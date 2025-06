قمة ZIGChain تنص على خطة عمل لمشروع Web3 Creation Narrative

ومع ذلك ، فإن صناعة web3 هي (في) المعروفة بـ (في) التقديرات المضطربة والإنتاج الفوري للربح على المدى القصير خلال الأسواق السلبية. ولكن المشاريع web3 مثل ZIGChain تهدف إلى نقل القصص من التمويل الشامل إلى حالات الاستخدام في العالم الحقيقي مع توزيع الثروة المناسبة.





وقد انتهت مؤخراً قمة ZIGChain في Al Habtoor Grand Resort في دبي، وهي دليل على الجهود التي تقوم بها ZIGChain لتمكين المستخدمين من خلال إنتاج قيمة مستدامة.





وشارك أكثر من 2000 شخص في قمة ZIGChain في دبي، بما في ذلك المصممين، والمستثمرين، والمتخصصين في التمويل التقليدي (TradFi).





أظهرت قمة ZIGChain القدرة على إنشاء بيئة DeFi المزدهرة مع التزامه بتطوير التمويل المشترك في سلسلة التمويل.في هذه الغاية، أعلن فريق ZIGChain عدة إعلانات هامة حول مسار ZIGChain المستقبلي وكيف سيساهم ذلك في تقارير إنتاج الثروة في web3.

تشكيل المستقبل من خلق الثروة

تم إلغاء التمويل التام للكثير من الناس من خلال العقبات الكبيرة على الدخول مثل الحد الأدنى من الاستثمار والمتطلبات المعتمدة للمستثمرين.بالتالي، يتم منح منتجات مالية عالية الدخل مثل الأموال الضخمة، والأصول الخاصة، والممتلكات للمستثمرين التكنولوجيين أو المؤسسيين مع احتياجات رأس المال الكبيرة.





وقد تم تعزيز الوصول إلى مستخدمي التجزئة إلى أدوات مالية معقدة وإستراتيجيات تنشئة الأرباح دون الحاجة إلى رأس المال المسبق الكبير.إلى جانب ذلك، تمكنت Tokenization of real-world asset (RWA) من إدخال المزيد من السيولة في السوق من خلال الملكية الفردية والالتزامات التجارية الفورية، وبالتالي جذب العملاء التجزئة.





خلال المؤتمر ZIGChain Summit ، أظهرت خطاب رئيس المؤتمر خطة ZIGChain لتنفيذ استراتيجيات إنتاج الثروة من web3 من خلال منتجاتها الرائدة ودعم التمويل.

محرك إدارة الثروة

كان محرك إدارة الثروة (WME) إعلانًا هامًا في المؤتمر لضمان وضع ZIGChain في قلب نظام الثروة في سلسلة متجددة.WME هو إطار استثمار متصل ومرافق البنية التحتية الأساسية التي تدعم إنتاج الثروة المبرمج المستقبلي من خلال فتح الفرص على المستوى المؤسسي للمستخدمين الصغار.





يتيح WME للمستخدمين إيداع رأس المال مع مديرين ثروة المهنية وحصلوا على تقييمات استراتيجية تشير إلى وجودهم في فئات الأصول، معدل الإيرادات، والخوف من المخاطر.هذا يسهل الاستثمار في سلسلة من خلال إزالة تجميع المكافآت وتوازن البورصة، مع التركيز على ميزات مثل منطق التمويل والتحكم.





في مجموعة "Tokenization and the Future of Capital Markets" ، أشار Ahmed Shafi ، رئيس استراتيجية ZIGChain ، إلى:وتابع: "إن المنتجات مثل WME من ZIGChain تسمح بتطبيق المبيعات من خلال إمكانية إدارة الأصول المهنية والإستراتيجيين لإدارة أموال المستخدمين بطريقة شفافة، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى استراتيجيات الاستثمار على المستوى المؤسسي، وتسهيل WME البنية التحتية الجديدة وتطوير رأس المال المنخفض للمتداولين".

الوقت

الوقت ، سوقًا متوافقًا مع الشريعة لـ RWAs التي تم بناءها على ZIGChain وتقودها التهابات.com ويهدف ذلك إلى تعزيز الوصول إلى استثمارات RWA من خلال اتباع المعايير الإيجابية والأخلاقية في جميع أنحاء بيئة التمويل الإسلامية.





Abdul Rafay Gadit، مؤسس شركة ZIGChain، said ،"العديد من التحديات في توزيع الأصول هي توزيعها وإيصالها إلى المستهلكين الذين سيشتريونها.





خلال ورشة "الشراقة، ديف، والمؤسسات المالية المشتركة"، قال مايا ماريا، المدير التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة Amanie Advisors:وتابع: "من المتوقع أن يصل قطاع التمويل الإسلامي إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2027، كما ستفتح منصات Web3 مثل Zamanat أسواق جديدة للمستثمرين المسلمين من خلال تقييم العقارات، وSukuk، وخدمات الائتمان الخاصة".

25 مليون دولار من صندوق DeFAI

إستراتيجية مالية كبيرة بقيمة 25 مليون دولار من ZIGLAB ، التهابات.com و و DWF المختبرات أعلنت في المؤتمر عن دعم المصممين على تطوير مشاريع أساسية في الذكاء الاصطناعي ومشاريع DeFi لإنتاج الثروة المناسبة.هذه المبادرة تركز على بناء الحلول الابتكارية لخدمات مالية متصلة، وإدارة الأصول، وإستراتيجيات الثروة الرقمية.

تطور المناخ

تم تحديد تاريخ إطلاق ZIGChain Mainnet المطلوب طويلًا في العاصمة في 25 يونيو 2025، مما يشير إلى المرحلة التالية من النمو لـ ZIGChain.هذا يمثّل جاهزية المنصة التشغيلية لتشغيل التجزئة ودعم Daps الأصلية ZIGChain مثل Oroswap و MemesDotFun.





كما تم الإعلان عن برنامج ZIGChain Kickstart لتمكين المطورين من الدعم والرعاية التقنية لتسريع تطوير dapp داخل ZIGChain.في الوقت نفسه، ستؤدي التعاونات مثل شراكة Falcon Finance التي تدعمها DWF Labs إلى تعزيز خدمات ZIGChain المالية، في حين سوف توفر أدوات مالية مثل Wealth Pass Concept Reveal استراتيجيات الاستثمار المخصصة للمستخدمين لخدمة DeFi لاستيعاب.





كما أعلن فريق ZIGChain عن خطط لتوفير تجربة DeFi مثيرة للجدل من خلال رحلات تفاعلية متطورة لتعليم المستخدمين على مبادئ إنتاج الثروة.

نحو التمويل المشترك في سلسلة التمويل

ويشمل المؤتمر ZIGChain المحادثات التي تثير التفكير حول الابتكار والاتصالات وتشكيل الفرص الجديدة في شبكة الإنترنت.[3] خلال المؤتمر، أطلقت 12 Dapps بناء على ZIGChain، في حين أطلقت 15 Dapps حية تعمل على الشبكات الأخرى أهدافها في نهاية المطاف جسر إلى ZIGChain.





وكانت قمة ZIGChain هي نقطة تحول نحو عصر جديد من إنتاج الثروة الأخلاقية والاحترافية في بيئة web3.





تم كتابة هذه القصة تحت برنامج HackerNoon Business Blogging Program.

