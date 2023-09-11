SWOT-анализ Binance Chain (BNB/BSC)

Примечание: SWOT-анализ — это оценка фундаментальных, операционных, технических, социальных, экономических и даже в некоторой степени административных элементов проекта. Эта модель не предназначена для использования в торговых целях. (НФА, ДЬОР)





Система SWOT-анализа, состоящая из четырех элементов: сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, обеспечивает превосходную информацию для установления высокого уровня понимания состояния благосостояния проекта через призму птичьего полета.





Это может помочь сформулировать решения относительно того, какие области требуют большего внимания, установить цели производительности и организовать фундаментальное понимание того, в каком направлении движется проект.





Редко (если вообще когда-либо) используемый в криптографии, пришло время применить этот вечный метод оценки к пространству цифровых активов.





Сегодня Binance Chain ( BNB ), доминирующий бренд в Web3 и многоцепочечная структура блокчейна, состоящая из EVM-совместимого уровня 1, децентрализованного хранилища, консенсуса и масштабируемых сайдчейнов, получит SWOT.













💪 Сильные стороны (внутренние) (полезно)

1. Узнаваемость бренда

Binance — самый популярный бренд в сфере криптовалют, блокчейна и Web3 в масштабах глобальной розничной торговли. Почти для каждого сектора криптовалюты, от централизованных и децентрализованных бирж до азартных игр и кошельков, Binance является наиболее узнаваемым черно-желтым брендом. От России до Китая, Сингапура, ОАЭ и повсюду между ними — Binance безраздельно правит. В течение многих лет последовательное вплетение BNB во все культурные аспекты криптовалюты (например, Bitcoin Pizza Day, где Binance делает вкусности под брендом BNB или снимает хорошо продуманные социальные видеоролики с черными и желтыми Ламбо) превратило проект в один связан с самим возникновением криптовалюты на мировой арене, какой мы ее знаем сегодня.





2. Отношения по развитию бизнеса

Развитие бизнеса Binance не имеет себе равных. Они хорошо ведут переговоры, строят крепкие отношения на всю жизнь и понимают, с кем им следует строить. Недавно Layer Zero оказался бесконечно ценным для Binance, поскольку они принесли много новой активности в сети (примерно ~ 25% транзакций приходится на интеграцию Layer Zero со Stargate). Помимо технологий, Binance установила невероятные связи с суперзвездами мирового уровня, такими как Кристиано Роналду (который организовал продажу NFT через Binance) и другими влиятельными лицами, не связанными с криптовалютой, которые расширяют сферу деятельности Binance за пределы криптовалют и в конечном итоге помогают индустрии Web3 внедрять новые пользователи.





3. Разработка новой модели валидатора.

В настоящее время у Binance 29 валидаторов (по сравнению с 24 годом ранее), и она начала агрессивно проводить децентрализацию своей экосистемы с внедрением BEP-131, BEP-153 и BEP-159. Эти три предложения по улучшению создают более благоприятную среду для механизмов выбора ставок и валидаторов. Стремление увеличить набор валидаторов до 100 означает более высокую степень распределения активов и управления; В конечном итоге создание более устойчивой и справедливой среды, которая будет более устойчивой для решения регуляторных вопросов.





4. Культовое сообщество

Возможно, поддерживаемый очень сложными ботнетами, Binance, без сомнения, является одним из (если не САМЫМ) криптопроектов с социальным присутствием, полным самых стойких экстремистских членов сообщества. Сообщество пользователей BNB/BSC, начиная с самого бренда и заканчивая генеральным директором (CZ), с энтузиазмом поддерживает экосистему, не беспокоясь о возможности обращения за помощью. Лишь немногие сообщества (кроме Биткойна) имеют настолько преданную аудиторию, что их участие граничит с безумием. Конечно, это огромная выгода для проекта; По сути, они могут выдержать любой шторм, зная, что будет основная группа пользователей, которая будет проповедовать BNB, что бы ни случилось. Хотя это может показаться резким или скептическим, это, очевидно, является выражением психологического мастерства в отношении продукта проекта и усилий по маркетингу и построению сообщества.





5. Обмен блинами

Pancake Swap возник как DEX в экосистеме Binance. С момента своего создания он превратился в мультичейн-инструмент (Ethereum, Linea, Base, Polygon и многие другие). Став важным игроком в содействии внутрисетевому обмену, Pancake Swap накопил TVL более 1 300 000 000 долларов США. Учитывая, что подавляющее большинство из них приходится на цепочку Binance, Pancake Swap удерживает примерно 30% всей ликвидности сети. Конечно, это очень высокая концентрация, но она ниже прежних показателей более 40%.





6. Сильный механизм ожога

Burning стал одним из немногих широко распространенных экономических модулей для цифровых активов, которые оказывают огромное давление со стороны предложения. Несмотря на то, что существуют споры относительно его точной реализации и того, насколько эффективны его последствия, за шесть лет существования механизма сжигания, присутствующего в BNB, из обращения было удалено ~ 46 миллионов токенов, учитывая, что общее максимальное количество составляло 200 миллионов. Начнём с того, что это означает, что почти 25% всего предложения больше не будет доступно. Если сравнивать исторические показатели токена и ожидаемую постоянную скорость сжигания в 1,1% в годовом исчислении, сжигание может оказаться одной из самых мощных сил для стимулирования роста экосистемы в течение достаточно длительных периодов времени.









😞 Слабости (Внутренние) (Вредные)

1. Применение экосистемы Nature Binance зарекомендовала себя как мощный бренд с высококачественными функциями и сильным социальным присутствием. Внешняя экосистема решений, основанных на Binance, по какой-то странной причине преимущественно имеет слабые бренды, ей не хватает интеллектуальной утонченности, присущей другим средам, и она склонна опираться на принципы проектирования, которые, по меньшей мере, бессмысленны. Поэтому многие проекты нового поколения представляют собой в основном ответвления или дрянные клоны других успешных проектов, не имеют даже отдаленного представления о подлинной, логичной экономической модели, наживаются на общей глупости розничных потребителей и не привлекают страны первого мира. игроки. *Я не буду называть эти проекты, потому что я невероятно уважаю всех основателей, которым просто нужно больше времени для оптимизации, но если вы просто посмотрите на большинство проектов стартовой площадки или проектов менее года в цепочке BNB, вы поймете обнаружите, что 9 из 10 — идиотизм; что еще более безумно, так это то, что 8/10 каким-то образом соберет деньги…





2. Низкий коэффициент Накамото Всем уже должно быть понятно, что Binance — это централизованный проект. В централизованных проектах нет ничего плохого (за исключением, конечно, рисков злонамеренных намерений, которые могут быть нежелательны для конечных пользователей, и того факта, что у SEC будут более веские аргументы для того, чтобы обратиться в суд), но основная проблема с Централизация Binance заключается в том, что они постоянно позиционируют себя как децентрализованные. Коэффициент Накамото — это грубая мера децентрализации сети с точки зрения порога валидаторов, которыми необходимо манипулировать, чтобы свергнуть сеть. В случае с Binance (у которой 29 валидаторов) коэффициент Накамото равен 8; помещая его на самый низкий уровень, колеблясь в сторону более высокой степени централизации.









🧐 Возможности (Внешние) (Полезно)

1. Инициативы внешней поддержки

Binance, возможно, является самой поддерживающей сетью первого уровня для всех проектов, которые пытаются построить ее на ее основе. Binance, проводя множество хакатонов, инкубаторов, акселераторов, грантов и баунти-программ, привлекла так много растущих идей своим блестящим маркетингом и привлекательными стимулами. Гранты для строителей, гранты на газ, акселератор MVB, Zero-2-Hero, Kickstart и множество других инициатив помогают проектам на ранних стадиях запускаться.





2. Низкий ТВЛ

При общей стоимости около 3 миллиардов долларов США, заблокированной в небольшой группе приложений, сумма стоимости, заблокированной в цепочке, примерно в 9 раз ниже рыночной капитализации проекта. Соотношение 1:9 дает смешанные сигналы (положительные и отрицательные); однако, учитывая макроэкономический фон снижения глобальной рыночной стоимости и TVL в каждой сети и платформе, текущий TVL предвещает потенциальный взрыв вверх, который затем, вероятно, окажет положительное давление на все активы.





3. Низкое разнообразие приложений. Поскольку в цепочке Binance доминирует всего несколько приложений по показателям заблокированной стоимости, объема производства, генерируемых комиссий за газ и уникальных активных адресов, на рынке существует большой пробел для появления лучших решений в сети Binance. Не так давно Uniswap подключился к BSC, но Pancakeswap по-прежнему владеет огромной частью TVL. Учитывая, какую экосистемную поддержку оказывает Binance, весьма вероятно (если не неизбежно), что в конечном итоге появятся более качественные продукты, которые перегрузят экосистему.









😳 Угрозы (Внешние) (Вредные)

1. Ужесточение мер SEC

Во втором квартале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в полную силу атаковала всю экосистему Binance, заявив, что они участвуют в незаконных операциях, в том числе предлагают торговлю/продажу незарегистрированных ценных бумаг, включая собственный токен BNB. Вопреки традиционному таргетингу, даже генеральный директор Binance стал объектом охоты на ведьм.





2. Отставка Исполнительного совета

Начиная с 2021 года, с отставки генерального директора Binance в США Кэти Коли, за которой последовал быстрый приход и недолгий уход Брайана Брукса, директора всех отделов компании покидали корабль с безумной скоростью. Только за 2023 год более 10 человек, занимавших критически важные должности в организации, добровольно ушли со своих должностей. От руководства к продукту, к маркетингу, к стратегии и к соблюдению требований — один за другим покинули организацию. Хотя это может быть (и приводились аргументы в пользу обеих сторон ситуации), потеря такого количества ключевых людей может легко перерасти в массовые операционные разногласия, которые возникают из-за отсутствия квалифицированных профессиональных талантов, помогающих управлять постоянным развитием проекта. . Теперь необходимо потратить время и ресурсы на обучение новых людей этим ролям.





3. Разгром BUSD Binance внедрила собственный стейблкоин BUSD (Binance USD) с помощью надежного регулируемого эмитента Paxos. Внезапно, в феврале 2023 года, NYDFS (Департамент финансовых услуг Нью-Йорка) вынудил Paxos прекратить выпуск BUSD на том основании, что правительство предъявит им иск за работу с незарегистрированной ценной бумагой. Эта единственная проблема лишила стоимость сети стейблкоинов Binance Chain более 1 миллиарда долларов США и позволила Tether занять лидирующие позиции в сети.





Еда на вынос:

С момента своего скромного начала в качестве криптовалютной биржи, которая прошла через ICO еще в 2017 году, Binance является одним из самых сильных брендов во всей отрасли. Что касается бренда криптовалютных активов, Binance, без сомнения, является лидером. Быть лидером означает, что вы привлечете много внимания, большая часть которого будет хорошей, но большая часть — не очень.





На данный момент Binance завален мусором.





Единственное, с чем я не могу смириться, его проекты собирают деньги на концепции, которой вообще не нужен токен, но что еще хуже, эти дегенераты выставили «Burning» в качестве утилиты для токена… Зачем вам давать деньги на что-то достаточно глупое рассмотреть возможность сжигания утилиты? Сжигание — это монетарная политика, направленная на контроль динамики предложения цифрового актива. Не утилита. Я могу разглагольствовать об этом несколько дней, но давайте просто двинемся дальше.





Помимо экосистемы проектов-призраков, Binance продолжает оставаться локомотивом отрасли. Независимо от того, хотите ли вы обсудить сторону централизованного обмена или «децентрализованную» экосистему блокчейна, Binance оставила неизгладимый след в криптоиндустрии.





Заключение:

Текущее состояние Binance является деликатным… Но я настроен с осторожным оптимизмом.

История проекта, его социальная значимость, умное руководство, эффективный маркетинг и качественные продукты — все это заставляет меня верить, что Binance будет здесь, независимо от того, что FUD может указать в ближайшем будущем.





В общем, Binance сейчас только страдает из-за проблем с регулированием , несмотря на которые платформы продолжают работать, и (пока) все средства пользователей были переведены в SAFU.

Чем серьезнее проблема, с которой сталкивается Binance, тем более устойчивой она становится к будущим событиям. Решение текущих проблем в конечном итоге приведет Binance к уровню «слишком большого, чтобы обанкротиться».





Буду ли я лично инвестировать в BNB?





Очень, очень осторожно и только с помощью подхода DCA.





Кажется, что иметь немного BNB/BSC только для того, чтобы всегда иметь доступ к сети для мостов, экстренной торговли или получения оплаты в стейблкоинах, а затем перемещать их в другое место, — это такая легкая задача; на самом деле это, вероятно, лучшая практика для общей работы в Web3.





Если вы знаете что-то, чего не знаю я, или чувствуете, что я упустил что-то стоящее внимания, поделитесь, пожалуйста, я буду очень признателен за обратную связь.





Большое спасибо за чтение, надеюсь, это поможет вам в вашем путешествии.

Живите долго и процветайте 🥂