Tentado por um trabalho técnico com tomada de força ilimitada? Leia as letras miúdas primeiro

Como diz o ditado, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é.





Caso em questão, o PTO ilimitado, que é frequentemente elogiado pelas empresas de tecnologia como um benefício empresarial, concebido tendo em mente o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.





Na verdade, de acordo com uma pesquisa de 2022, O PTO ilimitado subiu rapidamente na hierarquia para se tornar um dos benefícios mais procurados pelos empregados nos EUA, à frente da licença paternidade remunerada e do reembolso de mensalidades, à medida que os trabalhadores competem por maior flexibilidade.





No entanto, a realidade é que PTO ilimitado não equivale a dezenas de dias de folga. E embora possa parecer uma perspectiva atraente para potenciais funcionários, a falta de clareza em torno das áreas cinzentas ilimitadas do PTO pode ser difícil de navegar e, em última análise, causar conflitos a longo prazo.





Conflito cultural

Nos EUA por volta 6% das empresas oferecem PTO ilimitado, incluindo Netflix , Microsoft e Goldman Sachs.





Embora o PTO ilimitado possa estar consagrado em seu contrato, é mais provável que a quantidade de tempo que você solicita esteja de acordo com a cultura existente da empresa em relação ao período de férias.





Por exemplo, se é comum que a equipe tire 10 dias de folga de uma vez, você também pode esperar férias longas, mas se sua equipe tende a tirar férias mínimas porque sua carga de trabalho é muito intensa, não importará que seu direito a férias é ilimitado, pois você provavelmente não usará por muitos dias.

Tempo é dinheiro

Em muitas empresas, o tempo acumulado que não for utilizado como PTO até o final do ano pode ser vendido de volta e os funcionários podem embolsar o dinheiro. Isto também se aplica ao pessoal que sai de uma organização e não esgotou o seu subsídio de PTO.





No entanto, quando o PTO ilimitado estiver em vigor, isso não será aplicável, e se você trabalhar um ano civil completo sem fazer nenhum PTO fora dos feriados, como o Dia de Ação de Graças ou o Dia do Trabalho, não será elegível para recuperar seu tempo. .

A realidade morde

Atritos entre os membros da equipe ou problemas maiores entre a equipe e a gestão podem acontecer por vários motivos e, em alguns casos, o PTO ilimitado é um deles.





Isso ocorre porque alguns funcionários sempre solicitarão folgas a menos, enquanto outros solicitarão demais, independentemente de quanto trabalho esteja na agenda. Uma distribuição injusta ou desigual do tempo de inatividade pode muitas vezes levar a tensões entre colegas, mas também pode apontar para diferentes estilos de gestão entre equipas dentro de uma organização maior.





E embora tirar uma folga possa ser uma panacéia momentânea para seus problemas de trabalho, se você sentir consistentemente uma sensação de descomprometimento no trabalho, pode ser hora de reconsiderar seu futuro.





Aoibhinn Mc Noiva