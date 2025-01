Deno vs Oracle: I Mani Loyi A Nga N'wini Wa JavaScript Hakunene?

JavaScript, ririmi ra hina leri rhandzekaka, mbilu leyi ba ya webu, leyi nga na swivumbeko swa matimba, vaaki lavakulu, yi kona hinkwako, yi na matimba hinkwawo, yi nyika matimba eka hinkwaswo ku suka eka ti-frontend to olova ku ya eka tisevha ta le ndzhaku. Kambe ku vuriwa yini loko ndzi ku byela leswaku JavaScript, murhandziwa, a hi mahala?





Sweswinyana, loko ntsena ntshuri lowu humaka eka Nyimpi ya Misava ya Browser wu ri karhi wu tshamiseka, misava ya thekinoloji yi lahleriwe eka njhekanjhekisano wun’wana, yi veka Deno, nkarhi wa manguva lawa wo famba wa JavaScript na TypeScript, ku lwisana na Oracle, xigangu xa mabindzu lexi tivekaka ngopfu hi tidathabeyisi ta xona ku tlula ku hoxa xandla ka xona eka nhluvukiso wa webu.









Nandzu lowu wu vonaka wu nga tolovelekanga loko u wu languta ro sungula. Xana Oracle, khamphani leyi nga riki na voko leri tirhaka eku kuleni ka JavaScript, yi ve njhani murindzi wa nyangwa wa ririmi leri nga ni xifaniso lexikulu xa webu? Ku hlamula sweswo, hi fanele ku tlhelela endzhaku eka 1995, loko Netscape a yi ri na ntshembo wo lawula webu yo sungula. A va lava ririmi ra swikripti eka browser ya vona, naswona a va ri lava hi ku hatlisa. Netscape yi kombele Brendan Eich ku tumbuluxa ririmi ra browser ya vona.





Hi masiku ya khume ntsena, ku velekiwe JavaScript, eku sunguleni yi thyiwe vito ra Mocha, ivi yi thyiwe LiveScript ivi eku heteleleni yi thyiwe JavaScript.





Vito leri hi roxe a ku ri rhengu ro xavisa, ri ri boha eka Java leyi a yi duma hi nkarhi wolowo. Swi tirhile; vatumbuluxi va khitikanele eka ririmi leri, naswona ri hundzuke ribye ra xisekelo ra nhluvukiso wa webu.









Hi ku hatlisa, naswona hi ku soholota ka nhlangano, vito leri nge “JavaScript” ri ve rifuwo ra Sun Microsystems—naswona endzhakunyana, Oracle, loko va xava Sun Microsystems.





Kambe mhaka hi leyi: Oracle a yi endlanga swo tala ku tirhisa kumbe ku hluvukisa ririmi hi ku gingiriteka, leswi vangeke ku hlundzuka eka vaendli va ririmi. Ntlhontlho wa nawu wa Deno, lowu nghenisiweke hi 2024, i ndzima ya sweswinyana eka saga leyi taleke hi ku vilela na xivutiso lexi dzikeke: I mani hakunene n’wini wa switirhisiwa leswi vumbeke misava ya hina ya xidijitali?





Naswona tani hi leswi hi swi tivaka, nandzu lowu a hi wa ku va enawini ntsena. I mayelana na vutivi, vaaki, na loko yin’wana ya thekinoloji ya nkoka swinene eka minongonoko ya manguva lawa yi fanele ku va ya un’wana na un’wana kumbe nhlangano wun’we. Naswona vuyelo byi nga hlamusela vumundzuku bya JavaScript hilaha hi byi tivaka hakona.

Nandzu: Ndlela Leyi Wu Sunguleke Ha Yona

Nandzu lowu a wu sungulanga ekhoto kambe tanihi xirilo xo hlengeleta ku suka eka van’wana va vanhu lava nga na nkucetelo swinene eka vaaki va JavaScript. Hi September 2022, Ryan Dahl , muvumbi wa Deno na Node.js, na Brendan Eich , muendli wa swifaniso wa JavaScript hi yoxe, va humese papila leri pfulekeke. Rungula ra vona? Oracle a yi nga ri na xikombelo lexi faneleke eka rito leri nge "JavaScript," naswona a ku ri nkarhi wa leswaku va tshika mfungho wa bindzu.





Papila leri pfulekeke ri twala vo tala, tanihi leswi vaendli vo tlula 14 000, ku katsa ni vanhu lava dumeke emisaveni ya thekinoloji, va ri sayineke. A ku ri xikombelo xo vuyisela JavaScript tanihi rifuwo ra mani na mani, leri nga riki na vulawuri bya nhlangano. Kambe Oracle u tshame a miyerile. A ku nga ri ro sungula vun’wini bya vona bya mfungho wa bindzu byi hlundzukisa vaaki, kambe enkarhini lowu, swiave a swi ri ehenhla.





Vatumbuluxi va titwe va siveriwa hi ku nga tiyiseki ka nawu na ku pfilunganyeka loku vangiweke hi vulawuri bya Oracle eka rito leri lukiweke swinene eka lapi ra webu.





Leswi a ku nga ri na nhlamulo leyi tiyeke, mpfilumpfilu wu nyanyile. Hi November 22, 2024, Deno u teke goza ra xivindzi kutani a nghenisa xikombelo eka Hofisi ya Tiphatheni ni Swikombiso swa Mabindzu ya le United States (USPTO). Xikombelo lexi xi kanakanile xikombelo xa Oracle, xi kongomisa eka tinhla tinharhu ta nkoka:





JavaScript i Rito ro Angarhela: Xikombelo xi vule leswaku “JavaScript” sweswi i rito leri amukeriwaka hinkwako ra ririmi ra minongonoko leri hlamuseriweke hi nxaxamelo wa ECMA-262. Ku hlanganisiwa ka Oracle na swona? A swi kona. Vito leri a ri kurile ku tlula vun’wini byihi na byihi bya mabindzu, ematshan’wini ya sweswo a ri ri ra ntlawa wa vatumbuluxi va misava hinkwayo.

Ku Pfuxetiwa Hi Vukanganyisi: Deno u hehle Oracle hi ku rhumela vumbhoni bya vuxisi ku pfuxeta mfungho wa bindzu hi 2019. Hi ku kongoma, Oracle yi tirhise swifaniso swa xikirini leswi humaka eka webusayiti ya Node.js—phurojeke leyi Ryan Dahl hi yexe a yi tumbuluxeke kambe yi nga fambisani nikatsongo na Oracle—ku vula leswaku yi tirhise “JavaScript” hi tlhelo ra mabindzu. Deno u vule leswaku leswi a swi hambukisi ntsena kambe a swi tlula nawu wa swikombiso swa mabindzu hi ku kongoma.

Ku Tshikiwa ka Swikombiso swa Mabindzu: Ku nghenelela ka Oracle eka mfungho wa bindzu a ku ri kutsongo eka leswinene. A va nga si yi tirhisa hi xihatla eka mabindzu kumbe ku hoxa xandla eka nhluvukiso wa ririmi ku sukela loko va ri kumile hi 2009. Nawu wa le United States wu vula leswaku mfungho wa bindzu lowu nga tirhisiwangiki ku ringana malembe manharhu hi ku landzelelana wu nga tekiwa wu tshikiwile.



Ku fayila loku a ku ri ku yima hi ku lwisana ni ku tlula mpimo ka mabindzu. Loko Oracle a yi lava ku hlayisa mfungho lowu wa bindzu, a va ta boheka ku nyikela vumbhoni lebyi tiyeke hi January 2025 leswaku va kombisa ku tirhisiwa ka wona hi xihatla—ku nga ntlhontlho wo tika loko hi xiya swihehlo swa vukanganyisi ni ku tshikiwa.





Ku ringana makume ya malembe, vaendli va ririmi leri va kurisile ririmi leri, va ri hundzula xin’wana xa switirhisiwa swa matimba swinene eka webu. Xivutiso sweswi hi lexi: Xana vito ra yona ri fanele ku tshama ri ri rifuwo ra nhlangano, kumbe ri tlheriseriwa eka vaaki lava yi pfuneke ku kula?

Ku vhumbha: Ntlangu wo Hetelela na Vuyelo

Nandzu wa Deno vs Oracle i nkarhi wa nkoka lowu nga hlamuselaka vutivi bya JavaScript eka malembe lama taka. Mbuyelo wu ta va na nkucetelo lowukulu eka misava ya minongonoko na nhluvukiso wa webu.

Loko Deno A Hlula

Ntshunxeko wo Tirhisa: Ku ringana malembe, vaaki va JavaScript va ri na vuxiyaxiya mayelana na vun’wini bya Oracle. Loko Deno a hlula, ku vilela loku ku ta nyamalala. Vatumbuluxi, vadyondzisi, na vahlengeleti va swiendlakalo va nga tirhisa rito "JavaScript" hi ku ntshunxeka handle ko vilela hi nawu—ku nga ha ri na mavito ya “JSConf” kumbe lama nga nyawuriki ya “ECMAScript”. JavaScript hakunene a yi ta va ya vanhu lava endleke leswaku yi humelela emisaveni hinkwayo.

Ku nyika matimba eka Vaaki: Ku hlula eka Deno ku ta va ku hlula eka mimpimanyeto ya xihlovo lexi pfulekeke. Swi ta kombisa leswaku JavaScript i xitirhisiwa lexi avelaniwa, lexi endliweke hi vanhu emisaveni hinkwayo, ku nga ri rifuwo ra khampani. Leswi swi nga hlohlotela vutumbuluxi na vutumbuluxi, tanihileswi vatumbuluxi va titwaka va ntshunxekile ku lavisisa handle ko chava ku tsemakanya mindzilakano ya swikombiso swa mabindzu.

Ku Olovisa Theminoloji: Ku hava ku hlangana exikarhi ka “JavaScript” na “ECMAScript.” Marito ya xithekiniki lama pfilunganyeke vuhlanganisi, ngopfu-ngopfu eka lava sungulaka, ma nga hundzuka nchumu wa nkarhi lowu hundzeke. Switirhisiwa swo dyondza swi ta olova ku swi twisisa, leswi endlaka leswaku JavaScript yi amukela swinene eka vaendli lavantshwa.

Loko Oracle Yi Hlula

1. Ku Pfilunganyeka loku Yaka emahlweni:

Loko Oracle yi hlayisa mfungho wa bindzu, vatumbuluxi va ta boheka ku tshama va ri karhi va langutana na ku nga tiyiseki ka nawu. Matsalwa ya ximfumo a ya ta ya emahlweni ya tirhisa "ECMAScript," rito leri nga tolovelekangiki eka vo tala, kasi tiphurojeke ta vaaki ti nga ha papalata ku tirhisa "JavaScript" eka mavito ya tona. Leswi a swi ta tshama swi ri karhi swi vanga swiphiqo swa ku vulavurisana ni ku dyondza.





2. Ku vilela Endzeni ka Vaaki:

Nandzu lowu wu kombisa ku hambana ka Oracle na ku kula ka JavaScript. Loko Oracle yi hlula, swi nga engetela ku vilela eka vaendli va swilo, leswi endlaka leswaku Oracle yi vonaka yi ri xihinga eka nhluvuko. Leswi swi nga vavisa ntirhisano na ku tshemba vaaki.





3. Vuyelo byo Titimela eka Vumaki bya Swilo leswintshwa:

Tikhamphani letitsongo na vatumbuluxi lava tiyimeleke va nga ha kanakana ku tirhisa "JavaScript" eka mavito ya vona ya swikumiwa. Xilemukiso lexi xi nga hunguta vutumbuluxi, leswi yisaka eka ndhawu ya vukheta swinene na ku nga vi na vutumbuluxi, leswi hambaneke na leswi JavaScript yi swi yimelaka.

Vuyelo Bya Ripple

Mbuyelo a wu nge khumbi timfanelo ta ku thya mavito ntsena. Yi ta veka xikombiso xa ndlela leyi thekinoloji ya xihlovo lexi pfulekeke yi ringaniselaka ku tsakela ka mabindzu na vun’wini bya vaaki.





Eka Nhlangano wa Xihlovo lexi Pfulekeke : Loko Deno yi hlula, yi ta khutaza miganga yin’wana ku tlhontlha swikoxo swa mabindzu leswi fanaka, ku kombisa leswaku ku tirha swin’we swi nga tlherisela vulawuri bya switirhisiwa leswi avelaniwa.





Eka Vutihlamuleri bya Nhlangano : Loko Oracle yi hlula, yi nga tsundzuxa tikhamphani hi nkucetelo wa tona eka swipimelo na switirhisiwa leswi nga swipimelo swa indasitiri. Swi nga ha tlhela swi yisa eka tinkulumo letikulu mayelana na mahanyelo ya ku va na swikombiso swa mabindzu swa thekinoloji leyi tirhisiwaka hi vaaki.

Ku Languta Emahlweni













Ku nga khathariseki leswaku i mani loyi a hlulaka, nandzu lowu wu sungurile mbulavurisano mayelana na leswi swi vulaka swona ku va na xiphemu xa matimu ya minongonoko. Kambe hi leyi twist : Ndzhaka ya xiviri ya JavaScript a yi le ka vito ra yona. Yi le mavokweni ya timiliyoni ta vatumbuluxi lava yi akeke, va yi hluvukisa na yona, va yi endla leswi yi nga xiswona namuntlha.





Xiboho lexi xi nga ha cinca ikhosisteme, kambe a xi nge cinci moya wa JavaScript. Sweswo i swa hina hinkwerhu.