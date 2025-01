Deno vs Oracle: Sino Talaga ang Nagmamay-ari ng JavaScript?

Ang JavaScript, ang aming minamahal na wika, ang matakaw na puso ng web, na may makapangyarihang mga frameworks, isang malaking komunidad, ito ay nasa lahat ng dako, pinakamakapangyarihan, pinapagana ang lahat mula sa makinis na mga frontend hanggang sa mga backend na server. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang JavaScript, ang minamahal, ay hindi libre?





Kamakailan lamang, habang ang alikabok mula sa World Browser War ay naaayos na, ang tech world ay itinapon sa isa pang kontrobersya, ang paghaharap kay Deno, isang modernong runtime para sa JavaScript at TypeScript, laban sa Oracle, isang kumpanyang higanteng mas kilala sa mga database nito kaysa sa mga kontribusyon nito sa pagbuo ng web.









Ang kaso ay tila kakaiba sa unang tingin. Paano naging gatekeeper para sa pinaka-iconic na wika ng web ang Oracle, isang kumpanyang walang aktibong kamay sa paglago ng JavaScript? Upang masagot iyon, kailangan nating bumalik sa 1995, nang ang Netscape ay desperado na mangibabaw sa unang bahagi ng web. Kailangan nila ng scripting language para sa kanilang browser, at kailangan nila ito nang mabilis. Hiniling ng Netscape kay Brendan Eich na lumikha ng isang wika para sa kanilang browser.





Sa loob lamang ng 10 araw, ipinanganak ang JavaScript, sa una ay pinangalanang Mocha, pagkatapos ay LiveScript, at sa wakas ay JavaScript.





Ang pangalan mismo ay isang diskarte sa marketing, na nagtali nito sa sikat na Java noon. Nagtrabaho ito; dumagsa ang mga developer sa wika, at naging pundasyon ito ng web development.









Fast forward, at sa isang corporate twist, ang pangalang "JavaScript" ay naging asset ng Sun Microsystems—at kalaunan, Oracle, nang makuha nila ang Sun Microsystems.





Ngunit narito ang isyu: Walang gaanong nagawa ang Oracle upang aktibong gamitin o mapaunlad ang wika, na nagdulot ng galit sa mga developer. Ang legal na hamon ni Deno, na inihain noong 2024, ay ang pinakabagong kabanata sa isang alamat na puno ng pagkabigo at mas malalim na tanong: Sino ba talaga ang nagmamay-ari ng mga tool na humuhubog sa ating digital na mundo?





At tulad ng alam natin, ang demanda na ito ay hindi lamang tungkol sa legalidad. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, komunidad, at kung ang isa sa pinakamahalagang teknolohiya sa modernong programming ay dapat pag-aari ng lahat o ng isang korporasyon. At ang kinalabasan ay maaaring muling tukuyin ang hinaharap ng JavaScript gaya ng alam natin.

Ang Demanda: Paano Ito Nagsimula

Ang demanda ay hindi nagsimula sa isang courtroom ngunit bilang isang rallying sigaw mula sa ilan sa mga pinaka-maimpluwensyang figure sa komunidad ng JavaScript. Noong Setyembre 2022, si Ryan Dahl , tagalikha ng parehong Deno at Node.js, at Brendan Eich , ang mismong arkitekto ng JavaScript, ay nag-publish ng isang bukas na liham. Ang kanilang mensahe? Walang nararapat na pag-angkin ang Oracle sa terminong "JavaScript," at oras na para isuko nila ang trademark.





Ang bukas na liham ay sumasalamin sa marami, dahil mahigit 14,000 developer, kabilang ang mga kilalang tao sa mundo ng teknolohiya, ang lumagda dito. Ito ay isang kahilingan na ibalik ang JavaScript bilang isang pampublikong asset, na walang kontrol ng korporasyon. Ngunit nanatiling tahimik si Oracle. Hindi ito ang unang pagkakataon na napinsala ng kanilang pagmamay-ari ang trademark ang komunidad, ngunit sa pagkakataong ito, mas mataas ang stake.





Nadama ng mga developer na pinaghihigpitan ng legal na kawalan ng katiyakan at pagkalito na dulot ng kontrol ng Oracle sa isang terminong napakalalim na hinabi sa tela ng web.





Nang walang matibay na tugon, lumaki ang sigalot. Noong Nobyembre 22, 2024, gumawa ng matapang na hakbang si Deno at naghain ng petisyon sa United States Patent and Trademark Office (USPTO). Kinuwestiyon ng petisyon ang pag-angkin ng Oracle, na nakatuon sa tatlong mahahalagang punto:





Ang JavaScript ay isang Pangkalahatang Termino: Ang petisyon ay nagtalo na ang "JavaScript" ay isa na ngayong kinikilalang termino para sa isang programming language na tinukoy ng ECMA-262 specification. Ang koneksyon ng Oracle dito? Wala. Ang pangalan ay lumampas sa anumang pagmamay-ari ng kumpanya, na kabilang sa pandaigdigang komunidad ng developer.

Mapanlinlang na Pag-renew: Inakusahan ni Deno ang Oracle ng pagsusumite ng mapanlinlang na ebidensya upang i-renew ang trademark noong 2019. Sa partikular, gumamit ang Oracle ng mga screenshot mula sa website ng Node.js—isang proyektong si Ryan Dahl mismo ang gumawa ngunit ganap na walang kaugnayan sa Oracle—upang i-claim ang komersyal na paggamit ng "JavaScript." Ito, ani Deno, ay hindi lamang nakaliligaw kundi isang direktang paglabag sa batas ng trademark.

Pag-abanduna sa Trademark: Ang pakikilahok ng Oracle sa trademark ay kaunti lamang. Hindi nila ito aktibong ginagamit sa komersyo o nag-ambag sa pag-unlad ng wika mula nang makuha ito noong 2009. Nakasaad sa batas ng US na ang isang trademark na hindi nagamit sa loob ng tatlong magkakasunod na taon ay maaaring ituring na inabandona.



Ang paghaharap ay isang paninindigan laban sa labis na pag-abot ng korporasyon. Kung gusto ng Oracle na panatilihin ang trademark, kailangan nilang magbigay ng matibay na ebidensya pagsapit ng Enero 2025 upang patunayan ang aktibong paggamit nito—isang mahirap na hamon dahil sa mga akusasyon ng pandaraya at pag-abandona.





Sa loob ng mga dekada, pinangalagaan ng mga developer ang wikang ito, na ginagawa itong isa sa pinakamakapangyarihang tool sa web. Ang tanong ngayon ay: Dapat bang manatiling asset ng korporasyon ang pangalan nito, o ibalik sa komunidad na tumulong sa paglago nito?

Mga Hula: Ang Endgame at Epekto

Ang demanda ng Deno vs Oracle ay isang mahalagang sandali na maaaring tukuyin ang pagkakakilanlan ng JavaScript para sa mga darating na taon. Ang resulta ay magkakaroon ng malaking epekto sa programming at web development world.

Kung Manalo si Deno

Kalayaan sa Paggamit: Sa loob ng maraming taon, naging maingat ang komunidad ng JavaScript tungkol sa pagmamay-ari ng Oracle. Kung mananalo si Deno, mawawala ang pag-aalalang ito. Malayang magagamit ng mga developer, guro, at organizer ng kaganapan ang terminong "JavaScript" nang walang legal na alalahanin—wala nang mga pangalang “JSConf” o awkward na “ECMAScript.” Ang JavaScript ay tunay na pag-aari ng mga taong ginawa itong tagumpay sa buong mundo.

Pagpapalakas sa Komunidad: Ang isang panalo para kay Deno ay isang panalo para sa mga halaga ng open-source. Ipapakita nito na ang JavaScript ay isang nakabahaging mapagkukunan, na binuo ng mga tao sa buong mundo, hindi isang asset ng kumpanya. Maaari itong magbigay ng inspirasyon sa pagkamalikhain at pagbabago, dahil ang mga developer ay malayang mag-explore nang walang takot na tumawid sa mga hangganan ng trademark.

Pagpapasimple ng Terminolohiya: Wala nang paghahalo sa pagitan ng "JavaScript" at "ECMAScript." Ang mga teknikal na termino na nakakalito sa komunikasyon, lalo na para sa mga nagsisimula, ay maaaring maging isang bagay ng nakaraan. Ang mga materyales sa pag-aaral ay magiging mas madaling maunawaan, na ginagawang mas nakakaengganyo ang JavaScript para sa mga bagong developer.

Kung Manalo ang Oracle

1. Patuloy na Pagkalito:

Kung pinanatili ng Oracle ang trademark, ang mga developer ay kailangang patuloy na makitungo sa mga legal na kawalan ng katiyakan. Ang mga opisyal na dokumento ay patuloy na gumagamit ng "ECMAScript," isang terminong hindi pamilyar sa marami, habang ang mga proyekto ng komunidad ay maaaring maiwasan ang paggamit ng "JavaScript" sa kanilang mga pangalan. Patuloy itong magdudulot ng mga hamon sa komunikasyon at pag-aaral.





2. Pagkadismaya sa loob ng Komunidad:

Ipinapakita ng kaso ang pagdiskonekta ng Oracle sa paglago ng JavaScript. Kung mananalo ang Oracle, maaari nitong madagdagan ang pagkadismaya sa mga developer, na ginagawang parang hadlang ang Oracle sa pag-unlad. Maaari itong makapinsala sa pakikipagtulungan at pagtitiwala sa komunidad.





3. Nakakagigil na Epekto sa Innovation:

Maaaring mag-alinlangan ang mas maliliit na kumpanya at independiyenteng developer na gamitin ang "JavaScript" sa kanilang mga pangalan ng produkto. Maaaring limitahan ng pag-iingat na ito ang pagkamalikhain, na humahantong sa isang mas maingat at hindi gaanong makabagong kapaligiran, na kabaligtaran ng kung ano ang ibig sabihin ng JavaScript.

Ang Ripple Effects

Ang resulta ay hindi lamang makakaapekto sa mga karapatan sa pagbibigay ng pangalan. Magtatakda ito ng precedent para sa kung paano binabalanse ng mga open-source na teknolohiya ang mga interes ng kumpanya at pagmamay-ari ng komunidad.





Para sa Open-Source Movement : Kung mananalo si Deno, mahikayat nito ang ibang mga komunidad na hamunin ang mga katulad na claim ng kumpanya, na nagpapakita na ang pagtutulungan ay maaaring mabawi ang kontrol sa mga pinagsasaluhang mapagkukunan.





Para sa Pananagutan ng Korporasyon : Kung mananalo ang Oracle, maaari nitong ipaalala sa mga kumpanya ang kanilang impluwensya sa mga tuntunin at tool na mga pamantayan ng industriya. Maaari rin itong humantong sa mas malalaking pag-uusap tungkol sa etika ng pagmamay-ari ng mga trademark para sa mga teknolohiyang ginagamit ng publiko.

Nakatingin sa unahan













Kahit na sino ang manalo, ang kasong ito ay nagsimula ng isang talakayan tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagmamay-ari ng isang bahagi ng kasaysayan ng programming. Ngunit narito ang twist : Ang tunay na legacy ng JavaScript ay wala sa pangalan nito. Nasa kamay ito ng milyun-milyong developer na bumuo nito, umunlad kasama nito, at ginawa itong kung ano ito ngayon.





Maaaring baguhin ng desisyon ang ecosystem, ngunit hindi nito mababago ang diwa ng JavaScript. Sa ating lahat yan.