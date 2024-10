Du battage médiatique à la réalité : tirer parti de ChatGPT pour des campagnes par e-mail percutantes dans les startups

N'es-tu pas juste fatigué d'entendre à quel point ChatGPT est?





Mais au-delà du battage médiatique, en quoi cela révolutionne-t-il votre startup ?





Il est peut-être temps de passer de « ChatGPT est génial » à « Comment pouvons-nous maximiser son potentiel ? »





90% des spécialistes du marketing qui ont utilisé l’IA dans la création de contenu témoignent de son efficacité.





Chez Selzy, nous faisons partie de ces statistiques car nous savons qu'il y a certainement une ou deux choses pour lesquelles vous pouvez utiliser l'IA pour tirer le meilleur parti du marketing par e-mail. Mais d’abord, pourquoi le marketing par e-mail est-il toujours important jusqu’en 2024 ?





Avec plus de 4,26 milliards utilisateurs de messagerie électronique dans le monde entier, la portée potentielle des startups est énorme. 77% des acheteurs B2B préfèrent le courrier électronique à toute autre forme de communication.





Plus qu'un simple outil de communication, le marketing par e-mail constitue une bouée de sauvetage pour la croissance des ventes, l'engagement du public et les relations avec les investisseurs. 72% des spécialistes du marketing affirment l'excellent retour sur investissement de la prospection par e-mail tandis que 59 % la considèrent comme le canal le plus important pour la génération de leads.





Ces données indiquent clairement aux fondateurs de startups où se concentrer.





Pourtant, le véritable défi consiste à y parvenir avec des ressources limitées, ce qui est toujours une réalité pour de nombreuses startups. C'est là que maîtriser ChatGPT et Marketing par e-mail basé sur l'IA devient crucial.





Décrivons cinq façons dont l'IA peut transformer votre marketing par e-mail d'explosions occasionnelles en un élément clé de la boîte à outils marketing de votre startup, rémunérateur et économe en ressources.

Créez facilement des idées et du contenu de plan de contenu de marketing par e-mail

Pour les startups, où chaque rôle porte souvent plusieurs casquettes, créer un plan de contenu de marketing par e-mail cohérent et engageant peut être intimidant. Le défi ne réside pas seulement dans la création mais aussi dans l’idéation.





Considérant qu'un responsable du marketing par e-mail aux États-Unis gagne un salaire de base annuel moyen d'environ 97 000 $ , les startups peuvent avoir du mal à consacrer une ressource exclusivement à ce rôle.





C’est là que ChatGPT change la donne. Il ne s’agit pas de livrer un produit final parfait mais plutôt de déclencher le processus créatif. « Penser avec la machine » devient une réalité.





ChatGPT peut produire plusieurs idées de contenu – certaines peuvent être moyennes, mais il y a souvent un joyau qui capte votre attention et qui a juste besoin d'un peu de peaufinage. Cela réduit le temps, les ressources et les efforts nécessaires pour produire un contenu de courrier électronique attrayant.

Réutilisez le contenu pour obtenir une valeur maximale pour vos efforts

Vous disposerez probablement d’un pitch deck bien conçu contenant toutes les informations sur votre startup et ses produits. Et vous n'avez pas le temps d'écrire des e-mails.





Eh bien, avec ChatGPT, le contenu, bien que principalement conçu pour les réunions d'investisseurs, peut être transformé en une mine d'or pour créer des séquences d'e-mails convaincantes.





En décomposant votre pitch deck en e-mails digestes et engageants, vous ne partagez pas seulement des informations ; vous créez un récit qui mène les lecteurs directement vers votre site Web.





Par exemple, un e-mail pourrait mettre en évidence une étude de cas du pitch deck, taquinant le lecteur avec des résultats percutants. Un autre e-mail pourrait discuter en détail de la technologie derrière le produit, rendue compréhensible par ChatGPT. Il ne vous reste plus qu'à inclure un lien vers votre site Web.





Avec ChatGPT, transformer le contenu existant en e-mails devient presque simple, permettant aux startups de maximiser la valeur de leurs ressources existantes.

Générer des modèles de réponse aux questions courantes des utilisateurs

Répondre encore et encore aux mêmes questions peut être fastidieux. Et vous devez également préparer régulièrement des tutoriels et des directives claires. Cela ressemble à un cauchemar pour une entreprise individuelle disposant de ressources très limitées.





Que cela nous plaise ou non, lorsque les requêtes et les réclamations sont bien gérées, les clients se sentent valorisés et connectés, ce qui est essentiel à la croissance et à la fidélisation des startups.

☹️ DataDive Analytics, encore une autre startup fictive, spécialisée dans les outils de données, connaissait une croissance rapide, mais à mesure que sa base d'utilisateurs grandissait, les requêtes des clients sur les fonctionnalités et l'intégration des données augmentaient également.

Leur équipe, déjà épuisée, n'a pas pu suivre. Les réponses ont été retardées et lorsqu'elles sont arrivées, elles étaient génériques et ne répondaient pas aux problèmes spécifiques soulevés dans les messages des clients.

Cela a entraîné une frustration des utilisateurs, qui s'est traduite par de mauvaises critiques et une baisse de l'engagement des utilisateurs. Il s’agissait clairement d’un cas de startup dépassée par son succès, ne parvenant pas à exploiter les bons outils de communication client.





Si DataDive Analytics avait intégré ChatGPT dans sa routine de support client par courrier électronique, le scénario aurait été différent.





Pour les problèmes courants tels que les problèmes de synchronisation, ChatGPT peut générer instantanément des solutions ciblées et faciles à suivre. Les demandes de facturation recevraient une réponse rapide, avec des informations claires sur les cycles et les mises à niveau.





Lorsque les utilisateurs suggéraient de nouvelles fonctionnalités, ChatGPT pouvait élaborer des réponses montrant que leur contribution n'était pas seulement reçue mais valorisée. Et ce niveau de réactivité peut parfois transformer un utilisateur occasionnel en un fidèle défenseur.

Maximisez les ouvertures avec des tests A/B (presque) sans effort

Une étude menée par Harvard a révélé qu'une culture d'expérimentation continue, y compris des tests A/B cohérents, peut augmenter les visites des pages des startups en ligne d'environ dix% dans les premiers mois après le lancement.





Cependant, la mise en œuvre de tests A/B dans le marketing par e-mail signifie bien plus que simplement peaufiner les e-mails. Il s'agit d'apprendre systématiquement ce qui résonne auprès de votre public et de s'ajuster en conséquence.

☹️ Une startup fictive, CodeStream Solutions, s'est accrochée à un seul style d'e-mail, sans jamais tester son efficacité.

Le résultat? Une déconnexion.

Leurs emails étaient trop techniques pour certains et trop basiques pour d’autres. Sans tests A/B, ils ne pourraient pas identifier ou corriger ces désalignements, ce qui entraînerait un faible engagement.





Voyons maintenant comment une autre startup fictive, StreamlineCRM, a relevé le même défi.

🙂 Tout d'abord, StreamlineCRM a utilisé ChatGPT pour expérimenter différents formats de courrier électronique. Ensuite, ils sont allés plus loin et ont demandé à ChatGPT de générer plusieurs lignes d'objet pour leur newsletter, conçues pour attirer les entreprises de commerce électronique.

De cette façon, ils ont rapidement acquis des variantes de contenu pour tester différents angles – d'informatif à ludique – pour voir ce qui pourrait conduire à des taux d'ouverture plus élevés et, par la suite, à plus de visites sur leur site Web et à plus de conversions.

Fournissez la bonne information aux bonnes personnes pour attirer leur attention

Selon l'enquête Oracle Email Marketing Trends, la personnalisation se classe parmi les cinq premiers tendances les plus marquantes. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela peut influencer directement la façon dont vous vous connectez avec vos destinataires.





Regardons deux exemples :

☹️ CodeStream Solutions, une startup fictive dans l'espace IDE, a commis l'erreur d'envoyer des emails génériques à tout le monde. Qu’il s’agisse d’un développeur d’applications indépendant ou du CTO d’une entreprise technologique, tout le monde a reçu les mêmes informations.





Ce manque de personnalisation a conduit à une déconnexion avec leur audience, entraînant des désabonnements et une base d'utilisateurs stagnante. Si CodeStream Solutions avait exploité ChatGPT, ils auraient pu créer des e-mails personnalisés pour chaque groupe d'abonnés, répondant à des besoins et des intérêts spécifiques, améliorant ainsi considérablement les taux d'engagement et de conversion.

🙂 Une autre startup fictive, StreamlineDev, a réalisé la nécessité d'un changement et s'est tournée vers ChatGPT pour obtenir de l'aide.

Leur première tâche consistait à catégoriser leurs abonnés, en séparant les développeurs d'applications iOS indépendants, les développeurs Android et les utilisateurs d'entreprise. En appliquant une telle segmentation, ils ont utilisé ChatGPT pour rédiger des e-mails distincts pour chaque groupe.

Pour les développeurs iOS, ChatGPT a aidé à créer des e-mails axés sur les mises à jour spécifiquement pertinentes pour le développement d'applications iOS, comme les nouvelles intégrations du langage Swift ou les outils de conception d'interface utilisateur optimisés pour les appareils Apple.

Les développeurs Android ont reçu des e-mails centrés sur les améliorations d'Android Studio et les conseils de codage Kotlin, et les utilisateurs d'entreprise ont reçu des mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités de collaboration en équipe et les améliorations de sécurité de niveau entreprise.

Dans cette approche, chaque e-mail n’était pas simplement une autre notification dans la boîte de réception ; il contenait des informations ciblées et utiles.





StreamlineDev a peut-être envoyé moins d'e-mails que CodeStream Solutions au cours d'une période donnée, mais chacun a eu plus d'impact, ce qui a entraîné des taux d'engagement plus élevés et une meilleure fidélisation des clients.





L'utilisation de ChatGPT leur a permis d'économiser du temps et des efforts, car ils n'avaient pas besoin d'une équipe dédiée pour créer ces messages personnalisés, mais simplement d'un outil d'IA intelligent qui comprenait les divers besoins de leurs utilisateurs.

Dernières pensées

Pour conclure, ces exemples ne sont qu'un aperçu de la manière dont les startups peuvent utiliser ChatGPT pour le marketing par e-mail . Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de faire en sorte que chaque e-mail compte.





Bien qu'il y ait encore beaucoup à explorer, l'application de ChatGPT peut faire une différence tangible pour les startups qui cherchent à progresser dans leurs stratégies de messagerie, en contribuant à garantir que vos messages atteignent leur cible sans épuiser les ressources.