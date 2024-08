Binance Zinciri (BNB/BSC) SWOT Analizi

Not: SWOT analizi, bir projenin temel, operasyonel, teknik, sosyal, ekonomik ve hatta bir dereceye kadar idari unsurlarının değerlendirilmesidir. Bu, ticari amaçla kullanılacak bir model değildir. (NFA, DYOR)





Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler olmak üzere dört öğeden oluşan bir SWOT analiz çerçevesi, kuşbakışı bir bakış açısıyla bir projenin refah durumuna ilişkin üst düzey bir anlayış oluşturmak için mükemmel bir fikir sağlar.





Hangi alanların daha fazla dikkat gerektirdiğine ilişkin kararların formüle edilmesine, performans hedeflerinin belirlenmesine ve bir projenin nereye gittiğine ilişkin temel bir anlayışın düzenlenmesine yardımcı olabilir.





Kriptoda nadiren (eğer varsa) kullanılan bu zamansız değerlendirme yöntemini dijital varlık alanına uygulamanın zamanı geldi.





Bugün, Web3'te otoriter bir marka olan ve EVM uyumlu katman 1, merkezi olmayan depolama, fikir birliği ve ölçeklenebilirlik yan zincirlerinden oluşan çok zincirli bir blockchain çerçevesi olan Binance Chain ( BNB ) bir SWOT alacak.













💪 Güçlü Yönler (İçsel) (Faydalı)

1. Marka Tanınırlığı

Binance, küresel perakende ölçeğinde kripto, blockchain ve Web3'teki en popüler markadır. Merkezi ve merkezi olmayan borsalardan kumar ve cüzdanlara kadar neredeyse her kripto sektörü için Binance, en çok tanınan siyah ve sarı markadır. Rusya'dan Çin'e, Singapur'dan BAE'ye ve aradaki her yerde Binance üstün durumda. Yıllar boyunca, BNB'yi kriptonun her kültürel unsuruyla iç içe geçirmenin tutarlılığı (Binance'in BNB markalı hediyeler yaptığı Bitcoin Pizza Günü veya siyah ve sarı Lambo'ların iyi düşünülmüş sosyal videolarını çektiği Bitcoin Pizza Günü gibi) projeyi tek bir projeye dönüştürdü. bugün bildiğimiz şekliyle kriptonun dünya sahnesindeki temelleriyle ilişkilidir.





2. İş Geliştirme İlişkileri

Binance'in iş gelişimi rakipsizdir. İyi müzakere ederler, güçlü, yaşam boyu ilişkiler kurarlar ve kiminle kurmaları gerektiğini anlarlar. Son zamanlarda, Layer Zero'nun Binance için son derece değerli olduğu kanıtlandı çünkü çok fazla yeni zincir içi aktivite getirdi (işlemlerin yaklaşık %25'i Layer Zero'nun Stargate entegrasyonuna atfedilebilir). Binance, teknolojinin ötesinde, Christiano Ronaldo (Binance aracılığıyla bir NFT satışına ev sahipliği yapan) gibi birinci sınıf süperstarlarla ve Binance'in kapsamını kriptonun ötesine genişleten ve sonuçta Web3 endüstrisinin yeni bir platform oluşturmasına yardımcı olan, kriptoya özgü olmayan diğer etkileyicilerle inanılmaz ilişkiler kurdu. kullanıcılar.





3. Yeni Doğrulayıcı Modelinin Geliştirilmesi

Şu anda 29 doğrulayıcıyla (önceki yıl 24'tü) bulunan Binance, BEP-131, BEP-153 ve BEP-159'un uygulanmasıyla ekosisteminin merkezi olmayan hale getirilmesini agresif bir şekilde sürdürmeye başladı. Bu üç iyileştirme teklifi, stake etme ve doğrulayıcı seçim mekanizmaları için daha elverişli bir ortam yaratıyor. Grubu 100 doğrulayıcıya çıkarmayı hedeflemek, daha yüksek düzeyde varlık ve yönetişim dağıtımı anlamına gelir; Sonuç olarak, düzenleme konularını ele alma konusunda daha sağlam, daha esnek ve eşitlikçi bir ortam yaratmak.





4. Tarikat Benzeri Topluluk

Muhtemelen çok gelişmiş botnet'lerle desteklenen Binance, şüphesiz en fanatik aşırı topluluk üyeleriyle dolu bir sosyal varlığa sahip (THE değilse de) kripto projelerinden biridir. Markanın kendisinden CEO'ya (CZ) kadar BNB/BSC kullanıcıları topluluğu, başvuru endişesi olmadan ekosistemi övüyor ve destekliyor. Çok az topluluk (Bitcoin dışında) bu kadar kararlı izleyici kitlesine sahiptir ve onların katılımı delilik sınırındadır. Elbette bu projeye çok büyük bir fayda sağlıyor; ne olursa olsun BNB'yi savunacak temel bir kullanıcı grubunun olacağını bilerek her türlü fırtınayı atlatabilirler. Bu sert veya şüpheci görünse de, açıkça proje ürünü ve pazarlama/topluluk oluşturma çabaları adına psikolojik ustalığın bir ifadesidir.





5. Gözleme Takası

Pancake Swap, Binance ekosisteminde bir DEX olarak ortaya çıktı. Kuruluşundan bu yana büyüyerek çok zincirli bir araç haline geldi (Ethereum, Linea, Base, Polygon ve diğerleri). Pancake Swap, zincir içi değişimi kolaylaştırmada önemli bir aktör haline gelerek 1.300.000.000 USD'nin üzerinde TVL tahakkuk ettirdi. Bunun büyük çoğunluğunun Binance zincirine atfedildiği göz önüne alındığında Pancake Swap, ağın tüm likiditesinin yaklaşık %30'unu elinde tutuyor. Elbette bu çok yüksek bir yoğunlaşma ama önceki %40'ın üzerindeki seviyelerden daha düşük.





6. Güçlü Yanık Mekanizması

Burning, muazzam arz yönlü baskı uygulayan dijital varlıklar için yaygın olarak benimsenen birkaç ekonomik modülden biri haline geldi. Bunun tam olarak uygulanmasına ve sonuçlarının gerektiği gibi etkili olup olmadığına ilişkin tartışmalar olsa da, BNB'de mevcut olan altı yıllık yakma mekanizması, toplam maksimum arzın 200 milyon olduğu dikkate alındığında yaklaşık 46 milyon tokeni dolaşımdan kaldırdı. Başlangıç olarak bu, tüm arzın neredeyse %25'inin artık mevcut olmadığı anlamına geliyor. Tokenin tarihi performansı ve beklenen yıllık %1,1'lik kalıcı yanma oranıyla karşılaştırıldığında, yanmanın, yeterince uzun zaman dilimlerinde ekosistemin büyümesini sağlayan en güçlü güçlerden biri olduğu ortaya çıkabilir.









😞 Zayıf Yönler (Dahili) (Zararlı)

1. Ekosistem Uygulaması Nature Binance kendisini yüksek kaliteli özelliklere ve güçlü bir sosyal varlığa sahip güçlü bir marka olarak tanımlamaktadır. Binance'i temel alan dış çözüm ekosistemi, tuhaf bir nedenden dolayı ağırlıklı olarak zayıf markalar taşıyor, diğer ortamlarda mevcut olan entelektüel ustalıktan yoksun ve en azından saçma olan tasarım ilkelerine yönelme eğiliminde. Yeni nesil projelerin birçoğu aslında diğer başarılı projelerin çatalları veya değersiz kopyalarından oluşuyor, gerçek, mantıklı bir ekonomik model hakkında en ufak bir fikre sahip değiller, perakende tüketicilerin genel aptallığından yararlanıyorlar ve birinci dünyanın ilgisini çekmiyorlar. oyuncular. *Bu projelere isim vermeyeceğim çünkü kendilerini optimize etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyan kuruculara inanılmaz bir saygım var, ancak çoğu launchpad projesine veya BNB zincirindeki bir yıldan daha yeni olan projelere bakarsanız, şunu görürsünüz: 9/10'un aptalca olduğunu bulmak; daha da çılgınca olanı, 8/10'un bir şekilde para toplamış olması...





2. Düşük Nakamoto Katsayısı Binance'in merkezi bir proje olduğunu artık herkesin anlaması gerekiyor. Merkezi projelerde yanlış bir şey yok (tabii ki, son kullanıcılar için istenmeyen olabilecek kötü niyetli niyet riskleri ve SEC'in bir tür yasal başvuru yoluna başvurmak için daha güçlü davalara sahip olacağı gerçeği hariç), ancak asıl sorun, Binance'in merkezileşmesi, kendilerini sürekli olarak merkezi olmayan olarak ilan etmeleridir. Nakamoto katsayısı, ağı devirmek için manipüle edilmesi gereken doğrulayıcıların eşiği açısından bir ağın ademi merkeziyetçiliğinin kaba bir ölçüsüdür. Binance örneğinde (29 doğrulayıcıya sahip) Nakamoto katsayısı 8; onu çok alt uçta sıralıyor ve daha yüksek bir merkezileşme derecesine doğru ilerliyor.









🧐 Fırsatlar (Harici) (Faydalı)

1. Dış Destek Girişimleri

Binance muhtemelen onun üzerine inşa etmeye çalışan tüm projeler için en destekleyici katman tek ağdır. Çok sayıda hackathon, kuluçka merkezi, hızlandırıcı, hibe ve ödül programına ev sahipliği yapan Binance, parlak pazarlaması ve cazip teşvikleriyle pek çok yeni fikrin ilgisini çekti. İnşaatçı hibeleri, Gaz hibeleri, MVB hızlandırıcısı, Zero-2-Hero, Kickstart ve diğer sayısız girişim, erken aşamadaki projelerin kendilerini başlatmasına yardımcı oluyor.





2. Düşük TVL

Küçük bir uygulama grubu genelinde kilitlenen yaklaşık 3 Milyar ABD Doları tutarındaki toplam değerle, zincirde kilitlenen değer miktarı, projenin piyasa değerinden ~9 kat daha düşüktür. 1:9 oranı karışık sinyaller (pozitif ve negatif) üretir; ancak küresel piyasa değerlerinin ve her zincir ve platformda TVL'nin düştüğü makro zemin göz önüne alındığında, mevcut TVL potansiyel bir yukarı yönlü patlamanın habercisidir ve bu durum muhtemelen tüm varlıklar üzerinde pozitif baskı oluşturacaktır.





3. Düşük Uygulama Çeşitliliği Kilitlenmiş değer, üretilen hacim, üretilen gas ücretleri ve dahil edilen benzersiz aktif adresler açısından Binance zincirine hakim olan yalnızca bir avuç uygulama varken, Binance ağına daha iyi çözümler gelmesi için piyasada büyük bir boşluk var. Kısa bir süre önce Uniswap, BSC'ye köprü oluşturdu ancak Pancakeswap hâlâ TVL'nin çok büyük bir bölümünü elinde tutuyor. Binance'in ne kadar ekosistem desteği sağladığı göz önüne alındığında, daha iyi ürünlerin eninde sonunda ortaya çıkması ve ekosistemi güçlendirmesi büyük olasılıkla (kaçınılmaz olmasa da) muhtemeldir.









😳 Tehditler (Dışarıdan) (Zararlı)

1. SEC Kısıtlaması

2023'ün ikinci çeyreğinde SEC, kendi yerel BNB tokenleri de dahil olmak üzere kayıtsız menkul kıymetlerin alım satımı/satışı teklif etmek de dahil olmak üzere yasadışı operasyonlara giriştiklerini iddia ederek genel Binance ekosistemine tam güç verdi. Geleneksel hedeflemenin aksine Binance CEO'su bile cadı avının odak noktası haline geldi.





2. Yönetim Kurulu İstifaları

2021'de Binance ABD CEO'su Cathy Coley'in istifasıyla başlayan ve ardından Brian Brooks'un hızlı bir şekilde gelişi ve kısa süreli ayrılışıyla başlayan şirketin her departmanının yöneticileri, çılgın bir hızla gemiden atlıyor. Yalnızca 2023 yılı boyunca, kuruluşta kritik görevlerde bulunan 10'dan fazla kişi, gönüllü olarak görevlerinden ayrıldı. Ürün adaylarından pazarlamaya, stratejiden uyumluluğa kadar organizasyondan birer birer ayrıldılar. Her ne kadar bu kadar çok kilit kişinin kaybı, projenin devam eden gelişimini yönlendirmeye yardımcı olacak nitelikli profesyonel yeteneğe sahip olmama nedeniyle ortaya çıkan büyük operasyonel sürtüşmeye kolaylıkla yansıyabilir (ve durumun her iki tarafı için de tartışmalar yapılmıştır) . Artık yeni insanları bu rollere alıştırmak için zaman ve kaynak harcanması gerekiyor.





3. BUSD Debacle Binance, güvenilir, denetime tabi bir ihraççı olan Paxos'u kullanarak kendi stablecoin'i BUSD'yi (Binance USD) hayata geçirdi. Aniden, Şubat 2023'te NYDFS (New York Finansal Hizmetler Departmanı), kayıtsız bir menkul kıymetle uğraştıkları için hükümet tarafından dava edilecekleri gerekçesiyle Paxos'u BUSD ihracını durdurmaya zorladı. Bu tek ihraç, Binance Chain'in stabilcoin ağ değerinden 1 milyar doların üzerinde bir kayıp yarattı ve Tether'in devreye girip ağdaki baskın stablecoin haline gelmesine olanak sağladı.





Götürmek:

Binance, 2017 yılında bir ICO aracılığıyla canlıya geçen bir kripto-kripto borsası olarak mütevazi başlangıcından bu yana tüm sektördeki en güçlü markalardan biridir. Bir kripto varlık markası söz konusu olduğunda Binance şüphesiz Liderdir. Lider olmak, çok fazla dikkat çekeceğiniz anlamına gelir; çoğu iyi, çoğunluğu o kadar iyi değil.





Binance şu anda çöplerle dolu.





Üstesinden gelemediğim bir şey var, projeleri hiç jetona ihtiyaç duymayan bir konsept için para toplamak, ama daha da kötüsü bu yozlaşmışların "Burning"i bir jeton aracı olarak koyması... Yeterince aptalca bir şeye neden para veresiniz ki? bir yardımcı programı yakmayı mı düşünüyorsunuz? Burning, dijital bir varlığın arz yönlü dinamiklerini kontrol etmeye yönelik bir para politikasıdır. Bir yardımcı program değil. Bunun hakkında günlerce konuşabilirim ama hadi devam edelim.





Hayalet projeler ekosisteminin yanı sıra Binance, sektörde bir güç merkezi olmaya devam ediyor. İster merkezi borsa tarafını, ister "merkezi olmayan" blockchain ekosistemini tartışmak isteyin, Binance, Kripto endüstrisinde kalıcı bir iz bırakmıştır.





Çözüm:

Binance'in şu anki durumu hassas… Ama ben ihtiyatlı bir şekilde iyimserim.

Projenin geçmişi, sosyal keskinliği, akıllı liderliği, etkili pazarlaması ve kaliteli ürünleri, FUD'un yakın vadede ne gösterdiğine bakılmaksızın Binance'in burada olacağına inanmamı sağlıyor.





Tüm söylenenler ve yapılanlar, Binance'in şu anda yalnızca platformların çalışmaya devam etmesine ve (şu ana kadar) tüm kullanıcı fonlarının SAFU olmasına rağmen düzenleme sorunlarından dolayı sıkıntı çektiğini gösteriyor.

Binance'in yaşadığı sorun ne kadar büyük olursa gelecekteki olaylara karşı o kadar dayanıklı hale gelir. Mevcut sorunlarının üstesinden gelmek, sonuçta Binance'i "başarısız olamayacak kadar büyük" seviyesine itecektir.





Kişisel olarak BNB'ye yatırım yapar mıyım?





Çok ama çok dikkatli bir şekilde ve yalnızca DCA yaklaşımıyla.





Görünüşe göre, köprü kurmak, acil durum ticareti yapmak veya stabilcoinlerle ödeme almak için ağa her zaman erişebilmek için bir miktar BNB/BSC'ye sahip olmak ve bunları başka bir yere taşımak çok basit bir iş; aslında bu, genel olarak Web3'te çalışabilmek için muhtemelen en iyi uygulamadır.





Bilmediğim bir şey biliyorsanız veya kayda değer bir şeyi kaçırmış olabileceğimi düşünüyorsanız, lütfen paylaşın, geri bildirimlerinizden çok memnun olurum.





Okuduğunuz için çok teşekkür ederim, umarım bu yolculuğunuzda size fayda sağlar.

Uzun yaşa ve başarılı ol 🥂