Vuoden startupit: Tapaa yritysteollisuus

Vuoden Startupit 2024 esittelee poikkeuksellisia yrityksiä 100 toimialalta . Ehdokkaat perustuvat alueelliseen ja teolliseen huippuosaamiseen, eivät vain sijaintiin. Tässä sarjassa kerrotaan tärkeimmistä toimialoistamme ja näytetään, kuinka HackerNoon voi auttaa sinua tutkimaan niitä tarkemmin.

Olet luultavasti kuullut, että yritykset ovat talouden elinehto. Ihmisten työllistämisestä kilpailemiseen seuraavasta suuresta asiasta – yrityksillä on erittäin tärkeä rooli useilla aloilla, joita et ehkä perinteisesti yhdistä yrittäjyyteen, kuten politiikassa. Yritykset myös kiteytyvät innovaatiohenkeen, ja joillakin luovimmista tai hämmästyttävimmistä päivittäin käyttämistäsi tuotteista on paljon vaatimattomampi alku kuin uskotkaan.





Vuonna 2024 yritykset ovat joutuneet kohtaamaan monenlaisia haasteita, kuten korkea korkotaso, kysynnän heikkeneminen COVID-19:n jälkeen ja poliittinen epävarmuus. Näistä esteistä huolimatta uusia yrityksiä kasvaa jatkuvasti ympäri maailmaa, ja tekniikkataitoiset yrittäjät haluavat vangita käyttäjien kysyntää uusilla tuotteilla ja palveluilla.





Googlen, TikTokin ja Instagramin kaltaiset alustat puhaltavat edelleen elämää niin pienille kuin suurillekin yrityksille auttamalla niitä saamaan yhteyden kohdeyleisöön ja talouden moottorit jatkavat toimintaansa eri puolilta maailmaa olevien yrittäjien ansiokkuuden, kekseliäisyyden ja sitkeyden ansiosta. .

Vuoden 2024 startups & Business

HackerNoonin Vuoden Startups of the Year juhlistaa yritysalaa valaisemalla teknologian nousevia tähtiä useilla toimialoilla, mukaan lukien:





Nimeä ja äänestä suosikkiyritystäsi täällä ! Jos olet ehdokas, jaa lisää täyttämällä Business Startup Interview Template .





Toimittuaan vuosia täysin toimivana yrityksenä HackerNoon keräsi syvällisiä näkemyksiä arvoehdotuksista, taseista, tuloksesta, projekteista ja kaikista muista olennaisista elementeistä arvon luomiseksi kaikilla toimialoilla.





Projekteista puheen ollen, kykymme ajaa vaikuttavia aloitteita on kasvanut kanssamme. Hyvä esimerkki on Vuoden Startupit 2024 – kolmas versio yhteisövetoisesta lippulaivatapahtumastamme, jossa juhlitaan startup-yrityksiä, teknologiaa ja innovaatiohenkeä. Tänä vuonna aloitamme loistavasti yli 150 000 startupilla yli 4 200 kaupungissa, 6 mantereella ja yli 100 toimialalla, jotka osallistuvat vuoden parhaaksi startupiksi.





Olemme myös ylpeänä vastuussa Nooniesista – teknologia-alan vihreimmistä palkinnoista, jotka antavat tunnustusta alan tärkeimmille bloggaajille, koodaajille, johtajille ja sisällöntuottajille. Vuoteen 2022 mennessä, neljän painoksen jälkeen, Noonies oli kerännyt yli 11 000 ehdokasta ja 500 000+ ääntä, mikä on osoittanut lisäarvonsa maailmanlaajuiselle teknologiaekosysteemille.









Tähän mennessä ei ole mikään salaisuus, että olemme kiinnostuneita yhteisöstä – olipa kyse sitten tekniikan asiantuntijoiden luku- ja kirjoitustilasta, startup-yritysten kasvu, tunnustusta saavien avustajien tai yritysten yhteydenpito tekniikkaa tuntevaan yleisöön Business Blogging Program -ohjelman kautta.





Ja kehitymme jatkuvasti, mukaudumme alan muutoksiin ja lukijoiden tarpeisiin. Mutta emme ole tiedon saari, mikä on yksi syy siihen, miksi kuroimme Business Tech -kategoriaa HackerNoonissa, jossa ammattilaiset ympäri maailmaa jakavat arvokkaita näkemyksiä liikemaailmasta!









Lue kaikki HackerNoonissa julkaistut tarinat liiketoiminnan kasvusta , myynnistä , taloudesta , mainonnasta ja muusta. Lisäksi pääset tutustumaan parhaisiin yrityskirjoittajiimme , viikoittaiseen listaan tuotteliaimmista teknologiakategorian kirjoittajistamme!





Aloita liiketoiminnasta kirjoittaminen jo tänään! Napsauta tätä tai käytä tätä kirjoitusmallia !





Yritystarinoita matkallesi

Victor Oluponmile Godwin, miksi SEO ei kuole aikaisemmin ja kuinka pysyä kärjessä SEO on tiukemmin tarkasteltuna Googlen "hyödyllisen sisältöpäivityksen" vuoksi. Monet sivustot, jotka ovat sijoittuneet hyvin Googlen SERP:issä, ovat nyt todella poissa. Ennen kuin julkaiset seuraavan tai ensimmäisen artikkelisi, sisältöstrategiallasi ja kanavillasi tulee olla tiekartta tai sisältökalenteri. Julkaise vain viestejä, jotka osoittavat ymmärryksen mahdollisista lukijoista.

Valtava 55 % SaaS-toimittajista piilottaa hinnoittelunsa. Tämä läpinäkyvyyden puute turhauttaa asiakkaat ja vahingoittaa viime kädessä yrityksiä. Hintojen läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, kuinka helposti potentiaaliset asiakkaat löytävät hintatiedot. Tässä artikkelissa tarkastellaan hintojen läpinäkyvyyttä, sen etuja, haasteita ja strategioita, joita yritykset voivat käyttää.

Sosiaalisesta mediasta on tullut olennainen markkinointialoite yrityksille, jotka haluavat tehostaa verkkonäkyvyyttään ja kasvattaa myyntiään. Yksi tämän trendin tehokkaimmista strategioista on sosiaalinen kaupankäynti, joka integroi ostokokemukset suoraan sosiaalisen median alustoihin.

Siinä kaikki tälle päivälle!





PS: Muista nimetä ja äänestää suosikkiyrityksiäsi - tee se tästä !

Tietoja HackerNoonin Vuoden startupeista

Vuoden startups 2024 on HackerNoonin lippulaiva yhteisövetoinen tapahtuma, jossa juhlitaan startupeja, teknologiaa ja innovaatiohenkeä. Tällä hetkellä kolmannessa kierroksessaan arvostettu Internet-palkinto tunnustaa ja juhlii kaikenmuotoisia ja -kokoisia teknologia-aloitusyrityksiä. Tänä vuonna yli 150 000 yritystä yli 4200 kaupungissa, 6 mantereella ja yli 100 toimialalla osallistuu tarjouskilpailuun vuoden parhaaksi startupiksi! Viime vuosien aikana on annettu miljoonia ääniä, ja näistä rohkeista ja nousevista startupeista on kirjoitettu monia tarinoita .





Voittajat saavat ilmaisen haastattelun HackerNoonissa ja Evergreen Tech Companyn uutissivulla.





Vieraile UKK-sivullamme saadaksesi lisätietoja.





Lataa suunnittelumateriaalimme tästä .





Tutustu Vuoden Startups -tuotekauppaan tästä .





HackerNoonin Vuoden Startups of the Year on brändäysmahdollisuus, toisin kuin mikään muu. Olipa tavoitteesi bränditietoisuus tai liidien luominen, HackerNoon on kuratoinut startup-ystävällisiä paketteja ratkaisemaan markkinointihaasteet.





