Startylyň başlangyçlary: Işewürlik pudagy bilen tanyşyň

2024-nji ýylyň başlangyçlary 100 pudak boýunça ajaýyp kompaniýalary görkezýär. Dalaşgärler diňe bir ýerleşişine däl-de, sebitleýin we önümçilik derejesine esaslanýar. Bu seriýa esasy pudaklarymyzy jikme-jik görkezer we HackerNoon-yň mundan beýläk öwrenmegine nädip kömek edip biljekdigini görkezer.

Men telekeçi däl, men telekeçi, adam! - Jeý-Z





Kärhanalaryň ykdysadyýetiň ganydygyny eşiden bolsaňyz gerek. Adamlary işe almakdan başlap, indiki uly zat bolmak üçin bäsleşýänçä, kärhanalar syýasat ýaly telekeçilik bilen däp bolup bilmejek birnäçe ugurda möhüm rol oýnaýarlar. Kärhanalar täzelik ruhuny hem öz içine alýar we gün-günden ulanýan iň döredijilikli ýa-da ajaýyp önümleriňiziň göz öňüne getirişiňizden has pes başlangyç bar.





2024-nji ýylda kärhanalar ýokary göterim derejesi, COVID-19-dan soňky islegiň azalmagy we syýasy näbellilik ýaly birnäçe kynçylyklary başdan geçirmeli boldular. Şeýle-de bolsa, bu päsgelçiliklere garamazdan, täze kärhanalar dünýäde täze önümler we hyzmatlar arkaly ulanyjylaryň islegini kanagatlandyrmak isleýän tehnologiýa bilen meşgullanýan telekeçiler köpelýär.





“Google”, “TikTok” we “Instagram” ýaly platformalar, maksatly diňleýjileri bilen birleşmäge kömek edip, kiçi we uly kärhanalara dem almagyny dowam etdirýärler we dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçileriň tutanýerliligi, oýlap tapyşy we tutanýerliligi sebäpli ykdysadyýetiň hereketlendirijileri işlemegini dowam etdirýärler. .

2024-nji ýylyň başlangyçlary we iş

“HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary, birnäçe pudakda tehnologiýanyň ösýän ýyldyzlaryna ýagtylyk bermek bilen işewürlik pudagyny belleýär:





Hemaýatkärlerimizden bir söz: Uly göwrümli kärhanalar üçin 1-nji müşderi platformasy hökmünde HubSpot, HackerNoon tarapyndan “Startylyň 2024” baýraklaryna hemaýatkärlik edýär. Sizhli ululykdaky kärhanalara has gowy ösmegine kömek etmegi maksat edinýän bir kompaniýa hökmünde, tehnologiýa pudagyny öňe sürmäge taýyn geljekki nesillere goldaw bermäge we olara güýç bermäge buýsanýarys. " Nensi Harnett

- HubSpot- da şahamça marketinginiň başlygy





Bu ýerde halaýan işewür kompaniýalaryňyza dalaşgär görkeziň we ses beriň! Dalaşgär bolsaňyz, “Business Startup” söhbetdeşlik şablonyny dolduryp has köp paýlaşyň.





Birnäçe ýyllap özbaşdak işleýänimizden soň, HackerNoon baha teklipleri, balanslar, aşaky setirler, taslamalar we islendik pudakda gymmatlyk döretmek üçin beýleki möhüm elementler barada çuňňur maglumatlary ýygnady.





Taslamalar barada aýdanymyzda, täsirli başlangyçlary amala aşyrmak ukybymyz biziň bilen ösdi. Muňa mysal hökmünde 2024-nji ýylyň başlangyçlary - başlangyçlary, tehnologiýalary we innowasiýa ruhuny belleýän meşhur jemgyýetçilik tarapyndan dolandyrylýan çärämiziň üçünji neşiri. Bu ýyl, 4200+ şäherde, 6 yklymda we 100+ pudakda 150,000+ başlangyç bilen ýylyň iň gowy başlangyjy diýlip yglan edilmek üçin gatnaşýan ajaýyp başlangyç bilen başladyk.





Şeýle hem, “ Noonies ” -e, pudagyň iň möhüm blogçylaryny, kodlaýjylaryny, ýolbaşçylaryny we döredijilerini ykrar edip, tehnologiýa pudagynyň iň ýaşyl baýraklary üçin buýsanýarys. Dört neşirden soň 2022-nji ýyla çenli “Noonies” 11k-den gowrak kandidaty we 500k + ses toplap, dünýä tehnologiýa ekosistemasyna goşant goşýandygyny subut etdi.









Tehnologlaryň okamak we ýazmak üçin giňişligi, başlangyç başlangyçlary köpelmegi, tanalmagyna goşant goşýanlar ýa-da “Business Blog” programmamyz arkaly tehnologiýa bilýän tomaşaçylar bilen aragatnaşyk gurmak üçin giňişlik bolsun, jemgyýetde ulydygymyz hiç kim üçin syr däl.





Senagat üýtgemelerine we okyjylarymyzyň isleglerine uýgunlaşyp, hemişe ösýäris. Weöne biz HackerNoon-da “Business Tech” kategoriýasyny düzmegimiziň sebäplerinden biri bolan bilim adasy däl, bu ýerde dünýäniň dürli künjeginden gelen hünärmenler iş dünýäsi barada gymmatly düşünjeleri paýlaşýarlar!









“HackerNoon” -da telekeçiligiň ösüşi , satuw , ykdysadyýet , mahabat we ş.m. hakda çap edilen her hekaýany okaň. Mundan başga-da, iň ökde tehnologiýa kategoriýa ýazyjylarymyzyň hepdelik reýtingi bolan iň oňat işewür ýazyjylarymyza giriň!





Şu gün telekeçilik hakda ýazyp başlaň! Şu ýere basyň ýa-da bu ýazuw şablonyny ulanyň!





Häzirki işewür ýazyjylarymyz bilen tanyş





Syýahatyňyzy başlamak üçin iş hekaýalary

SEO näme üçin ir ölmeýär we Wiktor Oluponmile Godwin tarapyndan egriniň öňünde nädip durmaly Google-yň "Peýdaly mazmuny täzelemegi" sebäpli SEO barlanylýar, Google-yň SERP-lerinde gowy orun alan köp saýt hakykatdanam ýitdi. Indiki ýa-da ilkinji makalaňyzy çap etmezden ozal mazmun strategiýaňyz we mazmun ýol kartasy ýa-da mazmun senenamasy bolmaly. Diňe potensial okyjylara düşünişini görkezýän ýazgylary çap ediň.

SaaS satyjylarynyň 55% -i bahalaryny gizleýärler. Bu aýdyňlygyň ýoklugy müşderileri gynandyrýar we netijede kärhanalara zyýan berýär. Bahalaryň aýdyňlygy, potensial müşderileriň nyrh maglumatlary nädip aňsat tapyp biljekdigini aňladýar. Bu makalada bahalaryň aýdyňlygyna, peýdalaryna, kynçylyklaryna we kompaniýalaryň ulanyp biljek strategiýalaryna serederis.

Sosial media, onlaýn gatnaşygyny artdyrmak we satuwy höweslendirmek isleýän kärhanalar üçin möhüm marketing başlangyjy boldy. Bu tendensiýadan çykýan iň täsirli strategiýalardan biri, söwda tejribelerini göni sosial media platformalaryna birleşdirýän sosial söwda.

PS: Halaýan Işewür kompaniýalaryňyza dalaşgär görkezmegi we ses bermegi ýatdan çykarmaň - şu ýerde ediň!

“HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary barada

2024-nji ýylyň başlangyçlary, “HackerNoon” -yň başlangyçlary, tehnologiýalary we innowasiýa ruhuny belleýän meşhur jemgyýetçilik çäresi. Häzirki wagtda üçünji gezek gaýtalanýan abraýly Internet baýragy, ähli görnüşdäki we ululykdaky tehnologiýa başlangyçlaryny ykrar edýär we belleýär. Bu ýyl 4200+ şäher, 6 yklym we 100+ pudak boýunça 150,000-den gowrak gurama ýylyň iň gowy başlangyjy diýlip yglan edilmek bäsleşigine gatnaşar! Soňky birnäçe ýylda millionlarça ses berildi we bu batyrgaý we ösýän başlangyçlar hakda köp hekaýalar ýazyldy.





Winnerseňijiler “HackerNoon” -da we “Evergreen Tech Company News” sahypasynda mugt söhbetdeşlik alarlar.





Has giňişleýin maglumat üçin FAQ sahypamyza giriň.





Dizaýn baýlyklarymyzy şu ýerden göçürip alyň.





Yearylyň başlangyç dükanlaryny şu ýerden gözläň.





“HackerNoon” -yň ýylyň başlangyçlary, beýlekilerden tapawutlylykda marka mümkinçiligi. Maksadyňyz marka habardarlygy bolsun ýa-da öňdebaryjy nesil bolsun, HackerNoon marketing kynçylyklaryňyzy çözmek üçin başlangyç üçin amatly paketleri düzdi.





Hemaýatkärlerimiz bilen duşuşyň:

Wellfound: 1-nji global, başlangyç jemgyýetine goşulyň . Wellfoundda biz diňe bir iş tagtasy däl, geljegi gurmak üçin iň ýokary başlangyç zehinleriniň we dünýäniň iň tolgundyryjy kompaniýalarynyň birleşýän ýeri.





Düşünje: Düşünje, müňlerçe başlangyç tarapyndan baglanyşykdaky iş meýdançasy - önümiň ýol kartalaryny gurmakdan başlap, pul ýygnamak yzarlamak ýaly ynamly we gowy görülýär. Çäklendirilmedik AI bilen düşünjäni synap görüň, 6 aýa çenli mugt , bir güýçli gural bilen kompaniýaňyzy gurmak we giňeltmek. Teklibiňizi alyň !



Hubspot: Kiçi kärhanalaryň isleglerini kanagatlandyrýan akylly CRM platformasyny gözleýän bolsaňyz, HubSpot-dan başga bir zat gözlemäň. Maglumatlaryňyzy, toparlaryňyzy we müşderileriňizi işiňiz bilen ösýän aňsat ulaldylan platforma birikdiriň.



Ightagty maglumatlar: Jemgyýetçilik web maglumatlaryny ulanýan başlangyçlar has çalt, maglumatlara esaslanýan kararlar berip, bäsdeşlik ukybyny üpjün edip bilerler. “Bright Data” -iň ulalýan web maglumatlary ýygnamagy bilen, kärhanalar her bir döwürde düşünjeleri ulanyp, kiçi amaldan kärhana ösüp bilerler.