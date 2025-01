Pourquoi Omnity Hub est la solution la plus sûre et la plus fiable pour BTCFi

Omnity Hub est une pile d'interopérabilité blockchain robuste et complète conçue pour Bitcoin. Aujourd'hui, elle prend en charge les trois principales classes d'actifs fongibles de Bitcoin : Bitcoin, BRC-20 et Runes. Omnity connecte également de manière transparente quatre types de blockchain distincts : EVM, Cosmos, Solana et ICP, tout en maintenant une norme 100 % on-chain. L'intégration d'une nouvelle chaîne compatible EVM, telle que Base, BSC ou Arbitrum, l'ajout d'une chaîne Cosmos, l'activation de BRC-20 sur Solana ou la connexion de ckBTC à Ethereum ou BSC : toutes ces extensions peuvent désormais être réalisées avec un code léger non personnalisé.





Le franchissement d'un pont est connu pour son histoire de piratage, car le fait de faire communiquer des chaînes hétérogènes entre elles crée des vecteurs d'attaque supplémentaires et des vulnérabilités hors chaîne. Nous ne voulons jamais qu'aucune perte ne se produise sur Omnity. Ainsi, la solution pour Omnity est la suivante : Ordinateur connecté à Internet Chain Fusion de 's intégré à Technologie client léger IBC d'Omnity . Nous détaillons notre parcours IBC dans le Papier lumineux Omnity et j'ai écrit à ce sujet potentiel de mise à l'échelle de Bitcoin . Mais dans cet article, nous voulons mettre en lumière ce qui a conduit nos développeurs chevronnés de piles d'interopérabilité à vouloir s'appuyer sur La technologie de Dfinity En premier lieu. Grâce à la puissante plateforme de contrats intelligents et à la cryptographie avancée d'ICP, nous avons enfin vu la possibilité de créer une solution inter-chaînes qui répond à notre norme de non-confiance.





La solution Trustless d'Omnity pour l'innovation BTCFi

Bitcoin est un registre décentralisé pour les transactions peer-to-peer et n'est pas conçu pour une programmabilité complexe ou une exécution à grande vitesse. Son langage de script est intentionnellement limité et non-Turing-complet, ce qui garantit la sécurité tout en décourageant les applications interactives complexes sur Bitcoin. Les plateformes de contrats intelligents ont saisi l'opportunité marketing de compléter Bitcoin, en testant toutes sortes de DeFi avant que BTCFi ne vaille les sats.





Omnity a été conçu pour répondre aux contraintes de Bitcoin. Construit sur la plateforme de contrats intelligents la plus puissante à ce jour, Omnity Hub est intégré nativement à Bitcoin et le partage sans confiance avec d'autres réseaux blockchain. Grâce à Omnity, les métaprotocoles Bitcoin sont accessibles via les dApps BTCFi et échangés sous forme de jetons fongibles. Omnity s'intéresse particulièrement au potentiel inexploité des runes dans de vastes secteurs.

Le potentiel inexploité des runes

Les runes sont un jeton fongible techniquement solide et largement accepté pour l'écosystème Bitcoin. Elles peuvent être structurées pour représenter différents actifs ou classes de valeur (comme les stablecoins, les dérivés BTC ou les jetons utilitaires) et utilisées dans diverses applications comme les prêts, le jalonnement, la génération de rendement et les échanges.





Les runes sont gravées directement sur Bitcoin à l'aide de l'opcode OP_RETURN. Cela permet d'écrire des données arbitraires sur la chaîne sans impacter l'ensemble UTXO de Bitcoin, en créant un enregistrement immuable, sécurisé et inviolable pour chaque rune, en définissant et en authentifiant les propriétés de la rune et en fixant une limite maximale. La frappe convertit l'enregistrement gravé en jetons qui peuvent être transférés, échangés ou utilisés dans diverses applications DeFi sur la couche 2. La rune gravée garantit l'authenticité de l'actif, tandis que la frappe la met en circulation sous forme de jeton échangeable.





Les runes brûlées sont soustraites de l'offre en circulation mais ne modifient pas la limite gravée d'origine. Cela signifie que les utilisateurs peuvent influencer l'offre active au sein de BTCFi sans altérer la transparence ou la sécurité du maximum fixe gravé sur Bitcoin. Les solutions inter-chaînes d'Omnity pour les actifs Bitcoin donnent aux runes le potentiel de perturber les marchés de liquidité.

Le Omnity Ord Canister : le premier indexeur de métaprotocole Bitcoin entièrement en chaîne

Ord Canister d'Omnity est le premier indexeur d'actifs Bitcoin sur chaîne, entièrement indépendant de la confiance . Il est indispensable pour construire un écosystème BTCFi sécurisé, transparent et interconnecté. L'indexeur agit comme la « colonne vertébrale » de BTCFi, permettant aux utilisateurs et aux développeurs de visualiser et de gérer leurs actifs Bitcoin sur différentes plateformes.





Omnity n'a pas besoin de s'appuyer sur une entité externe pour nous dire ce qui se passe avec Bitcoin. — Louis Liu, fondateur d'Omnity.





Ord Indexer permet aux utilisateurs d'interagir plus facilement avec diverses dApps sans suivre manuellement les actifs ou risquer de perdre des fonds lors des transactions inter-chaînes. Les développeurs de BTCFi peuvent exploiter des données précises en temps réel sur les actifs Bitcoin pour créer de nouvelles applications financières, telles que le yield farming, les prêts et les produits dérivés.





L'Ord Canister occupe quelques Go de stockage sur la chaîne et extrait activement les blocs du service RPC. Cela n'est possible que grâce aux contrats intelligents remarquablement robustes créés par les ingénieurs de Dfinity. Les capacités des contrats intelligents d'ICP ne sont tout simplement disponibles sur aucune autre blockchain.





La puissante plateforme de contrats intelligents d'ICP

Les contrats intelligents ICP (canisters) peuvent interagir directement avec le réseau Bitcoin, en y lisant et en y écrivant sans mécanismes de pontage externes. Les canisters sont des contrats intelligents full-stack, très avancés et évolutifs, dotés de capacités de stockage et de service Web robustes, ce qui les rend beaucoup plus puissants et polyvalents que les contrats intelligents Ethereum de base.





Pour le contexte, les contrats Ethereum offrent théoriquement un stockage illimité via un nombre illimité de Emplacements de 32 octets (256 bits) mais elles sont confrontées à des limitations pratiques en raison des coûts élevés du gaz associés aux opérations de stockage sur la chaîne. L'écriture de données qui restent sur la chaîne peut devenir incroyablement coûteuse, c'est pourquoi les applications basées sur Ethereum déchargent souvent de grandes quantités de données vers des solutions externes comme IPFS ou Arweave, en référençant ces données dans des contrats intelligents plutôt qu'en les stockant directement.





En revanche, les canisters ICP sont conçus pour gérer directement des données d'état étendues, offrant une capacité de mémoire stable allant jusqu'à 400 Go par canister. Les canisters peuvent stocker de grands ensembles de données ou toutes données nécessitant une persistance à long terme sans s'appuyer sur des solutions hors chaîne. Les canisters peuvent même prendre en charge le réglage fin des modèles d'IA.





ICP modèle de gaz inversé , où les développeurs paient les coûts d'exécution plutôt que les utilisateurs, permet aux utilisateurs d'interagir avec les contrats intelligents ICP sans avoir besoin de gaz ou d'un portefeuille. Par exemple, Omnity Mini-application bot Red Envelope Runes vous permet de partager et de recevoir des runes sur plusieurs plates-formes Web2.





Les canisters prennent également en charge nativement Requêtes HTTP , ce qui signifie qu'ils peuvent proposer du contenu Web directement aux utilisateurs. Par conséquent, un canister peut servir à la fois de backend pour une dApp et de serveur Web. Des sites Web et des applications entiers peuvent s'exécuter directement sur des contrats intelligents Internet Computer sans infrastructure cloud traditionnelle. Le stockage est décentralisé sur la chaîne.





Enfin, contrairement aux contrats intelligents Ethereum, qui sont limités par des transactions synchrones et limitées en gaz, les canisters fonctionnent avec une messagerie asynchrone. Les canisters peuvent s'appeler les uns les autres, gérer les requêtes et gérer l'état indépendamment du calendrier d'exécution d'une transaction unique.





Les canisters ont donné à Omnity la puissance et la flexibilité nécessaires pour déplacer des tâches (qui nécessitent généralement des mécanismes de pontage hors chaîne ou tiers) entièrement sur la chaîne au sein d'un réseau décentralisé et sans confiance sécurisé par une cryptographie avancée.

Comment Omnity s'intègre à Bitcoin

L'intégration d'Omnity avec Chain Fusion d'ICP sécurise notre enchaînement transversal transparent de Runes. Ceci est démontré sur le Centre Omnity avec les runes qu'Omnity fait circuler entre Bitcoin et n'importe quelle chaîne pour laquelle nous avons construit un client léger sur chaîne.





Omnity n'intègre une chaîne de règlement ICP dans son hub que lorsque la sécurité du nœud complet peut être obtenue. Une fois qu'ICP intègre un sous-réseau pour prendre en charge une chaîne, Omnity peut le connecter en toute sécurité à n'importe quelle autre chaîne sans composants hors chaîne. Techniquement, ICP n'exécute pas de pont Bitcoin car la technologie de Dfinity sépare efficacement la logique de pontage de la conservation des actifs.

Comment Omnity communique avec Bitcoin

Omnity est intégré au sous-réseau Bitcoin ICP . Lorsqu'un canister (comme celui d'Omnity) sur le réseau ICP souhaite effectuer une transaction Bitcoin, il envoie une demande au sous-réseau Bitcoin , où réside le canister Bitcoin .





Le Bitcoin Canister initie le processus de signature à l'aide de signatures de seuil ECDSA parmi les nœuds de sous-réseau . ( La cryptographie à clé de chaîne est complétée par le cadre de tolérance aux pannes byzantines ( BFT ) d'ICP. Nous en discutons ci-dessous. ) Le Bitcoin Canister soumet la transaction au réseau Bitcoin via les adaptateurs Bitcoin .





Chaque nœud de sous-réseau du sous-réseau Bitcoin dispose d'un démon adaptateur Bitcoin connecté indépendamment au réseau Bitcoin. Ces adaptateurs écoutent la blockchain Bitcoin, reçoivent des mises à jour sur les nouveaux blocs et transactions et relaient ces informations au Bitcoin Canister.





Une fois qu'une transaction est envoyée, la confirmation du réseau Bitcoin est asynchrone. Les adaptateurs Bitcoin attendent que la transaction soit confirmée sur Bitcoin, puis mettent à jour le canister Bitcoin pour refléter le nouvel état de l'ensemble UTXO afin que tous les canisters ICP, y compris Omnity, aient une vue précise des sorties non dépensées de Bitcoin et sachent ce qui s'est passé sur Bitcoin.





Comment Omnity permet l'accès inter-chaînes à Bitcoin

Omnity ajoute une structure en étoile à la pile Chain Fusion d'ICP. Les rayons sont les composants qui s'occupent de Vérification du client léger en chaîne et l'adoption de RPC, reliant Omnity Hub à des blockchains comme Solana, Cosmos ou Ethereum. Omnity Hub orchestre la destination des actifs Bitcoin, et les Spokes fournissent l'itinéraire. Pendant ce temps, l' Ord Canister s'adresse activement (en utilisant RPC) au réseau Bitcoin pour récupérer les derniers blocs et suivre l'état de Bitcoin pour les opérations inter-chaînes.





Omnity ajoute constamment Rayons pour divers Bitcoin Layer 2 Les utilisateurs peuvent se connecter à Omnity et déplacer des runes vers n'importe quelle chaîne connectée sans quitter un environnement Dapp simple. Les utilisateurs peuvent même créer et graver des runes directement depuis l'application Omnity, le résultat étant reflété sur Bitcoin. L'infrastructure inter-chaînes d'Omnity Hub peut offrir cet environnement de développement simplifié et une expérience utilisateur avec une sécurité inégalée, car les contrats intelligents ICP peuvent orchestrer une cryptographie de signature de seuil avancée.





Les clés magiques : la cryptographie à clé en chaîne





Le premier problème pour sécuriser un pont inter-chaînes est de déterminer qui détient la clé privée. — Louis Liu, fondateur d'Omnity.





Tldr; ICP génère et déplace de manière magique des morceaux brisés d'une seule clé privée périodiquement entre les nœuds. ICP appelle cela Cryptographie à clé en chaîne Pour visualiser cela, nous devons considérer la robustesse des contrats intelligents d'ICP, qui peuvent signer en toute sécurité des transactions en utilisant signatures de seuil . La signature de seuil de clé de chaîne est un calcul multipartite (MPC). Dans ce protocole cryptographique, plusieurs parties collaborent pour calculer une fonction sans révéler leurs entrées, empêchant ainsi l'exposition des clés privées entre les nœuds.









Le sous-réseau Bitcoin de l'ICP a 34 opérateurs de nœuds (au moment de la rédaction de ce rapport) répartis sur différents continents dans des emplacements géographiques divers. Chaque nœud d'un sous-réseau contrôle un clé publique ECDSA unique , mais la clé de signature secrète est divisée en parts et distribuée entre les nœuds du sous-réseau.





Plus d'un tiers des nœuds doivent participer au processus de signature pour générer une signature valide. Le seuil t est défini de telle sorte que t =⌈ n /3⌉+1 , où n est le nombre total de nœuds du sous-réseau. Par conséquent, le réseau peut tolérer jusqu'à un tiers des nœuds défaillants ou agissant de manière malveillante sans perturber ses opérations. En termes simples, un tiers ou plus doit signer et pas plus d'un tiers ne doit échouer.





Les nœuds ne peuvent pas accéder à leurs partages de clés privées et peuvent uniquement demander des signatures pour leur clé publique, car la clé privée n'est jamais stockée à un seul endroit. Elle n'existe jamais nulle part sous une forme reconstruite ; elle existe uniquement sous une forme secrète partagée : aucun nœud ne voit la clé entière, sa propre part ou la part d'un autre nœud.

Génération de clés distribuées (DKG) d'ICP

La génération de clés distribuées (DKG) d'ICP gère les clés secrètes entre plusieurs parties en distribuant les parts de clés secrètes à différents nœuds. DKG implique des preuves à connaissance nulle et une cryptographie à courbe elliptique pour distribuer les parts de clés et les remanier périodiquement sans nécessiter de communication directe entre les nœuds. Le processus de repartage rend les parts de clés précédentes inutiles et permet au réseau de s'adapter en toute sécurité aux changements, tels que les ajouts ou les suppressions de nœuds.

Tolérance aux pannes byzantines (BFT)

La signature de clé de chaîne est complétée par le cadre Byzantine Fault Tolerance (BFT) d'ICP, conçu pour maintenir le réseau opérationnel même si certains nœuds échouent ou agissent de manière malveillante. Si des nœuds échouent, se rejoignent ou se rejoignent, ces nœuds se synchronisent à l'aide d'un Forfait de rattrapage (CUP) — un instantané de la état du sous-réseau — et se réintégrer sans compromettre la sécurité ni ralentir le sous-réseau. Le CUP, qui comprend un hachage Merkle de l'état complet du sous-réseau, est généré à la fin de chaque époque pour fournir un état cohérent à partir duquel tout nœud perturbé peut redémarrer. (Une époque est une période opérationnelle fixe qui comprend plusieurs cycles de consensus et se termine par un bloc récapitulatif de l'état finalisé pour cette période.)









Omnity élimine le fossé entre Bitcoin et les autres réseaux

La vision d'Omnity est un paysage BTCFi qui élimine le fossé entre Bitcoin et divers réseaux sans compromettre la sécurité robuste, la gestion transparente des actifs et la confiance minimale. Le hub Omnity a été conçu pour éliminer les points de défaillance uniques. La cryptographie Chain Key d'ICP pour les chaînes croisées a sécurisé son réseau de plusieurs milliards de dollars pendant environ trois ans, et ses puissants contrats intelligents nous ont permis de donner vie à notre conception.





La mission d'Omnity est de simplifier le développement de BTCFi et de permettre aux utilisateurs de jouer avec des actifs Bitcoin sur plusieurs chaînes à partir d'une seule Dapp. Grâce à la fusion des technologies ICP et Omnity, les utilisateurs peuvent facilement déplacer des actifs Bitcoin sur des chaînes hétérogènes et les développeurs disposent d'un environnement d'exécution sécurisé et sans confiance pour l'innovation BTCFi.





« Même si des extraterrestres enlevaient l'équipe Omnity, les utilisateurs pourraient toujours échanger leurs actifs Bitcoin contre la chaîne de règlement Bitcoin. » — **Louis Liu, fondateur d'Omnity.





Suzanne Leigh est la rédactrice en chef d' Omnity Network .