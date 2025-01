Deno vs Oracle : à qui appartient réellement JavaScript ?

JavaScript, notre langage bien-aimé, le cœur battant du Web, avec des frameworks puissants, une grande communauté, il est partout, tout-puissant, alimentant tout, des front-ends élégants aux serveurs back-end. Mais que se passerait-il si je vous disais que JavaScript, le bien-aimé, n'est pas gratuit ?





Récemment, alors que la poussière de la guerre mondiale des navigateurs retombait, le monde de la technologie a été plongé dans une nouvelle controverse, opposant Deno, un environnement d'exécution moderne pour JavaScript et TypeScript, à Oracle, un géant de l'entreprise plus connu pour ses bases de données que pour ses contributions au développement Web.









A première vue, ce procès paraît étrange. Comment Oracle, une entreprise qui n'a pas participé activement à la croissance de JavaScript, est-elle devenue le gardien du langage le plus emblématique du Web ? Pour répondre à cette question, il faut remonter à 1995, lorsque Netscape cherchait désespérément à dominer le Web naissant. L'entreprise avait besoin d'un langage de script pour son navigateur, et ce, rapidement. Netscape a demandé à Brendan Eich de créer un langage pour son navigateur.





En seulement 10 jours, JavaScript est né, initialement nommé Mocha, puis LiveScript, et enfin JavaScript.





Le nom lui-même était une stratégie marketing, l'associant au langage Java, alors populaire. Cela a fonctionné ; les développeurs se sont rués sur ce langage, et il est devenu une pierre angulaire du développement Web.









Avance rapide et, dans un revirement d’entreprise, le nom « JavaScript » est devenu un atout de Sun Microsystems, et plus tard, d’Oracle, lorsqu’ils ont acquis Sun Microsystems.





Mais le problème est le suivant : Oracle n'a pas fait grand-chose pour utiliser ou développer activement le langage, ce qui a provoqué l'indignation des développeurs. Le recours en justice de Deno, déposé en 2024, est le dernier chapitre d'une saga pleine de frustration et d'une question plus profonde : à qui appartiennent réellement les outils qui façonnent notre monde numérique ?





Et comme nous le savons, ce procès ne concerne pas seulement la légalité. Il concerne l'identité, la communauté et la question de savoir si l'une des technologies les plus importantes de la programmation moderne devrait appartenir à tout le monde ou à une seule entreprise. Et l'issue pourrait redéfinir l'avenir de JavaScript tel que nous le connaissons.

Le procès : comment tout a commencé

Le procès n'a pas débuté dans une salle d'audience , mais comme un cri de ralliement de certaines des personnalités les plus influentes de la communauté JavaScript. En septembre 2022, Ryan Dahl , créateur de Deno et de Node.js, et Brendan Eich , l'architecte même de JavaScript, ont publié une lettre ouverte. Leur message ? Oracle n'avait aucun droit légitime sur le terme « JavaScript », et il était temps pour eux d'abandonner la marque.





La lettre ouverte a trouvé un écho auprès de nombreux développeurs, puisque plus de 14 000 développeurs, dont des personnalités éminentes du monde de la technologie, l'ont signée. Il s'agissait d'une demande de restauration de JavaScript en tant qu'actif public, libre de tout contrôle des entreprises. Mais Oracle est resté silencieux. Ce n'était pas la première fois que la propriété de la marque avait contrarié la communauté, mais cette fois, les enjeux étaient plus importants.





Les développeurs se sentaient limités par l’incertitude juridique et la confusion causées par le contrôle d’Oracle sur un terme si profondément ancré dans la structure du Web.





En l'absence de réponse concrète, le conflit s'est intensifié. Le 22 novembre 2024, Deno a pris une mesure audacieuse et a déposé une requête auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). La requête remettait en question la revendication d'Oracle, en se concentrant sur trois points clés :





JavaScript est un terme générique : La pétition affirmait que « JavaScript » était désormais un terme universellement reconnu pour un langage de programmation défini par la spécification ECMA-262. Le lien d'Oracle avec ce terme ? Inexistant. Le nom avait dépassé le cadre de toute propriété d'entreprise, appartenant désormais à la communauté mondiale des développeurs.

Renouvellement frauduleux : Deno a accusé Oracle d’avoir soumis des preuves frauduleuses pour renouveler la marque en 2019. Plus précisément, Oracle a utilisé des captures d’écran du site Web Node.js – un projet créé par Ryan Dahl lui-même mais sans aucun rapport avec Oracle – pour revendiquer une utilisation commerciale de « JavaScript ». Selon Deno, cela était non seulement trompeur, mais constituait également une violation directe du droit des marques.

Abandon de marque : L'implication d'Oracle dans la marque était au mieux minime. L'entreprise ne l'avait pas utilisée activement dans le commerce ni contribué au développement du langage depuis son acquisition en 2009. La loi américaine stipule qu'une marque non utilisée pendant trois années consécutives peut être considérée comme abandonnée.



Le dépôt de plainte constituait une prise de position contre les abus de position dominante de l’entreprise. Si Oracle voulait conserver la marque, elle devait fournir des preuves solides d’ici janvier 2025 pour prouver son utilisation active, un défi de taille compte tenu des accusations de fraude et d’abandon.





Pendant des décennies, les développeurs ont fait évoluer ce langage, le transformant en l'un des outils les plus puissants du Web. La question est désormais la suivante : son nom doit-il rester un actif d'entreprise ou être restitué à la communauté qui l'a aidé à se développer ?

Prédictions : la fin de partie et l'impact

Le procès Deno vs Oracle est un moment clé qui pourrait définir l'identité de JavaScript pour les années à venir. Le résultat aura un impact majeur sur le monde de la programmation et du développement Web.

Si Deno gagne

Liberté d'utilisation : Pendant des années, la communauté JavaScript a été prudente quant à la propriété d'Oracle. Si Deno gagne, cette inquiétude disparaîtra. Les développeurs, les enseignants et les organisateurs d'événements pourront utiliser le terme « JavaScript » librement sans soucis juridiques : plus de « JSConf » ou de noms gênants « ECMAScript ». JavaScript appartiendrait véritablement à ceux qui en ont fait un succès mondial.

Renforcer la communauté : une victoire pour Deno serait une victoire pour les valeurs de l'open source. Elle montrerait que JavaScript est une ressource partagée, développée par des personnes du monde entier, et non un actif d'entreprise. Cela pourrait inspirer la créativité et l'innovation, car les développeurs se sentiraient libres d'explorer sans craindre de franchir les frontières des marques déposées.

Simplification de la terminologie : plus de confusion entre « JavaScript » et « ECMAScript ». Les termes techniques qui ont perturbé la communication, notamment pour les débutants, pourraient devenir une chose du passé. Les supports d’apprentissage seraient plus faciles à comprendre, rendant JavaScript plus accueillant pour les nouveaux développeurs.

Si Oracle gagne

1. Confusion persistante :

Si Oracle conserve sa marque, les développeurs devront continuer à faire face à des incertitudes juridiques. Les documents officiels continueront d'utiliser « ECMAScript », un terme inconnu pour beaucoup, tandis que les projets communautaires pourraient éviter d'utiliser « JavaScript » dans leur nom. Cela continuerait à poser des problèmes de communication et d'apprentissage.





2. Frustration au sein de la communauté :

Le procès montre que Oracle n'est pas à la hauteur de la croissance de JavaScript. Si Oracle gagne, cela pourrait accroître la frustration des développeurs, faisant d'Oracle un obstacle au progrès. Cela pourrait nuire à la collaboration et à la confiance au sein de la communauté.





3. Effets paralysants sur l’innovation :

Les petites entreprises et les développeurs indépendants pourraient hésiter à utiliser « JavaScript » dans le nom de leurs produits. Cette prudence pourrait limiter la créativité et conduire à un environnement plus prudent et moins innovant, ce qui est à l'opposé de ce que représente JavaScript.

Les effets d'entraînement

Le résultat n'aura pas seulement un impact sur les droits de dénomination. Il créera un précédent sur la manière dont les technologies open source équilibrent les intérêts des entreprises et la propriété communautaire.





Pour le mouvement Open Source : Si Deno gagne, cela encouragerait d'autres communautés à contester des revendications d'entreprises similaires, montrant que travailler ensemble peut permettre de reprendre le contrôle des ressources partagées.





Pour la responsabilité des entreprises : si Oracle gagne, cela pourrait rappeler aux entreprises leur influence sur les termes et les outils qui sont des normes du secteur. Cela pourrait également conduire à des discussions plus approfondies sur l'éthique de la possession de marques pour des technologies utilisées par le public.

Regard vers l'avenir













Quel que soit le vainqueur, cette affaire a lancé un débat sur ce que signifie posséder une part de l'histoire de la programmation. Mais voici le hic : le véritable héritage de JavaScript ne réside pas dans son nom. Il est entre les mains de millions de développeurs qui l'ont construit, qui ont évolué avec lui et qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui.





Cette décision pourrait changer l'écosystème, mais elle ne changera pas l'esprit de JavaScript. Cela nous concerne tous.