Mga Startup ng Taon: Kilalanin ang Industriya ng Negosyo

Ang Startups of The Year 2024 ay nagpapakita ng mga pambihirang kumpanya sa 100 industriya . Ang mga nominasyon ay batay sa kahusayan sa rehiyon at industriya, hindi lamang sa lokasyon. Idedetalye ng seryeng ito ang aming mga pangunahing industriya at ipapakita kung paano matutulungan ka ng HackerNoon na tuklasin pa ang mga ito.

Hindi ako negosyante, negosyo ako, tao! ― Jay-Z





Marahil ay narinig mo na ang mga negosyo ay ang buhay ng isang ekonomiya. Mula sa pag-empleyo ng mga tao hanggang sa pakikipagkumpitensya upang maging susunod na malaking bagay, ang mga negosyo ay gumaganap ng napakahalagang papel sa ilang mga lugar na maaaring hindi mo tradisyonal na iugnay sa pagnenegosyo, gaya ng pulitika. Nilalaman din ng mga negosyo ang diwa ng pagbabago, at ang ilan sa mga pinaka-malikhain o kamangha-manghang mga produkto na ginagamit mo araw-araw ay may mas mababang simula kaysa sa iyong inaakala.





Noong 2024, kinailangang harapin ng mga negosyo ang iba't ibang hamon, kabilang ang mataas na rate ng interes, ang paghina ng demand pagkatapos ng COVID-19, at kawalan ng katiyakan sa pulitika. Gayunpaman, sa kabila ng mga hadlang na ito, patuloy na umuusbong ang mga bagong negosyo sa buong mundo, na may mga tech-savvy na negosyante na naghahanap upang makuha ang pangangailangan ng user sa pamamagitan ng hanay ng mga bagong produkto at serbisyo.





Ang mga platform tulad ng Google, TikTok, at Instagram ay patuloy na nagbibigay-buhay sa mga negosyo kapwa maliit at malaki sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na kumonekta sa kanilang target na madla at ang mga makina ng ekonomiya ay patuloy na tumatakbo salamat sa katapangan, pagkamalikhain, at tiyaga ng mga negosyante mula sa buong mundo .

Mga Startup ng Taon 2024 at Negosyo

Ipinagdiriwang ng HackerNoon's Startups of The Year ang industriya ng negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay-liwanag sa mga sumisikat na bituin ng tech sa ilang industriya, kabilang ang:





ISANG SALITA MULA SA ATING MGA SPONSORS: Bilang #1 Customer Platform para sa Scaling Business, ipinagmamalaki ng HubSpot na i-sponsor ang Startups of The Year 2024 Awards ng HackerNoon. Bilang isang kumpanya na nakatuon sa pagtulong sa mga negosyo sa lahat ng laki na umunlad nang mas mahusay, ipinagmamalaki naming suportahan at bigyang kapangyarihan ang susunod na henerasyon ng mga startup na handang isulong ang industriya ng teknolohiya." Nancy Harnett

- Pinuno ng Affiliate Marketing sa HubSpot





Magmungkahi at bumoto para sa iyong mga paboritong kumpanya ng Negosyo dito ! Kung ikaw ay isang nominado, magbahagi ng higit pa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Business Startup Interview Template .





Pagkatapos ng mga taon ng pagpapatakbo bilang isang ganap na gumaganang negosyo sa sarili naming karapatan, ang HackerNoon ay nangalap ng malalim na mga insight sa mga panukalang halaga, mga balanse, mga bottom line, mga proyekto, at lahat ng iba pang mahahalagang elemento para sa paglikha ng halaga sa anumang industriya.





Sa pagsasalita tungkol sa mga proyekto, lumaki sa amin ang aming kapasidad na humimok ng mga makabuluhang hakbangin. Ang pangunahing halimbawa ay ang Startups of the Year 2024 —ang ikatlong edisyon ng aming flagship community-driven na event na nagdiriwang ng mga startup, teknolohiya, at diwa ng pagbabago. Ngayong taon, mahusay na ang simula namin sa mahigit 150,000+ na mga startup sa 4,200+ na lungsod, 6 na kontinente, at 100+ na industriya na nakikilahok sa isang bid na makoronahan bilang pinakamahusay na startup ng taon.





Ipinagmamalaki rin namin ang pananagutan para sa Noonies —pinakamalaking parangal ng industriya ng tech, na kinikilala ang pinakamahahalagang blogger, coder, pinuno, at tagalikha ng industriya. Pagsapit ng 2022, pagkatapos ng apat na edisyon, ang Noonies ay nakaipon ng mahigit 11k nominado at 500k+ na boto, na nagpapatunay sa value-add nito sa global tech ecosystem.









Sa ngayon, hindi lihim na malaki na tayo sa komunidad—ito man ay isang puwang para sa mga technologist na magbasa at magsulat, mga startup na lumago, mga kontribyutor upang makakuha ng pagkilala, o mga negosyo upang kumonekta sa isang tech-savvy audience sa pamamagitan ng aming Business Blogging Program .





At kami ay patuloy na nagbabago, umaangkop sa mga pagbabago sa industriya at sa mga pangangailangan ng aming mga mambabasa. Ngunit hindi kami isang isla ng kaalaman na isa sa mga dahilan kung bakit namin kino-curate ang Business Tech Category sa HackerNoon, kung saan ang mga propesyonal mula sa buong mundo ay nagbabahagi ng mahahalagang insight sa mundo ng negosyo!









Basahin ang bawat kuwentong na-publish sa HackerNoon tungkol sa Paglago ng Negosyo , Benta , Ekonomiya , Advertising , at higit pa. Dagdag pa rito, magkaroon ng access sa aming nangungunang mga manunulat sa Negosyo , isang lingguhang pagraranggo ng aming mga pinaka-prolific na manunulat ng kategorya ng tech!





Magsimulang Magsulat Tungkol sa Negosyo Ngayon! Mag-click dito o gamitin ang template ng pagsulat na ito !





Kilalanin ang Aming Kasalukuyang Mga Nangungunang Manunulat sa Negosyo





Mga Kuwento ng Negosyo para Simulan ang Iyong Paglalakbay

Bakit Hindi Namamatay ang SEO at Paano Manatiling Nauuna sa The Curve ni Victor Oluponmile Godwin Ang SEO ay nasa ilalim ng mas mataas na pagsisiyasat dahil sa "Nakatutulong na Update ng Nilalaman" ng Google Maraming mga site na may mahusay na ranggo sa mga SERP ng Google ay nawala na ngayon. Bago i-publish ang iyong susunod o unang artikulo, ang iyong diskarte sa nilalaman at mga funnel ay dapat may roadmap o kalendaryo ng nilalaman. Mag-publish lamang ng mga post na nagpapakita ng pag-unawa sa mga potensyal na mambabasa.

Itinago ng napakalaking 55% ng mga vendor ng SaaS ang kanilang pagpepresyo. Ang kakulangan ng transparency na ito ay nakakadismaya sa mga customer at sa huli ay nakakasakit sa mga negosyo. Ang transparency ng presyo ay tumutukoy sa kung gaano kadaling mahanap ng mga potensyal na customer ang impormasyon sa pagpepresyo. Sa artikulong ito, titingnan natin ang transparency ng presyo, ang mga benepisyo nito, mga hamon, at mga diskarte na magagamit ng mga kumpanya.

Ang social media ay naging isang mahalagang inisyatiba sa marketing para sa mga negosyong naghahanap upang mapahusay ang kanilang presensya sa online at humimok ng mga benta. Ang isa sa mga pinakaepektibong diskarte na lumabas sa trend na ito ay ang social commerce, na direktang isinasama ang mga karanasan sa pamimili sa mga platform ng social media.

Iyon lang para sa araw na ito!





PS: Tandaang magnominate at bumoto para sa iyong mga paboritong kumpanya ng Negosyo - gawin ito dito !

Tungkol sa HackerNoon's Startups of The Year

Ang Startups of The Year 2024 ay ang flagship community-driven na kaganapan ng HackerNoon na nagdiriwang ng mga startup, teknolohiya, at diwa ng pagbabago. Kasalukuyang nasa ikatlong pag-ulit nito, kinikilala at ipinagdiriwang ng prestihiyosong Internet award ang mga tech startup sa lahat ng hugis at sukat. Ngayong taon, mahigit 150,000 entity sa 4200+ lungsod, 6 na kontinente, at 100+ industriya ang lalahok sa isang bid na makoronahan bilang pinakamahusay na startup ng taon! Milyun-milyong boto ang naibigay sa nakalipas na ilang taon, at maraming kuwento ang naisulat tungkol sa matapang at sumisikat na mga startup na ito.





Ang mga mananalo ay makakakuha ng libreng panayam sa HackerNoon at isang pahina ng Evergreen Tech Company News .





Bisitahin ang aming FAQ page para matuto pa.





I-download ang aming mga asset ng disenyo dito .





Tingnan ang Startups of the Year Merch Shop dito .





Ang HackerNoon's Startups of The Year ay isang pagkakataon sa pagba-brand na hindi katulad ng iba. Kung ang iyong layunin ay brand awareness o lead generation, ang HackerNoon ay nag-curate ng mga startup-friendly na pakete upang malutas ang iyong mga hamon sa marketing.





Kilalanin ang aming mga sponsor:

Wellfound: Sumali sa #1 global, startup-focused na komunidad . Sa Wellfound, hindi lang kami isang job board—kami ang lugar kung saan nag-uugnay ang nangungunang talento sa pagsisimula at ang mga pinakakapana-panabik na kumpanya sa mundo para bumuo ng hinaharap.





Notion: Ang Notion ay pinagkakatiwalaan at minamahal ng libu-libong mga startup bilang kanilang konektadong workspace—mula sa pagbuo ng mga roadmap ng produkto hanggang sa pagsubaybay sa pangangalap ng pondo. Subukan ang Notion gamit ang walang limitasyong AI, LIBRE hanggang 6 na buwan , upang buuin at sukatin ang iyong kumpanya gamit ang isang makapangyarihang tool. Kunin ang iyong alok ngayon !



Hubspot: Kung naghahanap ka ng isang matalinong platform ng CRM na nakakatugon sa mga pangangailangan ng maliliit na negosyo, huwag nang tumingin pa sa HubSpot. Walang putol na ikonekta ang iyong data, mga koponan, at mga customer sa isang madaling gamitin na scalable na platform na lumalago kasama ng iyong negosyo.



Maliwanag na Data: Ang mga startup na gumagamit ng pampublikong data sa web ay maaaring gumawa ng mas mabilis, batay sa data na mga desisyon, na nagbibigay sa kanila ng isang mapagkumpitensyang kahusayan. Sa nasusukat na pangongolekta ng data sa web ng Bright Data , ang mga negosyo ay maaaring lumago mula sa maliit na operasyon patungo sa isang enterprise sa pamamagitan ng paggamit ng mga insight sa bawat yugto.