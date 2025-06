Singapore, Singapore, May 22nd, 2025/Chainwire/-- Şapka Toplam değer kilitli (Total Value Locked, TVL) 3 milyar doların üzerinde olan en büyük sürdürülebilir zincir finans merkezidir. Cumhuriyet Teknolojileri Ethereum (“ETH”) kamuya açık bir şekilde listelenen Kanada şirketinin hazinesi Beyond Medical Technologies Inc. tarafından sağlandı. (CSE : DOCT ) (IBKR : DOCT ) (FSE : 7FM )

Bu ortaklık, kurumsal kripto para birimlerinin uygulanmasında önemli bir adım atıyor ve Mantle'ın meth'i, kamuya açık bir şirketin bilançosunda tutulacak ilk likidite parası token olarak konumlandırıyor.

İşbirliği aracılığıyla, Republic Technologies, ETH tutarlarının önemli bir bölümünü Mantle’ın mETH Protokolüne iletmeyi planlıyor ve bilançosunda verim taşıyan, likidite parası olan bir token olarak mETH’yi tutmayı planlıyor. işbirliği, kurumsal dijital varlık stratejisinde yapısal bir değişiklik ve Ethereum-native verim altyapısında yatırımcıların büyüyen inancını vurguluyor, Republic Technologies’in Mantle ekosistemiyle derinleşen uyumunu yansıtıyor.

Cumhuriyet Teknolojileri: İlk kamuya listelenen Ethereum Hazine

Republic Technologies, Ethereum etrafında bir hazine stratejisi oluşturarak, akıllı sözleşmelerin, tokenizasyonun ve dağıtılmış finansal çözümü için temel tabaka olarak görülen yeni bir kurumsal paradigma kuruyor.Strategy ve Metaplanet gibi şirketlerin kullandığı Bitcoin odaklı stratejilerden farklı olarak, rezervleri büyük ölçüde Bitcoin tabanlı olan Republic Technologies'in yaklaşımı, Ethereum'un hem blockchain inovasyonunu hem de gerçek dünya kurumsal entegrasyonunu güçlendiren altyapı tabakası olarak rolünde yer almaktadır.

ETH’yi bir çekirdek bilanço varlığı olarak toplayarak, Republic Technologies, temel sağlık teknolojisi işletmelerinin büyümesini ilerletirken, tüm hissedarlar için kurum düzeyinde dijital varlıklara maruz kalma fırsatı sunar.

“Ethereum’un kurumsal zincir olduğuna inanıyoruz ve ETH, küresel finansal sistemleri güçlendiren dijital yakıt olarak hizmet vermektedir,” diyor Republic Technologies CEO’su Daniel Liu. “Mantle’ın Scout Programı aracılığıyla ilk girişimimiz, daha geniş Mantle ekosistemine erken maruz kalmamıza yardımcı oldu, burada mETH Protokolü ile uyumumuz doğal bir sonraki adım olarak geldi. BlackRock, Franklin Templeton, PayPal ve Visa dahil olmak üzere 50’den fazla kurulmuş mevcut şirket, Ethereum’a hizmetler geliştirdi.

Liderlik ekibi, Apollo Global Management, Goldman Sachs, BlackRock ve Canaccord Genuity dahil olmak üzere üst düzey finansal kurumlardan on yıllarca tecrübesi getiriyor. Beyond Medical Technologies Inc. tarafından sağlandı. , operasyonel verimliliği geliştirmek ve tıbbi ekosistemde hastaların sonuçlarını iyileştirmek için blockchain altyapısını entegre eden bir teknoloji şirketi.

Mart 2025'te Republic Technologies bir lisans anlaşması imzaladı ve Ethereum tabanlı dağıtılmış sistemleri, sağlık verilerinin bütünlüğünü ve düzenleyici uyumluluğunu güçlendirmek için kullanarak tıbbi sertifika platformunu başlattı.

Mantle’ın Gelir Altyapısı ile Kurumsal Uyum

Mantle’ın mETH Protokolü, Ethereum’un sıvı bastırma ve yeniden yapılandırma alanında önde gelen platformlardan biri olarak hızlı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Başlangıçtan sadece 66 gün sonra, kategorisindeki en hızlı büyüme olan TVL’de 1 milyar doları aştı ve bundan sonra 2,19 milyar doların üzerinde zirveye ulaştı.

Bugüne kadar, 170.000'den fazla mETH (yaklaşık 455 milyon dolar) EigenDA'ya yeniden yapılandırılmıştır, Mantle'ın modüler veri erişilebilirlik katmanını sağlar. validator operasyonları, Stakefish, P2P.org, Blockdaemon, A41 ve Veda dahil olmak üzere önde gelen altyapı sağlayıcıları arasında dağıtılmıştır, yüksek erişilebilirlik ve güçlü kurumsal güvenilirlik sağlar.

“Republic Technologies’in katılımı, Ethereum’a dayanan kurumsal stratejileri destekleme yeteneğini vurgulamaktadır,” diyor Jonathan Low, mETH Protokolü’ndeki Büyüme Liderliği. “ETH-native verim ve utility talebi hızlandırıldığında, uzun vadeli dağıtıcıların güvenebileceği dayanıklı altyapı inşa etmeye odaklanıyoruz.”

Önceki: MI4 ve Mantle Banking

Ortaklık, BlackRock’un BUIDL ve Apollo’nun ACRED’inin arkasındaki tokenizasyon firması olan Securitize ile işbirliği içinde geliştirilen bir tokenize edilmiş, gelir odaklı endeks fonu olan MI4’e dahil edilmesine öncülük eder. Mantle Hazine’den 400 milyon dolarlık anker yatırımından desteklenen MI4, AUM’de 1 milyar dolar hedefliyor ve BTC, ETH, SOL, stablecoins ve belirli yatırım varlıklarına düzenli maruz kalmayı sunacak ve meth ETH dağıtım stratejisinde merkezi bir rol oynayacak.

Mantle, mantle bankacılığı aracılığıyla geleneksel finansal alanlarda mETH'nin kullanışlılığını genişletmeye hazırlanıyor, bu girişim, mETH'yi fiat raylara, kredi ürünlerine ve geleneksel ödeme sistemlerine entegre edecek. bu entegrasyon kullanıcıların geleneksel ödeme rayları boyunca mETH ile harcamalarını, borç almasını ve yatırım yapmalarını sağlayacak, dijital varlıklar için gerçek dünya kullanışlılığını açacaktır.

Mantle Ekosistemi Hakkında

Finans ve blok zinciri ölçeklenebilirliğinin geleceğini devrim yapmaya adanmış öncü bir zincir ekosistemi, geleneksel finans (TradFi) ve dağıtılmış finans (DeFi) arasında kesintisiz bir şekilde birleşerek. Mantolama ağı Mantle Protokolü, Fonksiyon (FBTC) ve Mantle Endeksi Dördüncü (MI4), Mantle'ın ekosistemi, kullanıcıları ve kurumları birleşik bir finansal hizmet platformu ile güçlendirir ve dünyanın Web 3.0 çağında nasıl harcadığını, tasarruf ettiğini ve yatırım yaptığını yeniden tanımlar.

Daha fazla bilgi için, kullanıcılar ziyaret edebilir: https://group.mantle.xyz/

