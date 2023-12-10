Craig Wright, Satoshi Nakamoto'dur

Bitcoin'in gizemli yaratılışının sürekli gelişen destanında çok önemli bir an ufukta beliriyor: Ocak 2024'ün ortasında başlayacak COPA v. Wright davası. tüm kripto topluluğu: Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği. Silikon Vadisi'nin en etkili şirketlerinden bazılarını temsil eden COPA (Kripto Açık Patent İttifakı), Dr. Craig S. Wright'ın bulunması zor Satoshi olmadığına dair bir mahkeme beyanı istiyor. İlk kez, yasal bir savaş, Bitcoin'in esrarengiz kurucusunun maskesinin kesin olarak ortaya çıkarılmasına dayanıyor ve bu dava, Bitcoin dünyası için derin etkileri olan bir dönüm noktası olayı haline geliyor.

Bitcoin Komut Dosyasında Yeterlilik: CoinGeek Toronto 2019 konferansında Wright, Bitcoin komut dosyasının orijinal tasarımını ve yeteneklerini, özellikle Bitcoin SV (BSV) ile ilgili olarak tartıştı. Sunumunda, Bitcoin'in ilk komut dosyasına geri dönüş ve BSV'nin işlevselliğini ve güvenliğini artıran OP_RETURN gibi belirli özelliklerin yeniden sunulması vurgulandı.

Dijital Nakit Sistemleri Deneyimi: Wright'ın Bitcoin ile elektronik nakit bulmacasını çözme yaklaşımı , dijital nakit geçmişinin, önceki sistem arızalarının ve yasal ve ekonomik teşviklerin öneminin anlaşılmasını içeriyordu. Craig bu önceki dijital nakit sistemlerini sıklıkla açıkça tartıştı ve yazdı.

Multidisipliner Uzmanlık: Wright'ın geçmişi, bir bilgisayar bilimcisi, iş adamı ve mucit olarak blockchain teknolojisine katkıları içermektedir. nChain'i kurdu ve BT ve güvenlik alanında 25 yılı aşkın deneyime, bilgisayar bilimleri alanında güçlü bir akademik geçmişe ve ders verme ve araştırma deneyimine sahiptir. Dr. Wright ayrıca Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisans derecesine ve BItcoin yaratıcısına yaratımına yardımcı olacak diğer çeşitli akademik derecelere sahiptir.

Bitcoin Komut Dosyalarının ve Kodlarının Anlaşılması: Wright, teknik incelemede amaçlandığı gibi Bitcoin'in orijinal komut dosyasına dönüşü vurguladı ve gelişmiş işlevsellik ve güvenlik için OP_RETURN'un Bitcoin SV'ye yeniden dahil edilmesini tartıştı​​​​.

Karmaşık Bitcoin Mekaniğine Bakış: Wright'ın Bitcoin vizyonu, küresel olarak mikro ödemeleri kolaylaştırmaya, istikrarlı bir protokolü sürdürmeye ve mevcut yasal sistemlerle entegre olurken neredeyse anında değer transferini mümkün kılmaya odaklanmayı içerir. Ayrıca Bitcoin'in amacı ve tasarımı hakkındaki yanlış anlamalara da değiniyor; bunun BTC, BCH ve BSV arasındaki bölünmenin nedeninin bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Bitcoin'in Benzersiz Özellikleri: Wright, saniyede milyarlarca işleme ölçeklenebilirlik , küresel erişilebilirlik, son derece düşük işlem maliyetleri ve yasal çerçeveler dahilinde tam izlenebilirliği içeren Bitcoin vizyonunu özetledi; bunların tümü BSV ekiplerinin üzerinde çalıştığı görülüyor.

Bitcoin'in Güvenlik Modeli: Wright, Bitcoin'in gerçek güvenliğinin yalnızca hesaplama gücünden ziyade ekonomik teşviklerden geldiğini savundu. Bitcoin'in ekonomik modelinin, madencilerin dürüst davranmasının en iyi çıkarı olduğunu garanti ettiğini öne sürüyor; bu, Bitcoin'in güvenlik mekanizmalarının anlaşılmasına derinlik katan bir görüş.

Bitcoin'in Turing Tamlığı Bilgisi: Wright, Bitcoin'in Turing tamlığından bahsetti ve bunu kanıtlayan çeşitli hesaplama işlevleri için Bitcoin'in komut dosyası dilinin nasıl kullanılabileceğine dair teknik açıklamalar yaptı. Bu, Bitcoin senaryosunun potansiyeli kripto topluluğunda daha geniş çapta kabul edilene kadar tartışmalı bir duruştu.

Tanık Tanıklıkları: Bitcoin'in erken gelişiminde öne çıkan isimlerden biri olan Gavin Andresen , Wright'ın Nakamoto'nun özel anahtarlarından birini kullanarak bir mesaj imzaladığı özel bir gösterinin ardından Wright'ın Satoshi olduğuna inandığını söylemişti. Andresen benzer ifadelerde bulunan birkaç kişiden biri. Andresen yakın zamanda fikrini değiştirerek web sitesinde şifreli bir şekilde şöyle dedi: “Tarihin yeniden yazılmasına inanmıyorum, bu yüzden bu yazıyı bırakacağım. Ancak bunu yazdığımdan bu yana geçen yedi yılda çok şey oldu ve artık Craig Wright'a benim kadar güvenmenin bir hata olduğunu biliyorum. "Satoshi kimdir (ya da değildir)" oyununa kapıldığım için pişmanım ve bu oyunu daha fazla oynamayı reddediyorum." Ve yine de bundan hemen sonra, "Bitcoin'i icat eden kişinin Craig Steven Wright olduğuna inanıyorum." Ian Grigg ve Jon Matonis diğerleri.

Yeminli Tanıklıklar: Yasal işlemler sırasında, Neville Sinclair, Stefan Matthews, Robert Jenkins, Shoaib Yousuf, Donald Lynam ve Max Lynam gibi çok saygın kişiler, Wright'ın Bitcoin ile olan erken ilişkisi hakkında yeminli ifade verdi . Katılımlardan bazıları, RAAF Kanat Komutanı ve Avustralya Düzeni alıcısı Don Lynam (Craig'in amcası) tarafından okunacak teknik incelemenin taslaklarının sağlanmasını içeriyor ve iddialarına büyük ölçüde yasal ağırlık kazandırıyor.

Erken Bitcoin Katılımı: Wright, Bitcoin teknik incelemesinin yayınlanmasından önce bitcoin.org alan adının satın alınmasına dahil olduğunu gösteren belgeler ve e-postalar gibi kanıtlar sunmuştur. Ayrıca Craig'in ve potansiyel olarak diğer arkadaşlarının ve/veya meslektaşlarının ilk günlerde Bitcoin madenciliği yaptığına da pek şüphe yok.

Vergi Kayıtları ve Yasal Soruşturmalar: Wright, Avustralya 2008/2009 vergi yılında Bitcoin ile ilgili satın alımlar yaptığını, özellikle de bitcoin.org alan adını beyan ettiğini ve Bitcoin varlıklarını araştıran ATO (Avustralya Vergi Dairesi) ile diğer çeşitli karmaşık anlaşmazlıkları olduğunu iddia ediyor. Şirket ve vergiyle ilgili diğer konuların yanı sıra, bunların hepsi o dönemde medyada geniş çapta yer alıyordu ve insanda ATO'nun neden eksantrik bir bilgisayar bilimcisinin peşine düştüğü merak ediliyor. Belki de Bitcoin varlıklarının Milyarlarca dolar değerinde olduğunu bildikleri ve sonunda ona bir vergi faturası gönderebilecekleri için mi?

Telif Hakkı - Bitcoin Teknik İncelemesi: Dr. Wright'ın açtığı telif hakkı ihlaline ilişkin ilk dava yalnızca iki ay içinde sonuçlandı. Dr. Wright, Cøbra olarak bilinen bitcoin.org operatörüne karşı yasal işlem başlattı ve İngiliz Yüksek Mahkemesi , Dr. Wright'ın lehine bir karar verdi . Mahkeme, Dr. Wright'ın Bitcoin Teknik İncelemesi üzerindeki telif hakkını kabul etti ve Cøbra'nın ihlali durdurması yönünde bir emir yayınladı. Bu direktif, Bitcoin White Paper'ın bitcoin.org web sitesinden ve Birleşik Krallık'taki ilgili Github deposundan kaldırılmasını içermektedir.

Patentler: Craig Wright, kişisel olarak, şirketleri, işverenleri, ortakları ve meslektaşları aracılığıyla halihazırda mevcut ve blockchain ile ilgili çok sayıda patent için başvuruda bulundu . Bu kapsamlı portföy, blockchain teknolojisiyle derin ve sürekli bir etkileşimi akla getiriyor. Craig, şahsı ve şirketleri aracılığıyla binlerce patenti yayınlamayı planladığını sık sık dile getiriyordu.

Satoshi Vision ve BSV: Wright, Bitcoin SV'nin geliştirilmesinde etkili oldu. Bitcoin ve kripto topluluklarındaki pek çok kişi Bitcoin SV'yi Bitcoin'in bir çatalı olarak adlandırıyor, ancak Bitcoin SV destekçileri Craig Wright ile birlikte Bitcoin Core (BTC) ve Bitcoin Cash'in (BCH) orijinal Bitcoin protokolünden ayrılanlar olduğunu belirtiyor. Bitcoin SV web sitesinde şöyle belirtildi: “BSV, Bitcoin olarak kalıyor, BCH çatallanıyor Bitcoin SV (BSV), BCH, Bitcoin'in teknik incelemesinden vazgeçerek, hükümeti ve finansal düzenlemeleri engelleyen anonimlik sağlamayı da içeren Bitcoin uyumlu olmayan özellikler sunmaya karar verdiğinde, orijinal Bitcoin Protokolü'nün yeni hisse senedi sembolü haline geldi. Bu nedenle Bitcoin'in Bağımsızlık Günü olarak kabul ediliyor.”. Bitcoin SV, son derece ucuz ve neredeyse ücretsiz işlem yapmasıyla Bitcoin Core (BTC) ile önemli ölçüde tezat oluşturuyor gibi görünüyor; 4 GB'lık mevcut blok boyutu, şu anda 50.000'e kadar işlem hacmine sahip yüksek hacimli işlemlerle ultra hızlı işlem hızına izin veriyor saniyede (TPS) ve bu TPS'yi artırmaya devam etme hedefiyle. Craig , Satoshi's Vision: The Art of Bitcoin adlı kitabında şunları belirtti: "Biz (BSV), önümüzdeki yıllarda milyarlarca insanın Bitcoin kullandıklarını bilmeden Bitcoin kullanmasını sağlayacak sistemlerin geliştirilmesini başlatmayı planlıyoruz."

Bitcoin'in Çok Yönlülüğü: Dr. Wright, Bitcoin protokolünün, karmaşık veri türlerini ve akıllı sözleşmeleri yönetmek gibi basit finansal işlemlerin çok ötesinde yeteneklere sahip olduğunu sürekli olarak belirtti; bu görüş, yakın zamanda Ordinals gibi ilerlemelerle daha geniş Bitcoin topluluğunda ilgi görmeye başladı. (Sıra Yazıtları), Bitcoin NFT'leri olarak da bilinir.

nLockTime ve nSequence Hakkında Bilgiler: Wright, Bitcoin'deki işlemlerin gelecekte belirli bir noktaya kadar kilitlenmesine olanak tanıyan nLockTime ve nSequence özelliklerini uzun uzadıya tartıştı ve başkalarına öğretti. Bu özelliklere ve bunların potansiyel uygulamalarına dair anlayışı, Satoshi'nin bu tür özellikleri uygulamak için ihtiyaç duyacağı öngörüyü yansıtıyor.

Bizans Sorununun Çözümü: Dr. Wright, Bitcoin'in Bizans Generallerinin Sorununa çözümü hakkında hem yazdı hem de konuştu; ağ konsensüsünü sağlayan ekonomik teşvikleri vurguladı. Bitcoin'in bu sorunu ekonomik yollarla nasıl çözdüğüne dair yorumu benzersizdir ve Bitcoin'in mutabakat mekanizmasına ilişkin derin anlayışla uyumludur.

Kanıt Değişimi Yükü: Wired ve Gizmodo gibi medya kuruluşları 2015 yılında Wright'ın Satoshi olabileceğini öne sürdüğünde, diğer birçok medya kuruluşu bunun üzerine atladı ve hem profesyonel araştırmacı gazeteciler hem de amatör web dedektifleri tarafından Dr. Wright'ın kişiliği ve hayatı hakkında bir çılgınlık soruşturması başlatıldı. . Wright daha sonra BBC röportajı sırasında spekülasyonlarını doğruladı. Ancak kripto topluluğu bu doğrulamadan memnun değildi; bunun nedeni hakkında spekülasyon yapabiliriz; zaman içindeki bu kritik nokta, Dr. Wright'ı Wright'a ifşa eden medya şirketlerinin kanıt yükünü ortadan kaldırdı. Bu da birçok kişinin önerdiği gibi Craig'in neden kendisini bu pozisyona soktuğunu merak ediyor; her iki makale de Satoshi'nin ilginç vakasını ve açıklamalarını nasıl araştırabildiklerini derinlemesine anlatsa da bilgiyi Wired ve Gizmodo'nun kendisine verdi. Bu olayların hiçbiri, söyleyebileceğimiz kadarıyla Wright'ın herhangi bir kendini ifşa etmesini içermiyor.