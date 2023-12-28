Cosmos DeFi'de Eksik Olan Her Şey

Temel Çıkarımlar:

Cosmos ekosistemi, likidite açısından büyük ölçüde yerel varlığı ATOM'a bağımlıdır ve Polkadot gibi diğer ekosistemlerle karşılaştırıldığında daha yüksek bir konsantrasyon derecesi gösterir. Bu yoğunlaşma, ekosistemin başlangıçtaki gelişimi ve sağlığı açısından yararlı olsa da, özellikle belirli dış pazar riskleri altındayken uzun vadede tehdit oluşturabilir. Osmosis, Injective ve Kava'nın aksine zincirler arası işlemlerde iyi bir çekiş gücü gösterdi. Bu, Osmosis'in hem daha stratejik odaklı hem de teknolojik açıdan gelişmiş olduğunu gösteriyor. Yerel bir varlığa sahip olmak Cosmos ekosistemine istikrar getirse de BTC ve ETH'nin düşük likiditesi, zincirler arası varlıkların entegrasyonunda iyileştirme alanı olduğunu gösteriyor. Borç verme platformları olarak Unmee ve Kava Lend, diğer ekosistemlerdeki Aave ve Compound gibi benzerleriyle karşılaştırıldığında büyük sınırlamalara sahip; örneğin büyük varlıklar için sığ likidite.





Her biri "sonraki Ethereum" veya "Blockchain 3.0" olmayı hedefleyen çok sayıda blockchain projesinin üstünlük için yarıştığı bir ortamda Cosmos farklı bir yol seçti.





Her şey basit bir fikirle başladı: Tek, izole bir ekosistem yerine merkezi olmayan, birlikte çalışabilen bir blockchain ağının nasıl oluşturulacağı. Cosmos bu zorluğu çözecek şekilde tasarlandı. Vizyonu başka bir blockchain yaratmak değil, tüm blockchainleri birbirine bağlayan bir “internet”, çeşitli blockchainlerin serbestçe iletişim kurmasına ve etkileşime girmesine olanak tanıyan bir ağ inşa etmektir. Birçok proje ve katman 1 blok zinciri, farklı blok zincirlerini birbirine bağlamak için girişimde bulunurken, Cosmos, daha iyi birlikte çalışabilirlik ve geliştirici özgürlüğü sunan en başarılı blok zinciri olarak ortaya çıktı.

Konseptten Pratiğe

Tasarım felsefesi





Tendermint fikir birliğine dayanan Cosmos, zamanının çoğu blockchain projesinden farklıydı. Cosmos, geliştiricilere, diğer Katman-1 blok zincirlerinin sunduğu yürütme motorları veya sanal makineler yerine özelleştirilmiş zincirler oluşturmaları için bir fikir birliği mekanizması ve bir uygulama geliştirme kiti (SDK) sağladı. Bu yenilikçi model, geliştiricilere operasyonel ortamı ve işlem türlerini kendi uygulama senaryolarına göre uyarlama konusunda daha fazla esneklik sağlar.





İlginçtir ki, ilk aşamalarda Cosmos, birlikte çalışabilirlik açısından genellikle Polkadot'un rakibi olarak görülüyordu. Ancak her ikisi de geliştikçe tamamen farklı teknik yollar izlediler. Polkadot, zincirler arası mesajlaşma formatı XCM ile kesintisiz zincirler arası iletişim için altyapı oluşturmayı hedefledi. Parachain'lerin Röle Zincirine bağlanırken otomatik olarak güçlü güvenlik elde etmesine olanak tanıyan yerleşik bir paylaşılan güvenlik modeli kullanır. Buna karşılık Cosmos'un ekosistemi ve zincirleri, zincirler arası iletişim ve güvenlik için yalnızca Cosmos Hub'a güvenmiyor. Uygulama zincirlerinin kendi güvenliklerinden sorumlu olduğu bir örgü ağ sistemini benimser. Bu tasarım, Cosmos ekosistemindeki DeFi projelerinin daha fazla esnekliğe ve özerkliğe sahip olabileceği anlamına geliyor.





Cosmos'un temel bileşenleri arasında Cosmos SDK, IBC protokolü ve Tendermint Core konsensüs motoru bulunur. Açık kaynaklı bir çerçeve ve halka açık blok zincirleri ve blok zinciri uygulamaları oluşturmaya yönelik araçlar ve şablon kütüphaneleri seti olan Cosmos SDK, blok zinciri geliştirmenin zorluğunu önemli ölçüde azalttı. IBC protokolü, blok zincirler arasında bilgi alışverişini ve birlikte çalışabilirliği kolaylaştırarak Cosmos zincirlerinin birleşik bir ağ oluşturmasına olanak tanır. Son olarak Tendermint Core, hızlı işlem kesinliği ile etkili ve güvenilir bir fikir birliği mekanizması sağlar.





Cosmos SDK'nın güçlü araç setinden yararlanan DeFi geliştiricileri, uygulamalarını kolaylıkla başlatıp çalıştırabilir. Cosmos SDK'nın DeFi geliştiricilerine yönelik avantajları arasında aşağıdakiler yer almaktadır.





Modüler Tasarım: Cosmos SDK'nın ayırt edici özelliği modülerliğidir. Geliştiricilerin uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanabileceği kimlik doğrulama, bankacılık ve yönetişim gibi bir dizi önceden ayarlanmış modül sunar. DeFi projeleri için bu, tekerleği yeniden icat etmeden kullanıcı deneyimini optimize etmeye odaklanabilecekleri anlamına gelir. Esneklik: Cosmos SDK, geliştiricilerin modüllerini Go'da yazmasına olanak tanır. Bu, DeFi projelerine büyük bir esneklik sunarak, yeni finansal araçlar oluşturarak, yeni işlem türleri sunarak veya uygulamalarına başka yeni işlevler getirerek özgürce yenilik yapmalarına olanak tanır. Zincirler Arası Birlikte Çalışabilirlik: Cosmos SDK, Cosmos ağı içindeki farklı zincirlerin birbirleriyle etkileşime girmesini ve veri iletmesini sağlayan IBC (Blok Zincirleri Arası İletişim) protokolünü destekler. Bu, DeFi projelerinin daha geniş bir varlık yelpazesine erişebileceği ve uygulamalarının çekiciliğini artırabileceği anlamına gelir. Güvenlik: Cosmos zincirlerinin güvenliği bağımsız olarak ele alması gerekirken Cosmos SDK, stake etme ve kesme gibi yerleşik güvenlik önlemleri sunar. Bu önlemler, DeFi projelerinin ağ güvenliğinin sağlanmasında karşılaştığı zorlukların azaltılmasına yardımcı olur.





Özetle, Cosmos SDK ile DeFi geliştiricileri kısa sürede yüksek performanslı, yenilikçi ve güvenli uygulamaya özel blockchain'ler geliştirebilirler. Dahası, zincirlerinin etkisini artırmak için Cosmos ağının zincirler arası birlikte çalışabilirliğinden yararlanabilirler.

Piyasa bakış

Cosmos'taki DeFi sektörü genel olarak aşağıdaki beş kategoriye ayrılabilir:









Cosmos ekosistemindeki her projenin esasen bağımsız bir halka açık zincir olarak çalıştığı göz önüne alındığında, bu sınıflandırma onların birincil uygulama senaryosuna dayanmaktadır. Kendine ait geniş ve çeşitlendirilmiş bir ekosisteme sahip projeler ise Altyapı kategorisinde sınıflandırılıyor.





Altyapı

Cosmos modüler olacak şekilde tasarlanmıştır. Belirli bir uygulamaya özel halka açık zincirler oluşturmak isteyen geliştiricilere büyük esneklik sağlar. Cosmos, Blok Zincirleri Arası İletişim (IBC) protokolü aracılığıyla ekosistemindeki uygulamaların ve protokollerin birbirine bağlanmasını sağlayarak zincirler arasında güvenilir veri ve değer alışverişini kolaylaştırır. Cosmos SDK'nın yaygın şekilde benimsenmesi, Cosmos SDK üzerine inşa edilen halka açık blok zincirlerinin ekosistemlerini büyütmesine ve güçlü bir DeFi uygulamaları alt ekosistemine sahip olmasına olanak tanır.





2. Likidite Stakingi

Cosmos'taki likidite staking sektörü şu anda her ikisi de PoS staking türevleri sunan Stride ve pStake'in hakimiyetindedir. Stride, kullanıcıların varlıklarının likiditesini korurken stake etmenin avantajlarından yararlanmalarına olanak tanır. Benzer şekilde pStake, kullanıcıların staking ödülleri almak için varlıkları stake etmelerine ve ardından DeFi'de sabitlenmiş stake edilmiş temsilci tokenlarını kullanmalarına veya bunları diğer IBC destekli blockchain'lere göndermelerine olanak tanır. Şu anda, Ethereum ekosistemindeki durumun aksine, DeFi genelinde bu stake edilmiş temsili tokenlar için çok az kullanım durumu bulunmaktadır. Bu, Cosmos'taki stake sektörünün hala gidecek uzun bir yolu olduğu anlamına geliyor.





3. Kasalar

Cosmos'un kasa sektörü, temel fon yönetimi stratejilerinin ötesine geçerek daha karmaşık ve uyarlanabilir stratejilere doğru evriliyor. Sommelier'in "akıllı kasaları" bu değişimin somut örneğidir. Endekslere veya belirli havuzlara yatırım yapmak ve zaman içinde elde edilen kazanımları yeniden yatırıma dönüştürmek gibi geleneksel yaklaşımlar geçerliliğini yitiriyor. Bunun yerine, kompozisyonlarını mevcut piyasa koşullarına veya önceden belirlenmiş göstergelere göre ayarlayabilen akıllı kasalar trend oluyor. Akıllı kasalara bu geçiş, Cosmos'taki DeFi kasaları için önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Bu yeni nesil akıllı kasalar, piyasa dalgalanmalarına uyum sağlayarak DeFi kullanıcılarına daha esnek, çevik ve potansiyel olarak daha karlı çözümler sunabilir.





4. Borç Verme ve Borç Alma

Cosmos'ta borç verme ve alma sektörü hala gelişme aşamasındadır ve Umee birincil borç verme protokolüdür. Geleneksel borç piyasasına atıfta bulunan Umee, evrensel zincirler arası borç verme işlevleri sunuyor.





5. DEX'ler

Cosmos'un merkezi olmayan borsa (DEX) sektörü hızla genişliyor. Crescent ve Osmosis, verimli sermaye kullanımı ve likidite sağlamayı amaçlayan iki temsili platformdur. Cosmos DEX'ler, ekosistemlerini ve topluluklarını genişletmek için farklı blok zincirlerini desteklemelerine olanak tanıyan IBC protokolü sayesinde yüksek derecede birlikte çalışabilirlikten yararlandı. Yatırımcılar, likidite sağlama ve getiri çiftçiliğine katılarak fonlarını Osmosis gibi DEX platformlarında verimli bir şekilde kullanabilirler; bu, yalnızca ticaret için her zaman yeterli likiditenin olmasını sağlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kaymayı da en aza indirir.









Cronos ve Kava, Cosmos ekosistemindeki en olgun iki DeFi odaklı blockchaindir ve her ikisi de 100'ün üzerinde protokolü entegre etmektedir.





Ancak Arbitrum gibi diğer Katman 2 projeleri ile karşılaştırıldığında Kilitli Toplam Değer (TVL) oldukça önemsiz görünüyor. Arbitrum'un TVL'si onlarınkinden yaklaşık 5-10 kat daha fazladır. Üstelik herhangi bir öne çıkan projenin desteğinden de yoksunlar. Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere her ikisi de yılın başından bu yana TVL'de durgunluk gördü.









Yukarıdaki pasta grafiği Cosmos DeFi pazarının kompozisyonunu göstermektedir. Döküm, Kava gibi Cosmos içindeki Layer1'lerin üzerine inşa edilen projeleri dikkate almadan yalnızca doğrudan Cosmos SDK ile oluşturulan protokolleri dikkate alır.





Grafik, altyapı projelerinin Cosmos DeFi ekosistemindeki kilitlenmiş değerin en önemli kısmını tuttuğunu gösteriyor; bunun temel nedeni, kendi DeFi ekosistemlerine sahip birçok halka açık zincir projesinin bu kategoride sınıflandırılmasıdır. Örneğin, Cronos'ta 108 DeFi projesi başlatıldı ve Kava Mint, Kava Lend ve Kava Swap dahil olmak üzere kapsamlı bir temel DeFi hizmetleri paketi Kava'da oluşturuldu. Kava Mint, Kava Lend ve Kava Swap toplu olarak TVL'de 200 milyon dolara ulaştı. Birbirlerini tamamlayan Kava, çeşitli DeFi kullanım senaryolarına hitap edebilir.





DEX'ler kilitli değerin ikinci en büyük kısmını elinde tutuyor; Osmosis ve Thorchain ise ilk iki katkıda bulunanlar. Osmosis'in süper akışkan staking özelliği, DEX sektöründeki konumunu etkili bir şekilde güvence altına alıyor. Osmosis'teki likidite sağlayıcılarının aynı anda likidite havuzlarına katılmalarına ve aynı zamanda LP tokenlerini blockchain üzerindeki doğrulayıcılara stake ederek getirilerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır.





Çeşitlilik, Cosmos DeFi ekosisteminin büyük bir satış noktasıdır. Doğrudan Cosmos SDK ile oluşturulan protokollerin sayısı yalnızca 400'ü aşıyor. Kullanımı kolay teknoloji yığınıyla birlikte Cosmos, birçok DeFi geliştiricisinin ilgisini çekiyor. “Ödünç Verme ve Borç Alma” ve “Vault” gibi sektörler daha küçük bir ayak izine sahip gibi görünse de bunun nedeni birçok projenin Cosmos içindeki zincirler üzerine inşa edilmesidir. Aşağıdaki bölümlerde bu sektörleri daha derinlemesine inceleyeceğiz.

Manzarayı Haritalamak

Altyapı - Büyük Projeler Durgun TVL'den Etkileniyor, Gelecek Belirsiz

Kava

Genel bakış:

Kava, Go'da blockchain uygulamaları oluşturmaya yönelik popüler bir çerçeve olan Cosmos SDK üzerine kurulmuştur. Bu, Kava'ya modülerlik ve birlikte çalışabilirlik sağlar.

Tendermint'e dayalı bir PoS konsensüs mekanizmasını benimser. Tendermint, Bizans hata toleransı, ağ güvenliğini sağlaması ve çift harcama saldırıları riskini azaltmasıyla ünlüdür.



Başlıca Uygulamalar:

Kava Mint: Bu uygulama, kullanıcıların USDX kredisi alabilmek için varlıklarını teminat altına almalarına olanak tanır. MakerDAO sistemini andırıyor ancak özellikle desteklenen teminatlar konusunda benzersiz özellikleriyle.

Kava Lend: Bu, kullanıcıların ödüller karşılığında varlık tedarik edip ödünç alabildiği bir para piyasasıdır. Adını Hard Protokol'den Kava Lend olarak değiştirmesi, daha geniş Kava ekosistemiyle entegrasyonunu ve uyumunu ifade ediyor.

Kava Swap: Bu, dünyanın en büyük varlıkları arasında yerel olarak takas yapmanın etkili ve güvenli bir yolunu sağlamak için tasarlanmış bir protokoldür. Kava zincirindeki tokenlerin alım satımını kolaylaştıran ve yatırımcılar için likidite ve rekabetçi fiyatlandırma sağlayan otomatik piyasa yapıcı modelini kullanır.



Jeton Sistemi:

KAVA: Kava blok zincirinin yerel tokenı. Platformun güvenliğinde, yönetiminde ve çeşitli mekanik işlevlerinde çok önemli bir rol oynar. PoS mekanizması aynı zamanda KAVA token sahiplerinin işlemleri doğrulamak ve ödüller kazanmak için tokenlarını stake edebilecekleri anlamına da geliyor.

USDX: Kava'nın, kullanıcıların kripto varlıklarını teminat altına alarak basabilecekleri stabilcoin. Kava ekosistemi içerisinde istikrarlı bir değişim ortamı sağlar.

HARD: Kava Lend'in yönetim tokenı. İlk katılımcıları teşvik etmek ve oylamada ürünün devam eden gelişimine ve yönetimine rehberlik etmek için kullanılır.







Kava'nın önemli kilometre taşları yukarıdaki TVL tablosunda işaretlenmiştir. Kava Mint, Kava Lend ve Kava Swap'ın lansmanları, gelişimin ilk aşamasında ekosisteme aktivite kazandırdı. Daha sonra Kava Ağı olgunlaştıkça, geliştiricilerin EVM veya Cosmos SDK yürütme ortamlarını kullanarak ikisi arasında kesintisiz birlikte çalışabilirlik sağlayan projeler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan ortak zincir mimarisini hayata geçirdi. Ne yazık ki 2022'de Terra'nın çökmesi ve Celsius'un kullanıcılara borcunu ödeyememesi gibi bir dizi olay Kava'yı da etkiledi ve TVL'de bugüne kadar telafi edilemeyen önemli bir düşüşe neden oldu.

Kalıcılık





Kalıcılık, kurumsal açık finansmanı, sınırlar arasında kesintisiz değer aktarımına izin verecek düzeyde birlikte çalışabilirlik ile güçlendirmeyi amaçlayan bir protokoldür. Persistence ekosistemi içerisinde PStake ve Dexter gibi bir dizi yenilikçi finansal ürün bulunmaktadır.





pStake'i:

Arka plan:

pSTAKE, stkATOM 2021'de Ethereum'da piyasaya sürüldüğünde $ATOM için ilk likit staking çözümüydü.

2023 yılında stkATOM, IBC'ye özgü bir token olarak Persistence zincirine geçti.





Temel işlevler:









Likidite Staking: pSTAKE, PoS varlık sahiplerinin karşılaştığı staking ikilemini çözerek, tokenleri DeFi'de kullanırken ödüller için stake etmelerine olanak tanır.

Nasıl Çalışır: pSTAKE ile kullanıcılar, staking ödülleri kazanmak ve DeFi'deki ek getiri fırsatlarını keşfetmek için kullanılabilecek stake edilmiş temel temsili tokenlar ($stkATOM gibi) almak için PoS varlıklarını ($ATOM gibi) güvenli bir şekilde stake edebilirler.

Desteklenen Zincirler: Şu anda pSTAKE, Binance Chain, Cosmos, Persistence ve Ethereum'da likidite staking'i desteklemektedir.



Özellikler:

StkATOM Nasıl Çalışır: Staking ödülleri biriktirirken stkATOM'un değerinin arka planda ATOM'a karşı arttığı bir döviz kuru modelini takip eder.

Ücretler: pSTAKE, iyi bir kullanıcı deneyimi için ücretleri düşük tutar; örneğin, %0 para yatırma/çekme ücreti, %5 protokol ücreti ve %0,5 anında ödeme ücreti.

Güvenlik: pSTAKE, Holborn Security ve Oak Security tarafından tamamen denetlenmiştir. pSTAKE ayrıca Nisan 2023'ten bu yana Immunefi'ye 100.000 dolarlık bir hata ödülü veriyor.

Benzersiz Özellikler: pSTAKE benzersiz bir "Anında Kullan" özelliği sunarak kullanıcıların 21-25 günlük bağlantıdan çıkma süresinden kaçınmasına olanak tanır.

Cüzdan Desteği: Başlangıçta pSTAKE, Keplr ve Ledger'ı destekliyordu; yakında daha fazla yazılım ve donanım cüzdanı desteği de gelecek.







Likit staking, insanları tokenlerini bir ağ üzerinde stake etmeye teşvik etmede ve ağ katılımcıları için ekonomik teşvikleri arttırmada çok önemli bir rol oynuyor. pSTAKE tam da bunu Cosmos'a yapıyor. Ancak Cosmos ekosistemindeki düşük DeFi faaliyeti nedeniyle likit staking protokollerine akan fonlar genellikle sonunda Ethereum'a taşınır. Sonuç olarak, $ATOM düşük performans gösterdi ve pSTAKE'in TVL'si ılıktı.

Kronos

Mart 2021'de piyasaya sürülen Cronos, Crypto.com tarafından geliştirilen, düşük maliyetlerle hızlı ve güvenli işlemleri kolaylaştırmayı amaçlayan halka açık bir blockchaindir. Cronos bir EVM zinciri yan zinciridir. Yeni projelere ev sahipliği yaparak veya mevcut projeleri EVM uyumlu zincirlerden taşıyarak DeFi Ekosistemi'ni ölçeklendirmeyi planlıyor.









VVS Finans

VVS Finance, yerel olarak Cronos blok zincirinin üzerine inşa edilen ilk Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) Merkezi Olmayan Borsadır. Proje kanıtlanmış ve denetlenmiş protokollerden yararlanır. Diğer protokollerden farklı olarak VVS Finance, VVS onay işaretine sahip yönetişim tokenı tarafından desteklenen kapsamlı ve ödüllendirici bir teşvik programıyla öne çıkıyor.

Likidite sağlayıcıları (LP'ler) için toplanan swap ücretlerinin üçte ikisi ilgili havuzların LP'lerine dağıtılır. LP tokenleri ayrıca VVS ödüllerini almak için stake edilebilir.

VVS stake yapanlar, VVS / iş ortağı token ödüllerini alacaklardır.

Ticaret teşvikleri: VVS Finance'te token takası yapanlar ödüller alacak.

Tavsiye programı: Kullanıcıları VVS Finance'te işlem yapmaya yönlendirenler ödüller alacaktır.





Tektonik

Tectonic, Cronos'ta borç verme ve borç alma amaçlı bir DeFi protokolüdür. VVS Finance kadar temsilidir. Bileşik protokolünün bir çatalıdır.





Tectonic, kullanıcıların faiz ve TONIC ödülleri kazanmak için kripto para birimlerini bir likidite sağlayıcı olarak platforma tedarik etmelerini sağlar.





Her varlık, her teminatlandırılmış varlık için ödünç alınabilecek mevcut tutarı belirten bir Teminat Faktörü (yani Kredi-Teminat oranı) taşır. %75'lik Teminat Faktörü, kullanıcıların teminatlandırılmış varlıklarının değerinin yalnızca %75'ine kadar borç alabilecekleri anlamına gelir. Teminatlandırılmış varlıkların değerinin düşmesi veya ödünç alınan varlıkların değerinin artması durumunda, ödenmemiş borçlanmanın bir kısmı cari piyasa fiyatından bir miktar tasfiye indirimi düşülerek tasfiye edilecektir.





Hem Tectonic hem de VVS Finance, Cronos DeFi ekosistemindeki önemli projelerdir. Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, VVS Finance'in TVL'si başlangıçta Tektonik'inkinden çok daha yüksekti. Ancak 2022'de DeFi ve CeFi'de yaşanan bir dizi felaket olayından sonra her ikisinin de TVL'leri dramatik bir şekilde düştü ve aralarındaki fark yaklaşık 7 kattan 2 kata kadar daraldı. Durumları Cronos DeFi ekosisteminin küçük bir örneğidir. Mevcut durgun TVL'den çıkmak için bir katalizör, örneğin projelerde öne çıkan gelişmeler bekliyorlar.

Likidite Staking — Büyük Potansiyelin Kilidini Ortaya Çıkaran Yenilikçi Mekanizmalar









Cosmos Hub'ın stake oranı, toplam arzın yaklaşık %20'sine sahip olan Ethereum ile karşılaştırıldığında yaklaşık %70'tir. Ancak, bu %70'lik stake edilen ATOM'un yalnızca %1,5'i likit stake edilirken, ETH için bu oran %9,3'tür. Söylemeye gerek yok, Ethereum ekosistemindeki likidite staking'i daha gelişmiş durumda ve bu da Ethereum'un DeFi alanında Cosmos karşısında liderliğini vurguluyor. Ancak bu aynı zamanda genel %70'lik stake oranı göz önüne alındığında Cosmos DeFi için büyük bir fırsatın altını çiziyor. İlgili protokollerdeki uygun gelişmelerle Cosmos, bu devasa pazardan daha derinden yararlanabilir ve DeFi ekosistemi için önemli kazançlar sağlayabilir. Cosmos'un mevcut likidite staking piyasasında Stride'ın TVL'si %75'lik geniş bir farkla önde, bir zamanlar lider olan pSTAKE şu anda %20 civarında ikinci sırada yer alıyor.





Adım

Stride'ın likit staking tokenı stATOM'un benimsenmesiyle desteklenen Cosmos DeFi gelişiyor. Stride, stake yapanları doğrudan $STRD biçimindeki protokol geliriyle ödüllendirerek, stake edenler için özel bir değer teklifi yarattı. Ayrıca Stride, güvenliğini daha da artırmak için Cosmos Hub'dan Interchain Security alacak. Ekosistem büyüdükçe $STRD'ye olan talebin artması ve stATOM'un daha fazla benimsenmesini sağlaması bekleniyor.





STATOM Likidite ve Benimseme:

STATOM, likidite ve staking ödülleri arasındaki ikilemi ele aldı. %70'in üzerinde pazar payına ve 30 milyon dolara yaklaşan TVL'ye sahip birincil ATOM LST'dir. Stride'ın likit yönetişim ve anında ödeme gibi yakında sunulacak özellikleri cazibesini daha da artıracak.

SETH'in benimsenmesinden farkı: SETH'in benimsenmesi, ağırlıklı olarak kaldıraçlı ticaret stratejileri için Uniswap veya Aave gibi platformlar aracılığıyla ETH'yi döngüye almak isteyen kullanıcılar tarafından yönlendirildi. Aşağıdaki tablolardan, stETH'nin benimsenmesine yönelik açık itici gücün, Aave V2 pazarının piyasaya sürülmesiyle büyük ölçüde ilişkili olduğunu unutmayın. stATOM, halihazırda yatırılmış sermayenin %70'ini likit stake edilmiş tokenlara dönüştürmeyi düşünürken, stETH'in çoğunluğu, yatırılmamış sermayeyi likit stake edilmiş sermayeye dönüştürüyordu.









$STRD Tokenomikleri ve $LDO ile Karşılaştırma:

Ödeme protokolü gelirini doğrudan $STRD stake edenlere aktarırken Lido, staking ödüllerinden %10 ücret alır ve bunu protokol hazinesine yönlendirir. Bu nedenle $STRD stake edenlerin daha fazla avantajı var.

Lido'nun Snapshot'ta aldığı son yönetim oylarında seçmen katılım oranı, $LDO tutan tüm cüzdanların yaklaşık %1,5'iydi. Bu, $LDO'nun işlem hacminin çoğunluğunun, insanların Lido yönetimine katılma motivasyonundan kaynaklanmadığı anlamına geliyor.



Zincirler Arası Güvenlik (ICS):

ICS, ATOM doğrulayıcı setinin güvenliğinin farklı uygulama zincirlerinde çoğaltılmasına olanak tanır. Stride'ın ATOM ile olan ittifakı, ATOM stakerları için gelir ve değer tahakkuku sağlayarak Cosmos Hub'ın genel kripto-ekonomik güvenliğini güçlendiriyor.

Liquid Staking Modülü (LSM): LSM, likit stake edilebilecek toplam ATOM miktarını tüm stake edilmiş ATOM'un %25'i ile sınırlandırarak likit stake etme risklerini azaltır. Aynı zamanda LSM, stake edilmiş ATOM'un 21 günlük bağların çözülmesi dönemini beklemek zorunda kalmadan anında likit stake edilebilmesi özelliğini sunuyor. Bu çerçeve, sağlayıcıların toplam hissenin üçte birinden fazlasını kontrol etmesini önleyerek ve doğrulayıcı yolsuzluk riskine karşı koruma sağlayarak likit staking'in benimsenmesini düzenler. aynı zamanda potansiyel tasfiye kademesinin maksimum boyutunu da en aza indirir.





Cosmos ekosisteminin tamamı likidite staking'i benimsediğinden, likidite staking'in LSM ile entegrasyonu, stATOM'un Cosmos DeFi ekosistemi içindeki kullanımını teşvik edecek ve ardından borç verme piyasalarında ve DEX'te TVL'yi geliştirecektir. Cosmos ekosisteminin tamamında likit staking benimsendiğinden, LSM ile birlikte likit staking, stATOM'un ekosistemdeki tüm DeFi genelinde kullanılmasına olanak tanıyacak. Stride'ın pazar penetrasyonu yoğunlaştıkça, stakerlara daha fazla ücret ödendikçe STRD tokenına olan talep de artıyor.

Dexes — Osmoz ve Enjeksiyonun Hakimiyeti ve Likiditenin Geleceği





Cosmos DEX'ler arasında Osmosis şüphesiz birinci sınıf protokoldür. Bahsi geçen ATOM'un yukarıda belirtilen tüm temsili tokenleri, buradaki likidite havuzlarına eklenebilir. Bu nedenle Osmosis, Cosmos DeFi'nin önemli bir dayanağıdır. Yukarıdaki tablodan Osmosis'in toplam TVL'nin büyük çoğunluğunu oluşturduğunu ve diğer DEX'lerdeki TVL'nin tamamının 25 milyon doların altında olduğunu unutmayın.









Osmosis, Cosmos'ta baskın bir konuma sahip olsa da, daha geniş DeFi sektörüne baktığımızda likidite ve kullanıcı tabanı diğer DEX'lerin yanında gölgede kalıyor. Yukarıdaki grafik Balancer v2 ve Osmosis'in TVL'sini karşılaştırmaktadır. 2022 yazında başlayan DeFi/CeFi krizleri öncesinde Osmosis TVL, Balancer v2'ye zar zor da olsa ayak uydurabiliyordu. Krizleri takip eden ayı piyasasında Osmosis TVL, likiditenin çekilmesi nedeniyle düşük seviyelerde kaldı çünkü böyle bir dönemde $ATOM elde tutulmaya değer bir varlık olarak görülmüyordu.

Osmoz





Osmosis, Cosmos ekosistemi için tasarlanmış otomatik bir pazar yapıcı (AMM) tabanlı DEX'tir. IBC protokolünü dahil ederek zincirler arası işlemlere olanak tanır ve daha fazla esneklik ve şekillendirilebilirlik sunar.





Temeller:

Osmosis, staking'in faydalarını likidite tedarikiyle birleştirerek yatırımcıların getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Kullanıcıların stake etme ve likidite sağlama arasında seçim yapması gereken geleneksel DEX'lerin aksine Osmosis her ikisini de entegre eder.

Osmosis, Cosmos'ta LSDFi'nin temelini atan ve ekosistemdeki lider DEX konumunu sağlamlaştıran LP'lerde stake edilmiş ATOM'un kullanımını destekliyor.



2. DEX Olarak Osmozun Avantajları:

Süper Akışkan Staking: Osmosis, yatırımcıların hem likidite sağlama hem de staking'den yararlanabilecekleri yenilikçi bir mekanizma sunar. Bu ikili fayda sistemi, kullanıcıların ikisi arasında seçim yapmadan her iki kazanç yönteminden de yararlanmasına olanak tanır.

Likidite Havuzunun Özelleştirilmesi: Osmosis, piyasa katılımcılarının takas ücretleri de dahil olmak üzere likidite havuzlarının çeşitli parametrelerini ayarlamalarına olanak tanır. Bu, gerçek anlamda merkezi olmayan bir AMM çerçevesine izin verir ve piyasa katılımcılarının, kendileri için bunu belirlemeye çalışan katı protokol parametrelerine mahkum edilmek yerine, ücretler ve likidite arasındaki en uygun dengeyi belirlemelerine olanak tanır.



3. Başlıca Kaygılar:

Rekabet: DEX pazarı son derece rekabetçidir. Osmosis'in benzersiz değer önerilerini korumak ve kullanıcıları çekmek için sürekli yenilik yapması gerekiyor.

Güvenlik: Tüm DEX'lerde olduğu gibi güvenlik çok önemlidir. Fonların güvenli olmasını ve akıllı sözleşmelerin güvenlik açıklarından arınmış olmasını sağlamak çok önemlidir.

Benimseme: Osmosis'in başarısı aynı zamanda Cosmos ekosisteminde daha geniş çapta benimsenmesine de bağlı olacaktır. Cosmos daha fazla ilgi çekerse Osmosis'in bundan faydalanması muhtemeldir.

Enjeksiyon Protokolü





Injective Protokol (INJ), zincirler arası marj ticareti, türevler ve forex vadeli işlem ticareti sunan bir DEX'tir. Katman 2 yan zinciri olarak Cosmos üzerine inşa edilen Injective, sıfır gas ücreti, yüksek hızlı işlemler ve tam merkeziyetsizlik sağlar.





Çekirdek Yapılar:

Injective Chain: Cosmos Tendermint'e dayalı, tamamen merkezi olmayan bir yan zincir, katman-2 türev platformu, ticari yürütme koordinatörü ve merkezi olmayan emir defteri olarak hizmet veriyor.

Katman-2 Yüksek Hızlı Protokol: Ethereum ile çift yönlü bir köprü aracılığıyla Injective Chain, sağlam zincirler arası uyumluluk ve likidite sunar.

Merkezi Olmayan Sipariş Defteri: Injective, merkezi olmayan bir sipariş defteri sağlayarak zincir içi ticaret eşleştirmesini ve ödemeyi kolaylaştırır.

Serbest Piyasa İşlemleri: Injective, tamamen merkezi olmayan eşler arası türev ticaret ortamı sunarak kullanıcıların türev piyasalarını oluşturmalarına olanak tanır.



2. Bileşenler:

Injective Exchange Client — Kullanıcı ön uç arayüzü.

Injective API — Injective Exchange istemcisini ve Cosmos katmanını bağlayan aktarıcılar.

Cosmos Katmanı — Anında kesinliği destekleyen, Tendermint'i temel alan bir blockchain.

Ethereum Katmanı — Injective'in köprü akıllı sözleşmelerini içerir ve Ethereum ile çift yönlü köprü kurmayı sağlar.



3. Akıllı Sözleşmeler:

Injective Coordinator Sözleşmeleri: Injective'in türev işlemlerinin Ethereum'da ve Injective Chain'de kullanılmasını kolaylaştırırlar.

Staking Sözleşmeleri: Ödüller, kesintiler, delegasyon ve yönetim mekanizmaları yoluyla paydaşlar için Enjeksiyon Protokolünün temel işleyişini yönetmek için kullanılırlar.

Enjeksiyonlu Türev Sözleşmeleri: Bunlar, yatırımcıların seçtikleri herhangi bir piyasada merkezi olmayan sürekli swaplar oluşturmasına, yürütmesine ve kullanmasına olanak tanıyan akıllı sözleşmelerdir.

Enjeksiyonlu Köprü Sözleşmeleri: Ethereum-Injective Chain'in iki yönlü sapmasını yöneten akıllı sözleşmelerdir.

Enjeksiyonlu Token Sözleşmeleri: INJ tokeninin çeşitli kullanımları için oluşturulmuş ERC-20 sözleşmeleridir.

DEX'ler için Outlook

Cosmos'ta Bahis Edilen Varlıkların Geliştirilmesine Bağımlılık





DEX'lerin büyümesi büyük ölçüde LST varlıklarının benimsenmesine bağlıdır. LSDFi yeni bir gelir sınırı olmaya hazırlanıyor. Ethereum'un LSDFi'sini örnek alırsak piyasa değeri şimdiden 1,9 milyar dolara ulaştı. Cosmos, LSDFi ekosistemini başarıyla geliştirirse, DEX'ler birincil yararlanıcılar olacaktır. Dahası, LSDFi daha fazla kullanıcıyı DEX'lere yönlendirebilir çünkü bu kullanıcılar yalnızca ticaretten kar elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda likidite de sağlayacaklar. Artan kullanıcı tabanı da DEX'lerin gelişimini hızlandıracak.





2. Ekosistem Kısıtlamaları









Cosmos'un gücü, Bloklar Arası İletişim (IBC) protokolü aracılığıyla birbirine bağlanan çeşitli protokollerden oluşan bir ekosistem oluşturmasında yatmaktadır. Ancak Cosmos ekosistemindeki birçok DEX ağırlıklı olarak Cosmos varlıkları etrafında tasarlandığından bu iki ucu keskin bir kılıçtır.





Bu DEX'lerde işlem gören başlıca tokenler, Osmosis ve Shade protokolü üzerine inşa edilenler gibi Cosmos SDK üzerine inşa edilen projelerin platform tokenleridir. stATOM, SHD, AKT, INJ vb. gibi birçok likidite sağlayıcısının (LP) varlığı da Cosmos ekosistemindeki tokenlardır. Bu, bu DEX'lerin Cosmos dışındaki popüler varlıkların LP'lerinden yoksun olmasına ve bir dereceye kadar likidite büyümelerini ve hacimlerini sınırlamasına neden oluyor. Bu DEX'lerin gelişmesi için olası bir strateji, bu Cosmos tokenlerinin popülaritesini artırmak ve böylece daha geniş çapta alınıp satılmalarını sağlamak olabilir. Ancak bu yaklaşım, Cosmos ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine dayandığı için sınırlıdır.





Alternatif olarak Cosmos ve DEX'leri, Cosmos dışında popüler varlıkları tanıtmayı düşünebilir. Bu, zincirler arası köprüler kurularak veya diğer blockchain platformlarıyla işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilir. Daha geniş bir dış varlık yelpazesinin dahil edilmesi, yalnızca DEX'lerin likiditesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla kullanıcının onlarla etkileşime geçmesini sağlayarak DEX'lerin büyümesini teşvik eder.

Borç Verme: Zincirler Arası Borçlanmada Bir Dönüm Noktasını Beklemek

Umee

Umee öncelikle bir borç verme platformudur. Çeşitli blok zincirleri arasında köprü kurmayı, kullanıcıların varlıkları bir zincirde teminat altına almasına ve diğerinden borç almasına olanak sağlamayı amaçlıyor. Bu birlikte çalışabilirlik, özellikle varlıkların ve likiditenin genellikle belirli ekosistemlerle sınırlı kaldığı blockchain alanında çok önemli bir özelliktir.





Benzersiz Değer Önerileri





Zincirler Arası Birlikte Çalışabilirlik: Umee, Ethereum ve Cosmos gibi farklı blok zincirleri arasında kesintisiz etkileşimi kolaylaştırır. Bu birlikte çalışabilirlik, kullanıcıların tek bir blockchain ekosistemiyle sınırlı olmadığı, birden fazla zincirdeki varlıklardan ve fırsatlardan yararlanabileceği anlamına gelir.

Stake Edilen Varlıkların Teminatlandırılması: Umee'nin ayırt edici bir özelliği, Proof-of-Stake (PoS) blockchainlerinin stake edilen varlıklarını teminat olarak kullanma yeteneğidir. Bu, kullanıcıların potansiyel stake ödüllerinden vazgeçmeden stake edilen varlıklarını teminat altına alabilecekleri anlamına gelir. Hisselerden kazanç sağlamak ve likidite kazanmak olmak üzere ikili faydalar sunar.

Algoritmik Faiz Oranları: Umee algoritmik olarak belirlenen faiz oranlarını kullanır. Bu oranlar piyasa koşullarına göre ayarlanarak kullanıcıların adil ve dinamik borçlanma oranları almasını sağlar.

Güvenlik ve Verimlilik: Umee, Gravity Bridge gibi köprüleme çözümlerinden yararlanarak, DeFi alanında güven için hayati önem taşıyan zincirler arası etkileşimlerin güvenliğini ve verimliliğini sağlar.



2. Cosmos Borç Verme Piyasasına Katkılar:





Likidite Akışı: Diğer zincirlerdeki varlıkların, özellikle de Ethereum gibi popüler olanların Cosmos ekosisteminde kullanılmasına izin vererek, önemli bir likidite akışı meydana gelebilir. Daha fazla likidite genellikle daha güçlü bir borç verme piyasası anlamına gelir. Yukarıdaki resimde Umee tarafından desteklenen diğer zincirlerdeki varlıklar gösterilmektedir.

Hisselenen Varlıkların Faydasını Artırma: Cosmos'taki varlıkların neredeyse %70'i hisseli. Umee'nin bu hisseli varlıkları teminat olarak kullanma modeli, önemli bir değerin kilidini açarak Cosmos kredi piyasasında daha fazla aktivite ve büyümeyi teşvik edebilir.

Yeni Kullanıcıların Çekilmesi: Zincirler arası yetenekler, kullanıcıları diğer ekosistemlerden Cosmos'a çekebilir. Varlıklarını zincirler arasında kolayca taşıyabilir ve kullanabilirlerse Cosmos DeFi alanına girme sürtünmesi azalacaktır.

Yenilikçi Borç Verme Mekanizmaları: Umee, zincirler arası kredi vermenin kolaylaştırılması için evrensel bir altyapı oluşturdu. Ayrıca, Cosmos kredi ekosistemini zenginleştirerek yeni finansal ürün ve hizmetleri tanıtmak için de kullanılabilir.

Kredi Segmentine İlişkin Görünüm

Borç verme segmenti esasen DEX'lerle benzer bir durumla karşı karşıyadır. Gelişimi, hisseli varlıkların benimsenmesine bağlıdır ve ekosistem kısıtlamalarına tabidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, hisseli varlıklar borç verme piyasasında değerin ortaya çıkarılmasında belirleyici bir faktör olmaya devam edecek. Bu arada, bu pazar aynı zamanda Cosmos'un yerel varlıklarına odaklanma nedeniyle de kısıtlanıyor. Umee ve Tectonic gibi protokoller diğer zincirlerden varlıkları da içeren borçlanma hizmetleri sunsa da kullanıcılar için ödünç alınan başlıca varlıklar bunlar değil.









Yukarıdakilerden, bu iki ana protokoldeki ana borç verme ve alma varlıklarının hala stabil paralar ve Cosmos'a özgü varlıklar (stATOM, OSMO) olduğu açıkça görülüyor. Popüler ödünç alınan veya tedarik edilen varlıklar arasında diğer zincirlerden varlıklar bulunmamaktadır. Bu sınırlama pazarın daha fazla gelişmesini engelleyebilir.

Kasalar: Likidite ve Çeşitliliğin Artmasını Sağlayan Akıllı Kasalar ve Zincirler Arası Teknoloji

Sommelier









Sommelier, “akıllı kasalar” kavramını tanıtan merkezi olmayan bir varlık yönetimi protokolüdür. Değişen piyasa koşulları nedeniyle geçerliliğini yitirebilecek geleneksel statik stratejilerin aksine Sommelier kasaları, gerçek zamanlı DeFi piyasa koşullarına göre tahmin yapmayı, tepki vermeyi, optimize etmeyi ve gelişmeyi amaçlamaktadır. Cosmos SDK üzerine kurulu olup, yüksek değerli EVM ağlarına köprülenebilir ve farklı blockchain ekosistemleri arasında kusursuz entegrasyona olanak tanır. Projenin TVL'si, Real Yield ETH Cellar'ın piyasaya sürülmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor ve bu da onu Cosmos ekosistemini harici faiz oluşturma protokollerine bağlamak için önemli bir köprü haline getiriyor.





Değer Önerileri:

Akıllı Kasalar: Sommelier kasaları, değişikliklere uyum sağlamalarıyla karakterize edilir. Tahmin: Gelecekteki baz getirileri tahmin etmek için zaman serisi tahmin yöntemlerini kullanın. Tepki: Büyük piyasa hareketlerine ilişkin bilgiler (sabitlemenin kaldırılması gibi) ortaya çıktıkça pozisyonları yeniden dengeleyin. Piyasa koşulları değişirse, kasalar tasfiyeyi önlemeye yardımcı olmak için kaldıraç oranlarını hızla ayarlayabilir. Optimize edin: Sermayeyi oldukça verimli kullanan ve normalde maruz kalınan gaz/flash kredi ücretlerini önemli ölçüde azaltan kaldıraç biriktirmek için gelişmiş bir çözüm kullanın. Ek olarak, kalıcı kaybı hesaba katarken Uni V3 onay aralıklarını optimize edebilir. Evolve: Sürekli olarak yeni kazanç fırsatlarını yakalamak için algoritmasını ve entegre protokollerini güncelleyin.

Zincir Dışı Hesaplamalar: Sommelier'in mimarisi zincir dışı yeniden dengeleme hesaplamalarına izin vererek yalnızca strateji gizliliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda geleneksel finansta kullanılanlara benzer karmaşık veri modelleme tekniklerinin kullanımına da olanak tanıyor.

Köprüsüz Varlıklar: Sommelier, varlıklar arasında köprü kurmaya gerek kalmadan çoklu zincir erişimi sağlayarak varlık köprülemeyle ilgili karmaşıklığı ve potansiyel riskleri azaltır.

Merkezi Olmayan Yönetişim: Sommelier'deki işlemler ve operasyonlar, doğrulayıcılardan oluşan bir konsorsiyum tarafından denetlenerek kullanıcı fonlarının güvenliği ve kullanıcı tercihlerine yanıt verilmesi sağlanır. Bu merkezi olmayan yaklaşım, platformun sansüre karşı dayanıklı kalmasını sağlar.



2. Cosmos Borç Verme Piyasasına Katkılar:

Artan Likidite: Sommelier, yüksek değerli EVM ağlarına köprü oluşturarak ve akıllı kasalar sunarak Cosmos ekosistemine potansiyel olarak daha fazla likidite getirebilir; bu da gelişen bir borç verme piyasası için hayati öneme sahiptir.

Yenilikçi Borç Verme Mekanizmaları: Sommelier kasalarının ayarlanabilirliği, piyasa koşullarına uyum sağlayabilecekleri, potansiyel olarak yeni borç verme stratejileri sunabilecekleri ve böylece Cosmos borç verme ekosistemini zenginleştirebilecekleri anlamına gelir.

Azalan Maliyetler: Sommelier'in işlemleri birleştirmesi ve toplu hale getirmesi gaz ücretlerinde düşüşe yol açarak Cosmos'ta borç vermeyi ekonomik açıdan daha verimli hale getirebilir.

Apps Kasası Segmenti için Görünüm

Sommelier'in akıllı kasaları ve zincirler arası yetenekleri, kullanıcılara yalnızca gelişmiş varlık yönetimi araçları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Cosmos ekosistemine daha geniş likidite ve çeşitlilik de getiriyor. Sommelier'in benzersiz mimarisi, özellikle zincir dışı hesaplamaları ve köprüsüz varlık işlevleri, DeFi için daha verimli, güvenli ve ekonomik bir çözüm sağlıyor. Bu model, DeFi uygulamalarını oluşturmak ve optimize etmek için daha esnek ve ölçeklenebilir bir ortam sunduğundan Cosmos platformuna daha fazla geliştirici ve proje çekebilir.





Dahası, Sommelier'in merkezi olmayan yönetimi ve doğrulayıcılardan oluşan konsorsiyumu, protokolünün şeffaflığını ve güvenliğini sağlayarak kullanıcının Cosmos DeFi ekosistemine olan güvenini daha da artırır. Sonuç olarak, Sommelier gelişmeye ve gelişmeye devam ettikçe, Cosmos DeFi'nin refahına ve büyümesine önemli katkılar sağlayacağına ve tüm kripto para birimi dünyası için yeni fırsatlar ve olanaklar açacağına inanılıyor.

Derinlemesine Gözlemler

Likidite Yoğunlaşması: ATOM'a olan yüksek bağımlılık, söyleminin yükseltilmesi üzerinde baskı yaratıyor

Likidite Yoğunlaşması Protokol Değeri Açısından Ne İfade Ediyor?

Blockchain ve DeFi alanında likidite, bir protokolün veya platformun sağlığını ve çekiciliğini yansıtan önemli bir ölçüm görevi görür. Daha yüksek likidite, işlem maliyetlerini azaltır ve platformdaki işlemlerin hızını artırır. Cosmos'un yerel varlığı ATOM, çok sayıda DeFi protokolünde yaygın kullanıma sahiptir. Bir protokolün likiditesinde yüksek oranda ATOM varsa, bu, protokolün büyük ölçüde Cosmos ana zincirindeki varlıklara bağımlı olduğunu gösterir. Başka bir deyişle, Cosmos ana zincirinin önemli miktardaki varlıkları (ATOM gibi) protokolden çıkarılırsa değeri ciddi bir darbe alabilir.





ATOM Neden Önemlidir?

Bir protokolün değeri ağırlıklı olarak ATOM üzerinde yoğunlaşmışsa, protokolün değerinin büyük ölçüde Atom'a dayandığını söylemek yanlış olmaz. Bu, ister piyasa dinamikleri, teknik güncellemeler veya yönetim kararları olsun, ATOM'un değerini etkileyen herhangi bir faktörün, protokolün değerini dolaylı olarak etkileyebileceği anlamına gelir.









Cosmos ekosistemindeki likidite yoğunlaşması, ekosistemin yerel varlığı ATOM'a olan büyük bağımlılığını ortaya koyuyor. Veriler, ATOM varlıklarından (stATOM, qATOM ve diğer stake edilen varlıklar dahil) oluşan LP havuzlarının, bir protokoldeki tüm LP havuzlarının ortalama %40'ını oluşturduğunu gösteriyor. Bu, Cosmos ekosistemindeki protokollerin likidite açısından son derece ATOM varlıklarına odaklandığı anlamına gelir; bu da onları, çeşitli varlıklar için likidite sağlamaya odaklanan Uniswap ve Balancer gibi ana akım likidite sağlayıcılarından ayırır.





Likiditenin Önemi

DeFi sektöründe likidite önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Daha yüksek likidite, kullanıcıların daha kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapabilmesini sağlarken, aynı zamanda daha düşük işlem maliyetlerine katlanıyor. Herhangi bir DeFi protokolü için, daha fazla kullanıcı ve fon çekebileceği için yüksek likiditeyi korumak çok önemlidir. ATOM'un önemli LP havuz oranı kendisi için bir hendek oluşturarak istikrarlı bir finansman kaynağına sahip olmasını sağlıyor.





Kozmosun Özellikleri

Cosmos SDK ve Blok Zincirleri Arası İletişim (IBC) özelliklerinden yararlanan Cosmos, çeşitli blok zincirlerinin özgürce iletişim kurmasına ve etkileşime girmesine olanak tanır. Bu, Cosmos ekosistemindeki protokollerin ATOM için daha iyi likidite sağlamasına olanak tanır. Ek olarak Cosmos'un zincirler arası yetenekleri, diğer zincirlerdeki varlıklarla etkileşime girmesine olanak tanıyarak likiditesini daha da artırır.









Buna karşılık Polkadot ekosistemindeki likidite konsantrasyonu nispeten daha düşüktür. Bu, Polkadot ekosistemindeki protokollerin likidite açısından DOT'a daha az bağımlı olduğunu veya Polkadot ekosistemindeki diğer varlıkların likiditeye önemli ölçüde katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu, Polkadot'u Cosmos'tan farklılaştırıyor ve Cosmos'un yerel varlıkları (ATOM) tarafından inşa edilen hendeği vurguluyor.

Zincirler Arası Ticaret Faaliyeti: Kapsamlı ekosisteme rağmen, zincirler arası faaliyet düşüktür, bu da belirli bir düzeyde izolasyona işaret etmektedir.





Zincirler arası varlık ticaretinin etkinliğini ölçmek için IBC ağındaki en yüksek değere sahip üç halka açık zinciri inceledik. Genel olarak, bu üç zincirin tamamındaki zincir üstü varlıklar öncelikle ekosistemlerindeki yerel varlıklardır. Özellikle Injective'in varlıklarının neredeyse %100'ü kendi ekosisteminden geliyor ve bu da IBC ağındaki halka açık zincirlerin şu anda kendi iç ekosistemlerini geliştirmeye eğilimli olduklarını gösteriyor.





Osmosis, Injective'in neredeyse iki katı ve KAVA'nın neredeyse üç katı ile en yüksek zincirler arası işlem hacmine sahiptir. Bu, Osmosis'in zincirler arası ticaret faaliyeti ve çekiciliğindeki liderliğini ifade ediyor.





Çapraz Zincir Ticaret Faaliyeti

Osmosis'in yüksek zincirler arası ticaret hacmi, bir DEX olarak temel avantajının yanı sıra zincirler arası likidite ve ticareti çekme yeteneğinin altını çiziyor. Bu aynı zamanda Osmosis'teki kullanıcıların ve projelerin zincirler arası ticarete daha yatkın olduğunu da gösteriyor. Injective'in zincirler arası varlık değeri Osmosis'inkinden düşük olsa da hala önemli ölçüde yüksek, bu da onun belirli belirli varlıklar veya ticaret çiftlerindeki faaliyetini gösteriyor. KAVA'nın zincirler arası varlık değeri en düşük seviyededir. Bu, Kava'nın ana faaliyet alanının borç verme platformu olduğu ve platformun zincirler arası ticaretten ziyade zincir içi borç verme faaliyetlerine odaklandığı gerçeğiyle örtüşüyor.









Yerel Varlıklara Bağlılık Osmosis, Injective ve KAVA tarafından sergilenen yerel varlıklara bağlılık, Cosmos ekosisteminin mevcut gelişim odağını yansıtıyor. Likiditelerinde yerli varlıkların yüksek oranda bulunması, bu zincirlerin kendi iç ekosistemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesine daha fazla önem verdiklerini gösterebilir.





BTC ve ETH'nin yokluğu

BTC ve ETH, kripto para piyasasındaki iki önemli varlık olmasına rağmen, Osmosis, Injective ve KAVA'daki likiditeleri, özellikle Injective ve KAVA'da nispeten azdır. Bu, Cosmos ekosisteminin zincirler arası varlıkları birleştirmenin hala erken aşamalarında olduğunu gösteriyor.





Kozmos Ekosisteminin Ayrıklığı

Cosmos ekosistemindeki bu yalıtılmışlık, iç ekosistemini dış piyasa dalgalanmalarından korumak için kasıtlı olabilir. Öte yandan Cosmos ekosisteminin teknik ve stratejik tercihlerini de yansıtıyor. IBC ağı içindeki zincirler arasındaki etkileşimlere daha fazla vurgu yapılması.

Borç Verme Piyasasının Sağlığı: Ana akım varlıklara yönelik çekiciliğin olmaması, daha agresif yeniliklere ihtiyaç duyulması

Mevcut kripto para birimi ekosisteminde, kullanıcılara varlıkları ödünç verme veya ödünç alma konusunda merkezi olmayan bir yol sunan borç verme protokolleri vazgeçilmez hale geldi. Cosmos ekosistemindeki kredi verme protokollerinin performansını daha derinlemesine incelemek için Umee, Kava Lend, Aave ve Compound'u karşılaştırdık. Bu karşılaştırma sayesinde Cosmos'un kredilendirme alanındaki konumunu, potansiyelini ve diğer ana kredilendirme protokollerinden nasıl farklılaştığını daha iyi anlayabiliriz.





Cosmos'taki kredi/değer (LTV) oranı %75 civarındadır ve bu da büyük platformlardan pek farklı değildir.





Cosmos'un birincil borç verme protokolü olarak Umee, büyük platformlardan daha yüksek BTC faiz oranları sunuyor ancak ETH ve USDT faiz oranları açısından Aave'yi geride bırakıyor. KAVA Lend'in ETH ve USDT verileri yok. Görünen o ki, Cosmos'un borç verme protokolleri daha çok yerel ekosistem varlıklarını borç vermeye odaklanıyor ve nispeten düşük faiz oranları yatırımcıları çekmekte başarısız oluyor. Son derece rekabetçi olan DeFi pazarında başarılı olmak için bu protokollerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesi, muhtemelen faiz oranlarını artırması veya kullanıcıları çekmek için başka teşvikler getirmesi gerekebilir.





Likidite açısından bakıldığında, Cosmos ekosistemindeki borç verme protokollerinin belirli sınırlamaları vardır. Umee ve Kava Lend'in likiditesi esas olarak Cosmos ekosistemindeki tokenler etrafında toplanıyor ve bu durum BTC, ETH ve USDT gibi ana akım varlıkların merkezde yer aldığı büyük platformlardan bariz bir fark yaratıyor.





Yerel Token Güveninin Avantajı

Cosmos ekosisteminin yerel tokenleri, diğer varlıklarla karşılaştırıldığında Umee ve Kava Lend'de gözle görülür derecede üstün likiditeye sahiptir. Bu artan likidite, Cosmos tokenleri için istikrarlı bir pazar sunarak değerlerinin ve talebinin korunmasına yardımcı oluyor. Dahası, bu tür yoğunlaşmış likidite aynı zamanda bu tokenlara bir dereceye kadar fiyat istikrarı sağlayarak piyasa dalgalanmalarının etkilerini hafifletir.





Likidite Sınırlamaları

Cosmos ekosisteminin tokenleri bu platformlarda yüksek likiditeye sahip olsa da, bu durum diğer büyük varlıkların ve stabilcoinlerin akışını kısıtlıyor. Kripto para piyasasının önde gelen varlıkları olan BTC ve ETH, herhangi bir DeFi protokolünün likiditesi açısından kritik öneme sahiptir. Umee ve Kava Lend'in stratejisinin kısa vadeli faydaları olsa da, uzun vadede daha geniş bir kullanıcı tabanını ve sermayeyi çekme yeteneklerini kısıtlayabilir.





Pazar Rekabeti ve Stratejik Düzenlemeler

Mevcut DeFi pazarı son derece rekabetçi. Çeşitli blok zincirleri ve protokoller, kullanıcıları ve sermayeyi çekmek için daha geniş bir yelpazede varlık çiftleri ve hizmetleri sunmaya yönelik durmaksızın çalışıyor. Böyle bir ortamda, ekosistemin yerel varlıklarına aşırı güvenmek, Cosmos borç verme protokollerini rekabet açısından dezavantajlı konuma getirebilir. Bu rekabete karşı koymak için Cosmos borç verme protokollerinin stratejilerini daha çeşitli ana akım varlıklar ve stablecoinler sunacak ve daha rekabetçi faiz oranları ve hizmetler sunacak şekilde değiştirmesi gerekiyor.

Sonuç ve Görünüm

Özünde Cosmos'un DeFi ekosistemi yalnızca bireysel DeFi projelerinden ibaret değil. Cosmos'un inşa ettiği şey geniş bir altyapı ekosistemidir. DeFi projesi halka açık bir blockchain veya halka açık bir blockchain üzerindeki bir proje olabilir. Bu, Cosmos'un DeFi ekosistemini biraz karmaşık hale getiriyor. Bir proje, kendisi bir zincir olabilir ve ekosistemini büyütmeyi amaçlayabilir veya DEX, Lending vb. gibi belirli bir nişteki varlığını büyütmek için kendisini diğer zincirlere bağlayan bir proje olabilir.

ATOM'un Değerini Ortaya Çıkarmak

Cosmos DeFi pazarı çok önemli bir aşamada. Stride ve Osmosis gibi likit staking varlıklarının piyasaya sürülmesi, ekosisteme yeni bir hayat ve fırsatlar kazandırdı. Stride, LST varlığı olarak ATOM ile fırsatlar sunarken, Osmosis bir LSTFi platformu sunuyor. Her ikisi de Cosmos'un diğer blockchain ekosistemleriyle daha iyi birlikte çalışabilirlik temelini güçlendirdi. Ancak Ethereum ile karşılaştırıldığında Cosmos'un staking ekosistemi geride kalıyor ve büyük ölçüde ana ağına bağımlı. Bu nedenle, Cosmos'un stakinginin geleceği büyük ölçüde Cosmos ekosisteminin kendisinin gelişimine bağlıdır.





Yenilikçi likit staking türev projeleri için odak noktası yalnızca ATOM sahiplerine doğrulayıcılarla stake etme fırsatları sunmak değil, aynı zamanda çapraz zincir türev piyasaları aracılığıyla likidite sağlamak olmalıdır. Bu sadece ATOM'un likiditesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ekosistem dışındaki kullanıcılara da ek kazançlar sağlayacak. Kısacası Cosmos'ta şu anda eksik olan şey Terra'ya benzer bir 'kara delik'.

Çapraz Zincir Varlık Yönetiminde Yenilikler

Sommelier, akıllı kasaları ve zincirler arası yetenekleriyle kullanıcılara gelişmiş varlık yönetimi araçları sunarak Cosmos ekosistemine daha fazla likidite ve çeşitlilik getiriyor. Benzersiz zincir dışı hesaplamaları ve köprüsüz varlık yetenekleri, DeFi için daha verimli, güvenli ve ekonomik bir çözüm sunarak daha fazla geliştiricinin ve projenin Cosmos platformuna çekilmesini sağlıyor.









Ayrıca, yerel USDC'nin piyasaya sürülmesi, Cosmos'un uzun süredir devam eden stabilcoin eksikliği sorununu çözüyor ve piyasa katılımcılarına daha iyi zincir içi ticaret stratejileri ve risk yönetimi araçları sağlıyor.

Takip Ettiğimiz Segmentler

Ticaret Toplayıcıları ve Zincirler Arası Köprüler : Çok zincirli bir dünyada, ticaret toplayıcıları ve zincirler arası köprüler, zincirler arasında varlık transferini kolaylaştırarak kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunar. Cosmos'un IBC'si önemli bir örnek olarak göze çarpıyor, ancak bu alanda daha fazla genişleme için yeterli alan var.

: Çok zincirli bir dünyada, ticaret toplayıcıları ve zincirler arası köprüler, zincirler arasında varlık transferini kolaylaştırarak kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunar. Cosmos'un IBC'si önemli bir örnek olarak göze çarpıyor, ancak bu alanda daha fazla genişleme için yeterli alan var. Stablecoin'ler ve Para Piyasaları : Cosmos'un yerel token'ı olan ATOM, ekosistemi içerisinde yeri doldurulamaz bir değere sahiptir. Ancak daha fazla istikrar için stabilcoin sistemi çok önemlidir. Fırsatlar, yalnızca ATOM ile yakından entegre olmakla kalmayıp aynı zamanda RWA'lar gibi çeşitli para piyasası türleriyle de çalışan bir stabilcoin sistemi geliştirmede yatmaktadır.





Daha geniş bir piyasa perspektifinden bakıldığında, kripto piyasası şu anda sınırlı likidite nedeniyle düşüş eğiliminde. Cosmos'un DeFi projelerinin TVL'si, mevcut piyasa koşullarının bir sonucu olarak genel olarak yüksek değil. Ancak Cosmos'un benzersiz ve değişen doğası, özellikle kendine özgü heterojen mimarisi ve ATOM tokeninin tartışmalı kullanımıyla çok sayıda geliştiricinin ilgisini çekiyor. Kripto ekosistemi büyüdükçe, pek çok yerleşik proje tekil girişimlerden kendi halka açık blok zincirlerini geliştirmeye yöneliyor ve Cosmos'un geliştirici dostu ortamı ve SDK bileşenleri onu en iyi seçim haline getiriyor.





Eş zamanlı olarak, Ethereum'un DeFi yenilikleri Katman 2'ye doğru kayıyor. Doğasında birlikte çalışabilirlik eksikliği nedeniyle likidite parçalı kalıyor ve genel ekosistemin büyümesine zorluklar çıkarıyor. Buna karşılık Cosmos DeFi, yerel IBC birlikte çalışabilirliğiyle gelişiyor.





Genel olarak Cosmos DeFi pazarı güçlü bir büyüme yolunda ilerliyor. Çeşitli yeniliklerin ve projelerin hayata geçirilmesi ona muazzam bir büyüme potansiyeli sağlıyor. Daha fazla proje ve teknolojinin entegrasyonuyla, stake edilen varlıkların değerinin etkili bir şekilde serbest bırakılması ve protokol likidite sorunlarının çözülmesi koşuluyla Cosmos DeFi pazarının genişlemeye devam edeceğine inanılıyor.





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