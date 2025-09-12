Rain, Tamamen Bölünmüş ve Otomatik Seçenek Protokolünün Alpha Versiyonunu Tanıttı

Panama, 11 Eylül 2025 — Descentralized Automated Options Protocol, platformunun alfa versiyonunu tanıttı, tahmin piyasalarına erişimini demokratikleştirdi. Rain's platform, kullanıcıların, küresel olaylardan niş senaryolarına kadar, herhangi bir ölçekte sonuç tabanlı pazarlara oluşturmalarını ve katılmalarını sağlar. Rain, kamu olaylarının sonuçları için bir AI tabanlı oracle ve sonuç doğrulamasının doğru, güvenilir ve manipülasyona karşı dirençli olmasını sağlamak için yerleşik bir anlaşmazlık mekanizması kullanır. Yağmur Yağmur Mevcut tahmin piyasaları, merkezi veya yarı merkezi olsun, dar bir kapsam ve katı tasarımdan muzdariptir. Onlar sadece seçim veya büyük spor etkinlikleri gibi büyük küresel olaylara odaklanma eğilimindedir, daha geniş bir kitle için önemli küçük ölçekli senaryolar göz ardı ederken. bu erişilebilirlik eksikliği potansiyel katılımcıların ilgilenen tahmin havuzları olmadan bırakır. Rain protokolü, farklı boyutlarda ve konularda özelleştirilmiş seçenek piyasaları oluşturmak için evrensel olarak uyarlanabilir bir sonuç piyasası sunar. kullanıcıların neredeyse herhangi bir konuda, herhangi bir dilde hem kamu hem de özel pazarları oluşturmalarını sağlar. Kamu pazarlarının başlangıç sonuçları doğrulamasının doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için, Rain, şirket tarafından geliştirilen konsensüs odaklı bir AI oraklesini olan Delphi'yi kullanır. Delphi, akıllı sözleşmelerin harekete geçebileceği güvenilir verileri oluşturmak için çok sayıda bağımsız “ekstraktör” ajanı ve nihai “ekstraktör” yargıcı kullanır. 15 dakikalık bir anlaşmazlık penceresi, merkezli aracıya ihtiyaç olmadan hızlı, hassas ve manipülasyona dayanıklı sonuçlar sağlayan zorluklar sağlar. Olympus için Olympus için Arbitrum üzerinde inşa edilen ve daha fazla ağlara genişleme planları ile Rain's token yakın zamanda listelenmiştir. ve ve Başarılı bir başlangıçtan sonra Başka önde gelen borsalarda listelenmesi beklenen yerli $ RAIN token, DAO hükümetini ve şeffaflığını destekler ve daha geniş bir utility açıklanması planlanmaktadır. Meksika Gümüş Ticaret bingox için Gems Başlangıç Meksika Gümüş Ticaret bingox için Gems Başlangıç Piyasa katılımı, öngörülen havuzların USDT'de çalıştığı gibi $RAIN gerekmez, ancak token, ekosistemin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Rain's tokenomics, havuzların ticaret hacminin yüzde 2.5'sini dağıtan deflasyoner bir satın ve yakma modeli, büyümeyi destekleyen ve katkıda bulunanları ödüllendiren enflasyoner bir emisyon ile birleştiriyor. Yağmur hakkında: Rain, neredeyse her şeyde özelleştirilmiş seçenekler oluşturmasına ve ticarete izin veren yenilikçi bir platform sunar.Blockchain teknolojisini kullanarak, Rain şeffaflık sağlar, karşı taraf risklerini azaltır ve coğrafi kısıtlamalar olmadan küresel erişim sağlar. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Btcwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Btcwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Programı Programı