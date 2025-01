Deno vs Oracle: quen realmente posúe JavaScript?

JavaScript, a nosa querida linguaxe, o corazón palpitante da web, con marcos potentes, unha gran comunidade, está en todas partes, todopoderoso, que dá todo, desde interfaces elegantes ata servidores backend. Pero e se che dixese que JavaScript, o querido, non é gratuíto?





Recentemente, xusto mentres se asentaba o po da Guerra Mundial dos Navegadores, o mundo tecnolóxico foi lanzado a outra polémica, enfrontando a Deno, un tempo de execución moderno para JavaScript e TypeScript, contra Oracle, un xigante corporativo máis coñecido polas súas bases de datos que polas súas contribucións a desenvolvemento web.









A demanda parece estraña a primeira vista. Como se converteu Oracle, unha empresa que non ten ningunha parte activa no crecemento de JavaScript, en gardián da linguaxe máis emblemática da web? Para responder a iso, necesitamos remontarnos a 1995, cando Netscape estaba desesperado por dominar a web inicial. Necesitaban unha linguaxe de scripts para o seu navegador e necesitábana rapidamente. Netscape pediulle a Brendan Eich que crease un idioma para o seu navegador.





En só 10 días naceu JavaScript, chamado inicialmente Mocha, despois LiveScript e finalmente JavaScript.





O nome en si era unha estratagema de mercadotecnia, que o vinculaba ao entón popular Java. Funcionou; os desenvolvedores acudiron á linguaxe e converteuse nunha pedra angular do desenvolvemento web.









Avance rápido, e nun xiro corporativo, o nome "JavaScript" converteuse nun activo de Sun Microsystems, e máis tarde, de Oracle, cando adquiriron Sun Microsystems.





Pero aquí está o problema: Oracle fixo pouco para usar ou desenvolver activamente a linguaxe, causando indignación entre os desenvolvedores. A impugnación legal de Deno, presentada en 2024, é o último capítulo dunha saga chea de frustración e unha pregunta máis profunda: quen é realmente o propietario das ferramentas que configuran o noso mundo dixital?





E como sabemos, esta demanda non é só sobre a legalidade. Trátase de identidade, comunidade e se unha das tecnoloxías máis importantes da programación moderna debe pertencer a todos ou a unha única corporación. E o resultado podería redefinir o futuro de JavaScript tal e como o coñecemos.

A demanda: como comezou

A demanda non comezou nun xulgado, senón como un grito de guerra dalgunhas das figuras máis influentes da comunidade JavaScript. En setembro de 2022, Ryan Dahl , creador tanto de Deno como de Node.js, e Brendan Eich , o propio arquitecto de JavaScript, publicaron unha carta aberta. A súa mensaxe? Oracle non tiña ningún dereito sobre o termo "JavaScript" e xa era hora de que renunciasen á marca rexistrada.





A carta aberta resonou en moitos, xa que máis de 14.000 desenvolvedores, incluídas figuras destacadas do mundo da tecnoloxía, asinaron. Foi unha solicitude para restaurar JavaScript como un ben público, libre de control corporativo. Pero Oracle quedou en silencio. Esta non era a primeira vez que a súa propiedade da marca molestaba á comunidade, pero esta vez, a aposta era maior.





Os desenvolvedores sentíronse restrinxidos pola incerteza xurídica e a confusión causadas polo control de Oracle sobre un termo tan profundamente tecido no tecido da web.





Sen unha resposta sólida, o conflito intensificouse. O 22 de novembro de 2024, Deno deu un paso audaz e presentou unha petición á Oficina de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO). A petición cuestionou a afirmación de Oracle, centrándose en tres puntos clave:





JavaScript é un termo xenérico: A petición argumentaba que "JavaScript" é agora un termo recoñecido universalmente para unha linguaxe de programación definida pola especificación ECMA-262. A conexión de Oracle con el? Inexistente. O nome superou calquera propiedade corporativa, pertencendo en cambio á comunidade global de desenvolvedores.

Renovación fraudulenta: Deno acusou a Oracle de presentar probas fraudulentas para renovar a marca rexistrada en 2019. Concretamente, Oracle utilizou capturas de pantalla do sitio web Node.js, un proxecto creado por Ryan Dahl pero totalmente alleo a Oracle, para reclamar o uso comercial de "JavaScript". Isto, argumentou Deno, non só era enganoso, senón que era unha violación directa da lei de marcas.

Abandono da marca comercial: A implicación de Oracle coa marca foi mínima no mellor dos casos. Non a utilizaran activamente no comercio nin contribuíron ao desenvolvemento da lingua desde que a adquiriu en 2009. A lei estadounidense establece que unha marca rexistrada sen usar durante tres anos consecutivos pode considerarse abandonada.



A presentación foi unha postura contra o exceso de alcance corporativo. Se Oracle quixese conservar a marca rexistrada, terían que achegar probas sólidas en xaneiro de 2025 para demostrar o seu uso activo, un desafío difícil tendo en conta as acusacións de fraude e abandono.





Durante décadas, os desenvolvedores alimentaron esta linguaxe, converténdoa nunha das ferramentas máis poderosas da web. A pregunta agora é: o seu nome debería seguir sendo un activo corporativo ou devolverse á comunidade que o axudou a crecer?

Predicións: The Endgame e Impact

A demanda Deno vs Oracle é un momento clave que podería definir a identidade de JavaScript nos próximos anos. O resultado terá un gran impacto no mundo da programación e do desenvolvemento web.

Se Deno gaña

Liberdade de uso: durante anos, a comunidade JavaScript foi cautelosa sobre a propiedade de Oracle. Se Deno gaña, esta preocupación desaparecerá. Os desenvolvedores, profesores e organizadores de eventos poden usar o termo "JavaScript" libremente sen preocupacións legais; non máis nomes "JSConf" ou "ECMAScript" incómodos. JavaScript realmente pertencería ás persoas que o fixeron un éxito global.

Potenciar a comunidade: unha vitoria para Deno sería unha vitoria para os valores de código aberto. Mostraría que JavaScript é un recurso compartido, desenvolvido por persoas de todo o mundo, non un activo da empresa. Isto podería inspirar creatividade e innovación, xa que os desenvolvedores poden explorar sen medo a traspasar os límites das marcas rexistradas.

Simplificación da terminoloxía: non hai máis mesturas entre "JavaScript" e "ECMAScript". Os termos técnicos que confundiron a comunicación, especialmente para os principiantes, poderían converterse en cousa do pasado. Os materiais de aprendizaxe serían máis fáciles de entender, polo que JavaScript sería máis acolledor para os novos desenvolvedores.

Se Oracle gaña

1. Confusión continua:

Se Oracle mantén a marca rexistrada, os desenvolvedores terán que seguir xestionando incertezas legais. Os documentos oficiais seguirían usando "ECMAScript", un termo descoñecido para moitos, mentres que os proxectos comunitarios poderían evitar usar "JavaScript" nos seus nomes. Isto seguiría provocando problemas de comunicación e aprendizaxe.





2. Frustración dentro da comunidade:

A demanda mostra a desconexión de Oracle co crecemento de JavaScript. Se Oracle gaña, podería aumentar a frustración entre os desenvolvedores, facendo que Oracle pareza un obstáculo para o progreso. Isto pode prexudicar a colaboración e a confianza na comunidade.





3. Efectos escalofriantes sobre a innovación:

As empresas máis pequenas e os desenvolvedores independentes poden dubidar en usar "JavaScript" nos nomes dos seus produtos. Esta precaución podería limitar a creatividade, levando a un ambiente máis coidadoso e menos innovador, que é o contrario do que significa JavaScript.

Os Efectos Ripple

O resultado non só afectará os dereitos de nomeamento. Sentará un precedente de como as tecnoloxías de código aberto equilibran os intereses corporativos e a propiedade da comunidade.





Para o Movemento de Código Aberto : Se Deno gaña, animaría a outras comunidades a desafiar afirmacións corporativas similares, mostrando que traballar xuntos pode recuperar o control dos recursos compartidos.





Para a responsabilidade corporativa : se Oracle gaña, podería lembrar ás empresas a súa influencia sobre os termos e ferramentas que son estándares da industria. Tamén pode levar a conversas máis grandes sobre a ética da propiedade de marcas rexistradas para as tecnoloxías utilizadas polo público.

Mirando adiante













Non importa quen gañe, este caso iniciou unha discusión sobre o que significa ser propietario dunha parte da historia da programación. Pero aquí está o xiro : o verdadeiro legado de JavaScript non está no seu nome. Está nas mans de millóns de desenvolvedores que o construíron, evolucionaron con el e fixeron que sexa o que é hoxe.





A decisión pode cambiar o ecosistema, pero non cambiará o espírito de JavaScript. Iso é de todos nós.