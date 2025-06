មជ្ឈមណ្ឌល ZIGChain បានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Web3

ឧស្សាហកម្ម web3 ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧស្សាហកម្មដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ការកាត់បន្ថយលក្ខណៈពិសេសនិងការបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីក្នុងអំឡុងពេលនៃទីផ្សារធ្លាក់ចុះ។ ប៉ុន្តែគម្រោង web3 ដូចជា ZIGChain មានគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រវត្តិសាស្រ្តពីការកាត់បន្ថយលក្ខណៈពិសេសពីការកាត់បន្ថយលក្ខណៈពិសេសពីការកាត់បន្ថយលក្ខណៈពិសេសពីការកាត់បន្ថយលក្ខណៈពិសេសទៅក្នុងការកាត់បន្ថយលក្ខណៈពិសេសនៃការកាត់បន្ថយលក្ខណៈពិសេស។





សាកលវិទ្យាល័យ ZIGChain នៅ Al Habtoor Grand Resort នៅទីក្រុង Dubai បានបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះគឺជាការសាកលវិទ្យាល័យ ZIGChain ដែលបានធ្វើការដើម្បីបង្កើតសមត្ថភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការបង្កើតគុណភាពរឹងមាំ។





លើសពី 2,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងការសាកលវិទ្យាល័យ ZIGChain នៅទីក្រុង Dubai, រួមទាំងអ្នកបង្កើតបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញបណ្តាញ





សាកលវិទ្យាល័យ ZIGChain បានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនៃឧស្សាហកម្ម DeFi ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបង្កើតសេវាកម្មសេវាកម្មនៅលើបណ្តាញ។ សម្រាប់គោលបំណងនេះ, ក្រុម ZIGChain បានធ្វើការប្រកាសសំខាន់មួយចំនួនអំពីដំណើរការចុងក្រោយរបស់ ZIGChain និងរបៀបដែលវានឹងបន្ថែមនូវការបង្កើតប្រាក់ចំណេញរបស់ web3 ។

ការរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មអាជីវកម្មអាជីវកម្មអាជីវកម្ម

ការហិរញ្ញវត្ថុធាតុដើមបានកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពរបស់មនុស្សជាច្រើនតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់ដូចជាតម្រូវការវិនិយោគទាបនិងតម្រូវការអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ បន្ទាប់មកផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុធាតុដើមដែលមានផលិតផលខ្ពស់ដូចជាហិរញ្ញវត្ថុធាតុដើមឯកជននិងហិរញ្ញវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេសដែលមានការផ្គត់ផ្គង់សម្បត្តិធំ។





ការចាប់ផ្តើមនៃ DeFi ដែលអាចអនុវត្តដោយ blockchain បានធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធិភាពនូវការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មទៅនឹងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពងាយស្រួលនិងការធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធិភាពដោយគ្មានការតម្រូវឱ្យមានមូលនិធិខិតខ្ពស់។ លើសពីនេះទៀត, ការ tokenization នៃឧបករណ៍ពិតប្រាកដ (RWA) បានអនុញ្ញាតឱ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងទីផ្សារតាមរយៈការលម្អិតទូទាត់និងការដោះស្រាយប្រតិបត្តិការឆាប់រហ័ស, ដូច្នេះបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម។





ក្នុងអំឡុងពេលវេលា ZIGChain Summit, អាសយដ្ឋាន Keynote របស់អ្នកបង្កើតបានបង្ហាញពីដំណោះស្រាយរបស់ ZIGChain ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសិទ្ធិភាពការបង្កើតប្រសិទ្ធិភាពរបស់ web3 ដោយសារតែផលិតផលនិងការគាំទ្រការវិនិយោគរបស់វា។

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាព

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណេញ (WME) គឺជាការប្រកាសធំទូលំទូលំទូលាយនៅទីប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីដំឡើង ZIGChain នៅមជ្ឈមណ្ឌលនៃអេក្រង់ប្រាក់ចំណេញនៅលើបណ្តាញដែលបង្កើតឡើង។ WME គឺជាកម្រិតវិនិយោគ decentralized និងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈដែលផ្គត់ផ្គង់ការបង្កើតប្រាក់ចំណេញដែលអាចដែនកំណត់ដោយបង្កើតប្រាក់ចំណេញដែលអាចដែនកំណត់ដោយការបង្វិលឱកាសក្នុងចំណោមអ្នកប្រើអតិថិជនទូទាត់។





WME អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីដាក់ប្រាក់ចំណេញជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងទទួលបាន tokens គោលបំណងដែលបង្ហាញពីការអនុវត្តរបស់ពួកគេទៅនឹងគម្រោងអត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍





នៅលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 'Tokenization and the Future of Capital Markets' លោក Ahmed Shafi, Chief Strategy Officer នៃ ZIGChain បានបង្ហាញថា"ផលិតផលដូចជា WME របស់ ZIGChain អនុញ្ញាតឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពលក់ពាណិជ្ជកម្មដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសមាសធាតុដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងអ្នកគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកប្រើ។ លើសពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការវិនិយោគមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, WME អនុញ្ញាតឱ្យវិជ្ជាជីវៈអត្ថប្រយោជន៍បច្ចេកទេសថ្មីនិងការកើនឡើងនៃសមាសធាតុសម្រាប់អ្នកលក់ពាណិជ្ជកម្ម។ "

ស្បែក

ស្បែក នេះគឺជាទីផ្សារដែលបំពេញតាម Shariah សម្រាប់ RWAs បានបង្កើតឡើងនៅលើ ZIGChain និងថាមពលដោយ ការលំបាក.com វាគឺជាគោលបំណងដើម្បីបង្កើតប្រយោជន៍ដល់ការចូលរួមក្នុងការវិនិយោគរបស់ RWA ដោយការចូលរួមជាមួយគោលបំណងអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋានវិនិយោគអាសយដ្ឋានអាសយដ្ឋាន។





Abdul Rafay Gadit, អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន ZIGChain បាននិយាយ លោក“តម្រូវការសំខាន់បំផុតក្នុងការ tokenization សម្ភារៈគឺការផ្គត់ផ្គង់និងទទួលបានដល់អ្នកលក់លក់ដែលនឹងទិញវា។ ប្រព័ន្ធអេក្រង់ ZIGChain បានព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈ Zamanat ។”





ក្នុងអំឡុងពេលគំនិត “Sharia, DeFi, and Inclusive Wealth Infrastructure” សាកលវិទ្យាល័យ Maya Marissa, CEO និងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងរបស់ Amanie Advisors បាននិយាយថា:«ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីសូឡង់ត្រូវបានគេស្គាល់ថានឹងមានទំហំនៃ $ 6.7 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2027 ។ ប្លាស្ទិច Web3 ដូចជា Zamanat នឹងបង្វិលទីផ្សារថ្មីសម្រាប់វិនិយោគជនអ៊ីសូឡង់ដោយធ្វើការ tokenizing សមាសធាតុ, Sukuk, និងវិញ្ញាបនបត្រឯកជន។ នៅ Amanie Advisors យើងបានផ្តល់នូវវិញ្ញាបនប័ត្រការអនុវត្តសាសធាតុអ៊ីសូឡង់ដល់ក្រុមហ៊ុន DeFi, Nawa Finance ដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍ»។

$25 លានដុល្លារ DeFAI Fund

គោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយគោលនយោបាយ សៀវភៅ លោក ការលំបាក.com និង ការធ្វើតេស្ត DWF វាត្រូវបានប្រកាសនៅទីប្រជុំគ្នានេះដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកបង្កើតដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើការអភិវឌ្ឍគម្រោង AI និង DeFi សម្រាប់ការបង្កើតប្រសិទ្ធិភាព។ គម្រោងនេះផ្តោតលើការបង្កើតដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិតសម្រាប់សេវាកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ, ការគ្រប់គ្រងសមាសធាតុនិងគម្រោងប្រសិទ្ធិភាពឌីជីថល។ មជ្ឈមណ្ឌល DeFAI គឺជាការបន្ថែមទៀតទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច $ 100 លានរបស់ ZIGLabs ។

ផលិតផល Ecosystem

ថ្ងៃការចាប់ផ្តើមរបស់ ZIGChain Mainnet ត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 ដែលជាថ្ងៃការចាប់ផ្តើមរបស់ ZIGChain ។ នេះបង្ហាញពីការរៀបចំប្រតិបត្តិការនៃវេទិកានេះសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមលក់ពាណិជ្ជកម្មនិងការគាំទ្រដល់ DAPs របស់ ZIGChain ដូចជា Oroswap និង MemesDotFun ។





កម្មវិធី ZIGChain Kickstart ត្រូវបានបង្ហាញផងដែរដើម្បីជួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងការគាំទ្រនិងការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដើម្បីកើនឡើងការអភិវឌ្ឍន៍ dapp នៅក្នុង ZIGChain ។ លើសពីនេះទៀតការសហប្រតិបត្តិការដូចជាក្រុមហ៊ុន Falcon Finance Partnership ដែលគាំទ្រដោយ DWF Labs នឹងកើនឡើងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ZIGChain ហើយឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចជា Wealth Pass Concept Reveal នឹងផ្តល់នូវបណ្តាញវិជ្ជាជីវៈវិនិយោគដោយផ្ទាល់ខ្លួនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឱ្យ DeFi អាចប្រើបានយ៉ាងងាយស្រួល។





ក្រុម ZIGChain បានបង្ហាញពីគោលបំណងដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ DeFi ដែលមានភាពងាយស្រួលតាមរយៈការធ្វើដំណើរផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរៀនអ្នកប្រើប្រាស់អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតប្រាក់ចំណេញ។ វាគឺជាគោលបំណងដើម្បីបន្ថែមប្រយោជន៍ការវិនិយោគដោយការរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរនិងផលិតផល DeFi ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបណ្តាញអ្នកផ្លាស់ប្តូរ។

ការផ្តល់សេវាកម្ម On-Chain

សាកលវិទ្យាល័យ ZIGChain បានរួមបញ្ចូលទាំងការជួបប្រជុំគ្នានៃការច្នៃប្រឌិតបណ្តាញនិងការបង្កើតឱកាសថ្មីនៅលើបណ្តាញ។ ក្នុងអំឡុងពេលសាកលវិទ្យាល័យ ZIGChain បានបង្កើតបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្ត





ZIGChain Summit ត្រូវបានរចនាឡើងជាទីតាំងផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងអំឡុងពេលថ្មីនៃការបង្កើតប្រសិទ្ធិភាពវិជ្ជាជីវៈ, ការរួមបញ្ចូលនិង decentralized ក្នុងអ៊ីនធឺណិត web3 ។





សៀវភៅនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ HackerNoon's Business Blogging Program ។

