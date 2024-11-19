Стартапы года: встречайте бизнес-индустрию

Startups of The Year 2024 представляет исключительные компании из 100 отраслей . Номинации основаны на региональном и отраслевом превосходстве, а не только на местоположении. В этой серии будут подробно описаны наши ключевые отрасли и продемонстрировано, как HackerNoon может помочь вам глубже их изучить.

Я не бизнесмен, я бизнес, чувак! ― Jay-Z





Вы, вероятно, слышали, что бизнес — это кровь экономики. От найма людей до конкуренции за то, чтобы стать следующим большим событием, бизнес играет очень важную роль в нескольких областях, которые вы, возможно, традиционно не ассоциируете с предпринимательством, например, в политике. Бизнес также воплощает в себе дух инноваций, и некоторые из самых креативных или удивительных продуктов, которые вы используете каждый день, имеют гораздо более скромное начало, чем вы могли бы себе представить.





В 2024 году предприятиям пришлось столкнуться с рядом проблем, включая высокую процентную ставку, падение спроса после COVID-19 и политическую неопределенность. Тем не менее, несмотря на эти препятствия, новые предприятия продолжают расти по всему миру, а технически подкованные предприниматели стремятся завоевать спрос пользователей с помощью ряда новых продуктов и услуг.





Такие платформы, как Google, TikTok и Instagram, продолжают вдыхать жизнь в предприятия как малого, так и крупного бизнеса, помогая им наладить связь со своей целевой аудиторией, а двигатели экономики продолжают работать благодаря упорству, изобретательности и настойчивости предпринимателей со всего мира.

Стартапы года 2024 и бизнес

Конкурс «Стартапы года» от HackerNoon посвящен бизнес-индустрии , освещая восходящих звезд технологий в нескольких отраслях, включая:





СЛОВО ОТ НАШИХ СПОНСОРОВ: Как платформа для клиентов №1 для масштабирования бизнеса, HubSpot с гордостью спонсирует премию Startups of The Year 2024 от HackerNoon. Как компания, которая стремится помогать компаниям всех размеров расти лучше, мы с гордостью поддерживаем и расширяем возможности следующего поколения стартапов, которые готовы двигать технологическую индустрию вперед». Нэнси Харнетт

- Руководитель отдела партнерского маркетинга в HubSpot





Номинируйте и голосуйте за ваши любимые бизнес-компании здесь ! Если вы номинант, поделитесь больше, заполнив Шаблон интервью для стартапа бизнеса .





За годы работы в качестве полноценного самостоятельного бизнеса HackerNoon накопил глубокие знания о ценностных предложениях, балансах, итоговых показателях, проектах и всех других важных элементах для создания ценности в любой отрасли.





Говоря о проектах, наша способность продвигать эффективные инициативы выросла вместе с нами. Яркий пример — Startups of the Year 2024 — третье издание нашего флагманского мероприятия, организованного сообществом, которое чествует стартапы, технологии и дух инноваций. В этом году у нас отличный старт: более 150 000 стартапов из более чем 4 200 городов, 6 континентов и более чем 100 отраслей участвуют в борьбе за звание лучшего стартапа года.





Мы также гордимся тем, что несем ответственность за Noonies — самые экологичные награды в технологической отрасли, присуждаемые самым важным блогерам, программистам, лидерам и создателям отрасли. К 2022 году, после четырех выпусков, Noonies собрала более 11 тыс. номинантов и более 500 тыс. голосов, доказав свою ценность для глобальной технологической экосистемы.









К настоящему времени ни для кого не секрет, что мы активно развиваем сообщество — будь то пространство, где специалисты по технологиям могут читать и писать, стартапы могут расти, участники могут получать признание, а компании могут общаться с технически подкованной аудиторией через нашу программу бизнес-блоггинга .





И мы постоянно развиваемся, приспосабливаясь к изменениям в отрасли и потребностям наших читателей. Но мы не остров знаний, и это одна из причин, по которой мы курируем категорию Business Tech на HackerNoon, где профессионалы со всего мира делятся ценными знаниями о мире бизнеса!









Читайте каждую историю, опубликованную на HackerNoon, о росте бизнеса , продажах , экономике , рекламе и многом другом. Плюс, получите доступ к нашим лучшим деловым писателям , еженедельному рейтингу наших самых плодовитых авторов в категории технологий!





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Бизнес-истории, которые дадут толчок вашему пути

Почему SEO не умрет раньше времени и как оставаться на шаг впереди Виктора Олупонмила Годвина SEO находится под пристальным вниманием из-за «полезного обновления контента» от Google. Многие сайты, которые имели высокий рейтинг в результатах поиска Google, теперь действительно исчезли. Перед публикацией следующей или первой статьи ваша контент-стратегия и воронки должны иметь дорожную карту или календарь контента. Публикуйте только те посты, которые демонстрируют понимание потенциальных читателей.

Целых 55% поставщиков SaaS скрывают свои цены. Такое отсутствие прозрачности расстраивает клиентов и в конечном итоге вредит бизнесу. Прозрачность цен относится к тому, насколько легко потенциальные клиенты могут найти информацию о ценах. В этой статье мы рассмотрим прозрачность цен, ее преимущества, проблемы и стратегии, которые могут использовать компании.

Социальные медиа стали важной маркетинговой инициативой для компаний, стремящихся улучшить свое присутствие в Интернете и стимулировать продажи. Одной из наиболее эффективных стратегий, вытекающих из этой тенденции, является социальная коммерция, которая интегрирует опыт покупок непосредственно в платформы социальных медиа.

На сегодня это все!





PS: Не забудьте номинировать и голосовать за ваши любимые бизнес-компании — сделайте это здесь !

О стартапах года по версии HackerNoon

Startups of The Year 2024 — флагманское мероприятие HackerNoon, организованное сообществом, которое чествует стартапы, технологии и дух инноваций. В настоящее время эта престижная интернет-премия вручается в третий раз и отмечает технологические стартапы всех форм и размеров. В этом году более 150 000 организаций из более чем 4200 городов, 6 континентов и более чем 100 отраслей примут участие в борьбе за звание лучшего стартапа года! За последние несколько лет было отдано миллионы голосов, и об этих смелых и перспективных стартапах написано много историй .





Победители получат бесплатное интервью на HackerNoon и страницу новостей Evergreen Tech Company .





Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать больше.





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Стартапы года HackerNoon — это уникальная возможность для брендинга. Независимо от того, является ли ваша цель узнаваемостью бренда или генерацией лидов, HackerNoon подготовил пакеты, подходящие для стартапов, чтобы решить ваши маркетинговые задачи.





Познакомьтесь с нашими спонсорами:

Wellfound: Присоединяйтесь к глобальному сообществу №1, ориентированному на стартапы . В Wellfound мы не просто доска объявлений о вакансиях — мы место, где лучшие стартап-таланты и самые перспективные компании мира встречаются, чтобы строить будущее.





Notion: Notion доверяют и любят тысячи стартапов как их подключенное рабочее пространство — от создания дорожных карт продуктов до отслеживания сбора средств. Попробуйте Notion с неограниченным ИИ, БЕСПЛАТНО до 6 месяцев , чтобы построить и масштабировать свою компанию с помощью одного мощного инструмента. Получите предложение сейчас !



Hubspot: Если вы ищете интеллектуальную платформу CRM, которая отвечает потребностям малого бизнеса, не ищите дальше HubSpot. Беспрепятственно соединяйте свои данные, команды и клиентов в одной простой в использовании масштабируемой платформе, которая растет вместе с вашим бизнесом.



Bright Data: Стартапы, использующие общедоступные веб-данные, могут принимать более быстрые решения на основе данных, что дает им конкурентное преимущество. Благодаря масштабируемому сбору веб-данных Bright Data , компании могут вырасти из небольшой операции в предприятие, используя идеи на каждом этапе.