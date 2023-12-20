Web 3.0'da Gezinme: Gizlilik Efsanelerinin Çürütülmesi ve Gerçeklerin Ortaya Çıkarılması

WEB 3.0, kullanıcıların verilerinin sahibi olması ve bunun için ödeme yapılmasıyla, kişisel bilgiler üzerinde yeni bir kontrol düzeyi vaat ediyor. Ancak bu yeni paradigmayla birlikte bir dizi mit ve yanlış anlama da geliyor.





Neden bundan bahsediyorum? Viqeo yayıncılarına yönelik Adtech video platformunun CBDO'suyum ve OTM'nin CEO'su ve kurucu ortağıyım — platform, 30 milyon dolarlık çevrimiçi reklam satın alımının otomatikleştirilmesi ve planlanması sürecini kuran kendi teknolojik gelişmelerine dayanmaktadır. dolar şirketi.





OTM'nin patentli MarTech ve AdTech ürünleri ve çözümleri Google, Pepsi-Co, Nestle, FIFA, Nissan, Unilever ve daha birçok şirkette kullanıldı.





Uzmanlığımın, merkezi olmayan yönetim, kullanıcı deneyimi ve güven de dahil olmak üzere WEB 3.0'daki gizlilikle ilgili mitleri ve gerçekleri anlamaya yardımcı olacağına inanıyorum.

Gizlilik Efsanelerini Çürütmek ve Gerçekleri Açığa Çıkarmak

Efsane 1: Web 3.0 Tamamen Merkezi Olmamaktadır

WEB 3.0, kullanıcılara verileri üzerinde tam kontrol sağlıyor ve reklamverenlerin pazarlama amacıyla kişisel bilgi toplamasını engelliyor.





Gerçek: WEB 3.0'da kullanıcılar verilerini yönetir ve hangi verinin kiminle paylaşılacağına karar verir. Ancak bu aynı zamanda kullanıcılar için ek sorumluluk anlamına da gelir çünkü kullanıcılar hangi bilgileri paylaşmak istediklerine karar verebilirler.





Ayrıca şirketler kullanıcılarla yeni bir düzeyde etkileşime girebilir. Hala veri toplayabilirler ancak kullanıcıların açık iznine ihtiyaçları olacaktır.





Bu, kullanıcıların karşılığında kişiselleştirilmiş içerik, daha iyi kullanıcı deneyimi ve hatta parasal tazminat gibi değerli bir şey almaları durumunda verilerini paylaşmaya daha istekli olabileceği anlamına gelir.





Ancak WEB 3.0, reklam verenlerin kullanıcılar hakkında bilgi toplamasını engellemiyor. Şirketlerin kullanıcı gizliliğini korurken verileri kullanmasına olanak tanıyan sıfır bilgi kanıtları ve homomorfik şifreleme gibi gizliliği koruyan teknolojilerde bir artış bile olabilir.

Efsane 2: Kullanıcıların WEB 3.0'da Yapılan Her Eylem İçin Token Ödemesi Gerekecektir

Gerçek: WEB 3.0'daki her eylemin kullanıcıların token ödemesini gerektirdiğini iddia edemem. Bu yaklaşım öncelikli olarak, tüketicilerin ilgilerini korumak ve oyuna dahil olmalarını sağlamak amacıyla eylemleri için jetonlar da dahil olmak üzere ikramiyeler sunularak teşvik edildiği kazan-kazan modelinde kullanılır.





Ek olarak, Web3 hakkında biraz teknik bilgiye sahip olmak da gereklidir.





Ancak her şeyin cüzdan üzerinden işlenmesi gerektiğinden bu, Web3 pazarına girişte bir yük ve sınırlama olabilir; bu da kitlesel benimseme açısından önemli bir zorluktur.





Bu nedenle platform veya hizmetin nasıl kurulacağı, kaydedileceği ve belirli görevlerin nasıl gerçekleştirileceği gibi doğru bir anlayışa ihtiyaç vardır.





Bu nedenle kitlesel benimsemeyi kullanıcılar için kolaylaştırmak için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Efsane 3: Reklam Yok ve Takip Yok

Gerçek: WEB 3.0 çağında yeni reklam ve tüketici davranışı analiz formatları ortaya çıkacak. Örneğin, İsteğe Bağlı Reklam Videosu (AvOD) modeli, işletmelerin hedef kitleye ve kampanya bütçesine göre reklam formatlarını ve türlerini seçmesine olanak tanır.





Bu, hedef kitlenin ihtiyaçlarına ve tepkilerine bağlı olarak strateji optimizasyonunda esnekliği destekler.





Başka bir deyişle kullanıcılar, reklamcıdan doğrudan tüketiciye kadar değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olacak. Ancak bunun iyi çalışması için kullanıcıların kişisel bilgilerini, ilgi alanlarını ve diğer ilgili verilerini kime vermek istediklerine karar vermeleri gerekir.





Örneğin A markasının verilerimi kullanabileceği ve bunun karşılığında markayı beğendiğim için ilgili içeriği alacağım ve marka iletişimine yanıt vereceğim açık olmalıdır.





Bu bakış açısıyla müşteriler marka, reklam platformları ve farklı kullanıcılara yönelik hizmetler arasındaki değer zincirine organik olarak entegre olacak.





Elbette WEB 3.0'da izleme ve reklamlar ortadan kalkmayacak. Bunun yerine başka bir paradigmada var olacaklar. Örneğin, bir markanın veya kuruluşun verilerimi benimle etkileşime geçmek için kullanmasına izin veririm. İzin verdiğim bu marka veya platform, verilerimi şifreleyecek ve güvenli bir yerde saklayacaktır. Veri aktarımı yalnızca marka kullanıcılarına yönelik olacaktır.





Dolayısıyla bu paradigmanın izleme, analiz, tıklama sonrası ve görüntüleme sonrası ilişkilendirme modelleri daha verimli çalışacaktır.

Efsane 4: Reklamverenler Kullanıcıların Kişisel Verilerini Görüntüler

Gerçek: Kanun, anonim kişisel verilerin toplanmasını yasaklamaktadır. Ancak WEB 3.0 durumunda reklamverenler pazarlama kampanyası sonuçlarını analiz etmek için güçlü araçlara sahip olacak. Bu, işletmelerin görüntülemeler, tıklamalar ve dönüşümler gibi ölçümleri izlemesine ve sonuçları optimize etmek ve yatırım getirisini artırmak için gerçek zamanlı ayarlamalar yapmasına olanak tanır.

Efsane 5: Kullanıcı Verileri Kesinlikle Korunur

Gerçek: WEB 3.0 sisteminin kişisel verileri saklama konusunda hiçbir zaafının olmadığını söylemek yanlıştır. Sonuçta bu bir teknolojidir ve özel anahtarlar kaybolabilir, hatta çalınabilir. Onarım açısından erişim kodları kolayca kaybolabilir veya unutulabilir.





Basitçe söylemek gerekirse, hiç kimse bilgisayar korsanlarını veya dolandırıcıları iptal etmediğinden, merkezi olmayan bir unsura sahip tüm çözümler savunmasız olabilir.





Bu anlamda WEB 2.0 ile arasındaki fark minimum düzeydedir çünkü her türlü saldırının kişisel ve sunucu verilerinin korunması en üst düzeye çıkarılarak ele alınması gerekir. Ek olarak hükümetler WEB 3.0'ın mekanizmasını ve kendi yetki alanları dahilinde kullanımını kısıtlayabilecek düzenlemeler getirebilirler.





Efsane 6: WEB 3.0 Tamamen Merkezi Olmayan Bir Yapıdır ve Güven Gerektirmez

Gerçek: Uygulamada, Web3'teki merkezi olmayan uygulamaların çoğu hala merkezileştirmeye ve değişen derecelerde güvene dayanmaktadır. Bu, ağ protokollerinin, fikir birliği algoritmalarının, akıllı sözleşme kodlarının, veri depolama sağlayıcılarının, kullanıcı arayüzlerinin ve kontrol modellerinin seçiminde açıkça görülmektedir.





Bu seçimler Web3 DApp'lerinde potansiyel hatalara, önyargıya, manipülasyona veya sansüre neden olabilir. Bu nedenle kullanıcıların bu faktörlerin farkında olması ve bunları eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.





Yeni teknolojileri anlamak, WEB 3.0'ın geliştirilmesi ve bunun Reklam Teknolojisi endüstrisi üzerindeki etkisi açısından hayati öneme sahiptir. Reklamverenler, sadık müşteri tabanlarını teşvik etmek ve ödüllendirmek için blockchain tabanlı tokenleri bireysel olarak veya diğer markalarla işbirliği içinde kullanabilirler.





Temel prensip, verilerinin emanet edildiği kullanıcılarla şeffaf bir şekilde iletişim kurmaktır.





Merkezi olmayan sosyal ağların ve reklam platformlarının yükselişiyle ortam hızla değişiyor ve bu platformlarda ustalıkla gezinmek çok önemli. Kullanıcı gizliliğinin korunması tartışılamaz bir prensiptir ve kullanıcıların markalarla veri paylaşımları üzerinde tam kontrole sahip olmaları gerekir.





Pazardaki diğer paydaşlarla etkili işbirliği ve ortaklık kurma, karşılıklı öğrenme ve büyümenin merkezinde yer alır. Hedef kitleleriyle doğrudan, kişisel bağlantılar kurmak, reklamverenlerin kullanıcı gizliliğini korurken son derece kişiselleştirilmiş reklam içeriği sunmasına olanak tanır.





WEB 3.0 teknolojileri ile Adtech endüstrisi arasındaki bu sinerji, dönüştürücü ve kullanıcı odaklı bir gelecek vaat ediyor.