Aldatmacadan Gerçeğe: Startup'larda Etkili E-posta Kampanyaları için ChatGPT'den Yararlanmak

Ne kadar harika olduğunu duymaktan yorulmadın mı? SohbetGPT dır-dir?





Ancak bu abartılı reklamın ötesinde, girişiminizde nasıl bir devrim yaratıyor?





Belki de konuşmayı "ChatGPT harikadır" yerine "Potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkarabiliriz?" konusuna kaydırmanın zamanı gelmiştir.





%90 İçerik oluşturmada yapay zekayı kullanan pazarlamacıların oranı, yapay zekanın etkililiğine tanıklık ediyor.





Selzy olarak biz de bu istatistiklerin bir parçasıyız çünkü e-posta pazarlamasından en iyi şekilde yararlanmak için yapay zekayı kullanabileceğiniz kesinlikle bir veya iki şey olduğunu biliyoruz. Ancak öncelikle e-posta pazarlaması 2024'e girerken neden hala önemli?





Üzerinde 4,26 milyar Dünya çapındaki e-posta kullanıcılarına bakıldığında, startup'ların potansiyel erişim alanı çok büyük. %77 B2B alıcılarının oranı diğer iletişim biçimleri yerine e-postayı tercih ediyor.





E-posta pazarlaması, yalnızca bir iletişim aracı olmanın ötesinde, satış büyümesi, hedef kitle katılımı ve yatırımcı ilişkileri için bir cankurtaran halatı görevi görür. %72 Pazarlamacıların %59'u e-posta yoluyla potansiyel müşteri bulmanın mükemmel yatırım getirisini onaylıyor ve %59'u bunu potansiyel müşteri yaratmada en önemli kanal olarak değerlendiriyor.





Bu veriler startup kurucularına odaklanmaları gereken noktanın sinyalini açıkça veriyor.





Ancak asıl zorluk, bunu sınırlı kaynaklarla gerçekleştirmektir ki bu, birçok startup için her zaman bir gerçekliktir. Burası ChatGPT'de ustalaşmanın ve Yapay zeka tabanlı e-posta pazarlaması çok önemli hale gelir.





Yapay zekanın, e-posta pazarlamanızı ara sıra yapılan patlamalardan, startup'ınızın pazarlama araç setinin para kazandıran ve kaynak açısından verimli bir parçasına dönüştürebilmesinin beş yolunu inceleyelim.

Kolayca E-posta Pazarlama İçerik Planı Fikirleri ve İçeriği Oluşturun

Her rolün sıklıkla birden fazla şapka taktığı startup'lar için tutarlı ve ilgi çekici bir e-posta pazarlama içerik planı oluşturmak göz korkutucu olabilir. Zorluk sadece yaratımda değil, aynı zamanda fikir aşamasında da.





ABD'deki bir E-posta Pazarlama Müdürünün ortalama yıllık baz maaşının yaklaşık 97.000$ Yeni başlayanlar, yalnızca bu rol için bir kaynak ayırmayı mali açıdan zor bulabilirler.





ChatGPT'nin oyunun kurallarını değiştirdiği yer burasıdır. Bu, mükemmel bir nihai ürün sunmaktan ziyade yaratıcı süreci tetiklemekle ilgilidir. “Makineyle düşünmek” gerçeğe dönüşüyor.





ChatGPT birden fazla içerik fikri ortaya çıkarabilir - bazıları ortalama olabilir, ancak çoğu zaman dikkatinizi çeken ve sadece biraz cilalanması gereken bir mücevher vardır. Bu, ilgi çekici e-posta içeriği üretmek için gereken zamanı, kaynakları ve çabayı azaltır.

Çabalarınızdan Maksimum Değer Elde Etmek İçin İçeriği Yeniden Kullanın

Girişiminiz ve ürünleri hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı, iyi hazırlanmış bir sunum sunumuna sahip olmanız muhtemeldir. Ve e-posta yazmaya vaktiniz yok.





ChatGPT ile içerik, öncelikle yatırımcı toplantıları için tasarlanmış olsa da ilgi çekici e-posta dizileri oluşturmak için bir altın madenine dönüştürülebilir.





Sunumunuzu sindirilebilir, ilgi çekici e-postalara bölerek yalnızca bilgi paylaşmıyorsunuz; okuyucuları doğrudan web sitenize yönlendiren bir anlatı hazırlıyorsunuz.





Örneğin, bir e-posta satış sunumundan bir vaka çalışmasını öne çıkarabilir ve okuyucuyu etkili sonuçlarla eğlendirebilir. Başka bir e-postada, ChatGPT tarafından sindirilebilir hale getirilen ürünün arkasındaki teknoloji ayrıntılı olarak tartışılabilir. Yapmanız gereken tek şey web sitenize bir bağlantı eklemek.





ChatGPT ile mevcut içeriği e-postalara dönüştürmek neredeyse zahmetsiz hale gelir ve yeni kurulan şirketlerin mevcut kaynaklarının değerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır.

Popüler Kullanıcı Sorularına Yanıt Şablonları Oluşturun

Aynı soruları tekrar tekrar cevaplamak sıkıcı olabilir. Ayrıca düzenli olarak öğreticiler ve anlaşılır yönergeler hazırlamanız gerekir. Çok sınırlı kaynaklara sahip tek kişilik bir şirket için kabus gibi görünüyor.





Beğensek de beğenmesek de, sorgular ve şikayetler iyi yönetildiğinde müşteriler kendilerini değerli ve bağlı hissederler; bu da startup'ın büyümesi ve elde tutulması için çok önemlidir.

☹️ Veri araçları konusunda uzmanlaşmış bir başka kurgusal girişim olan DataDive Analytics hızlı bir büyüme yaşıyordu ancak kullanıcı tabanı büyüdükçe işlevler ve veri entegrasyonu hakkındaki müşteri sorguları da arttı.

Zaten zayıf olan takımları buna ayak uyduramadı. Yanıtlar gecikti ve geldiklerinde genel oldular ve müşterilerin mesajlarında ortaya çıkan belirli sorunları çözmede başarısız oldular.

Bu, kötü incelemelere ve kullanıcı katılımında düşüşe yansıyan kullanıcı hayal kırıklığına yol açtı. Bu, müşteri iletişimi için doğru araçları kullanmakta başarısız olan, başarısından bunalan bir startup'ın açık bir örneğiydi.





DataDive Analytics, ChatGPT'yi e-posta müşteri destek rutinine entegre etmiş olsaydı senaryo farklı olurdu.





Senkronizasyon sorunları gibi yaygın sorunlar için ChatGPT anında lazer odaklı, takip edilmesi kolay çözümler üretebilir. Faturalandırma sorguları, döngüler ve yükseltmeler hakkında net bilgilerle birlikte hızlı bir şekilde yanıtlanacak.





Kullanıcılar yeni özellikler önerdiğinde ChatGPT, girdilerinin yalnızca alındığını değil aynı zamanda değer verildiğini gösteren yanıtlar üretebiliyordu. Ve bu yanıt verme düzeyi bazen sıradan bir kullanıcıyı sadık bir savunucuya dönüştürebilir.

(Neredeyse) Zahmetsiz A/B Testleriyle Açılışları En Üst Düzeye Çıkarın

Harvard liderliğindeki bir çalışma, tutarlı A/B testi de dahil olmak üzere sürekli deneme kültürünün, çevrimiçi girişimlerin sayfa ziyaretlerini yaklaşık olarak artırabileceğini ortaya çıkardı. %10 lansmandan sonraki ilk aylarda.





Bununla birlikte, A/B testinin e-posta pazarlamasına uygulanması, e-postalarda ince ayar yapmaktan daha fazlası anlamına gelir. Bu, hedef kitlenizde neyin yankı uyandırdığını sistematik olarak öğrenmek ve buna göre ayarlama yapmakla ilgilidir.

☹️ Kurgusal bir girişim olan CodeStream Solutions, tek bir e-posta stiline bağlı kaldı ve etkinliğini hiçbir zaman test etmedi.

Sonuç? Bir kopukluk.

E-postaları bazıları için fazla teknik, bazıları içinse fazla basitti. A/B testi olmadan bu yanlış hizalamaları belirleyemez veya düzeltemezler, bu da etkileşimin zayıf olmasına neden olur.





Şimdi farklı bir kurgusal girişim olan StreamlineCRM'in aynı zorluğa nasıl yaklaştığını görelim.

🙂 Öncelikle StreamlineCRM, farklı e-posta formatlarını denemek için ChatGPT'yi kullandı. Daha sonra bir adım daha ileri giderek ChatGPT'nin, e-ticaret işletmelerini çekmek için tasarlanan haber bültenleri için birden fazla konu satırı oluşturmasını sağladılar.

Bu şekilde, hangisinin daha yüksek açılma oranlarına ve ardından web sitelerine daha fazla ziyarete ve daha fazla dönüşüme yol açabileceğini görmek için çeşitli açıları (bilgilendiriciden eğlenceliye) test etmek için hızlı bir şekilde içerik çeşitleri elde ettiler.

Dikkatlerini Kazanmak İçin Doğru Kişilere Doğru Bilgiyi Gönderin

Oracle E-posta Pazarlama Eğilimleri Anketi'ne göre kişiselleştirme ilk beş arasında yer alıyor en etkili trendler Bu neden önemli? Çünkü alıcılarınızla ne kadar iyi bağlantı kuracağınızı doğrudan etkileyebilir.





İki örneğe bakalım:

☹️ IDE alanında kurgusal bir girişim olan CodeStream Solutions, herkese genel e-postalar gönderme hatasını yaptı. İster bağımsız bir uygulama geliştiricisi ister bir teknoloji şirketinin CTO'su olsun, herkes aynı bilgiyi aldı.





Bu kişiselleştirme eksikliği, hedef kitleyle bağlantının kopmasına yol açarak aboneliklerin iptal edilmesine ve kullanıcı tabanının durgunlaşmasına neden oldu. CodeStream Solutions, ChatGPT'den yararlanmış olsaydı, her abone grubu için özel ihtiyaçlara ve ilgi alanlarına hitap eden kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlayabilir, böylece katılım ve dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artırabilirdi.

🙂 Bir diğer kurgusal girişim olan StreamlineDev ise değişim ihtiyacını fark etti ve yardım için ChatGPT'ye yöneldi.

İlk görevleri, bağımsız iOS uygulama geliştiricilerini, Android geliştiricilerini ve kurumsal düzeydeki kullanıcıları ayırarak abonelerini kategorilere ayırmaktı. Bu tür bir segmentasyonu uygulayarak, her grup için farklı e-postalar hazırlamak üzere ChatGPT'yi kullandılar.

iOS geliştiricileri için ChatGPT, yeni Swift dil entegrasyonları veya Apple cihazları için optimize edilmiş kullanıcı arayüzü tasarım araçları gibi özellikle iOS uygulama geliştirmeyle ilgili güncellemelere odaklanan e-postalar oluşturulmasına yardımcı oldu.

Android geliştiricileri, Android Studio geliştirmeleri ve Kotlin kodlama ipuçlarına odaklanan e-postalar aldı ve kurumsal düzeydeki kullanıcılar, yeni ekip işbirliği özellikleri ve kurumsal düzeyde güvenlik iyileştirmeleri hakkında güncellemeler aldı.

Bu yaklaşımda her e-posta, gelen kutusundaki başka bir bildirimden ibaret değildi; hedefe yönelik, faydalı bilgiler içeriyordu.





StreamlineDev, belirli bir dönemde CodeStream Solutions'a göre daha az e-posta göndermiş olabilir, ancak her biri daha etkili oldu ve daha yüksek katılım oranları ve daha iyi müşteri tutma oranları sağladı.





ChatGPT'yi kullanmak onlara zaman ve emek tasarrufu sağladı, çünkü bu özel mesajları oluşturmak için özel bir ekibe ihtiyaç duymadılar; yalnızca kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarını anlayan akıllı bir yapay zeka aracına ihtiyaç duydular.

Son düşünceler

Özetlemek gerekirse, bu örnekler startupların kullanabileceği yöntemlere sadece bir bakış E-posta pazarlaması için ChatGPT . Zamandan tasarruf sağlar, maliyetleri düşürür ve her e-postanın dikkate alınmasını sağlar.





Keşfedilecek daha çok şey olsa da ChatGPT'yi uygulamak, e-posta stratejilerinde ilerlemek isteyen yeni başlayanlar için somut bir fark yaratabilir ve mesajlarınızın kaynakları tüketmeden hedefe ulaşmasını sağlamaya yardımcı olabilir.