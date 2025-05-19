Саміт ZIGChain розробив дорожню карту створення багатства Web3

Індустрія web3 відома своїми бурхливими спекуляціями та короткостроковими прибутками на циклічних ринках.Але проекти web3, такі як ZIGChain, прагнуть змінити розповідь від чистої фінансування до реальних випадків використання з справедливим розподілом багатства.





Нещодавно завершений ZIGChain Summit в Al Habtoor Grand Resort в Дубаї був свідченням зусиль ZIGChain, спрямованих на підвищення потенціалу користувачів шляхом створення стійкої вартості.





Більше 2000 людей взяли участь у саміті ZIGChain в Дубаї, включаючи будівельників web3, інвесторів та професіоналів традиційних фінансів (TradFi). Серед учасників TradFi були керівники приватних банків, команди управління багатством, інвестиційні та фондові менеджери, сімейні офіси та компанії з управління активами.





З цією метою команда ZIGChain зробила кілька важливих оголошень про майбутню траєкторію ZIGChain і про те, як вона сприятиме створенню поведінки Web3.

Формування майбутнього створення багатства

Останнє фінансування систематично виключає більшість людей через високі бар'єри для вступу, такі як мінімальний порог інвестицій та вимоги акредитованих інвесторів.





Поява DeFi, що підтримує блокчейн, демократизувала доступ роздрібних користувачів до складних фінансових інструментів та стратегій, що генерують прибуток, не вимагаючи великого авансового капіталу.





Під час саміту ZIGChain, Keynote-адреса засновника розкрила дорожню карту ZIGChain для реалізації стратегій створення багатства web3 через її флагманські продукти та фінансову підтримку.

двигун управління багатством

The Wealth Management Engine (WME) був великим оголошенням на саміті, щоб поставити ZIGChain в центрі нової екосистеми багатства на ланцюжку. WME є децентралізованою інвестиційною рамкою та фундаментальним шаром інфраструктури, що забезпечує майбутнє-програмованого виробництва багатства, розблокуючи можливості на інституційному рівні для роздрібних користувачів.





WME дозволяє користувачам вкладати капітал у професійних менеджерів багатства та отримувати токени стратегії, що представляють їх вплив на класи активів, ставки прибутку та апетит до ризику.Це спрощує інвестиції в ланцюжок шляхом абстрагування компонування винагород та перебалансування портфеля, а також включає в себе такі функції, як логіка автоматизації платежів та аудитоспроможність.





У панелі «Токенізація та майбутнє ринків капіталу» Ахмед Шафі, головний стратегічний директор ZIGChain, розробив:«Продукти, такі як WME ZIGChain, дозволяють роздрібному користуванню, дозволяючи професійним менеджерам активів та стратегам прозоро управляти коштами користувачів.На додаток до демократизації доступу до інвестиційних стратегій інституційного рівня, WME сприяє інфраструктурі майна нового покоління та децентралізованому зростанню капіталу для роздрібних продавців».

Час

Час , ринок для RWA, побудований на ZIGChain і підтримується Розчарування.com Вона спрямована на демократизацію доступу до інвестицій RWA, дотримуючись прозорих, етичних стандартів по всій ісламській фінансовій екосистемі.





Абдул Рафай Гадіт, співзасновник ZIGChain сказав ,"Найбільша проблема в токенізації активів - це розповсюдження та досягнення роздрібних продавців, які б їх купували.





Під час панелі «Шарія, Дефі та інклюзивна інфраструктура багатства» Майя Марісса, генеральний директор та генеральний директор Amanie Advisors, пояснила:"Ісламська фінансова індустрія, як очікується, досягне 6,7 трильйонів доларів до 2027 року. платформи Web3, такі як Zamanat, відкриють нові ринки для мусульманських інвесторів шляхом токенізації нерухомості, Sukuk та приватного кредиту.

25 мільйонів доларів від фонду DeFAI

25 мільйонів доларів на фінансування проекту ЗІГЛАБ , Розчарування.com І DWF Лабораторії Ця ініціатива зосереджена на створенні інноваційних рішень для децентралізованих фінансових послуг, управління активами та стратегій цифрового багатства.

Екосистемний розвиток

Очікувана дата запуску ZIGChain Mainnet була встановлена на саміті 25 червня 2025 року, що ознаменує наступний етап зростання ZIGChain.





Програма ZIGChain Kickstart також була оголошена, щоб підтримати розробників грантами та технічним керівництвом для прискорення розвитку dapp в ZIGChain.У той же час, співпраці, такі як Falcon Finance Partnership, підтримується DWF Labs, зміцнить фінансові послуги ZIGChain, а фінансові інструменти, такі як Wealth Pass Concept Reveal, нададуть користувачам індивідуальні інвестиційні стратегії для бездоганного використання DeFi.





Команда ZIGChain також оголосила про плани запропонувати захоплюючий досвід DeFi через ігрові інтерактивні подорожі, щоб освітити користувачів щодо принципів створення багатства.

На шляху до інклюзивного On-chain фінансування

Самміт ZIGChain складався з роздумів про інновації, мережеві події та створення нових можливостей в Інтернеті3.Під час саміту 12 dapps, заснованих на ZIGChain, створили штаб-квартири, в той час як 15 live dapps, що працюють на інших мережах, висловили намір в кінцевому підсумку перейти до ZIGChain.





Саміт ZIGChain був сформований як поворотний пункт до нової ери етичного, інклюзивного та децентралізованого виробництва багатства в екосистемі web3.





Ця стаття була написана в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця стаття була написана в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.



