Почему Omnity Hub — самое безопасное и надежное решение для BTCFi

Omnity Hub — это надежный и всеобъемлющий стек взаимодействия блокчейнов, созданный для Bitcoin. Сегодня он поддерживает три основных класса взаимозаменяемых активов Bitcoin — Bitcoin, BRC-20 и Runes. Omnity также бесшовно соединяет четыре различных типа блокчейнов: EVM, Cosmos, Solana и ICP, сохраняя при этом 100%-ный стандарт на блокчейне. Интеграция новой совместимой с EVM цепочки, такой как Base, BSC или Arbitrum, добавление цепочки Cosmos, включение BRC-20 на Solana или подключение ckBTC к Ethereum или BSC — все эти расширения теперь можно реализовать с помощью легкого нестандартного кода.
Пересечение моста печально известно своей историей взлома, поскольку принуждение разнородных цепочек общаться друг с другом создает дополнительные векторы атак и уязвимости вне цепочки. Мы никогда не хотим, чтобы в Omnity происходили какие-либо потери. Таким образом, решение для Omnity — это
Bitcoin — это децентрализованный реестр для одноранговых транзакций, не предназначенный для сложной программируемости или высокоскоростного выполнения. Его язык сценариев намеренно ограничен и не является полным по Тьюрингу, что обеспечивает безопасность и одновременно дестимулирует сложные интерактивные приложения на Bitcoin. Платформы смарт-контрактов воспользовались маркетинговой возможностью, чтобы дополнить Bitcoin, опробовав все виды DeFi до того, как BTCFi станет стоить sats.
Omnity был разработан для устранения ограничений Bitcoin. Созданный на основе самой мощной на сегодняшний день платформы смарт-контрактов, Omnity Hub имеет встроенную интеграцию с Bitcoin и делится ею без доверия с другими сетями блокчейнов. Через Omnity метапротоколы Bitcoin могут быть доступны через BTCFi dApps и торговаться как взаимозаменяемые токены. Omnity особенно заинтересована в неиспользованном потенциале Runes в широких секторах.
Руны — это технически надежный и широко принятый стандарт взаимозаменяемых токенов для экосистемы Bitcoin. Они могут быть структурированы для представления различных активов или классов стоимости — таких как стейблкоины, производные BTC или утилитарные токены — и использоваться в различных приложениях, таких как кредитование, стейкинг, генерация доходности и свопы.
Руны вытравливаются непосредственно на Bitcoin с помощью кода операции OP_RETURN. Это позволяет записывать произвольные данные в цепочку, не влияя на набор UTXO Bitcoin, создавая неизменяемую, безопасную, устойчивую к взлому запись для каждой Rune, определяя и аутентифицируя свойства Rune и устанавливая максимальный предел. Чеканка преобразует вытравленную запись в токены, которые можно передавать, торговать или использовать в различных приложениях DeFi на уровне 2. Вытравленная Rune гарантирует подлинность актива, в то время как чеканка вводит его в обращение как торгуемый токен.
Сожженные руны вычитаются из оборотного предложения, но не изменяют исходный вытравленный лимит. Это означает, что пользователи могут влиять на активное предложение в BTCFi, не изменяя прозрачность или безопасность фиксированного максимума, вытравленного в Bitcoin. Кросс-чейн решения Omnity для активов Bitcoin дают Runes потенциал для нарушения рынков ликвидности.
Ord Canister от Omnity — это первый полностью надежный индексатор активов Bitcoin , работающий на цепочке. Он незаменим для построения безопасной, прозрачной, взаимосвязанной экосистемы BTCFi. Индексатор выступает в качестве «основы» для BTCFi, позволяя пользователям и разработчикам просматривать и управлять своими активами Bitcoin на разных платформах.
Omnity не нуждается в какой-либо внешней организации, чтобы узнать, что происходит с биткоином. — Луис Лю, основатель Omnity.
Ord Indexer упрощает взаимодействие пользователей с различными dApps без необходимости вручную отслеживать активы или рисковать потерями во время кросс-чейн транзакций. Разработчики BTCFi могут использовать точные данные в реальном времени об активах Bitcoin для создания новых финансовых приложений, таких как доходное фермерство, кредитование и деривативы.
Ord Canister занимает несколько ГБ ончейн-хранилища и активно извлекает блоки из сервиса RPC. Это возможно только благодаря исключительно надежным смарт-контрактам, созданным инженерами Dfinity. Возможности смарт-контрактов ICP просто недоступны ни в одном другом блокчейне.
Смарт-контракты ICP (канистры) могут напрямую взаимодействовать с сетью Bitcoin — считывать и записывать данные без внешних механизмов моста. Канистры — это полнофункциональные, высокоразвитые, масштабируемые смарт-контракты с надежными возможностями хранения и веб-обслуживания, что делает их намного более мощными и универсальными, чем базовые смарт-контракты Ethereum.
Для контекста, контракты Ethereum предлагают теоретически безграничное хранилище через неограниченное количество
В отличие от этого, контейнеры ICP предназначены для непосредственной обработки обширных данных о состоянии, предлагая стабильную емкость памяти до
ICP-ы
Канистры также изначально поддерживают
Наконец, в отличие от смарт-контрактов Ethereum, которые ограничены синхронными и ограниченными по газу транзакциями, контейнеры работают с асинхронным обменом сообщениями. Контейнеры могут вызывать друг друга, обрабатывать запросы и управлять состоянием независимо от временной шкалы выполнения отдельной транзакции.
Канистры предоставили Omnity возможность и гибкость для перемещения задач (которые обычно требуют офчейн- или сторонних механизмов соединения) полностью в цепочку в рамках надежной, децентрализованной сети, защищенной передовой криптографией.
Интеграция Omnity с ICP Chain Fusion обеспечивает нашу бесшовную перекрестную цепочку рун. Это показано на
Omnity включает цепочку расчетов ICP в свой хаб только тогда, когда может быть достигнута безопасность полного узла. После того, как ICP интегрирует подсеть для поддержки цепочки, Omnity может безопасно подключить ее к любой другой цепочке без компонентов вне цепочки. Технически ICP не запускает биткойн-мост, поскольку технология Dfinity эффективно отделяет логику моста от хранения активов.
Omnity интегрирован с подсетью ICP Bitcoin . Когда контейнер (например, Omnity) в сети ICP хочет выполнить транзакцию Bitcoin, он отправляет запрос в подсеть Bitcoin , где находится контейнер Bitcoin .
Bitcoin Canister инициирует процесс подписания, используя пороговые подписи ECDSA среди узлов подсети . ( Криптография Chain Key дополняется фреймворком Byzantine Fault Tolerance ( BFT ) ICP. Мы обсудим это ниже. ) Bitcoin Canister отправляет транзакцию в сеть Bitcoin через адаптеры Bitcoin .
Каждый узел подсети в подсети Bitcoin имеет демон адаптера Bitcoin , независимо подключенный к сети Bitcoin. Эти адаптеры прослушивают блокчейн Bitcoin, получают обновления о новых блоках и транзакциях и передают эту информацию в Bitcoin Canister.
После отправки транзакции подтверждение от сети Bitcoin происходит асинхронно. Адаптеры Bitcoin ждут подтверждения транзакции в Bitcoin, затем обновляют Bitcoin Canister , чтобы отразить новое состояние набора UTXO, чтобы все ICP-канистры, включая Omnity, имели точное представление о неизрасходованных выходах Bitcoin и знали, что произошло в Bitcoin.
Omnity добавляет структуру «ступица и спицы» к стеку Chain Fusion от ICP. Спицы — это компоненты, которые отвечают за
Omnity постоянно добавляет
Первой проблемой при обеспечении безопасности кросс-чейн-моста является определение того, кто владеет закрытым ключом. — Луис Лю, основатель Omnity.
Tldr; ICP магическим образом генерирует и периодически перемещает сломанные части одного закрытого ключа между узлами. ICP называет это
Подсеть Bitcoin компании ICP имеет
Более трети узлов должны участвовать в процессе подписания для генерации действительной подписи. Порог t устанавливается таким образом, что t =⌈ n /3⌉+1 , где n — общее количество узлов в подсети. Следовательно, сеть может допустить отказ или вредоносное действие до трети узлов без нарушения ее работы. Проще говоря, более трети должны подписать, и не более трети должны выйти из строя.
Узлы не могут получить доступ к своим общим закрытым ключам и могут только запрашивать подписи для своего открытого ключа, поскольку закрытый ключ никогда не хранится в одном месте. Он никогда не существует нигде в реконструированной форме; он существует только в форме секретного общего доступа — ни один узел не видит весь ключ, свою собственную долю или долю любого другого узла.
Распределенная генерация ключей (DKG) ICP управляет секретными ключами между несколькими сторонами, распределяя доли секретных ключей по разным узлам. DKG использует доказательства с нулевым разглашением и криптографию эллиптических кривых для распределения долей ключей и периодического их перераспределения без необходимости прямого взаимодействия между узлами. Процесс перераспределения делает предыдущие доли ключей бесполезными и позволяет сети безопасно адаптироваться к изменениям, таким как добавление или удаление узлов.
Подписание ключа цепочки дополняется фреймворком Byzantine Fault Tolerance (BFT) от ICP, разработанным для поддержания работоспособности сети даже в случае выхода из строя некоторых узлов или злонамеренных действий. Если какие-либо узлы выходят из строя, присоединяются или переподключаются, эти узлы синхронизируются с помощью
Видение Omnity — это ландшафт BTCFi, который устраняет пропасть между Bitcoin и разнообразными сетями, не ставя под угрозу надежную безопасность, прозрачное управление активами и минимизированное доверие. Omnity Hub был разработан для устранения отдельных точек отказа. Криптография Chain Key от ICP для кросс-чейн защитила ее многомиллиардную сеть примерно на три года, а ее мощные смарт-контракты позволили нам воплотить наш проект в жизнь.
Миссия Omnity — упростить разработку BTCFi и позволить пользователям играть с активами Bitcoin в нескольких цепях из одного Dapp. Благодаря слиянию технологий ICP и Omnity пользователи могут легко перемещать активы Bitcoin в гетерогенных цепях, а разработчики получают безопасную и надежную среду исполнения для инноваций BTCFi.
«Даже если инопланетяне похитят команду Omnity, пользователи все равно смогут вернуть свои активы Bitcoin обратно в цепочку расчетов Bitcoin». — **Луи Лю, основатель Omnity.
Сюзанна Ли — редактор Omnity Network .