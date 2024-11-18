ເປັນຫຍັງ Omnity Hub ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ປອດໄພ ແລະບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ສຸດສຳລັບ BTCFi

Omnity Hub ເປັນ stack ການໂຕ້ຕອບ blockchain ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສົມບູນແບບທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບ Bitcoin. ມື້ນີ້, ມັນສະຫນັບສະຫນູນສາມຊັ້ນຊັບສິນທີ່ສາມາດແຜ່ໄດ້ສູງສຸດຂອງ Bitcoin - Bitcoin, BRC-20, ແລະ Runes. Omnity ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ສີ່ປະເພດ blockchain ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ: EVM, Cosmos, Solana, ແລະ ICP, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາມາດຕະຖານໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ 100%. ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ EVM ໃໝ່, ເຊັ່ນ: Base, BSC, ຫຼື Arbitrum, ເພີ່ມລະບົບຕ່ອງໂສ້ Cosmos, ເປີດໃຊ້ BRC-20 ໃນ Solana, ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ ckBTC ກັບ Ethereum ຫຼື BSC - ການຂະຫຍາຍຕົວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍລະຫັດທີ່ບໍ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ.
ການຂ້າມຂົວແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໂດ່ງດັງຍ້ອນປະຫວັດການລັກລອບເຈາະຂໍ້ມູນ ເພາະການມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອສົນທະນາເຊິ່ງກັນແລະກັນຈະສ້າງ vector ການໂຈມຕີເພີ່ມເຕີມ ແລະຊ່ອງໂຫວ່ນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຕ້ອງການການສູນເສຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Omnity. ດັ່ງນັ້ນ, ການແກ້ໄຂສໍາລັບ Omnity ແມ່ນ
Bitcoin ແມ່ນບັນຊີລາຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາແບບ peer-to-peer ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບໂຄງການທີ່ສັບສົນຫຼືການປະຕິບັດຄວາມໄວສູງ. ພາສາສະຄຣິບຂອງມັນຖືກຈໍາກັດໂດຍເຈດຕະນາແລະບໍ່ເປັນ Turing ສົມບູນ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ disincentivizing ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຕ້ຕອບທີ່ສັບສົນໃນ Bitcoin. ແພລະຕະຟອມສັນຍາສະຫມາດໄດ້ຍຶດເອົາໂອກາດທາງກາລະຕະຫຼາດເພື່ອເສີມ Bitcoin, ການທົດລອງທຸກປະເພດຂອງ DeFi ກ່ອນທີ່ BTCFi ຈະຄຸ້ມຄ່າ.
Omnity ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ Bitcoin. ສ້າງຂຶ້ນໃນເວທີສັນຍາສະຫມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, Omnity Hub ມີການເຊື່ອມໂຍງພື້ນເມືອງກັບ Bitcoin ແລະແບ່ງປັນມັນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອກັບເຄືອຂ່າຍ blockchain ອື່ນໆ. ຜ່ານ Omnity, Bitcoin metaprotocols ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທົ່ວ BTCFi dApps ແລະຊື້ຂາຍເປັນ tokens fungible. Omnity ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະກັບທ່າແຮງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂອງ Runes ໃນຂະແຫນງການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
Runes ເປັນມາດຕະຖານທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ມີສຽງດີແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບລະບົບນິເວດ Bitcoin. ພວກເຂົາສາມາດຖືກສ້າງໂຄງສ້າງເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງຊັບສິນຫຼືປະເພດມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ - ເຊັ່ນ: ຫຼຽນຄົງທີ່, ອະນຸພັນ BTC, ຫຼື tokens ຜົນປະໂຫຍດ - ແລະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ການວາງຫຸ້ນ, ການຜະລິດຜົນຜະລິດ, ແລະການແລກປ່ຽນ.
Runes ຖືກຝັງໄວ້ໂດຍກົງໃສ່ Bitcoin ໂດຍໃຊ້ opcode OP_RETURN. ອັນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຽນຂໍ້ມູນຕາມລຳພັງໃຈໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸດ UTXO ຂອງ Bitcoin, ສ້າງບັນທຶກທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ປອດໄພ, ທົນທານຕໍ່ແຕ່ລະ Rune, ກຳນົດ ແລະກວດສອບຄຸນສົມບັດຂອງ Rune, ແລະກຳນົດຂີດຈຳກັດສູງສຸດ. Minting ປ່ຽນບັນທຶກ etched ເຂົ້າໄປໃນ tokens ທີ່ສາມາດໂອນ, ຊື້ຂາຍ, ຫຼືນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ DeFi ຕ່າງໆໃນ Layer 2. Rune etched ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊັບສິນ, ໃນຂະນະທີ່ minting ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນການໄຫຼວຽນຂອງ token ການຄ້າ.
Burned Runes ຖືກຫັກອອກຈາກການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແຕ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອບເຂດຈໍາກັດຕົ້ນສະບັບ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການສະຫນອງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ BTCFi ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຄວາມໂປ່ງໃສຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງການກໍານົດສູງສຸດຄົງທີ່ etched ໃນ Bitcoin. ການແກ້ໄຂລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂ້າມຂອງ Omnity ສໍາລັບຊັບສິນ Bitcoin ໃຫ້ Runes ມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນຕະຫຼາດສະພາບຄ່ອງ.
Ord Canister ຂອງ Omnity ແມ່ນ ຕົວຊີ້ບອກຊັບສິນ Bitcoin ທີ່ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ທຳອິດ, ທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ . ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງລະບົບນິເວດ BTCFi ທີ່ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ຕົວດັດສະນີເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ກະດູກສັນຫຼັງ" ສໍາລັບ BTCFi, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແລະນັກພັດທະນາສາມາດເບິ່ງແລະຈັດການຊັບສິນ Bitcoin ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວເວທີຕ່າງໆ.
Omnity ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອີງໃສ່ຫນ່ວຍງານພາຍນອກເພື່ອບອກພວກເຮົາວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບ Bitcoin. — Louis Liu, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Omnity.
Ord Indexer ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການພົວພັນກັບ dApps ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມຊັບສິນດ້ວຍຕົນເອງຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກໍາຂ້າມຕ່ອງໂສ້. ນັກພັດທະນາ BTCFi ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຈິງກ່ຽວກັບຊັບສິນ Bitcoin ເພື່ອສ້າງແອັບພລິເຄຊັນທາງດ້ານການເງິນແບບໃໝ່, ເຊັ່ນ: ການຜະລິດກະສິກຳ, ເງິນກູ້, ແລະອະນຸພັນ.
Ord Canister ຄອບຄອງພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສອງສາມ GB ແລະສະກັດບລັອກຈາກບໍລິການ RPC ຢ່າງຈິງຈັງ. ນີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ພຽງແຕ່ຍ້ອນສັນຍາ smart ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍວິສະວະກອນ Dfinity. ຄວາມສາມາດຂອງສັນຍາສະຫມາດຂອງ ICP ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນ blockchain ອື່ນໆ.
ສັນຍາອັດສະລິຍະ ICP (ກະປ໋ອງ) ສາມາດໂຕ້ຕອບໂດຍກົງກັບເຄືອຂ່າຍ Bitcoin — ການອ່ານ ແລະຂຽນຫາມັນໂດຍບໍ່ມີກົນໄກຂົວພາຍນອກ. Canisters ເປັນສັນຍາສະຫມາດແບບເຕັມຮູບແບບ, ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານສູງ, ສາມາດປັບຂະ ໜາດ ໄດ້ດ້ວຍການເກັບຮັກສາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມສາມາດໃນການຮັບໃຊ້ເວັບ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍແລະຫລາກຫລາຍກ່ວາສັນຍາສະຫມາດ Ethereum ພື້ນຖານ.
ສໍາລັບສະພາບການ, ສັນຍາ Ethereum ສະຫນອງການເກັບຮັກສາທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດທາງທິດສະດີໂດຍຜ່ານຈໍານວນບໍ່ຈໍາກັດ
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກະປ໋ອງ ICP ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບຂໍ້ມູນຂອງລັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍກົງ, ສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດຄວາມຈໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງເຖິງ.
ICP ຂອງ
Canisters ຍັງສະຫນັບສະຫນູນພື້ນເມືອງ
ສຸດທ້າຍ, ບໍ່ເຫມືອນກັບສັນຍາສະຫມາດ Ethereum, ທີ່ຖືກຈໍາກັດໂດຍການເຮັດທຸລະກໍາ synchronous ແລະອາຍແກັສຈໍາກັດ, canisters ດໍາເນີນການກັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ asynchronous. Canisters ສາມາດໂທຫາກັນແລະກັນ, ຈັດການການຮ້ອງຂໍ, ແລະຈັດການລັດເອກະລາດຂອງໄລຍະເວລາການປະຕິບັດຂອງທຸລະກໍາດຽວ.
Canisters ອະນຸຍາດໃຫ້ Omnity ມີພະລັງງານແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍວຽກງານ (ເຊິ່ງປົກກະຕິຕ້ອງການກົນໄກການປິດລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫຼືພາກສ່ວນທີສາມ) ທັງຫມົດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ພາຍໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຮັບປະກັນໂດຍການເຂົ້າລະຫັດແບບພິເສດ.
ການລວມຕົວຂອງ Omnity ກັບ ICP's Chain Fusion ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕ່ອງໂສ້ຂອງ Runes ຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການ
Omnity ພຽງແຕ່ລວມເອົາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ICP ເຂົ້າໄປໃນສູນກາງຂອງມັນເມື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂຫນດເຕັມສາມາດບັນລຸໄດ້. ເມື່ອ ICP ປະສົມປະສານເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນລະບົບຕ່ອງໂສ້, Omnity ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບຕ່ອງໂສ້ອື່ນໆຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີອົງປະກອບນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້. ທາງດ້ານເທກນິກ, ICP ບໍ່ໄດ້ແລ່ນຂົວ Bitcoin ຍ້ອນວ່າເທກໂນໂລຍີຂອງ Dfinity ແຍກເຫດຜົນຂອງຂົວອອກຈາກການຮັກສາຊັບສິນ.
Omnity ແມ່ນປະສົມປະສານກັບ ICP Bitcoin Subnet . ເມື່ອກະປ໋ອງ (ເຊັ່ນ: Omnitys ') ໃນເຄືອຂ່າຍ ICP ຕ້ອງການເຮັດທຸລະກໍາ Bitcoin, ມັນຈະສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍໄປຍັງ Bitcoin Subnet , ບ່ອນທີ່ Bitcoin Canister ອາໄສຢູ່.
Bitcoin Canister ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການລົງນາມໂດຍໃຊ້ ECDSA threshold signatures ໃນບັນ ດາ Subnet Nodes . ( ການເຂົ້າລະຫັດລະຫັດຕ່ອງໂສ້ກະແຈແມ່ນປະກອບດ້ວຍກອບການທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ Byzantine ( BFT ) ຂອງ ICP. ພວກເຮົາປຶກສາຫາລືຂ້າງລຸ່ມນີ້. ) Bitcoin Canister ສົ່ງການເຮັດທຸລະກໍາກັບເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ຜ່ານ Bitcoin Adapters .
ແຕ່ລະ Subnet Node ໃນ Bitcoin Subnet ມີ daemon Bitcoin Adapter ເປັນເອກະລາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Bitcoin. ຜູ້ດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ຟັງ Bitcoin blockchain, ໄດ້ຮັບການອັບເດດກ່ຽວກັບບລັອກແລະທຸລະກໍາໃຫມ່, ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້ໄປຫາ Bitcoin Canister.
ເມື່ອທຸລະກໍາຖືກສົ່ງ, ການຢືນຢັນຈາກເຄືອຂ່າຍ Bitcoin ແມ່ນ asynchronous. ອະແດບເຕີ Bitcoin ລໍຖ້າການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນ Bitcoin, ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບປຸງ Bitcoin Canister ເພື່ອສະທ້ອນເຖິງສະຖານະໃຫມ່ຂອງ UTXO ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ກະປ໋ອງ ICP ທັງຫມົດ, ລວມທັງ Omnity, ມີທັດສະນະທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂອງ Bitcoin ແລະຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Bitcoin.
Omnity ເພີ່ມໂຄງສ້າງ hub-and-spoke ໃຫ້ກັບ Chain Fusion stack ຂອງ ICP. Spokes ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ດູແລຂອງ
Omnity ເພີ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ບັນຫາທໍາອິດໃນການຮັກສາຂົວຂ້າມຕ່ອງໂສ້ແມ່ນກໍານົດວ່າໃຜຖືກະແຈສ່ວນຕົວ. — Louis Liu, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Omnity.
Tldr; ICP ສ້າງ ແລະປ່ຽນຊິ້ນສ່ວນທີ່ແຕກຫັກຂອງກະແຈສ່ວນຕົວອັນດຽວເປັນໄລຍະໆໃນລະຫວ່າງ nodes. ICP ເອີ້ນອັນນີ້
ເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ Bitcoin ຂອງ ICP ມີ
ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຂໍ້ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການລົງນາມເພື່ອສ້າງລາຍເຊັນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຂອບເຂດ t ຖືກກໍານົດໄວ້ເຊັ່ນ t =⌈ n /3⌉+1 , ບ່ອນທີ່ n ແມ່ນຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ nodes ໃນເຄືອຂ່າຍຍ່ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຄືອຂ່າຍສາມາດທົນທານໄດ້ເຖິງຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງ nodes ລົ້ມເຫລວຫຼືການກະທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນການດໍາເນີນງານຂອງມັນ. ເວົ້າງ່າຍໆ, ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສ່ວນສາມຕ້ອງເຊັນ, ແລະບໍ່ມີຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສ່ວນສາມຕ້ອງລົ້ມເຫລວ.
ໂນດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການແບ່ງປັນກະແຈສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະພຽງແຕ່ສາມາດຂໍລາຍເຊັນສຳລັບກະແຈສາທາລະນະຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າກະແຈສ່ວນຕົວບໍ່ເຄີຍຖືກເກັບໄວ້ບ່ອນດຽວ. ມັນບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມໃນຮູບແບບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່; ມັນມີຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ແບ່ງປັນລັບເທົ່ານັ້ນ—ບໍ່ມີ node ໃດເຫັນລະຫັດທັງໝົດ, ສ່ວນແບ່ງຂອງມັນເອງ, ຫຼືສ່ວນແບ່ງຂອງ node ອື່ນໆ.
ICP's Distributed Key Generation (DKG) ຈັດການກະແຈລັບໃນທົ່ວຫຼາຍພາກສ່ວນໂດຍການແຈກຢາຍຫຸ້ນສ່ວນລັບໃຫ້ກັບ nodes ຕ່າງໆ. DKG ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິສູດຄວາມຮູ້ທີ່ບໍ່ມີສູນ ແລະການເຂົ້າລະຫັດໂຄ້ງຮູບສ້ວຍເພື່ອແຈກຢາຍຮຸ້ນຫຼັກ ແລະປ່ຽນພວກມັນເປັນໄລຍະໆໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສື່ສານໂດຍກົງລະຫວ່າງໂຫນດ. ຂະບວນການແບ່ງປັນຄືນໃໝ່ເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນຫຼັກທີ່ຜ່ານມາບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມ ຫຼືການລຶບອອກ.
ການເຊັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ກະແຈແມ່ນປະກອບໃຫ້ສົມບູນໂດຍກອບຂອງ ICP's Byzantine Fault Tolerance (BFT), ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຄືອຂ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າບາງໂຫນດຈະລົ້ມເຫລວ ຫຼືກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຖ້າ nodes ໃດຄວນລົ້ມເຫລວ, ເຂົ້າຮ່ວມ, ຫຼື rejoin, nodes ເຫຼົ່ານັ້ນ synchronize ໂດຍໃຊ້ a
ວິໄສທັດຂອງ Omnity ແມ່ນພູມສັນຖານ BTCFi ທີ່ກໍາຈັດຄວາມລໍາບາກລະຫວ່າງ Bitcoin ແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທີ່ໂປ່ງໃສ, ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈຫນ້ອຍລົງ. Omnity Hub ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອລົບລ້າງຈຸດດຽວຂອງຄວາມລົ້ມເຫລວ. ICP's Chain Key cryptography for cross-chain ໄດ້ຮັບປະກັນເຄືອຂ່າຍມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາຂອງຕົນເປັນເວລາປະມານສາມປີ, ແລະສັນຍາສະຫມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົານໍາເອົາການອອກແບບຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ຊີວິດ.
ພາລະກິດຂອງ Omnity ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ BTCFi ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼິ້ນກັບຊັບສິນ Bitcoin ໃນທົ່ວລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫຼາຍອັນຈາກ Dapp ດຽວ. ຂໍຂອບໃຈກັບ fusion ຂອງ ICP ແລະ Omnity ເທກໂນໂລຍີ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຍ້າຍຊັບສິນ Bitcoin ໃນທົ່ວຕ່ອງໂສ້ heterogeneous ແລະນັກພັດທະນາມີສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດທີ່ປອດໄພແລະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈສໍາລັບການປະດິດສ້າງ BTCFi.
"ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດຕ່າງດາວໄດ້ລັກພາຕົວທີມງານ Omnity, ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດເອົາຊັບສິນ Bitcoin ຂອງພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຊໍາລະ Bitcoin." — ** Louis Liu, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Omnity.
Suzanne Leigh ເປັນບັນນາທິການຂອງ Omnity Network .