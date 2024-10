Do hype à realidade: aproveitando o ChatGPT para campanhas de e-mail impactantes em startups

Você não está cansado de ouvir o quão grande Bate-papoGPT é?





Mas além do hype, como isso está revolucionando sua startup?





Talvez seja hora de mudar a conversa de “ChatGPT é incrível” para “Como podemos maximizar seu potencial?”





90% dos profissionais de marketing que empregaram IA na criação de conteúdo atestam sua eficácia.





Nós da Selzy fazemos parte dessas estatísticas, pois sabemos que definitivamente há uma ou duas coisas nas quais você pode usar a IA para obter o máximo do marketing por e-mail. Mas primeiro, por que o marketing por email ainda é importante em 2024?





Com mais 4,26 bilhões usuários de e-mail em todo o mundo, o alcance potencial para startups é enorme. 77% dos compradores B2B preferem e-mail a qualquer outra forma de comunicação.





Mais do que apenas uma ferramenta de comunicação, o email marketing serve como uma tábua de salvação para o crescimento das vendas, o envolvimento do público e as relações com investidores. 72% dos profissionais de marketing afirmam o excelente ROI da prospecção de email, enquanto 59% o classificam como o canal mais importante para geração de leads.





Esses dados sinalizam claramente aos fundadores de startups onde seu foco deve estar.





No entanto, o verdadeiro desafio reside em executar isto com recursos limitados, o que é sempre uma realidade para muitas startups. É aqui que você domina o ChatGPT e Marketing por e-mail baseado em IA torna-se crucial.





Vamos analisar cinco maneiras pelas quais a IA pode transformar seu marketing por e-mail de explosões ocasionais em uma parte importante do kit de ferramentas de marketing de sua startup para gerar dinheiro e economizar recursos.

Crie facilmente ideias e conteúdo de plano de conteúdo de marketing por e-mail

Para startups, onde cada função geralmente desempenha diversas funções, criar um plano de conteúdo de marketing por e-mail consistente e envolvente pode ser assustador. O desafio não está apenas na criação, mas também na idealização.





Considerando que um gerente de email marketing nos EUA ganha um salário base médio anual de cerca de US$ 97.000 , as startups podem achar financeiramente desafiador dedicar um recurso exclusivamente para esta função.





É aqui que o ChatGPT se torna uma virada de jogo. Não se trata de entregar um produto final perfeito, mas sim de estimular o processo criativo. “Pensar com a máquina” torna-se realidade.





O ChatGPT pode produzir várias ideias de conteúdo – algumas podem ser medianas, mas muitas vezes há uma joia que chama sua atenção e só precisa de um pouco de polimento. Isso reduz o tempo, os recursos e o esforço necessários para produzir conteúdo de e-mail envolvente.

Adapte o conteúdo para obter o valor máximo para seus esforços

É provável que você tenha um argumento de venda bem elaborado com todas as informações sobre sua startup e seus produtos. E você não tem tempo para escrever e-mails.





Bem, com o ChatGPT, o conteúdo, embora projetado principalmente para reuniões com investidores, pode ser transformado em uma mina de ouro para a criação de sequências de e-mail atraentes.





Ao dividir sua apresentação em e-mails envolventes e digeríveis, você não está apenas compartilhando informações; você está elaborando uma narrativa que leva os leitores diretamente ao seu site.





Por exemplo, um e-mail pode destacar um estudo de caso da apresentação do argumento de venda, provocando o leitor com resultados impactantes. Outro e-mail pode discutir em detalhes a tecnologia por trás do produto, disponibilizada pelo ChatGPT. Tudo o que resta a você fazer é incluir um link para o seu site.





Com o ChatGPT, transformar o conteúdo existente em e-mails torna-se quase fácil, permitindo que as startups maximizem o valor dos seus recursos existentes.

Gere modelos de resposta para perguntas populares de usuários

Responder às mesmas perguntas repetidamente pode ser entediante. E você também deve preparar regularmente tutoriais e diretrizes claras. Parece um pesadelo para uma empresa unipessoal com recursos muito limitados.





Quer queiramos ou não, quando as dúvidas e reclamações são bem gerenciadas, os clientes se sentem valorizados e conectados, o que é essencial para o crescimento e retenção da startup.

☹️ DataDive Analytics, mais uma startup fictícia, especializada em ferramentas de dados, estava experimentando um rápido crescimento, mas à medida que sua base de usuários crescia, também cresciam as consultas dos clientes sobre funcionalidades e integração de dados.

Sua equipe, já esgotada, não conseguiu acompanhar. As respostas demoravam e, quando chegavam, eram genéricas e não abordavam problemas específicos levantados nas mensagens dos clientes.

Isso levou à frustração do usuário, refletida em avaliações ruins e em um declínio no envolvimento do usuário. Foi um caso claro de uma startup sobrecarregada pelo seu sucesso, que não conseguiu aproveitar as ferramentas certas para a comunicação com o cliente.





Se a DataDive Analytics tivesse integrado o ChatGPT à sua rotina de suporte ao cliente por e-mail, o cenário teria sido diferente.





Para problemas comuns, como problemas de sincronização, o ChatGPT pode gerar instantaneamente soluções fáceis de seguir e focadas no laser. As dúvidas sobre cobrança seriam respondidas rapidamente, com informações claras sobre ciclos e atualizações.





Quando os usuários sugeriam novos recursos, o ChatGPT conseguia criar respostas mostrando que sua opinião não era apenas recebida, mas também valorizada. E esse nível de capacidade de resposta às vezes pode transformar um usuário casual em um defensor leal.

Maximize as aberturas com testes A/B (quase) fáceis

Um estudo liderado por Harvard revelou que uma cultura de experimentação contínua, incluindo testes A/B consistentes, pode aumentar as visitas às páginas de startups online em cerca de 10% nos primeiros meses após o lançamento.





No entanto, implementar testes A/B no marketing por email significa mais do que apenas ajustar os emails. Trata-se de aprender sistematicamente o que repercute em seu público e fazer os ajustes necessários.

☹️ Uma startup fictícia, CodeStream Solutions, agarrou-se a um estilo de e-mail, nunca testando sua eficácia.

O resultado? Uma desconexão.

Seus e-mails eram muito técnicos para alguns e básicos demais para outros. Sem testes A/B, eles não conseguiriam identificar ou corrigir esses desalinhamentos, levando a um engajamento deficiente.





Agora, vamos ver como uma startup fictícia diferente, StreamlineCRM, abordou o mesmo desafio.

🙂 Primeiro, o StreamlineCRM usou o ChatGPT para experimentar diferentes formatos de e-mail. Então, eles deram um passo adiante e fizeram o ChatGPT gerar vários assuntos para seu boletim informativo, projetado para atrair empresas de comércio eletrônico.

Dessa forma, eles rapidamente adquiriram variantes de conteúdo para testar vários ângulos – do informativo ao lúdico – para ver qual poderia levar a taxas de abertura mais altas e, consequentemente, a mais visitas ao seu site e a mais conversões.

Forneça as informações certas às pessoas certas para chamar sua atenção

De acordo com a pesquisa Oracle Email Marketing Trends Survey, a personalização está entre os cinco primeiros tendências mais impactantes. Por que isso importa? Porque pode influenciar diretamente o quão bem você se conecta com seus destinatários.





Vejamos dois exemplos:

☹️ CodeStream Solutions, uma startup fictícia no espaço IDE, cometeu o erro de enviar e-mails genéricos para todos. Quer se trate de um desenvolvedor de aplicativos independente ou de um CTO de uma empresa de tecnologia, todos receberam as mesmas informações.





Essa falta de personalização levou a uma desconexão com seu público, resultando em cancelamentos de assinaturas e uma base de usuários estagnada. Se a CodeStream Solutions tivesse aproveitado o ChatGPT, eles poderiam ter criado e-mails personalizados para cada grupo de assinantes, atendendo a necessidades e interesses específicos, melhorando significativamente o engajamento e as taxas de conversão.

🙂 Outra startup fictícia, StreamlineDev, percebeu a necessidade de mudança e recorreu ao ChatGPT para obter ajuda.

A primeira tarefa foi categorizar seus assinantes – separando desenvolvedores independentes de aplicativos iOS, desenvolvedores Android e usuários de nível empresarial. Aplicando essa segmentação, eles usaram o ChatGPT para redigir emails distintos para cada grupo.

Para desenvolvedores iOS, o ChatGPT ajudou a criar e-mails focados em atualizações especificamente relevantes para o desenvolvimento de aplicativos iOS, como novas integrações de linguagem Swift ou ferramentas de design de UI otimizadas para dispositivos Apple.

Os desenvolvedores Android receberam e-mails centrados nas melhorias do Android Studio e dicas de codificação Kotlin, e os usuários de nível empresarial receberam atualizações sobre novos recursos de colaboração em equipe e melhorias de segurança de nível empresarial.

Nessa abordagem, cada e-mail não era apenas mais uma notificação na caixa de entrada; continha informações úteis e direcionadas.





StreamlineDev pode ter enviado menos e-mails do que CodeStream Solutions em um determinado período, mas cada um foi mais impactante, resultando em taxas de engajamento mais altas e melhor retenção de clientes.





Usar o ChatGPT economizou tempo e esforço, pois eles não precisavam de uma equipe dedicada para criar essas mensagens personalizadas, apenas uma ferramenta inteligente de IA que entendesse as diversas necessidades de seus usuários.

Pensamentos finais

Para finalizar, esses exemplos são apenas um vislumbre de como as startups podem usar ChatGPT para marketing por e-mail . Isso economiza tempo, reduz custos e faz com que cada e-mail conte.





Embora haja muito mais para explorar, a aplicação do ChatGPT pode fazer uma diferença tangível para startups que buscam progredir em suas estratégias de e-mail, ajudando a garantir que suas mensagens atinjam o alvo sem esgotar recursos.