Yapay Zekanın E-Öğrenim Endüstrisini ve Çevrimiçi Kurs Geliştirmeyi Nasıl Şekillendireceğine İlişkin 5 Tahmin

Yapay Zeka artık uzak bir hayal ya da uzak bir korku değil: bugün öğrenme şeklimizi etkiliyor. Nasıl bilebilirim? Altı yıldır CoursesOnline'da çalışıyorum ve profesyonel eğitim sağlayıcıları tarafından sağlanan çevrimiçi kurslarla öğrenmek isteyen kişilerin bağlantı kurmasına yardımcı oluyorum.





Sektörde geçirdiğim süre boyunca, e-öğrenme endüstrisinin nasıl geliştiğine ve diğer endüstrilerden ve daha geniş toplumsal olaylardan nasıl etkilendiğine ilk elden tanık oldum.





itibaren STEM konularına giderek artan odaklanma -e covid sonrası çevrimiçi öğrenmede artış Yapay zekanın olacağına hiç şüphe yok e-öğrenmenin çehresini değiştiriyor düşündüğümüzden daha erken.

1. Yapay Zeka Öğretmenleri ve Öğretim Asistanları Norm Haline Gelecek

Yapay zeka, hem yüz yüze hem de e-öğrenme platformlarında eğitim sunumunda giderek daha fazla kullanılıyor. Bu nedenle Birleşik Krallık'taki politika yapıcılar eğitimde yapay zekanın geleceğini ve özellikle de yapay zeka eğitmenlerinin gelişimini tartıştılar.





E-öğrenme söz konusu olduğunda, yapay zeka öğretmenleri eğitim materyallerini PowerPoint, video konferanslar veya canlı seminerler aracılığıyla sunacak ve öğrenciler için öğrenme kaynakları oluşturacaktır.





Yapay zeka ayrıca net ve doğal bir dille 1'e 1 sohbet desteği sağlamanın yanı sıra özel öğrenci dersleri de sunabilecek.



Yapay zeka eğitmenleri, insan çevrimiçi eğitimcilerin iş rolleri konusunda endişeler olmasına rağmen, zaman etkinliği, maliyet etkinliği ve sağlayabileceği tutarlılık nedeniyle e-öğrenme için çok yararlı bir araç olabilir.





Ancak e-öğrenme dersleri veren öğretmenlerin ve öğretim asistanlarının tamamen yapay zekaya geçmesi pek mümkün görünmüyor. Daha karmaşık soruları açıklığa kavuşturmak ve pastoral bakım sağlamak için insan eğitimcilerine hâlâ ihtiyaç duyulacak , öğrenci motivasyonunu artırın ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini geliştirin.

2. Sınıflandırma ve İşaretleme Yapay Zeka Kullanılarak Yapılacak

Kağıtların notlandırılması, özellikle de tek olası cevabı olan sınav kağıtları (çoktan seçmeli testler veya matematik denklemleri gibi) söz konusu olduğunda makine işaretlemesi uzun yıllardan beri kullanılmaktadır.





Bununla birlikte, yapay zekanın gelişmesi ve incelikli yanıtları yorumlama yeteneği sayesinde, yapay zekanın ödevlerin notlandırılmasında ve işaretlenmesinde giderek daha fazla kullanılması muhtemeldir.





Bazı açılardan bu, eğitimcilere öğretmek ve eğitim kaynakları sağlamak için daha fazla zaman tanıdığı ve aynı zamanda bir insanın öğrenci çalışmasını puanlarken sahip olabileceği kişisel önyargıları ortadan kaldırdığı için yapay zekanın olumlu bir kullanımıdır.





Aynı zamanda daha hızlı not verme sürelerine olanak tanır, tutarlı ve yüksek kaliteli öğrenci geri bildirimi sağlayabilir ve öğrenciler ve öğretmenler için daha uygundur .



Ancak işaretlemede olası hatalar ve otomatik işaretleyicilere aşırı bağımlılık , yapay zekaya ilişkin düzenlemelerin yapılması gerektiğini gösteriyor.





Bazı konularda, özellikle İngiliz Edebiyatı ve Felsefe gibi beşeri bilimlerde, bir derece işaretleme üst düzey dil kullanımına bağlıdır Her ne kadar yapay zeka daha yetenekli hale gelse de, deneyimli bir insan araştırmacı kadar yetkin olması muhtemel olmayan metafor veya mizah kullanımı gibi.

3. Yapay Zeka Hile Yapmak ve Hileyle Mücadele Etmek İçin Kullanılacak

Yapay zekanın zorluklarından biri, hayatta kolaylaştırabileceği yönlerden biri de derslerde ve sınavlarda kopya çekmeyi çok daha kolay hale getirmesidir. ChatGPT'nin 2022'den bu yana yükselişi yerini daha fazla öğrencinin başarılı bir şekilde kopya çekebilmesi , özellikle makaleler ve kurs çalışmalarının yanı sıra sınavlar gibi daha uzun süreli ödevlerde.





E-öğrenme açısından, öğrencinin ekranlara sürekli erişimi olması nedeniyle ChatGPT'den daha da kolay yararlanılabilir.



Bu, e-öğrenme endüstrisi için bir aksilik olsa da kopya çekmeyle mücadele etmenin yöntemleri vardır. Bu tür yöntemlerden biri, öğrencilerin neden kopya çektiğini anlamak ve herhangi bir yapay zekanın , öğrencilerin öğrenmesini engellemek yerine, onlara fayda sağlayacak şekilde kullanıldığından emin olmaktır.





Yapay zeka aynı zamanda kopya çekmeyle pratik olarak mücadele etmeye ve öğrencilerin kopya çektiği alanları bulmaya yardımcı olmak için de kullanılabilir; diğer yapay zeka programlarını kullanarak öğrencilerin yazılarında kopya çekmenin bir göstergesi olabilecek değişiklikleri tespit edebilirsiniz.

4. Yapay Zeka Daha Sürükleyici Bir E-Öğrenim Deneyimi Yaratacak

Yapay zekanın e-öğrenmeyi etkilemesinin bir başka yolu da sürükleyici bir deneyimin yaratılmasına izin vermektir. Sanal gerçeklik ve sanal öğrenme ortamları (VLE'ler) aracılığıyla öğrenciler, Çevrimiçi öğrenmenin işbirlikçi, ilginç ve ilgi çekici yöntemi .



Yapay zeka, öğrencilerin gerçek bir sanal dünyaya katılmalarına yardımcı olacak gerçekçi sanal öğrenme ortamları oluşturmak için kullanılabilir. Bu, dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmış bir alan sağlanmasına ve işbirliğine dayalı öğrenci çalışmasına yardımcı olmanın yanı sıra, e-öğrenmeyi daha heyecan verici ve çekici bir seçenek haline getirmeye yardımcı olabilir.

5. Yapay Zeka Kişiselleştirilmiş ve Uyarlanabilir Öğrenmeyi Sağlayacak

Geleneksel e-öğrenme ortamlarında, bir öğretmenin genellikle yönetmesi gereken birden fazla öğrencisi vardır ve bu nedenle her öğrenci için kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlayamaz. Ancak yapay zekanın e-öğrenmeye entegrasyonuyla birlikte, öğrenme kaynakları ve materyaller kişiselleştirilebilir her öğrencinin öğrenme stili, ilgi alanları, güçlü yönleri ve geçmiş bilgileri için.





Bunun fiziksel zorluklar yaratabileceği yüz yüze öğrenmenin aksine, yapay zeka farklı sanal öğrenme ortamları, çeşitli öğrenme materyalleri oluşturabilir ve her öğrenci için kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sağlayabilir.





Bu, öğrencilerin karmaşık konuları daha kolay anlamalarına yardımcı olabilir ve özellikle disleksi veya DEHB gibi zorluklarla karşılaşanlar için yararlı olabilir. Ancak, uygun olduğunda işbirlikçi çalışmanın yine de dahil edilmesini ve gerektiğinde öğrenme planlarının manuel olarak değiştirilebilmesini sağlamak önemlidir.



İster e-öğrenmeyi şekillendirmek için yapay zekanın geleceğine meraklı olun ister daha endişeli olun, yapay zekanın çevrimiçi öğrenme şeklimizi etkileyeceği konusunda hiçbir şüphe yok. Gelecek yıllarda Candlefox'ta yapay zekanın etkilerini göreceğime şüphe yok ve bu sadece sunduğumuz derslerin verilme şeklini değil aynı zamanda öğrencilerin onlarla nasıl etkileşim kurduğunu da etkileyecek.





Yapay zekayı doğru şekilde kullanırsak ve olası tuzakları dikkate alırsak , o zaman yapay zekanın e-öğrenme üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanabileceğimize ve insanlığı kaybetmeden öğrenmeye daha kapsayıcı, kapsayıcı bir yaklaşım yaratabileceğimize eminim.

