Bakit Ang Omnity Hub ang Pinaka-Secure at Hindi Pinagkakatiwalaang Solusyon para sa BTCFi

Ang Omnity Hub ay isang matatag at komprehensibong blockchain interoperability stack na binuo para sa Bitcoin. Ngayon, sinusuportahan nito ang nangungunang tatlong fungible asset classes ng Bitcoin—Bitcoin, BRC-20, at Runes. Ang Omnity ay maayos ding nagkokonekta ng apat na natatanging uri ng blockchain: EVM, Cosmos, Solana, at ICP, habang pinapanatili ang 100% on-chain na pamantayan. Pagsasama ng bagong EVM-compatible na chain, gaya ng Base, BSC, o Arbitrum, pagdaragdag ng Cosmos chain, pagpapagana ng BRC-20 sa Solana, o pagkonekta ng ckBTC sa Ethereum o BSC—lahat ng pagpapalawak na ito ay maaari na ngayong makamit gamit ang magaan na noncustom code.





Ang pagtawid sa isang tulay ay kilalang-kilala sa kasaysayan ng pag-hack nito dahil ang pagkuha ng magkakaibang mga chain upang makipag-usap sa isa't isa ay lumilikha ng karagdagang mga vector ng pag-atake at mga kahinaan sa labas ng chain. Hindi namin gustong mangyari ang anumang pagkalugi sa Omnity. Kaya, ang solusyon para sa Omnity ay ang Internet Computer Ang Chain Fusion na isinama sa IBC light-client na teknolohiya ng Omnity . Idinetalye namin ang aming paglalakbay sa IBC sa Omnity Lightpaper at nagsulat tungkol dito potensyal na sukatin ang Bitcoin . Ngunit sa artikulong ito, gusto naming bigyang-liwanag kung ano ang nagbunsod sa aming mga batikang developer ng interoperability stack na gustong bumuo sa Ang teknolohiya ng Dfinity sa unang lugar. Sa malakas na platform ng matalinong kontrata at advanced na cryptography ng ICP, nakita namin sa wakas ang kakayahang bumuo ng cross-chain na solusyon na nakakatugon sa aming pamantayan ng kawalan ng tiwala.





Ang Omnity's Trustless Solution para sa BTCFi Innovation

Ang Bitcoin ay isang desentralisadong ledger para sa mga peer-to-peer na transaksyon at hindi idinisenyo para sa kumplikadong programmability o high-speed execution. Ang wika ng scripting nito ay sadyang limitado at hindi kumpleto ang Turing, na itinataguyod ang seguridad habang disincentivizing ang mga kumplikadong interactive na application sa Bitcoin. Sinamantala ng mga matalinong platform ng kontrata ang pagkakataon sa marketing na umakma sa Bitcoin, sinusubukan ang lahat ng uri ng DeFi bago maging sulit ang BTCFi.





Ang Omnity ay ginawa upang matugunan ang mga hadlang ng Bitcoin. Itinayo sa pinakamakapangyarihang platform ng smart contract hanggang sa kasalukuyan, ang Omnity Hub ay may katutubong integrasyon sa Bitcoin at ibinabahagi ito nang walang tiwala sa iba pang mga blockchain network. Sa pamamagitan ng Omnity, ang mga metaprotocol ng Bitcoin ay maaaring ma-access sa buong BTCFi dApps at i-trade bilang mga fungible na token. Ang Omnity ay partikular na interesado sa hindi pa nagagamit na potensyal ng Runes sa malawak na sektor.

Ang Hindi Nagamit na Potensyal ng Runes

Ang mga rune ay technically sound at malawak na tinatanggap na fungible token standard para sa Bitcoin ecosystem. Maaaring i-istruktura ang mga ito upang kumatawan sa iba't ibang asset o klase ng halaga — gaya ng mga stablecoin, BTC derivative, o utility token — at gamitin sa magkakaibang mga aplikasyon tulad ng pagpapautang, staking, pagbuo ng ani, at pagpapalit.





Direktang nakaukit ang mga rune sa Bitcoin gamit ang OP_RETURN opcode. Nagbibigay-daan ito sa arbitrary na data na maisulat nang on-chain nang hindi naaapektuhan ang UTXO set ng Bitcoin, na lumilikha ng hindi mababago, secure, tamper-resistant record para sa bawat Rune, pagtukoy at pagpapatotoo sa mga ari-arian ng Rune, at pagtatakda ng maximum na limitasyon. Kino-convert ng Minting ang etched record sa mga token na maaaring ilipat, i-trade, o gamitin sa iba't ibang DeFi application sa Layer 2. Tinitiyak ng etched Rune ang authenticity ng asset, habang inilalagay ito ng minting sa sirkulasyon bilang isang tradable token.





Ang mga Burned Runes ay ibinabawas mula sa circulating supply ngunit hindi binabago ang orihinal na nakaukit na limitasyon. Nangangahulugan ito na maaaring maimpluwensyahan ng mga user ang aktibong supply sa loob ng BTCFi nang hindi binabago ang transparency o seguridad ng nakapirming maximum na nakaukit sa Bitcoin. Ang mga cross-chain na solusyon ng Omnity para sa mga asset ng Bitcoin ay nagbibigay sa Runes ng potensyal na guluhin ang mga merkado ng pagkatubig.

Ang Omnity Ord Canister: Ang 1st Fully On-chain na Bitcoin Metaprotocol Indexer

Ang Omnity's Ord Canister ay ang unang on-chain, ganap na walang pinagkakatiwalaang Bitcoin asset indexer . Ito ay kailangang-kailangan para sa pagbuo ng isang secure, transparent, interconnected BTCFi ecosystem. Ang indexer ay nagsisilbing "backbone" para sa BTCFi, na nagpapahintulot sa mga user at developer na tingnan at pamahalaan ang kanilang mga asset ng Bitcoin sa iba't ibang platform.





Hindi kailangang umasa ang Omnity sa anumang panlabas na entity para sabihin sa amin kung ano ang nangyayari sa Bitcoin. — Louis Liu, Tagapagtatag ng Omnity.





Pinapadali ng Ord Indexer para sa mga user na makipag-ugnayan sa magkakaibang dApps nang hindi manu-manong sinusubaybayan ang mga asset o nanganganib na mawala sa panahon ng mga cross-chain na transaksyon. Maaaring gamitin ng mga developer ng BTCFi ang real-time, tumpak na data sa mga asset ng Bitcoin upang makabuo ng mga bagong aplikasyon sa pananalapi, tulad ng pagsasaka ng ani, pagpapautang, at mga derivatives.





Ang Ord Canister ay sumasakop ng ilang GB ng on-chain na storage at aktibong kumukuha ng mga bloke mula sa serbisyo ng RPC. Posible lamang ito dahil sa napakahusay na mga smart contract na binuo ng mga inhinyero ng Dfinity. Ang mga kakayahan ng mga matalinong kontrata ng ICP ay hindi magagamit sa anumang iba pang blockchain.





Ang Makapangyarihang Smart Contract Platform ng ICP

Ang mga smart contract ng ICP (canisters) ay maaaring direktang makipag-ugnayan sa network ng Bitcoin — pagbabasa at pagsulat dito nang walang mga panlabas na mekanismo ng pag-bridging. Ang mga canisters ay full-stack, highly advanced, scalable smart contract na may mahusay na storage at web-serving na mga kakayahan, na ginagawang mas malakas at versatile ang mga ito kaysa sa mga pangunahing Ethereum smart contract.





Para sa konteksto, nag-aalok ang mga kontrata ng Ethereum sa teoryang walang limitasyong imbakan sa pamamagitan ng walang limitasyong bilang ng 32-byte (256-bit) na mga puwang ngunit nahaharap sa mga praktikal na limitasyon dahil sa mataas na gastos sa gas na nauugnay sa on-chain storage operations. Ang pagsulat ng data na nananatiling on-chain ay maaaring maging lubhang mahal, kaya ang Ethereum-based na mga application ay kadalasang nag-aalis ng malalaking data sa mga panlabas na solusyon tulad ng IPFS o Arweave, na tinutukoy ang data na ito sa loob ng mga smart contract sa halip na direktang iimbak ito.





Sa kabaligtaran, ang mga canister ng ICP ay idinisenyo upang hawakan ang malawak na data ng estado nang direkta, na nag-aalok ng isang matatag na kapasidad ng memorya na hanggang sa 400GB bawat canister. Maaaring mag-imbak ang mga canister ng malalaking data set o anumang data na nangangailangan ng pangmatagalang pagtitiyaga nang hindi umaasa sa mga off-chain na solusyon. Maaari pa ngang suportahan ng mga canister ang mga fine-tuning na modelo ng AI.





Mga ICP baligtad na modelo ng gas , kung saan nagbabayad ang mga developer para sa mga gastos sa pagpapatupad sa halip na mga user, ay nagbibigay-daan sa mga user na makipag-ugnayan sa mga smart contract ng ICP nang hindi nangangailangan ng gas o wallet. Halimbawa, ang Omnity's Red Envelope Runes mini app bot hinahayaan kang magbahagi at tumanggap ng mga Runes sa maraming Web2 platform.





Ang mga canister ay katutubong din sumusuporta Mga kahilingan sa HTTP , na nangangahulugang maaari silang maghatid ng nilalaman ng web nang direkta sa mga user. Samakatuwid, ang isang canister ay maaaring kumilos bilang parehong backend para sa isang dApp at isang web server. Maaaring direktang tumakbo ang buong website at application sa mga smart contract ng Internet Computer nang walang tradisyonal na imprastraktura ng ulap. Ang imbakan ay desentralisado on-chain.





Sa wakas, hindi tulad ng mga smart contract ng Ethereum, na pinipigilan ng mga synchronous at gas-limited na mga transaksyon, ang mga canister ay gumagana sa asynchronous na pagmemensahe. Maaaring tawagan ng mga canister ang isa't isa, pangasiwaan ang mga kahilingan, at pamahalaan ang estado nang hiwalay sa timeline ng pagpapatupad ng isang transaksyon.





Pinahintulutan ng Canisters ang Omnity ng kapangyarihan at flexibility na ilipat ang mga gawain (na karaniwang nangangailangan ng off-chain o 3rd party bridging mechanism) na ganap na on-chain sa loob ng isang walang pinagkakatiwalaan, desentralisadong network na sinigurado ng advanced na cryptography.

Paano Sumasama ang Omnity sa Bitcoin

Ang pagsasama ng Omnity sa Chain Fusion ng ICP ay sinisiguro ang aming tuluy-tuloy na cross-chaining ng Runes. Ito ay ipinakita sa Omnity Hub kasama ang mga Runes na ini-zip ng Omnity sa pagitan ng Bitcoin at anumang chain kung saan nakagawa kami ng on-chain light client.





Isinasama lang ng Omnity ang isang ICP settlement chain sa hub nito kapag makakamit ang full-node na seguridad. Sa sandaling isama ng ICP ang isang subnet upang suportahan ang isang chain, secure na maikokonekta ito ng Omnity sa anumang iba pang chain na walang mga off-chain na bahagi. Sa teknikal na paraan, ang ICP ay hindi nagpapatakbo ng isang Bitcoin bridge dahil ang teknolohiya ng Dfinity ay epektibong naghihiwalay sa bridging logic mula sa pag-iingat ng asset.

Paano Nakikipag-usap ang Omnity sa Bitcoin

Ang Omnity ay isinama sa ICP Bitcoin Subnet . Kapag ang isang canister (gaya ng Omnitys') sa ICP network ay gustong magsagawa ng isang transaksyon sa Bitcoin, nagpapadala ito ng kahilingan sa Bitcoin Subnet , kung saan naninirahan ang Bitcoin Canister .





Sinisimulan ng Bitcoin Canister ang proseso ng pagpirma gamit ang mga lagda ng threshold ng ECDSA sa mga Subnet Nodes . ( Ang Chain Key cryptography ay kinukumpleto ng Byzantine Fault Tolerance ( BFT ) framework ng ICP. Tatalakayin natin ito sa ibaba. ) Isusumite ng Bitcoin Canister ang transaksyon sa Bitcoin Network sa pamamagitan ng Bitcoin Adapters .





Ang bawat Subnet Node sa Bitcoin Subnet ay mayroong Bitcoin Adapter daemon na independyenteng konektado sa Bitcoin Network. Ang mga adapter na ito ay nakikinig sa Bitcoin blockchain, tumatanggap ng mga update sa mga bagong block at transaksyon, at ipinadala ang impormasyong ito sa Bitcoin Canister.





Kapag naipadala na ang isang transaksyon, ang kumpirmasyon mula sa Bitcoin Network ay asynchronous. Ang Bitcoin Adapters ay naghihintay para sa transaksyon na makumpirma sa Bitcoin, pagkatapos ay i-update ang Bitcoin Canister upang ipakita ang bagong estado ng UTXO set upang ang lahat ng ICP canister, kabilang ang Omnity, ay magkaroon ng tumpak na pagtingin sa mga hindi nagastos na output ng Bitcoin at malaman kung ano ang nangyari sa Bitcoin.





Paano Pinagana ng Omnity ang Cross-chain Access sa Bitcoin

Ang Omnity ay nagdaragdag ng hub-and-spoke na istraktura sa Chain Fusion stack ng ICP. Ang mga spokes ay ang mga sangkap na nangangalaga sa on-chain light client na pag-verify at RPC adoption, na nagkokonekta sa Omnity Hub sa mga blockchain tulad ng Solana, Cosmos, o Ethereum. Inoorkestrate ng Omnity Hub kung saan dapat pumunta ang mga asset ng Bitcoin, at ang Spokes ang nagbibigay ng ruta. Samantala, ang Ord Canister ay aktibong nakikipag-ugnayan (gamit ang RPC) sa Bitcoin Network upang makuha ang pinakabagong mga bloke at subaybayan ang estado ng Bitcoin para sa mga cross-chain na operasyon.





Patuloy na nagdaragdag ang Omnity Mga Spokes para sa iba't ibang Bitcoin Layer 2s . Maaaring kumonekta ang mga user sa Omnity at ilipat ang Runes sa anumang konektadong chain nang hindi umaalis sa isang simpleng kapaligiran ng Dapp. Ang mga user ay maaaring mag-mint at mag-burn ng Runes nang direkta mula sa loob ng Omnity Dapp, na ang resulta ay makikita sa Bitcoin. Ang cross-chain na imprastraktura ng Omnity Hub ay maaaring mag-alok ng pinasimpleng development environment at karanasan ng user na may walang kapantay na seguridad dahil ang mga smart contract ng ICP ay maaaring mag-orchestrate ng advanced threshold signing cryptography.





The Magic Keys: Chain Key Cryptography





Ang unang problema sa pag-secure ng cross-chain bridge ay ang pagtukoy kung sino ang may hawak ng pribadong key. — Louis Liu, Tagapagtatag ng Omnity.





Tldr; Ang ICP ay mahiwagang bumubuo at naglilipat ng mga sirang piraso ng isang pribadong key sa pana-panahon sa mga node. ICP ang tawag dito Chain Key cryptography . Upang mailarawan ito, dapat nating isaalang-alang ang katatagan ng mga matalinong kontrata ng ICP, na maaaring ligtas na pumirma ng mga transaksyon gamit ang mga lagda ng threshold . Ang Chain Key threshold signing ay isang Multi-Party Computation (MPC). Sa cryptographic protocol na ito, maraming partido ang nagtutulungan upang mag-compute ng isang function nang hindi inilalantad ang kanilang mga input, na pumipigil sa pribadong key exposure sa mga node.









Ang Bitcoin subnet ng ICP ay mayroon 34 node operator (sa oras ng pag-uulat na ito) kumalat sa iba't ibang kontinente sa magkakaibang heyograpikong lokasyon. Ang bawat node sa isang subnet ay may kontrol sa a natatanging ECDSA public key , ngunit ang lihim na signing key ay nahahati sa mga pagbabahagi at ipinamamahagi sa mga node sa subnet.





Higit sa isang-katlo ng mga node ang dapat lumahok sa proseso ng pag-sign upang makabuo ng wastong lagda. Itinakda ang threshold na t = ⌈ n /3⌉+1 , kung saan ang n ay ang kabuuang bilang ng mga node sa subnet. Dahil dito, maaaring tiisin ng network ang hanggang sa isang-katlo ng mga node na nabigo o kumikilos nang malisyoso nang hindi nakakaabala sa mga operasyon nito. Sa madaling salita, higit sa isang-katlo ang dapat pumirma, at hindi hihigit sa isang-katlo ang dapat mabigo.





Hindi ma-access ng mga node ang kanilang mga pribadong key share at maaari lamang humiling ng mga lagda para sa kanilang pampublikong susi dahil ang pribadong key ay hindi kailanman nakaimbak sa isang lugar. Ito ay hindi kailanman umiiral kahit saan sa isang reconstructed form; ito ay umiiral lamang sa lihim na ibinahaging anyo— walang node na nakakakita sa buong susi, sa sarili nitong bahagi, o anumang iba pang bahagi ng node.

Ang ICP's Distributed Key Generation (DKG)

Ang Distributed Key Generation (DKG) ng ICP ay namamahala ng mga lihim na susi sa maraming partido sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga lihim na bahagi ng key sa iba't ibang node. Kasama sa DKG ang mga zero-knowledge proofs at elliptic curve cryptography upang ipamahagi ang mga pangunahing bahagi at pana-panahong i-reshuffle ang mga ito nang hindi nangangailangan ng direktang komunikasyon sa pagitan ng mga node. Ang proseso ng muling pagbabahagi ay ginagawang walang silbi ang mga nakaraang pangunahing bahagi at nagbibigay-daan sa network na ligtas na umangkop sa mga pagbabago, gaya ng mga pagdaragdag o pag-aalis ng node.

Byzantine Fault Tolerance (BFT)

Ang pag-sign ng Chain Key ay kinukumpleto ng Byzantine Fault Tolerance (BFT) na framework ng ICP, na ginawa upang mapanatiling gumagana ang network kahit na ang ilang mga node ay nabigo o kumilos nang masama. Kung ang anumang mga node ay dapat mabigo, sumali, o muling sumali, ang mga node na iyon ay magsi-synchronize gamit ang a Catch-Up Package (CUP) — isang snapshot ng estado ng subnet — at muling isama nang hindi nakompromiso ang seguridad o nagpapabagal sa subnet. Ang CUP, na kinabibilangan ng Merkle hash ng buong subnet state, ay nabuo sa dulo ng bawat panahon upang magbigay ng pare-parehong estado kung saan maaaring mag-restart ang anumang nagambalang mga node. (Ang epoch ay isang nakapirming panahon ng pagpapatakbo na kinabibilangan ng maraming consensus round at nagtatapos sa isang summary block ng finalized na estado para sa panahong iyon.)









Inaalis ng Omnity ang Chasm sa Pagitan ng Bitcoin at Iba Pang Mga Network

Ang pananaw ng Omnity ay isang tanawin ng BTCFi na nag-aalis ng bangin sa pagitan ng Bitcoin at magkakaibang network nang hindi nakompromiso ang matatag na seguridad, transparent na pamamahala ng asset, at pinaliit na tiwala. Ang Omnity Hub ay idinisenyo upang alisin ang mga solong punto ng pagkabigo. Na-secure ng Chain Key cryptography ng ICP para sa cross-chain ang multi-bilyong dolyar nitong network sa loob ng humigit-kumulang tatlong taon, at ang makapangyarihang mga smart contract nito ay nagbigay-daan sa amin na buhayin ang aming disenyo.





Ang misyon ng Omnity ay gawing simple ang pagbuo ng BTCFi at payagan ang mga user na maglaro ng mga asset ng Bitcoin sa maraming chain mula sa isang Dapp. Salamat sa pagsasanib ng teknolohiya ng ICP at Omnity, madaling mailipat ng mga user ang mga asset ng Bitcoin sa magkakaibang mga chain at ang mga developer ay may ligtas at walang tiwala na kapaligiran sa pagpapatupad para sa pagbabago ng BTCFi.





“Kahit na dinukot ng mga dayuhan ang Omnity Team, magagawa pa rin ng mga user na i-redeem ang kanilang mga asset ng Bitcoin pabalik sa Bitcoin settlement chain.” — **Louis Liu, Tagapagtatag ng Omnity.





