланцюгом. Технічно ICP не використовує біткойн-міст, оскільки технологія Dfinity фактично відокремлює логіку мосту від зберігання активів.

Як Omnity спілкується з біткойнами

Omnity інтегровано з ICP Bitcoin Subnet . Коли накопичувач (наприклад, Omnitys) у мережі ICP хоче виконати транзакцію Bitcoin, він надсилає запит до підмережі Bitcoin , де знаходиться контейнер Bitcoin .





Bitcoin Canister ініціює процес підписання за допомогою порогових підписів ECDSA серед вузлів підмережі . ( Криптографія ланцюгового ключа доповнюється платформою Byzantine Fault Tolerance ( BFT ) ICP. Ми обговорюємо це нижче. ) Каністер біткойн передає транзакцію в мережу біткойн через адаптери біткойн .





Кожен вузол підмережі в підмережі Bitcoin має демон адаптера Bitcoin, незалежно підключений до мережі Bitcoin. Ці адаптери прослуховують блокчейн біткойн, отримують оновлення про нові блоки та транзакції та передають цю інформацію в біткойн-каністер.





Після надсилання транзакції підтвердження від мережі Bitcoin є асинхронним. Адаптери біткойн чекають підтвердження транзакції в біткойнах, а потім оновлюють контейнер біткойнів , щоб відобразити новий стан набору UTXO, щоб усі контейнери ICP, включаючи Omnity, мали точне уявлення про невитрачені виходи біткойнів і знали, що сталося на Bitcoin.





Як Omnity забезпечує міжланцюговий доступ до біткойнів

Omnity додає структуру зі спицями до стеку Chain Fusion ICP. Спиці - це компоненти, які піклуються про on-chain легка перевірка клієнта і прийняття RPC, з’єднуючи Omnity Hub із такими блокчейнами, як Solana, Cosmos або Ethereum. Omnity Hub оркеструє, куди мають спрямовуватися активи Bitcoin, а Spokes забезпечують маршрут. Тим часом Ord Canister активно зв’язується (за допомогою RPC) з мережею біткойн, щоб отримати останні блоки та відстежувати стан біткойна для міжланцюжкових операцій.





Omnity постійно додає Спиці для різних Bitcoin Layer 2 . Користувачі можуть підключатися до Omnity та переміщувати руни в будь-який підключений ланцюжок, не виходячи з простого середовища Dapp. Користувачі можуть навіть карбувати та записувати руни безпосередньо з Omnity Dapp, а результат відображається на біткойнах. Інфраструктура крос-ланцюга Omnity Hub може запропонувати це спрощене середовище розробки та взаємодію з користувачем із неперевершеною безпекою, оскільки смарт-контракти ICP можуть оркеструвати розширену криптографію підпису порогових значень.





Чарівні ключі: криптографія ланцюгових ключів





Перша проблема у захисті крос-ланцюгового мосту полягає у визначенні того, хто володіє закритим ключем. — Луї Лю, засновник Omnity.





Tldr; ICP чарівним чином генерує та періодично переміщує пошкоджені частини одного закритого ключа між вузлами. ICP це називає Криптографія Chain Key . Щоб уявити це, ми повинні розглянути надійність смарт-контрактів ICP, які можуть безпечно підписувати транзакції за допомогою порогові підписи . Порогове підписання ланцюгового ключа є багатостороннім обчисленням (MPC). У цьому криптографічному протоколі кілька сторін співпрацюють, щоб обчислити функцію, не розкриваючи свої вхідні дані, запобігаючи розкриттю закритого ключа між вузлами.









Підмережа Bitcoin в ICP має 34 оператори вузлів (на момент написання цього звіту) поширені на різних континентах у різних географічних місцях. Кожен вузол у підмережі має контроль над a унікальний відкритий ключ ECDSA , але секретний ключ підпису розділено на спільні ресурси та розподілено між вузлами підмережі.





Більше однієї третини вузлів повинні брати участь у процесі підписання, щоб створити дійсний підпис. Поріг t встановлюється таким чином, що t =⌈ n /3⌉+1 , де n – загальна кількість вузлів у підмережі. Отже, мережа може терпіти до однієї третини вузлів, які виходять з ладу або діють зловмисно, не порушуючи її роботу. Простіше кажучи, більше однієї третини має підписати, і не більше однієї третини має відмовити.





Вузли не можуть отримати доступ до своїх спільних приватних ключів і можуть лише запитувати підписи для свого відкритого ключа, оскільки приватний ключ ніколи не зберігається в одному місці. Він ніколи ніде не існує в реконструйованому вигляді; він існує лише в секретній формі — жоден вузол не бачить цілого ключа, свого власного ресурсу чи спільного доступу будь-якого іншого вузла.

Розподілена генерація ключів ICP (DKG)

Розподілена генерація ключів ICP (DKG) керує секретними ключами між кількома сторонами, розподіляючи спільні секретні ключі між різними вузлами. DKG включає докази з нульовим знанням і криптографію еліптичної кривої для розподілу ключових спільних ресурсів і їх періодичної перестановки без необхідності прямого зв’язку між вузлами. Процес повторного надання доступу робить попередні спільні ключі марними та дозволяє мережі безпечно адаптуватися до змін, таких як додавання або видалення вузлів.

Візантійська відмовостійкість (BFT)

Підписання ланцюгового ключа доповнюється платформою ICP Byzantine Fault Tolerance (BFT), розробленою для забезпечення працездатності мережі, навіть якщо деякі вузли виходять з ладу або діють зловмисно. Якщо будь-який вузол виходить з ладу, приєднується або повторно приєднується, ці вузли синхронізуються за допомогою a Наздоганяючий пакет (CUP) — знімок стан підмережі — і повторна інтеграція без шкоди для безпеки чи сповільнення підмережі. CUP, який включає хеш Merkle для всього стану підмережі, генерується в кінці кожної епохи, щоб забезпечити послідовний стан, з якого будь-які пошкоджені вузли можуть перезапуститися. (Епоха — це фіксований робочий період, який включає кілька раундів консенсусу та завершується підсумковим блоком завершеного стану за цей період.)









Omnity усуває прірву між Bitcoin та іншими мережами

Бачення Omnity — це ландшафт BTCFi, який усуває прірву між біткойнами та різноманітними мережами без шкоди для надійної безпеки, прозорого управління активами та мінімізації довіри. Omnity Hub був розроблений для усунення окремих точок відмови. Криптографія ICP Chain Key для крос-ланцюжків захищала багатомільярдну мережу протягом приблизно трьох років, а її потужні розумні контракти дозволили нам втілити наш дизайн у життя.





Місія Omnity полягає в тому, щоб спростити розробку BTCFi і дозволити користувачам грати з біткойн-активами в кількох мережах з одного Dapp. Завдяки поєднанню технологій ICP і Omnity користувачі можуть легко переміщувати біткойн-активи між різнорідними ланцюжками, а розробники мають безпечне та надійне середовище виконання для інновацій BTCFi.





«Навіть якби прибульці викрали команду Omnity, користувачі все одно зможуть повернути свої біткойн-активи назад у ланцюг розрахунків біткойн». — **Луїс Лю, засновник Omnity.





Сюзанна Лі є редактором Omnity Network .















