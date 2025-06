A Cimeira ZIGChain estabelece um roteiro para a narrativa de criação de riqueza da Web3

A indústria da web3 é conhecida por sua especulação acirrada e geração de lucros de curto prazo durante os mercados de touros cíclicos.Mas projetos da web3 como o ZIGChain visam mudar a narrativa da pura financeirização para casos de uso do mundo real com distribuição equitativa da riqueza.





A recente Cúpula ZIGChain no Al Habtoor Grand Resort de Dubai foi um testemunho dos esforços da ZIGChain para capacitar os usuários através da geração de valor sustentável.





Mais de 2.000 pessoas participaram da Cúpula ZIGChain em Dubai, incluindo construtores da web3, investidores e profissionais de finanças tradicionais (TradFi).





A ZIGChain Summit demonstrou o potencial de um ecossistema DeFi próspero com a promessa de construir financiamento inclusivo na cadeia.Para este fim, a equipe da ZIGChain fez vários anúncios importantes sobre a trajetória futura da ZIGChain e como ela contribuirá para as narrativas de geração de riqueza da web3.

O futuro da criação de riqueza

O financiamento legado tem sistematicamente excluído a maioria das pessoas através de barreiras de entrada elevadas, como um limiar mínimo de investimento e requisitos de investidores credenciados.





O surgimento do DeFi habilitado para blockchain democratizou o acesso dos usuários de varejo a instrumentos financeiros sofisticados e estratégias de geração de rendimentos sem exigir alto capital antecipado.Além disso, a tokenização de ativos do mundo real (RWA) permitiu mais liquidez no mercado através de propriedade fracionária e liquidações de transações instantâneas, atraindo assim clientes de varejo.





Durante a Cúpula ZIGChain, o discurso do fundador revelou o roteiro da ZIGChain para a realização das estratégias de geração de riqueza da web3 através de seus produtos líderes e apoio financeiro.

Motor de Gestão de Riqueza

O Wealth Management Engine (WME) foi um anúncio importante na Cúpula para colocar a ZIGChain no centro do emergente ecossistema de riqueza em cadeia.





O WME permite que os usuários depositem capital com gerentes de riqueza profissionais e recebam tokens de estratégia que representam sua exposição a classes de ativos, taxas de retorno e apetite de risco.Isso simplifica o investimento em cadeia, abstraindo compostos de recompensas e reequilíbrio de portfólio, enquanto incorpora recursos como lógica de automação de taxas e auditabilidade.





No painel “Tokenização e o Futuro dos Mercados de Capitais”, Ahmed Shafi, Diretor de Estratégia da ZIGChain, elaborou,“Produtos como o WME da ZIGChain permitem a usabilidade do varejo, permitindo que gerentes de ativos profissionais e estrategistas gerenciem os fundos dos usuários de forma transparente.Além de democratizar o acesso a estratégias de investimento de nível institucional, o WME facilita a infraestrutura de riqueza de próxima geração e o crescimento de capital descentralizado para os varejistas.”

Tempo

Tempo , um mercado sharia-compatível para RWAs construído em ZIGChain e alimentado por Disrupt.com O objetivo é democratizar o acesso aos investimentos da RWA, aderindo a padrões éticos transparentes em todo o ecossistema financeiro islâmico.





Abdul Rafay Gadit, co-fundador da ZIGChain, disse , em“O maior desafio na tokenização de ativos é a distribuição e alcançar os retalhistas que os comprariam. o ecossistema ZIGChain tenta resolver esse problema através do Zamanat.”





Durante o painel ‘Sharia, DeFi e Infraestrutura de riqueza inclusiva’, Maya Marissa, CEO e CEO da Amanie Advisors, explicou:“A indústria financeira islâmica deve atingir US $ 6,7 trilhões até 2027. plataformas Web3 como Zamanat irá desbloquear novos mercados para os investidores muçulmanos, tokenizando imóveis, Sukuk e crédito privado.

Fundo DeFAI de US$ 25 milhões

Uma grande iniciativa de financiamento de US$ 25 milhões pela DeFAI ZIGLABS , em Disrupção.com e Laboratórios DWF foi anunciado na Cúpula para apoiar os construtores que desenvolvem projetos baseados em IA e DeFi para geração equitativa de riqueza. Esta iniciativa se concentra na construção de soluções inovadoras para serviços financeiros descentralizados, gestão de ativos e estratégias de riqueza digital.

Evolução dos ecossistemas

A tão esperada data de lançamento da ZIGChain Mainnet foi definida na Cúpula para 25 de junho de 2025, marcando a próxima fase de crescimento da ZIGChain.





O Programa ZIGChain Kickstart também foi anunciado para apoiar os desenvolvedores com subsídios e orientação técnica para acelerar o desenvolvimento de dapp dentro da ZIGChain. Ao mesmo tempo, colaborações como a Parceria de Finanças Falcon apoiada pela DWF Labs fortalecerão os serviços financeiros da ZIGChain, enquanto ferramentas financeiras como o Wealth Pass Concept Reveal fornecerão estratégias de investimento personalizadas aos usuários para uma usabilidade sem problemas da DeFi.





A equipe da ZIGChain também anunciou planos para oferecer uma experiência DeFi envolvente através de viagens interativas gamificadas para educar os usuários sobre os princípios de geração de riqueza.

Financiamento Inclusivo em Cadeia

A Cúpula ZIGChain consistiu em conversas inspiradoras em torno da inovação, eventos de networking e a criação de novas oportunidades na web3.Durante a Cúpula, 12 dapps nativamente construídos em ZIGChain estabeleceram stands, enquanto 15 dapps ao vivo executando em outras cadeias expressaram sua intenção de eventualmente construir uma ponte para a ZIGChain.





O ZIGChain Summit foi enquadrado como um ponto de inflexão para uma nova era de geração de riqueza ética, inclusiva e descentralizada dentro do ecossistema web3.





Este artigo foi escrito sob o Programa de Blogging de Negócios do HackerNoon.

Este artigo foi escrito sob o Programa de Blogging de Negócios do HackerNoon.