ናይዚ ዓመት ጀመርቲ ትካላት፡ ምስ ቢዝነስ ኢንዱስትሪ ተራኸቡ።

ስታርትኣፕስ ኦፍ ዘ ኢየር 2024 ኣብ መላእ 100 ኢንዱስትሪታት ፍሉያት ኩባንያታት ዘርኢ ’ ዩ። ሕጹያት ኣብ ዞባውን ኢንዱስትርያውን ብሉጽነት እምበር ኣብ ቦታ ጥራይ ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ተኸታታሊ መደብ ንቐንዲ ኢንዱስትሪታትና ብዝርዝር ዝገልጽ ኮይኑ፡ ሃከርኑን ብኸመይ ብዝያዳ ክትድህስሶም ክሕግዘኩም ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ።
ኣነ ነጋዳይ ኣይኮንኩን ንግዲ እየ ሰብኣይ! ― ጄይ-ዚ
ትካላት ንግዲ ህይወት ሓደ ቁጠባ ምዃኑ ሰሚዕኩም ትኾኑ። ካብ ምቑጻር ሰባት ክሳብ እቲ ዝቕጽል ዓቢ ነገር ንምዃን ምውድዳር፡ ትካላት ንግዲ ኣብ ሓያሎ ብባህሊ ምስ ዋኒን ስራሕ ዘይትዛመድዎም መዳያት ከም ፖለቲካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም። ትካላት ንግዲ ንመንፈስ ምህዞ እውን ዝሓቖፋ እየን፣ ገለ ካብቶም መዓልታዊ እትጥቀመሎም ኣዝዮም ፈጠርቲ ወይ ዘደንቑ ፍርያት ድማ ካብቲ እትሓስቦ ኣዝዩ ትሑት ጅማሮ ኣለዎም።
ኣብ 2024 ትካላት ንግዲ ልዑል መጠን ወለድ፣ ድሕሪ ኮቪድ-19 ጠለብ ምውራዱ፣ ፖለቲካዊ ዘይርጉጽነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ክገጥማ ተገዲደን እየን። ይኹን እምበር፡ እዚ ዕንቅፋታት እዚ እናሃለወ፡ ኣብ መላእ ዓለም ሓደስቲ ትካላት ንግዲ ዕፉን ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ፡ ቴክኖሎጂ ዝፈልጡ ሰብ ሃፍቲ ብዝተፈላለዩ ሓደስቲ ፍርያትን ኣገልግሎታትን ኣቢሎም ጠለብ ተጠቀምቲ ንምሓዝ ይጽዕሩ ኣለዉ።
ከም ጉግል፣ ቲክቶክን ኢንስታግራምን ዝኣመሰሉ መድረኻት ንኣናእሽቱን ዓበይትን ትካላት ንግዲ ምስ ዕላማ ዝገበሩ ተዓዘብቲ ንኽራኸቡ ብምሕጋዝ ህይወት ምትንፋስ ይቕጽሉ ኣለዉ፣ ሞተር ቁጠባ ድማ ሳላ ጽንዓት፣ ምህዞን ጽንዓትን ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰብ ሃፍቲ ይቕጽል .
HackerNoon's Startups of The Year ኣብ ሓያሎ ኢንዱስትሪታት ንዝዓብዩ ዘለዉ ኮኾባት ቴክኖሎጂ ብርሃን ብምብራህ ነቲ ናይ ንግዲ ኢንዱስትሪ የብዕሎ ኣሎ፡ ንሳቶም ድማ፤
ካብ መወልቲና ዝመጸት ቃል፤
ከም #1 ዓሚል መድረኽ ንመዐቀኒ ቢዝነሳት መጠን፡ ሃብስፖት ንሽልማት ስታርትኣፕስ ኦፍ ዘ ኢየር 2024 ብሃከርኑን ስፖንሰር ብምግባር ብሓበን ይገልጽ። ከም ሓደ ኩሉ ዓቐን ዘለዎም ትካላት ንግዲ ብዝበለጸ ንኽዓብዩ ንምሕጋዝ ቃል ዝኣተወ ኩባንያ መጠን፡ ነቶም ንኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ንቕድሚት ንምስጓም ድሉዋት ዝኾኑ ቀጻሊ ወለዶ ጀመርቲ ትካላት ምድጋፍን ምሕያልን ሕቡናት ኢና።” ናንሲ ሃርነት
- ሓላፊ ኣፍሊት ማርኬቲንግ ኣብ ሃብስፖት።
ኣብዚ ንዝፈትውዎም ናይ ቢዝነስ ትካላት ሕጹያት ሃቡን ድምጽኹምን ሃቡ ! ሕጹይ እንተኾንካ፡ ነቲ ናይ ንግዲ ምጅማር ቃለ መሕትት ቅጥዒ ብምምላእ ዝያዳ ኣካፍሉ።
ድሕሪ ናይ ዓመታት ከም ምሉእ ብምሉእ ዝሰርሕ ቢዝነስ ብናይ ገዛእ ርእስና መንገዲ ድሕሪ ምስራሕ፡ ሃከርኑን ኣብ ዋጋ ሓሳባት፡ ሚዛን ሒሳብ፡ ታሕተዋይ መስመራት፡ ፕሮጀክትታትን ካልኦት ኩሎም ኣገደስቲ ባእታታትን ኣብ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ዋጋ ንምፍጣር ዓሚቝ ርድኢት ኣኪቡ።
ብዛዕባ ፕሮጀክትታት ክንዛረብ እንተኾይና፡ ጽልዋ ዘለዎም ተበግሶታት ናይ ምዝዋር ዓቕምና ምሳና ዓብዩ። ቀንዲ ኣብነት ናይዚ ዓመት ጀመርቲ ትካላት 2024 —ሳልሳይ ሕታም ናይቲ ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ፍሉጥ መደብና ንጀመርቲ ትካላት፣ ቴክኖሎጂን መንፈስ ምህዞን ዘብዕል እዩ። ሎሚ ዓመት፡ ኣብ መላእ 4,200+ ከተማታት፡ 6 ኣህጉራት፡ ከምኡ’ውን 100+ ኢንዱስትሪታት ዝርከባ ልዕሊ 150,000+ ጀመርቲ ትካላት ናይዚ ዓመት ዝበለጸ ጀመርቲ ትካላት ኮይነን ንኽንደፍኣ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብምስታፍ ብሉጽ ጅማሮ ኣለና።
ብተወሳኺ ናይ Noonies —ናይ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ሓምለዋይ ሽልማት ብኹርዓት ሓላፍነት ንወስድ፣ ነቶም ኣገደስቲ ብሎገራት፣ ኮደርስ፣ መራሕትን ፈጠርትን ናይቲ ኢንዱስትሪ ኣፍልጦ ምሃብ። ኣብ 2022 ድሕሪ ኣርባዕተ ሕታማት፡ ኖኒስ ልዕሊ 11k ሕጹያትን 500k+ ድምጽን ኣዋህሊለን፡ እዚ ድማ ኣብ ዓለማዊ ስነ-ህይወት ቴክኖሎጂ ተወሳኺ ዋጋ ከምዘለዎ ኣረጋጊጹ።
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ማሕበረሰብ ዓበይቲ ምዃንና ምስጢር ኣይኮነን ።
ከምኡ’ውን ብቐጻሊ ንማዕብል ኣለና፡ ምስ ለውጢ ኢንዱስትሪን ድሌታት ኣንበብትናን ንላመድ ኣለና። ግን ደሴት ፍልጠት ኣይኮናን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ HackerNoon ንቢዝነስ ቴክ ምድብ ንሕክምና ዝገበርናሉ ምኽንያት እዩ፣ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰብ ሞያ ኣብ ዓለም ቢዝነስ ክቡር ርድኢት ዘካፍሉሉ!
ኣብ HackerNoon ዝሕተም ነፍሲ ወከፍ ዛንታ ብዛዕባ ዕብየት ንግዲ , መሸጣ , ቁጠባ , መወዓውዒ , ካልእን ኣንብብ። Plus, get access to our top Business writers , ሰሙናዊ ደረጃ ናይቶም ኣዝዮም ፍርያም ዝኾኑ ናይ ቴክኖሎጂ ምድብ ጸሓፍቲና!
ብዛዕባ ንግዲ ምጽሓፍ ሎሚ ጀምር! ኣብዚ ጠውቑ ወይ ነዚ ናይ ጽሑፍ ቅጥዒ ተጠቐሙ !
ፓንካጅ ታኩር : ክኢላ መሸጣን ዕዳጋን ዝኾነ ፓንካጅ ኣብ ሃከርኑን ከም Guiding Startups to Success: Going From MVPs to Product-Market Fit , ከምኡ’ውን The Role of Emotion in Purchasing Decisions and The Power of Persuasive Copywriting ዝኣመሰሉ ጽሑፋት ብምቕራብ ምልክት ገይሩ ኣሎ።
sarahevans : ዋና ኣካያዲ ስራሕን ዳታ ምሕደራ ፕሮ፡ ሳራ ኣብ ዳግማይ ምግላጽ ቁጠባዊ ትንበያታት፡ ኣልጎሪዝም ኢንሲትዝ ከመይ ጌሩ ነቲ ዓቢ ምንቁልቋል ክግምት ይኽእል ነይሩ ዝብል ርድኢት ኣካፊላ።
Syed Balkhi : ዳርጋ 100 ዛንታታት ዘለዎ ፍርያም ደራሲ፡ ስየድ ኣብ ዕዳጋን ንኣሽቱ ንግድን ዘተኮረ ኮይኑ ፡ 6 Product Upsell Email Ideas That Work .
ስለምንታይ SEO ቀልጢፉ ዘይመውትን ከመይ ጌርና ካብ The Curve ንቕድሚት ንጸንሕን ብ Victor Oluponmile Godwin
SEO ብሰንኪ "ሓጋዚ ትሕዝቶ ምዕባለ" ጉግል ኣብ ዝለዓለ ምክትታል ይርከብ።ብዙሓት ኣብ SERPs ጉግል ጽቡቕ ደረጃ ዝሓዙ መርበባት ሓበሬታ ሕጂ ብሓቂ ጠፊኦም ኣለዉ። ቅድሚ ዝቕጽል ወይ ቀዳማይ ጽሑፍካ ምሕታምካ፡ ስትራተጂ ትሕዝቶኻን ፋነላትካን ፍኖተ-ካርታ ወይ ትሕዝቶ ካላንደር ክህልዎም ይግባእ። ብዛዕባ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣንበብቲ ርድኢት ዘርኢ ጽሑፋት ጥራይ ምሕታም።
55% ዝኾኑ ሸየጥቲ SaaS ዋጋኦም ይሓብኡ። እዚ ግሉጽነት ዘይምህላው ዓማዊል ተስፋ ዘቑርጽን ኣብ መወዳእታ ድማ ንንግዳዊ ትካላት ዝጎድእን እዩ። ግሉጽነት ዋጋ ማለት ዓማዊል ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ሓበሬታ ዋጋታት ብኸመይ ብቐሊሉ ክረኽቡ ከምዝኽእሉ የመልክት። ኣብዚ ጽሑፍ፡ ግሉጽነት ዋጋታት፡ ረብሓታቱ፡ ብድሆታቱን ኩባንያታት ክጥቀማሉ ዝኽእላ ስትራተጂታትን ክንርኢ ኢና።
ማሕበራዊ መራኸቢታት ንናይ ኦንላይን ህላወኦም ንምዕባይን መሸጣ ንምድራኽን ንዝደልዩ ትካላት ንግዲ ኣገዳሲ ናይ ዕዳጋ ተበግሶ ኮይኑ ኣሎ። ካብዚ ዝንባለ ዝወጽእ ኣድማዒ ስትራተጂታት ሓደ ማሕበራዊ ንግዲ ኮይኑ፡ ንተመኩሮታት ዕዳጋ ብቐጥታ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘወሃህድ እዩ።
ንሎሚ እዚ ጥራይ እዩ!
PS: ንዝፈትውዎም ናይ ንግዲ ትካላት ምሕጻይን ምድማጽን ኣይትረስዑ - ኣብዚ ግበሩ !
ጀመርቲ ትካላት ዓመት 2024 ንጀመርቲ ትካላት፣ ቴክኖሎጂን መንፈስ ምህዞን ዘኽብር ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ፍሉጥ መደብ ሃከርኑን እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሳልሳይ ምድግጋሙ ዝርከብ እዚ ክቡር ሽልማት ኢንተርነት፡ ንኹሉ ቅርጽን ዓቐንን ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂ ጀመርቲ ኣፍልጦ ዝህብን ዘብዕልን እዩ። ኣብዚ ዓመት ኣብ መላእ 4200+ ከተማታት፣ 6 ኣህጉራት፣ ከምኡ እውን 100+ ኢንዱስትሪታት ዝርከባ ልዕሊ 150,000 ትካላት ኣብዚ ዓመት ዝበለፀ ጀማሪ ትካል ተባሂለን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ክሳተፋ እየን! ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብሚልዮናት ዝቑጸር ድምጺ ተዋሂቡ፡ ብዛዕባ እዞም ደፋራትን ዝዓብዩን ጀመርቲ ትካላት ድማ ብዙሕ ዛንታታት ተጻሒፉ እዩ።
እቶም ተዓወትቲ ኣብ ሃከርኑንን ኣብ ገጽ ዜናታት ኩባንያ ኤቨርግሪን ቴክን ነጻ ቃለ መሕትት ክረኽቡ እዮም።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ገጽና FAQ ተወከሱ።
ናይ ዲዛይን ንብረትና ኣብዚ ኣውርድዎ ።
ናይዚ ዓመት ስታርትኣፕስ መርች ሹፕ ኣብዚ ርኣዩ ።
HackerNoon's Startups of The Year ካብ ካልእ ዘይፍለ ናይ ምልክት ንግዲ ዕድል እዩ። ዕላማኻ ንቕሓት ምልክት ንግዲ ይኹን መሪሕ ወለዶ፡ ሃከርኑን ንናይ ዕዳጋ ብድሆታትካ ንምፍታሕ ንጀመርቲ ዝምችኡ ፓኬጃት ኣዳልዩ ኣሎ።
ጽቡቕ ረኺብካ: ናብቲ #1 ዓለማዊ፡ ኣብ ጀመርቲ ዘተኮረ ማሕበረሰብ ተጸንበር . ኣብ ዌልፋውንድ፡ ንሕና ናይ ስራሕ ቦርድ ጥራይ ኣይኮናን-ንሕና ላዕለዎት ናይ ጀመርቲ ተውህቦን ናይ ዓለምና ኣዝዮም መሳጢ ኩባንያታትን ንመጻኢ ንምህናጽ ዝራኸብሉ ቦታ ኢና።
ኣተሓሳስባ ፡ ኖሽን ብኣሽሓት ጀመርቲ ትካላት ከም ዝተኣሳሰረ ናይ ስራሕ ቦታኦም ዝእመንን ዝፍቶን እዩ-ካብ ምህናጽ ፍኖተ-ካርታ ፍርያት ክሳብ ምክትታል ምትእኽኻብ ገንዘብ። Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months , ንሓደ ሓያል መሳርሒ ትካልኩም ንምህናጽን ንምዕባይን ፈትኑ ። ሕጂ ዕድመኹም ውሰዱ !
Hubspot: ንጠለባት ንኣሽቱ ትካላት ዘማልእ ስማርት CRM ፕላትፎርም ትደልዩ እንተኾይንኩም ካብ HubSpot ንላዕሊ ኣይትድለዩ። ዳታኻ፣ ጋንታታትካን ዓማዊልካን ብዘይ ገለ ጸገም ኣብ ሓደ ንኣጠቓቕማ ቀሊል ዝኾነ ስኬላብል ፕላትፎርም ምስ ቢዝነስካ ዝዓቢ ኣራኽቦ።
ድሙቕ ዳታ፦ ህዝባዊ ዌብ ዳታ ዝጥቀሙ ጀመርቲ ትካላት ዝቐልጠፈን ብዳታ ዝምራሕን ውሳነታት ክወስዱ ይኽእሉ፣ እዚ ድማ ተወዳዳሪ ብልጫ ይህቦም። With Bright Data's scalable web data collection , ትካላት ንግዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ርድኢታት ብምጥቃም ካብ ንእሽቶ ስርሒት ናብ ትካል ክዓብዩ ይኽእሉ።