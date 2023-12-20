驾驭 Web 3.0：揭穿隐私神话并揭示现实

随着用户拥有自己的数据并获得报酬，WEB 3.0 承诺对个人信息的控制达到新的水平。然而，这种新范式带来了许多神话和误解。





我为什么要讲这个？我是出版商 Viqeo 的 Adtech 视频平台的 CBDO，也是 OTM 的首席执行官和联合创始人 - 该平台基于其自身的技术发展，建立了自动化和规划在线广告采购的流程，价值 3000 万美元美元公司。





OTM 的 MarTech 和 AdTech 专利产品和解决方案已在 Google、百事可乐、雀巢、FIFA、日产、联合利华等公司部署。





我相信我的专业知识将有助于理解 WEB 3.0 中与隐私相关的神话和现实，包括去中心化、用户体验和信任。

揭穿隐私神话并揭露真相

误区 1： Web 3.0 是完全去中心化的

WEB 3.0 使用户能够完全控制自己的数据，并防止广告商出于营销目的收集个人信息。





现实：在 WEB 3.0 中，用户管理他们的数据并决定与谁共享哪些数据。然而，这也意味着用户的额外责任，因为他们可以决定他们想要共享哪些信息





此外，公司可以在新的水平上与用户互动。他们仍然可以收集数据，但需要用户的明确同意。





这意味着如果用户获得有价值的回报，例如个性化内容、更好的用户体验，甚至金钱补偿，他们可能更愿意分享他们的数据。





然而，WEB 3.0并没有阻止广告商收集有关用户的信息。零知识证明和同态加密等隐私保护技术甚至可能会兴起，这些技术允许公司在保护用户隐私的同时使用数据。

误区 2：用户需要为 WEB 3.0 中的每个操作支付代币

现实：我不能断言WEB 3.0中的每一个动作都需要用户支付代币。这种方法主要用于边玩边赚的模式，通过向消费者提供奖金（包括代币）来激励他们采取行动，以维持他们的兴趣并让他们继续参与游戏。





此外，对 Web3 有一些技术了解也是必要的。





然而，这可能成为进入 Web3 市场的负担和限制，因为一切都需要通过钱包进行处理，这对大规模采用来说是一个重大挑战。





这就是为什么需要正确理解如何在平台或服务上设置、注册和执行特定任务。





因此，必须做很多工作才能让用户更容易大规模采用。

误区 3：没有广告，也没有跟踪

现实：在WEB 3.0时代，将会出现新的广告和消费者行为分析格式。例如，广告视频点播（AvOD）模式允许企业根据目标受众和活动预算选择广告格式和类型。





这提高了策略优化的灵活性，具体取决于受众的需求和反应。





换句话说，用户将成为从广告商到直接消费者的价值链不可或缺的一部分。然而，为了使其发挥良好作用，用户必须决定他们愿意向谁提供他们的个人信息、兴趣和其他相关数据。





必须明确的是，例如品牌A可以使用我的数据，作为回报，我会收到相关内容并对品牌传播做出回应，因为我喜欢这个品牌。





从这个角度来看，客户将有机地融入到品牌、广告平台和针对不同用户的服务之间的价值链中。





当然，跟踪和广告不会在WEB 3.0中消失。相反，它们将存在于另一个范式中。例如，我会允许一个品牌或企业使用我的数据与我互动。经过我的许可，该品牌或平台将加密我的数据并将其存储在安全的地方。数据传输仅适用于品牌用户。





因此，该范式的跟踪、分析、点击后和查看后归因模型将更有效地发挥作用。

误区四：广告商会查看用户的个人数据

现实：法律禁止收集匿名个人数据。然而，在 WEB 3.0 中，广告商将拥有强大的工具来分析营销活动结果。这将使企业能够跟踪浏览量、点击量和转化率等指标，并进行实时调整以优化结果和提高投资回报率。

误区五：用户数据绝对受到保护

事实：说WEB 3.0系统在存储个人数据方面没有弱点是不正确的。归根结底，这是一项技术，私钥可能会丢失甚至被盗。在恢复方面，访问代码可能会丢失或忘记。





简而言之，所有具有去中心化元素的解决方案都可能容易受到攻击，因为没有人能够阻止黑客或诈骗者的攻击。





从这个意义上说，与WEB 2.0的区别很小，因为必须通过最大限度地保护个人和服务器数据来应对各种攻击。此外，政府可能会出台法规来限制 WEB 3.0 的机制及其在其管辖范围内的使用。





误区六：WEB 3.0 完全去中心化，不需要信任

现实：实际上，Web3 中的大多数去中心化应用程序仍然依赖于中心化和不同程度的信任。这在选择网络协议、共识算法、智能合约代码、数据存储提供商、用户界面和控制模型时很明显。





这些选择可能会导致 Web3 DApp 中潜在的错误、偏见、操纵或审查。因此，用户应该了解这些因素并批判性地评估它们。





了解新技术对于开发 WEB 3.0 及其对 AdTech 行业的影响至关重要。广告商可以单独或与其他品牌合作使用基于区块链的代币，以鼓励和奖励其忠实的客户群。





核心原则是与受托数据的用户进行透明的沟通。





随着去中心化社交网络和广告平台的兴起，这一格局正在迅速发展，熟练地驾驭这些平台至关重要。维护用户隐私是不容谈判的原则，用户必须完全控制自己与品牌共享的数据。





与市场上的其他利益相关者建立有效的合作和伙伴关系是相互学习和成长的核心。与受众建立直接的个人联系使广告商能够提供高度个性化的广告内容，同时维护用户隐私。





WEB 3.0 技术与 Adtech 行业之间的协同作用预示着一个变革性的、以用户为中心的未来。