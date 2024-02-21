Sınırsız PTO'ya Sahip Bir Teknik İş İlginizi Çekti mi? Önce İnce Baskıyı Okuyun





Atasözünde olduğu gibi, eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, genellikle öyledir.





Teknoloji şirketleri tarafından sıklıkla şirket yararına sunulan sınırsız PTO, iş-yaşam dengesi göz önünde bulundurularak tasarlandı.





Aslında, 2022 anketine göre, Sınırsız PTO, işçiler daha fazla esneklik için yarışırken, ücretli babalık izni ve okul ücreti geri ödemesinin önünde, ABD'de en çok aranan çalışan sosyal haklarından biri haline gelecek şekilde hızla yükseldi.





Ancak gerçek şu ki sınırsız PTO, düzinelerce izin gününe eşit değildir. Potansiyel çalışanlar için cazip bir olasılık gibi görünse de, sınırsız PTO gri alanları konusunda netlik eksikliği, gezinmeyi zorlaştırabilir ve sonuçta uzun vadede çatışmaya neden olabilir.





Kültür çatışması

ABD'de yaklaşık Şirketlerin %6'sı Netflix , Microsoft ve Goldman Sachs dahil olmak üzere sınırsız PTO sunuyoruz.





Sözleşmenizde sınırsız PTO yer alsa da, izin talep ettiğiniz sürenin mevcut şirket kültürüne ve tatil süresine uygun olması daha olasıdır.





Örneğin, personelin aynı anda 10 günlük PTO kullanması yaygınsa, uzun tatilleri de sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz, ancak ekibiniz iş yükü çok yoğun olduğu için minimum tatil yapma eğilimindeyse, izin haklarınızın bir önemi olmayacaktır. Muhtemelen pek çok gün kullanmayacağınız için sınırsızdır.

Vakit nakittir

Pek çok şirkette, yıl sonuna kadar PTO olarak kullanılmayan süreler geri satılarak personel parayı cebe indirebiliyor. Bu durum, PTO ödeneklerini henüz tüketmeden kuruluştan ayrılan personel için de geçerlidir.





Ancak sınırsız PTO mevcut olduğunda bu geçerli değildir ve Şükran Günü veya İşçi Bayramı gibi resmi tatiller dışında herhangi bir PTO almadan tam bir takvim yılı boyunca çalışırsanız, zamanınızı geri kazanmaya hak kazanamazsınız. .

Gerçekler ısırır

Ekip üyeleri arasında sürtüşmeler ya da personel ile yönetim arasında daha büyük sorunlar pek çok nedenden kaynaklanabilir ve bazı durumlarda sınırsız PTO bunlardan biridir.





Bunun nedeni, gündemde ne kadar iş olursa olsun, bazı çalışanların her zaman gereğinden az izin talep ederken diğerlerinin ise aşırı izin talep etmesidir. Kesinti süresinin adil olmayan veya eşit olmayan bir şekilde dağıtılması çoğu zaman meslektaşlar arasında gerginliğe yol açabilir, ancak aynı zamanda daha büyük bir organizasyonda ekipten ekibe farklı yönetim tarzlarına da işaret edebilir.





İzin almak işle ilgili sorunlarınıza anlık bir çözüm olsa da, işyerinde sürekli olarak bir kopukluk duygusu hissediyorsanız, geleceğinizi yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.





Durum böyleyse, Hackernoon İş Panosu iş aramaya odaklanmak için mükemmel bir yerdir. Aşağıdaki üçü de dahil olmak üzere ABD genelinde binlerce teknoloji işi bulunmaktadır.





Müdür, Bulut Mühendisliği, Opsiyon Takas Şirketi, Chicago

Bu teknik liderlik rolü, Müdür çekirdek platform mühendisliği otomasyonunun tasarımı ve geliştirilmesi. Ayrıca altyapı otomasyonu ve geliştirilmiş uygulama benimseme stratejisini yönlendirmekten de sorumlu olacaksınız. Son kullanıcı kullanılabilirliği ve genel operasyonel desteğin azaltılması da görev kapsamında olacaktır. Ayrıca bu rol, ekibe teknik liderlik sağlayacak ve çekirdek müşterilerimizle doğrudan etkileşim kurarak dahili teknoloji departmanları arasında teknik bir irtibat görevi görecek. İdeal aday aynı zamanda CloudNative ve OpenSource gibi yeni teknolojiler konusunda da tutkulu olacaktır. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Ek ayrıntılara buradan bakın .

Veritabanı Mühendisi, Boeing İstihbarat ve Analitik, Annapolis Kavşağı

Olarak Veritabanı Mühendisi Boeing Intelligence & Analytics'te, yeni veritabanı sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesinden ve veri analizi, PL/SQL paketleri ve tetikleyicileri ile veritabanı yükseltmeleri, geçiş sorunları ve bozulmaların onarılmasına yönelik yazılımların geliştirilmesinden sorumlu olacaksınız. Ayrıca ayıklama, tercüme etme ve yükleme (ETL) komut dosyaları oluşturacaksınız. Ayrıca karmaşık yazılım sistemlerinin belirli bileşenlerinin geliştirilmesi, mühendisliği, arayüz oluşturması, entegrasyonu ve test edilmesi için teknik yönlendirme sağlama deneyiminin yanı sıra sistem mühendisliği planları, başlangıç yetenekleri belgeleri, gereksinim spesifikasyonları gibi sistem mühendisliği belgeleri geliştirme deneyimine de ihtiyacınız olacak. ve arayüz kontrol belgeleri. Eğer işe alınırsanız, 10.000 $'lık bir oturum açma bonusunu da sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. Daha fazlasını burada öğrenin .

Kurumsal Gereksinimler ve Entegrasyon Mühendisi, ENSCO Inc., El Segundo

ENSCO yenilikçi, yaratıcı ve motivasyonu yüksek bir ekip arıyor Mühendis ABD Uzay Kuvvetleri, Uzay Sistemleri Komutanlığı'nın MILSATCOM Programını desteklemek için. Görevler, teknik temellerin geliştirilmesini desteklemek için Model Tabanlı Sistem Mühendisliğinin (MBSE) uygulanmasını, teknik temeli tanımlayan sistem gereksinimlerinin analiz edilmesini ve teknik temelin doğrulanmasını, müşteri gereksinimleri akışındaki boşlukları kapatmak için hükümet ve yüklenici personeliyle birlikte çalışmayı ve Riskleri, gereksinim boşluklarını ve eylem öğelerini çözmek için brifingler oluşturarak, tartışmaları yöneterek ve tutanaklar yazarak toplantıları yönetmek ve desteklemek. Eğer bu aradığınız türden bir fırsata benziyorsa, buraya başvur .





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**- Aoibhinn Mc Gelin