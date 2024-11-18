Почему Omnity Hub — самое безопасное и надежное решение для BTCFi





Omnity Hub — это надежный и всеобъемлющий стек взаимодействия блокчейнов, созданный для Bitcoin. Сегодня он поддерживает три основных класса взаимозаменяемых активов Bitcoin — Bitcoin, BRC-20 и Runes. Omnity также бесшовно соединяет четыре различных типа блокчейнов: EVM, Cosmos, Solana и ICP, сохраняя при этом 100%-ный стандарт на блокчейне. Интеграция новой совместимой с EVM цепочки, такой как Base, BSC или Arbitrum, добавление цепочки Cosmos, включение BRC-20 на Solana или подключение ckBTC к Ethereum или BSC — все эти расширения теперь можно реализовать с помощью легкого нестандартного кода.





Пересечение моста печально известно своей историей взлома, поскольку принуждение разнородных цепочек общаться друг с другом создает дополнительные векторы атак и уязвимости вне цепочки. Мы никогда не хотим, чтобы в Omnity происходили какие-либо потери. Таким образом, решение для Omnity — это Интернет Компьютер Chain Fusion интегрирован с Технология легкого клиента IBC от Omnity . Мы подробно расскажем о нашем путешествии в IBC Omnity Lightpaper и написали о его потенциал масштабирования Bitcoin . Но в этой статье мы хотим пролить свет на то, что побудило наших опытных разработчиков стека взаимодействия захотеть построить Технология Dfinity в первую очередь. В мощной платформе смарт-контрактов ICP и передовой криптографии мы наконец увидели возможность создания кросс-чейн решения, которое соответствует нашему стандарту доверия.





Решение Omnity Trustless для инноваций BTCFi

Bitcoin — это децентрализованный реестр для одноранговых транзакций, не предназначенный для сложной программируемости или высокоскоростного выполнения. Его язык сценариев намеренно ограничен и не является полным по Тьюрингу, что обеспечивает безопасность и одновременно дестимулирует сложные интерактивные приложения на Bitcoin. Платформы смарт-контрактов воспользовались маркетинговой возможностью, чтобы дополнить Bitcoin, опробовав все виды DeFi до того, как BTCFi станет стоить sats.





Omnity был разработан для устранения ограничений Bitcoin. Созданный на основе самой мощной на сегодняшний день платформы смарт-контрактов, Omnity Hub имеет встроенную интеграцию с Bitcoin и делится ею без доверия с другими сетями блокчейнов. Через Omnity метапротоколы Bitcoin могут быть доступны через BTCFi dApps и торговаться как взаимозаменяемые токены. Omnity особенно заинтересована в неиспользованном потенциале Runes в широких секторах.

Неиспользованный потенциал рун

Руны — это технически надежный и широко принятый стандарт взаимозаменяемых токенов для экосистемы Bitcoin. Они могут быть структурированы для представления различных активов или классов стоимости — таких как стейблкоины, производные BTC или утилитарные токены — и использоваться в различных приложениях, таких как кредитование, стейкинг, генерация доходности и свопы.





Руны вытравливаются непосредственно на Bitcoin с помощью кода операции OP_RETURN. Это позволяет записывать произвольные данные в цепочку, не влияя на набор UTXO Bitcoin, создавая неизменяемую, безопасную, устойчивую к взлому запись для каждой Rune, определяя и аутентифицируя свойства Rune и устанавливая максимальный предел. Чеканка преобразует вытравленную запись в токены, которые можно передавать, торговать или использовать в различных приложениях DeFi на уровне 2. Вытравленная Rune гарантирует подлинность актива, в то время как чеканка вводит его в обращение как торгуемый токен.





Сожженные руны вычитаются из оборотного предложения, но не изменяют исходный вытравленный лимит. Это означает, что пользователи могут влиять на активное предложение в BTCFi, не изменяя прозрачность или безопасность фиксированного максимума, вытравленного в Bitcoin. Кросс-чейн решения Omnity для активов Bitcoin дают Runes потенциал для нарушения рынков ликвидности.

Omnity Ord Canister: первый полностью ончейн-индексатор метапротокола Bitcoin

Ord Canister от Omnity — это первый полностью надежный индексатор активов Bitcoin , работающий на цепочке. Он незаменим для построения безопасной, прозрачной, взаимосвязанной экосистемы BTCFi. Индексатор выступает в качестве «основы» для BTCFi, позволяя пользователям и разработчикам просматривать и управлять своими активами Bitcoin на разных платформах.





Omnity не нуждается в какой-либо внешней организации, чтобы узнать, что происходит с биткоином. — Луис Лю, основатель Omnity.





Ord Indexer упрощает взаимодействие пользователей с различными dApps без необходимости вручную отслеживать активы или рисковать потерями во время кросс-чейн транзакций. Разработчики BTCFi могут использовать точные данные в реальном времени об активах Bitcoin для создания новых финансовых приложений, таких как доходное фермерство, кредитование и деривативы.





Ord Canister занимает несколько ГБ ончейн-хранилища и активно извлекает блоки из сервиса RPC. Это возможно только благодаря исключительно надежным смарт-контрактам, созданным инженерами Dfinity. Возможности смарт-контрактов ICP просто недоступны ни в одном другом блокчейне.





Мощная платформа смарт-контрактов ICP

Смарт-контракты ICP (канистры) могут напрямую взаимодействовать с сетью Bitcoin — считывать и записывать данные без внешних механизмов моста. Канистры — это полнофункциональные, высокоразвитые, масштабируемые смарт-контракты с надежными возможностями хранения и веб-обслуживания, что делает их намного более мощными и универсальными, чем базовые смарт-контракты Ethereum.





Для контекста, контракты Ethereum предлагают теоретически безграничное хранилище через неограниченное количество 32-байтовые (256-битные) слоты но сталкиваются с практическими ограничениями из-за высоких затрат на газ, связанных с операциями хранения в цепочке. Запись данных, которые остаются в цепочке, может стать невероятно дорогой, поэтому приложения на базе Ethereum часто выгружают большие объемы данных во внешние решения, такие как IPFS или Arweave, ссылаясь на эти данные в смарт-контрактах, а не сохраняя их напрямую.





В отличие от этого, контейнеры ICP предназначены для непосредственной обработки обширных данных о состоянии, предлагая стабильную емкость памяти до 400ГБ на контейнер. Контейнеры могут хранить большие наборы данных или любые данные, требующие долгосрочного сохранения, не полагаясь на решения вне цепочки. Контейнеры могут даже поддерживать тонкую настройку моделей ИИ.





ICP-ы модель обратного газа , где разработчики платят за выполнение расходов, а не пользователи, позволяет пользователям взаимодействовать с интеллектуальными контрактами ICP без необходимости газа или кошелька. Например, Omnity Мини-приложение Red Envelope Runes позволяет вам обмениваться и получать Руны на нескольких платформах Web2.





Канистры также изначально поддерживают HTTP-запросы , что означает, что они могут обслуживать веб-контент напрямую пользователям. Таким образом, контейнер может выступать как бэкэнд для dApp, так и веб-сервер. Целые веб-сайты и приложения могут работать напрямую на смарт-контрактах Internet Computer без традиционной облачной инфраструктуры. Хранилище децентрализовано в цепочке.





Наконец, в отличие от смарт-контрактов Ethereum, которые ограничены синхронными и ограниченными по газу транзакциями, контейнеры работают с асинхронным обменом сообщениями. Контейнеры могут вызывать друг друга, обрабатывать запросы и управлять состоянием независимо от временной шкалы выполнения отдельной транзакции.





Канистры предоставили Omnity возможность и гибкость для перемещения задач (которые обычно требуют офчейн- или сторонних механизмов соединения) полностью в цепочку в рамках надежной, децентрализованной сети, защищенной передовой криптографией.

Как Omnity интегрируется с Bitcoin

Интеграция Omnity с ICP Chain Fusion обеспечивает нашу бесшовную перекрестную цепочку рун. Это показано на Всеобщий хаб с помощью рун, которые Omnity перемещает между Bitcoin и любой цепочкой, для которой мы создали легкий клиент на цепочке.





Omnity включает цепочку расчетов ICP в свой хаб только тогда, когда может быть достигнута безопасность полного узла. После того, как ICP интегрирует подсеть для поддержки цепочки, Omnity может безопасно подключить ее к любой другой цепочке без компонентов вне цепочки. Технически ICP не запускает биткойн-мост, поскольку технология Dfinity эффективно отделяет логику моста от хранения активов.

Как Omnity общается с биткойнами

Omnity интегрирован с подсетью ICP Bitcoin . Когда контейнер (например, Omnity) в сети ICP хочет выполнить транзакцию Bitcoin, он отправляет запрос в подсеть Bitcoin , где находится контейнер Bitcoin .





Bitcoin Canister инициирует процесс подписания, используя пороговые подписи ECDSA среди узлов подсети . ( Криптография Chain Key дополняется фреймворком Byzantine Fault Tolerance ( BFT ) ICP. Мы обсудим это ниже. ) Bitcoin Canister отправляет транзакцию в сеть Bitcoin через адаптеры Bitcoin .





Каждый узел подсети в подсети Bitcoin имеет демон адаптера Bitcoin , независимо подключенный к сети Bitcoin. Эти адаптеры прослушивают блокчейн Bitcoin, получают обновления о новых блоках и транзакциях и передают эту информацию в Bitcoin Canister.





После отправки транзакции подтверждение от сети Bitcoin происходит асинхронно. Адаптеры Bitcoin ждут подтверждения транзакции в Bitcoin, затем обновляют Bitcoin Canister , чтобы отразить новое состояние набора UTXO, чтобы все ICP-канистры, включая Omnity, имели точное представление о неизрасходованных выходах Bitcoin и знали, что произошло в Bitcoin.





Как Omnity обеспечивает кросс-чейн доступ к биткоину

Omnity добавляет структуру «ступица и спицы» к стеку Chain Fusion от ICP. Спицы — это компоненты, которые отвечают за легкая проверка клиента в цепочке и принятие RPC, соединяющее Omnity Hub с такими блокчейнами, как Solana, Cosmos или Ethereum. Omnity Hub организует, куда должны идти активы Bitcoin, а Spokes обеспечивают маршрут. Тем временем Ord Canister активно обращается (используя RPC) к сети Bitcoin, чтобы извлекать последние блоки и отслеживать состояние Bitcoin для операций между цепочками.





Omnity постоянно добавляет Спицы для различных Bitcoin Layer 2 . Пользователи могут подключаться к Omnity и перемещать руны в любую подключенную цепочку, не покидая простую среду Dapp. Пользователи могут даже создавать и сжигать руны непосредственно из Omnity Dapp, а результат будет отражен в Bitcoin. Кросс-цепочная инфраструктура Omnity Hub может предложить эту упрощенную среду разработки и пользовательский опыт с непревзойденной безопасностью, поскольку смарт-контракты ICP могут организовывать расширенную криптографию пороговой подписи.





Волшебные ключи: криптография с цепочкой ключей





Первой проблемой при обеспечении безопасности кросс-чейн-моста является определение того, кто владеет закрытым ключом. — Луис Лю, основатель Omnity.





Tldr; ICP магическим образом генерирует и периодически перемещает сломанные части одного закрытого ключа между узлами. ICP называет это Криптография с цепочкой ключей Чтобы наглядно представить это, нам следует рассмотреть надежность смарт-контрактов ICP, которые могут безопасно подписывать транзакции с использованием пороговые подписи . Пороговое подписание ключа цепочки — это многопартийное вычисление (MPC). В этом криптографическом протоколе несколько сторон сотрудничают для вычисления функции, не раскрывая свои входные данные, предотвращая раскрытие закрытого ключа между узлами.









Подсеть Bitcoin компании ICP имеет 34 оператора узлов (на момент составления отчета) распространены на разных континентах в разных географических точках. Каждый узел в подсети имеет контроль над уникальный открытый ключ ECDSA , но секретный ключ подписи делится на части и распределяется между узлами в подсети.





Более трети узлов должны участвовать в процессе подписания для генерации действительной подписи. Порог t устанавливается таким образом, что t =⌈ n /3⌉+1 , где n — общее количество узлов в подсети. Следовательно, сеть может допустить отказ или вредоносное действие до трети узлов без нарушения ее работы. Проще говоря, более трети должны подписать, и не более трети должны выйти из строя.





Узлы не могут получить доступ к своим общим закрытым ключам и могут только запрашивать подписи для своего открытого ключа, поскольку закрытый ключ никогда не хранится в одном месте. Он никогда не существует нигде в реконструированной форме; он существует только в форме секретного общего доступа — ни один узел не видит весь ключ, свою собственную долю или долю любого другого узла.

Распределенная генерация ключей ICP (DKG)

Распределенная генерация ключей (DKG) ICP управляет секретными ключами между несколькими сторонами, распределяя доли секретных ключей по разным узлам. DKG использует доказательства с нулевым разглашением и криптографию эллиптических кривых для распределения долей ключей и периодического их перераспределения без необходимости прямого взаимодействия между узлами. Процесс перераспределения делает предыдущие доли ключей бесполезными и позволяет сети безопасно адаптироваться к изменениям, таким как добавление или удаление узлов.

Устойчивость к византийским ошибкам (BFT)

Подписание ключа цепочки дополняется фреймворком Byzantine Fault Tolerance (BFT) от ICP, разработанным для поддержания работоспособности сети даже в случае выхода из строя некоторых узлов или злонамеренных действий. Если какие-либо узлы выходят из строя, присоединяются или переподключаются, эти узлы синхронизируются с помощью Пакет догоняющего (CUP) — снимок состояние подсети — и реинтегрировать без ущерба для безопасности или замедления подсети. CUP, который включает хэш Меркла всего состояния подсети, генерируется в конце каждой эпохи для обеспечения согласованного состояния, из которого могут перезапуститься любые нарушенные узлы. (Эпоха — это фиксированный операционный период, который включает несколько раундов консенсуса и заканчивается сводным блоком финализированного состояния для этого периода.)









Omnity устраняет пропасть между Bitcoin и другими сетями

Видение Omnity — это ландшафт BTCFi, который устраняет пропасть между Bitcoin и разнообразными сетями, не ставя под угрозу надежную безопасность, прозрачное управление активами и минимизированное доверие. Omnity Hub был разработан для устранения отдельных точек отказа. Криптография Chain Key от ICP для кросс-чейн защитила ее многомиллиардную сеть примерно на три года, а ее мощные смарт-контракты позволили нам воплотить наш проект в жизнь.





Миссия Omnity — упростить разработку BTCFi и позволить пользователям играть с активами Bitcoin в нескольких цепях из одного Dapp. Благодаря слиянию технологий ICP и Omnity пользователи могут легко перемещать активы Bitcoin в гетерогенных цепях, а разработчики получают безопасную и надежную среду исполнения для инноваций BTCFi.





«Даже если инопланетяне похитят команду Omnity, пользователи все равно смогут вернуть свои активы Bitcoin обратно в цепочку расчетов Bitcoin». — **Луи Лю, основатель Omnity.





Сюзанна Ли — редактор Omnity Network .















