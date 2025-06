La Cumbre ZIGChain establece un mapa de ruta para la narración de creación de riqueza de Web3

La industria web3 es (en)conocida por la especulación rampante y la generación de ganancias a corto plazo durante los mercados de toros cíclicos. pero los proyectos web3 como ZIGChain tienen como objetivo desplazar la narración de la pura financiación a casos de uso en el mundo real con una distribución equitativa de la riqueza.





La recientemente concluida Cumbre ZIGChain en el Al Habtoor Grand Resort de Dubai fue una prueba de los esfuerzos de ZIGChain para empoderar a los usuarios a través de la generación de valor sostenible.





Más de 2.000 personas asistieron a la Cumbre ZIGChain en Dubai, incluyendo constructores de web3, inversores y profesionales de finanzas tradicionales (TradFi).Entre los participantes de TradFi estaban jefes de bancos privados, equipos de gestión de riqueza, gestores de inversiones y fondos, oficinas familiares y empresas de gestión de activos.





La Cumbre ZIGChain demostró el potencial de un ecosistema DeFi próspero con la promesa de construir financiación inclusiva en cadena.A este fin, el equipo de ZIGChain hizo varios anuncios importantes sobre la trayectoria futura de ZIGChain y cómo contribuirá a las narraciones de generación de riqueza de web3.

El futuro de la creación de riqueza

La financiación hereditaria ha excluido sistemáticamente a la mayoría de las personas a través de altas barreras de entrada como un umbral mínimo de inversión y los requisitos de los inversores acreditados.





El surgimiento de DeFi habilitado para blockchain ha democratizado el acceso de los usuarios minoristas a los sofisticados instrumentos financieros y estrategias de generación de rendimiento sin requerir un alto capital anticipado.





Durante la Cumbre ZIGChain, el Keynote del fundador reveló el mapa de ruta de ZIGChain para realizar las estrategias de generación de riqueza de web3 a través de sus productos líderes y apoyo de financiación.

Motor de Gestión de la Riqueza

El Wealth Management Engine (WME) fue un anuncio importante en la Cumbre para colocar a ZIGChain en el centro del ecosistema de riqueza emergente en cadena. WME es un marco de inversión descentralizado y una capa de infraestructura fundamental que impulsa la generación de riqueza programable propensa al futuro al desbloquear oportunidades a nivel institucional para los usuarios minoristas.





WME permite a los usuarios depositar capital con gestores de riqueza profesionales y recibir tokens de estrategia que representan su exposición a clases de activos, tasas de rentabilidad y apetito de riesgo. Esto simplifica la inversión en cadena al abstraer el compounding de recompensas y el reequilibrio de cartera, al tiempo que incorpora características como la lógica de automatización de tarifas y la audibilidad.





En el panel ‘Tokenization and the Future of Capital Markets’, Ahmed Shafi, Director de Estrategia de ZIGChain, elaboró,“Productos como el WME de ZIGChain permiten la usabilidad al por menor al permitir a los gestores de activos profesionales y a los estrategas gestionar transparentemente los fondos de los usuarios. Además de democratizar el acceso a las estrategias de inversión a nivel institucional, WME facilita la infraestructura de riqueza de próxima generación y el crecimiento de capital descentralizado para los minoristas”.

Tiempo

Tiempo , un mercado Sharia-compatible para RWAs construido en ZIGChain y alimentado por Disrupción.com El objetivo es democratizar el acceso a las inversiones de RWA adheridas a normas éticas transparentes en todo el ecosistema de las finanzas islámicas.





Abdul Rafay Gadit, cofundador de ZIGChain, dijo , de“El mayor desafío en la tokenización de activos es la distribución y llegar a los minoristas que los comprarían. el ecosistema ZIGChain intenta resolver ese problema a través de Zamanat”.





Durante el panel ‘Sharia, DeFi, e Inclusive Wealth Infrastructure’, Maya Marissa, CEO y director ejecutivo de Amanie Advisors, explicó:“La industria de las finanzas islámicas se espera alcanzar los 6.7 billones de dólares en 2027. las plataformas Web3 como Zamanat abrirán nuevos mercados para los inversores musulmanes tokenizando bienes raíces, Sukuk y crédito privado.

25 millones de dólares del Fondo DeFAI

Una importante iniciativa de financiación de 25 millones de dólares de DeFAI cigarrillos , de Disrupción.com , y Laboratorios DWF Esta iniciativa se centra en la construcción de soluciones innovadoras para servicios financieros descentralizados, gestión de activos y estrategias de riqueza digital.El fondo DeFAI es además del fondo de ecosistemas de 100 millones de dólares de ZIGLabs.

Evolución del ecosistema

La muy esperada fecha de lanzamiento de ZIGChain Mainnet se estableció en la Cumbre el 25 de junio de 2025, marcando la próxima fase de crecimiento de ZIGChain. Esto demuestra la disponibilidad operativa de la plataforma para la incorporación al minorista y el soporte de daps nativos de ZIGChain como Oroswap y MemesDotFun.





El Programa ZIGChain Kickstart también se anunció para apoyar a los desarrolladores con subvenciones y orientación técnica para acelerar el desarrollo de dapp dentro de ZIGChain.Al mismo tiempo, colaboraciones como la Asociación de Finanzas Falcon respaldada por DWF Labs fortalecerán los servicios financieros de ZIGChain, mientras que las herramientas financieras como el Wealth Pass Concept Reveal proporcionarán estrategias de inversión personalizadas a los usuarios para una usabilidad sin problemas de DeFi.





El equipo de ZIGChain también anunció planes para ofrecer una experiencia DeFi atractiva a través de viajes interactivos gamificados para educar a los usuarios sobre los principios de generación de riqueza.

Financiación inclusiva en cadena

La Cumbre ZIGChain consistió en conversaciones inspiradoras en torno a la innovación, los eventos de red, y la creación de nuevas oportunidades en la web3.Durante la Cumbre, 12 dapps nativos basados en ZIGChain establecieron stands, mientras que 15 dapps en vivo que operaban en otras cadenas expresaron su intención de llegar finalmente a ZIGChain.





La Cumbre ZIGChain fue enmarcada como un punto de inflexión hacia una nueva era de generación de riqueza ética, inclusiva y descentralizada dentro del ecosistema web3.





Esta historia fue escrita bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

