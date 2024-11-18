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ເປັນຫຍັງ Omnity Hub ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ປອດໄພ ແລະບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ສຸດສຳລັບ BTCFiໂດຍ@omnity

ເປັນຫຍັງ Omnity Hub ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ປອດໄພ ແລະບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ສຸດສຳລັບ BTCFi

ໂດຍ Omnity Network9m2024/11/18
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ອັນໃດເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ stack ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕາມລະດູການຂອງ Omnity ຕ້ອງການສ້າງເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Dfinity ໃນຕອນທໍາອິດ? ແພລະຕະຟອມສັນຍາອັດສະລິຍະທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ ICP ແລະການເຂົ້າລະຫັດລັບແບບພິເສດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງການແກ້ໄຂແບບຂ້າມຕ່ອງໂສ້ທີ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຂອງພວກເຮົາ.
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Omnity Hub ເປັນ stack ການໂຕ້ຕອບ blockchain ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສົມບູນແບບທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບ Bitcoin. ມື້ນີ້, ມັນສະຫນັບສະຫນູນສາມຊັ້ນຊັບສິນທີ່ສາມາດແຜ່ໄດ້ສູງສຸດຂອງ Bitcoin - Bitcoin, BRC-20, ແລະ Runes. Omnity ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ສີ່ປະເພດ blockchain ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ: EVM, Cosmos, Solana, ແລະ ICP, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາມາດຕະຖານໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ 100%. ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ EVM ໃໝ່, ເຊັ່ນ: Base, BSC, ຫຼື Arbitrum, ເພີ່ມລະບົບຕ່ອງໂສ້ Cosmos, ເປີດໃຊ້ BRC-20 ໃນ Solana, ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ ckBTC ກັບ Ethereum ຫຼື BSC - ການຂະຫຍາຍຕົວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍລະຫັດທີ່ບໍ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ.


ການຂ້າມຂົວແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໂດ່ງດັງຍ້ອນປະຫວັດການລັກລອບເຈາະຂໍ້ມູນ ເພາະການມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອສົນທະນາເຊິ່ງກັນແລະກັນຈະສ້າງ vector ການໂຈມຕີເພີ່ມເຕີມ ແລະຊ່ອງໂຫວ່ນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຕ້ອງການການສູນເສຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Omnity. ດັ່ງນັ້ນ, ການແກ້ໄຂສໍາລັບ Omnity ແມ່ນ ຄອມພິວເຕີອິນເຕີເນັດ 's Chain Fusion ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຊີລູກຄ້າແສງ IBC ຂອງ Omnity . ພວກເຮົາລາຍລະອຽດການເດີນທາງ IBC ຂອງພວກເຮົາໃນ Omnity Lightpaper ແລະໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບມັນ ທ່າແຮງທີ່ຈະຂະຫຍາຍ Bitcoin . ແຕ່ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ stack interoperability stack ຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງ. ເທັກໂນໂລຍີ Dfinity ໃນສະຖານທີ່ທໍາອິດ. ໃນແພລະຕະຟອມສັນຍາສະຫມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ ICP ແລະການເຂົ້າລະຫັດລັບທີ່ກ້າວຫນ້າ, ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງການແກ້ໄຂລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂ້າມທີ່ຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຮົາ.


ການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ Omnity ສໍາລັບການປະດິດສ້າງ BTCFi

Bitcoin ແມ່ນບັນຊີລາຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາແບບ peer-to-peer ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບໂຄງການທີ່ສັບສົນຫຼືການປະຕິບັດຄວາມໄວສູງ. ພາສາສະຄຣິບຂອງມັນຖືກຈໍາກັດໂດຍເຈດຕະນາແລະບໍ່ເປັນ Turing ສົມບູນ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ disincentivizing ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຕ້ຕອບທີ່ສັບສົນໃນ Bitcoin. ແພລະຕະຟອມສັນຍາສະຫມາດໄດ້ຍຶດເອົາໂອກາດທາງກາລະຕະຫຼາດເພື່ອເສີມ Bitcoin, ການທົດລອງທຸກປະເພດຂອງ DeFi ກ່ອນທີ່ BTCFi ຈະຄຸ້ມຄ່າ.


Omnity ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ Bitcoin. ສ້າງຂຶ້ນໃນເວທີສັນຍາສະຫມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, Omnity Hub ມີການເຊື່ອມໂຍງພື້ນເມືອງກັບ Bitcoin ແລະແບ່ງປັນມັນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອກັບເຄືອຂ່າຍ blockchain ອື່ນໆ. ຜ່ານ Omnity, Bitcoin metaprotocols ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທົ່ວ BTCFi dApps ແລະຊື້ຂາຍເປັນ tokens fungible. Omnity ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະກັບທ່າແຮງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂອງ Runes ໃນຂະແຫນງການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ທ່າແຮງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຂອງ Runes

Runes ເປັນມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ມີສຽງດີແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບລະບົບນິເວດ Bitcoin. ພວກເຂົາສາມາດຖືກສ້າງໂຄງສ້າງເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງຊັບສິນຫຼືປະເພດມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ - ເຊັ່ນ: ຫຼຽນຄົງທີ່, ອະນຸພັນ BTC, ຫຼື tokens ຜົນປະໂຫຍດ - ແລະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ການວາງຫຸ້ນ, ການຜະລິດຜົນຜະລິດ, ແລະການແລກປ່ຽນ.


Runes ຖືກຝັງໄວ້ໂດຍກົງໃສ່ Bitcoin ໂດຍໃຊ້ opcode OP_RETURN. ອັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຽນຂໍ້ມູນຕາມລຳພັງໃຈໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸດ UTXO ຂອງ Bitcoin, ສ້າງບັນທຶກທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ປອດໄພ, ທົນທານຕໍ່ແຕ່ລະ Rune, ກຳນົດ ແລະກວດສອບຄຸນສົມບັດຂອງ Rune, ແລະກຳນົດຂີດຈຳກັດສູງສຸດ. Minting ປ່ຽນບັນທຶກ etched ເຂົ້າໄປໃນ tokens ທີ່ສາມາດໂອນ, ຊື້ຂາຍ, ຫຼືນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DeFi ຕ່າງໆໃນ Layer 2. Rune etched ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊັບສິນ, ໃນຂະນະທີ່ minting ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນການໄຫຼວຽນຂອງ token ການຄ້າ.


Burned Runes ຖືກຫັກອອກຈາກການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແຕ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອບເຂດຈໍາກັດຕົ້ນສະບັບ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການສະຫນອງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ BTCFi ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄວາມໂປ່ງໃສຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງການກໍານົດສູງສຸດຄົງທີ່ etched ໃນ Bitcoin. ການແກ້ໄຂລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂ້າມຂອງ Omnity ສໍາລັບຊັບສິນ Bitcoin ໃຫ້ Runes ມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນຕະຫຼາດສະພາບຄ່ອງ.

The Omnity Ord Canister: The 1st Fully On-chain Bitcoin Metaprotocol Indexer

Ord Canister ຂອງ Omnity ແມ່ນ ຕົວຊີ້ບອກຊັບສິນ Bitcoin ທີ່ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ທຳອິດ, ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ . ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງລະບົບນິເວດ BTCFi ທີ່ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ຕົວດັດສະນີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ກະດູກສັນຫຼັງ" ສໍາລັບ BTCFi, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແລະນັກພັດທະນາສາມາດເບິ່ງແລະຈັດການຊັບສິນ Bitcoin ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວເວທີຕ່າງໆ.


Omnity ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອີງໃສ່ຫນ່ວຍງານພາຍນອກເພື່ອບອກພວກເຮົາວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບ Bitcoin. — Louis Liu, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Omnity.


Ord Indexer ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການພົວພັນກັບ dApps ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມຊັບສິນດ້ວຍຕົນເອງຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກໍາຂ້າມຕ່ອງໂສ້. ນັກພັດທະນາ BTCFi ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຈິງກ່ຽວກັບຊັບສິນ Bitcoin ເພື່ອສ້າງແອັບພລິເຄຊັນທາງດ້ານການເງິນແບບໃໝ່, ເຊັ່ນ: ການຜະລິດກະສິກຳ, ເງິນກູ້, ແລະອະນຸພັນ.


Ord Canister ຄອບຄອງພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສອງສາມ GB ແລະສະກັດບລັອກຈາກບໍລິການ RPC ຢ່າງຈິງຈັງ. ນີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນສັນຍາ smart ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍວິສະວະກອນ Dfinity. ຄວາມສາມາດຂອງສັນຍາສະຫມາດຂອງ ICP ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນ blockchain ອື່ນໆ.


ເວທີສັນຍາອັດສະລິຍະທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ ICP

ສັນຍາອັດສະລິຍະ ICP (ກະປ໋ອງ) ສາມາດໂຕ້ຕອບໂດຍກົງກັບເຄືອຂ່າຍ Bitcoin — ການອ່ານ ແລະຂຽນຫາມັນໂດຍບໍ່ມີກົນໄກຂົວພາຍນອກ. Canisters ເປັນສັນຍາສະຫມາດແບບເຕັມຮູບແບບ, ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານສູງ, ສາມາດປັບຂະ ໜາດ ໄດ້ດ້ວຍການເກັບຮັກສາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມສາມາດໃນການຮັບໃຊ້ເວັບ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍແລະຫລາກຫລາຍກ່ວາສັນຍາສະຫມາດ Ethereum ພື້ນຖານ.


ສໍາລັບສະພາບການ, ສັນຍາ Ethereum ສະຫນອງການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດທາງທິດສະດີໂດຍຜ່ານຈໍານວນບໍ່ຈໍາກັດ ສະລັອດຕິງ 32-byte (256-bit). ແຕ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະຕິບັດເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາຍແກັສສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນງານການເກັບຮັກສາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້. ການຂຽນຂໍ້ມູນທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສາມາດກາຍເປັນລາຄາແພງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ດັ່ງນັ້ນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ Ethereum ມັກຈະສົ່ງຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ໄປຫາວິທີແກ້ໄຂພາຍນອກເຊັ່ນ IPFS ຫຼື Arweave, ການອ້າງອີງຂໍ້ມູນນີ້ຢູ່ໃນສັນຍາສະຫມາດແທນທີ່ຈະເກັບຮັກສາມັນໂດຍກົງ.


ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກະປ໋ອງ ICP ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບຂໍ້ມູນຂອງລັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍກົງ, ສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດຄວາມຈໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງເຖິງ. 400GB ຕໍ່ກະປ໋ອງ. Canisters ສາມາດເກັບຮັກສາຊຸດຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄົງທົນໃນໄລຍະຍາວໂດຍບໍ່ມີການອີງໃສ່ການແກ້ໄຂນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້. Canisters ຍັງສາມາດສະຫນັບສະຫນູນແບບຈໍາລອງ AI ປັບລະອຽດ.


ICP ຂອງ ຮູບແບບອາຍແກັສປີ້ນກັບກັນ , ບ່ອນທີ່ນັກພັດທະນາຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຫຼາຍກ່ວາຜູ້ໃຊ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພົວພັນກັບສັນຍາສະຫມາດ ICP ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອາຍແກັສຫຼືກະເປົາເງິນ. ຕົວຢ່າງ, Omnity's Red Envelope Runes mini app bot ໃຫ້ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນ ແລະຮັບ Runes ໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມ Web2 ຫຼາຍ.


Canisters ຍັງສະຫນັບສະຫນູນພື້ນເມືອງ ຄຳຮ້ອງຂໍ HTTP , ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດຮັບໃຊ້ເນື້ອຫາເວັບໂດຍກົງກັບຜູ້ໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ກະປ໋ອງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທັງ backend ສໍາລັບ dApp ແລະເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບໄຊຕ໌. ເວັບໄຊທ໌ ແລະແອັບພລິເຄຊັນທັງໝົດສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໂດຍກົງໃນສັນຍາອັດສະລິຍະຄອມພິວເຕີອິນເຕີເນັດໂດຍບໍ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຄລາວແບບດັ້ງເດີມ. ການເກັບຮັກສາໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້.


ສຸດທ້າຍ, ບໍ່ເຫມືອນກັບສັນຍາສະຫມາດ Ethereum, ທີ່ຖືກຈໍາກັດໂດຍການເຮັດທຸລະກໍາ synchronous ແລະອາຍແກັສຈໍາກັດ, canisters ດໍາເນີນການກັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ asynchronous. Canisters ສາມາດໂທຫາກັນແລະກັນ, ຈັດການການຮ້ອງຂໍ, ແລະຈັດການລັດເອກະລາດຂອງໄລຍະເວລາການປະຕິບັດຂອງທຸລະກໍາດຽວ.


Canisters ອະນຸຍາດໃຫ້ Omnity ມີພະລັງງານແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍວຽກງານ (ເຊິ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການກົນໄກການປິດລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫຼືພາກສ່ວນທີສາມ) ທັງຫມົດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຮັບປະກັນໂດຍການເຂົ້າລະຫັດແບບພິເສດ.

ວິທີການ Omnity ປະສົມປະສານກັບ Bitcoin

ການລວມຕົວຂອງ Omnity ກັບ ICP's Chain Fusion ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕ່ອງໂສ້ຂອງ Runes ຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ນີ້​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ Omnity Hub ກັບ Runes ທີ່ Omnity zips ປະມານລະຫວ່າງ Bitcoin ແລະລະບົບຕ່ອງໂສ້ໃດໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງລູກຄ້າແສງສະຫວ່າງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້.


Omnity ພຽງແຕ່ລວມເອົາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ICP ເຂົ້າໄປໃນສູນກາງຂອງມັນເມື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຫນດເຕັມສາມາດບັນລຸໄດ້. ເມື່ອ ICP ປະສົມປະສານເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນລະບົບຕ່ອງໂສ້, Omnity ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບຕ່ອງໂສ້ອື່ນໆຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີອົງປະກອບນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້. ທາງດ້ານເທກນິກ, ICP ບໍ່ໄດ້ແລ່ນຂົວ Bitcoin ຍ້ອນວ່າເທກໂນໂລຍີຂອງ Dfinity ແຍກເຫດຜົນຂອງຂົວອອກຈາກການຮັກສາຊັບສິນ.

ວິທີການ Omnity ສົນທະນາກັບ Bitcoin

Omnity ແມ່ນປະສົມປະສານກັບ ICP Bitcoin Subnet . ເມື່ອກະປ໋ອງ (ເຊັ່ນ: Omnitys ') ໃນເຄືອຂ່າຍ ICP ຕ້ອງການເຮັດທຸລະກໍາ Bitcoin, ມັນຈະສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍໄປຍັງ Bitcoin Subnet , ບ່ອນທີ່ Bitcoin Canister ອາໄສຢູ່.


Bitcoin Canister ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການລົງນາມໂດຍໃຊ້ ECDSA threshold signatures ໃນບັນ ດາ Subnet Nodes . ( ການ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ລະ​ຫັດ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ກະ​ແຈ​ແມ່ນ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ກອບ​ການ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ Byzantine ( BFT ) ຂອງ ICP. ພວກ​ເຮົາ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​. ) Bitcoin Canister ສົ່ງ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກໍາ​ກັບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ Bitcoin ຜ່ານ Bitcoin Adapters .


ແຕ່ລະ Subnet Node ໃນ Bitcoin Subnet ມີ daemon Bitcoin Adapter ເປັນເອກະລາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Bitcoin. ຜູ້ດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ຟັງ Bitcoin blockchain, ໄດ້ຮັບການອັບເດດກ່ຽວກັບບລັອກແລະທຸລະກໍາໃຫມ່, ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້ໄປຫາ Bitcoin Canister.


ເມື່ອທຸລະກໍາຖືກສົ່ງ, ການຢືນຢັນຈາກເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ແມ່ນ asynchronous. ອະແດບເຕີ Bitcoin ລໍຖ້າການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນ Bitcoin, ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບປຸງ Bitcoin Canister ເພື່ອສະທ້ອນເຖິງສະຖານະໃຫມ່ຂອງ UTXO ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ກະປ໋ອງ ICP ທັງຫມົດ, ລວມທັງ Omnity, ມີທັດສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂອງ Bitcoin ແລະຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Bitcoin.


Omnity Hub | 100% On-chain Runes Interoperability

ວິທີການ Omnity ເປີດໃຊ້ການເຂົ້າເຖິງ Bitcoin ຂ້າມຕ່ອງໂສ້

Omnity ເພີ່ມໂຄງສ້າງ hub-and-spoke ໃຫ້ກັບ Chain Fusion stack ຂອງ ICP. Spokes ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ດູແລຂອງ ການກວດສອບລູກຄ້າຂອງສາຍໄຟໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະການຮັບຮອງເອົາ RPC, ການເຊື່ອມຕໍ່ Omnity Hub ກັບ blockchains ເຊັ່ນ Solana, Cosmos, ຫຼື Ethereum. Omnity Hub orchestrates ບ່ອນທີ່ຊັບສິນ Bitcoin ຄວນໄປ, ແລະ Spokes ໃຫ້ເສັ້ນທາງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, Ord Canister ເຂົ້າເຖິງຢ່າງຈິງຈັງ (ໃຊ້ RPC) ກັບເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ເພື່ອດຶງບລັອກຫຼ້າສຸດແລະຕິດຕາມສະຖານະຂອງ Bitcoin ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂ້າມຕ່ອງໂສ້.


Omnity ເພີ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ Spokes ສໍາລັບ Bitcoin Layer 2s ຕ່າງໆ . ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ Omnity ແລະ​ຍ້າຍ Runes ກັບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ Dapp ງ່າຍ​ດາຍ​. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ mint ແລະເຜົາ Runes ໂດຍກົງຈາກພາຍໃນ Omnity Dapp, ດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນ Bitcoin. ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂ້າມຕ່ອງໂສ້ຂອງ Omnity Hub ສາມາດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການພັດທະນາທີ່ລຽບງ່າຍນີ້ ແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າໄດ້ ເພາະວ່າສັນຍາອັດສະລິຍະ ICP ສາມາດຈັດວາງຂອບເຂດການເຊັນເຂົ້າລະຫັດລັບຂັ້ນສູງໄດ້.


The Magic Keys: Chain Key Cryptography


ບັນຫາທໍາອິດໃນການຮັກສາຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ແມ່ນກໍານົດວ່າໃຜຖືກະແຈສ່ວນຕົວ. — Louis Liu, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Omnity.


Tldr; ICP ສ້າງ ແລະປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ແຕກຫັກຂອງກະແຈສ່ວນຕົວອັນດຽວເປັນໄລຍະໆໃນລະຫວ່າງ nodes. ICP ເອີ້ນອັນນີ້ ການເຂົ້າລະຫັດ Chain Key . ເພື່ອເບິ່ງພາບນີ້, ພວກເຮົາຄວນພິຈາລະນາຄວາມແຂງແຮງຂອງສັນຍາສະຫມາດຂອງ ICP, ເຊິ່ງສາມາດເຊັນສັນຍາຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້. ລາຍເຊັນຫຼັກເກນ . ການເຊັນຫຼັກເກນລະບົບຕ່ອງໂສ້ແມ່ນເປັນການຄິດໄລ່ຫຼາຍຝ່າຍ (MPC). ໃນໂປໂຕຄອນການເຂົ້າລະຫັດລັບນີ້, ຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມມືກັນເພື່ອຄຳນວນຟັງຊັນໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເຂົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປ້ອງກັນການເປີດເຜີຍລະຫັດສ່ວນຕົວໃນທົ່ວ nodes.


ລາຍເຊັນຫຼັກຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ກັບ MPC


ເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ Bitcoin ຂອງ ICP ມີ 34 node operators (ໃນ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ລາຍ​ງານ​ນີ້​) ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທະວີບຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ທາງພູມສາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ແຕ່ລະ node ໃນ subnet ມີການຄວບຄຸມໃນໄລຍະ a ກະແຈສາທາລະນະ ECDSA ເປັນເອກະລັກ , ແຕ່ລະຫັດການລົງນາມລັບຖືກແບ່ງອອກເປັນຮຸ້ນແລະແຈກຢາຍໃນບັນດາ nodes ໃນເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ.


ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຂໍ້ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການລົງນາມເພື່ອສ້າງລາຍເຊັນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຂອບເຂດ t ຖືກກໍານົດໄວ້ເຊັ່ນ t =⌈ n /3⌉+1 , ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ nodes ໃນເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄືອຂ່າຍສາມາດທົນທານໄດ້ເຖິງຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງ nodes ລົ້ມເຫລວຫຼືການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນການດໍາເນີນງານຂອງມັນ. ເວົ້າງ່າຍໆ, ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສ່ວນສາມຕ້ອງເຊັນ, ແລະບໍ່ມີຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສ່ວນສາມຕ້ອງລົ້ມເຫລວ.


ໂນດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການແບ່ງປັນກະແຈສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະພຽງແຕ່ສາມາດຂໍລາຍເຊັນສຳລັບກະແຈສາທາລະນະຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າກະແຈສ່ວນຕົວບໍ່ເຄີຍຖືກເກັບໄວ້ບ່ອນດຽວ. ມັນບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມໃນຮູບແບບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່; ມັນມີຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ແບ່ງປັນລັບເທົ່ານັ້ນ—ບໍ່ມີ node ໃດເຫັນລະຫັດທັງໝົດ, ສ່ວນແບ່ງຂອງມັນເອງ, ຫຼືສ່ວນແບ່ງຂອງ node ອື່ນໆ.

ການສ້າງກະແຈທີ່ແຈກຢາຍຂອງ ICP (DKG)

ICP's Distributed Key Generation (DKG) ຈັດການກະແຈລັບໃນທົ່ວຫຼາຍພາກສ່ວນໂດຍການແຈກຢາຍຫຸ້ນສ່ວນລັບໃຫ້ກັບ nodes ຕ່າງໆ. DKG ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິສູດຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ມີສູນ ແລະການເຂົ້າລະຫັດໂຄ້ງຮູບສ້ວຍເພື່ອແຈກຢາຍຮຸ້ນຫຼັກ ແລະປ່ຽນພວກມັນເປັນໄລຍະໆໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສື່ສານໂດຍກົງລະຫວ່າງໂຫນດ. ຂະບວນການແບ່ງປັນຄືນໃໝ່ເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນຫຼັກທີ່ຜ່ານມາບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມ ຫຼືການລຶບອອກ.

Byzantine Fault Tolerance (BFT)

ການເຊັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະແຈແມ່ນປະກອບໃຫ້ສົມບູນໂດຍກອບຂອງ ICP's Byzantine Fault Tolerance (BFT), ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຄືອຂ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າບາງໂຫນດຈະລົ້ມເຫລວ ຫຼືກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຖ້າ nodes ໃດຄວນລົ້ມເຫລວ, ເຂົ້າຮ່ວມ, ຫຼື rejoin, nodes ເຫຼົ່ານັ້ນ synchronize ໂດຍໃຊ້ a ແພັກເກດການຈັບມື (CUP) - ພາບ​ລວມ​ຂອງ​ ສະຖານະຂອງເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ — ແລະ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຫຼື​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຍ່ອຍ​ຊ້າ​ລົງ. CUP, ເຊິ່ງລວມເອົາ Merkle hash ຂອງສະຖານະ subnet ທັງໝົດ, ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະຍຸກເພື່ອໃຫ້ສະຖານະທີ່ສອດຄ່ອງກັນເຊິ່ງບັນດາ nodes ທີ່ຖືກລົບກວນສາມາດ restart ໄດ້. (ໄລຍະເວລາແມ່ນໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານທີ່ຄົງທີ່ເຊິ່ງລວມມີການເປັນເອກະສັນກັນຫຼາຍຮອບແລະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍບົດສະຫຼຸບຂອງສະຖານະການສຸດທ້າຍສໍາລັບໄລຍະເວລານັ້ນ.)



Omnity ລົບລ້າງ Chasm ລະຫວ່າງ Bitcoin ແລະເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ

ວິໄສທັດຂອງ Omnity ແມ່ນພູມສັນຖານ BTCFi ທີ່ກໍາຈັດຄວາມລໍາບາກລະຫວ່າງ Bitcoin ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທີ່ໂປ່ງໃສ, ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຫນ້ອຍລົງ. Omnity Hub ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອລົບລ້າງຈຸດດຽວຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວ. ICP's Chain Key cryptography for cross-chain ໄດ້ຮັບປະກັນເຄືອຂ່າຍມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາຂອງຕົນເປັນເວລາປະມານສາມປີ, ແລະສັນຍາສະຫມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົານໍາເອົາການອອກແບບຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ຊີວິດ.


ພາລະກິດຂອງ Omnity ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ BTCFi ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼິ້ນກັບຊັບສິນ Bitcoin ໃນທົ່ວລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫຼາຍອັນຈາກ Dapp ດຽວ. ຂໍຂອບໃຈກັບ fusion ຂອງ ICP ແລະ Omnity ເທກໂນໂລຍີ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຍ້າຍຊັບສິນ Bitcoin ໃນທົ່ວຕ່ອງໂສ້ heterogeneous ແລະນັກພັດທະນາມີສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດທີ່ປອດໄພແລະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈສໍາລັບການປະດິດສ້າງ BTCFi.


"ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດຕ່າງດາວໄດ້ລັກພາຕົວທີມງານ Omnity, ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດເອົາຊັບສິນ Bitcoin ຂອງພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຊໍາລະ Bitcoin." — ** Louis Liu, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Omnity.



Suzanne Leigh ເປັນບັນນາທິການຂອງ Omnity Network .





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ວາງປ້າຍ

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