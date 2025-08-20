BingX ChainSpot 2.0 ay pumunta sa Live sa 15,000 USDT Reward Event

PANAMA CITY, Agosto 20, 2025 – BingX, isang nangungunang cryptocurrency exchange at Web3 AI kumpanya, inilunsad ang ChainSpot 2.0, isang pangunahing pag-upgrade sa kanyang on-chain trading platform na dinisenyo upang magbigay ng mas mataas na pag-iisip, higit pang flexibility, at isang mas malusog trading na karanasan, na tumugon sa malakas na enthusiasm para sa mga tampok ng ChainSpot pagkatapos ng kanyang pagbubukas sa Mayo 2025. Sa pamamagitan ng enhanced insights, impormasyon, at monitoring na may ChainSpot 2.0, BingX ay nagbibigay ng mas mataas na accessibility para sa mga gumagamit nito. Upang ipinakita ang pagbubukas, ang BingX ay nag-host ng ChainSpot 2.0 Event mula sa Agosto 20 hanggang Setyembre 3 (UTC+8), na nagbibigay ng mga gumagamit na nag-trade sa ChainSpot ang pagkakataon na ibahagi ng 15,000 USDT ng mga rewards, na nagbibigay ng parehong mga nagsisimula at veteran trader ang isang pagkakataon upang makakuha ng ang bagong serye ng functionality. Ang ChainSpot ay ang CeDeFi trading solution ng BingX na lumikha ng centralized reliability sa decentralized access. Ito ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit upang i-trade ang DeFi tokens direkta mula sa kanilang BingX spot account nang walang kinakailangan para sa mga external wallets o kompleksong bridge transfers, na ilipat ang mga karaniwang barrier tulad ng pag-slip, mga problema sa likvidity, at mga pag-fail ng transaksyon. Ito ay nagpapakita ng isang safe, user-friendly gateway sa DeFi ecosystem mula sa loob ng trusted BingX environment. Ang ChainSpot 2.0 ay nagpapahiwatig ng isang upgraded suite ng mga enhancements na nagbibigay ng mga gumagamit ng mas malakas na impormasyon, mas mahusay na kontrol, at mas madaling access sa decentralized trading. \n \n \n \n \n \n Enhanced Token Insights: Mag-access ng higit pang mga detalye tungkol sa bawat asset, kabilang ang data sa chain, proyekto narratives, seguridad alerts, at opisyal na mga link. New Asset Rankings: Maghanap ng mga pagkakataon na nagsisimula na may mga ranking batay sa mga pangunahing gainer, mga bagong listings, FDV (Fully Diluted Valuation), at growth holder. Lower Trading Thresholds: Ang minimum na halaga ng pagbili at pagbili ay na-reduced sa 10 USDT, gumawa ng mas madaling para sa mga gumagamit ng lahat ng mga antas na mag-participate. Stronger On-Chain Trading Features: Piliin sa pagitan ng tatlong mga mode ng pagpapatakbo - price priority, success priority, o custom - na may built-in MEV (Maximum Extractable Value) protection. Improved Asset Monitoring: Panatilihin ang mga posisyon ng mas mahusay na gamit ang Average Cost Price, Unrealized PnL, at one-click trading para sa iyong holdings. \n \n "Kapag may ChainSpot 2.0, nag-aalok namin ang bar para sa on-chain trading sa pamamagitan ng paghahatid, flexibility, at accessibility," sabi ni Vivien Lin, Chief Product Officer sa BingX. "Ang mga bagong tampok na ito ay nagbibigay ng mga gumagamit na may mga insight at mga tool na kailangan nila upang i-trade na sigurado, kung sila ay nag-eksplorate ng mga bagong asset o pag-optimize ang mga kasalukuyang posisyon. "Kapag may ChainSpot 2.0, nag-aalok namin ang bar para sa on-chain trading sa pamamagitan ng paghahatid, flexibility, at accessibility," sabi ni Vivien Lin, Chief Product Officer sa BingX. "Ang mga bagong tampok na ito ay nagbibigay ng mga gumagamit na may mga insight at mga tool na kailangan nila upang i-trade na sigurado, kung sila ay nag-eksplorate ng mga bagong asset o pag-optimize ang mga kasalukuyang posisyon. sa pamamagitan ng Lin Tungkol sa BingX Itinatag noong 2018, ang BingX ay isang nangungunang crypto exchange at Web3 AI company, na nagtatrabaho sa isang global na komunidad ng higit sa 20 milyong gumagamit. Sa pamamagitan ng isang komprehensibong suite ng mga produkto at serbisyo na itinatag ng AI, kabilang ang derivatives, spot trading, at copy trading, ang BingX ay tumutulong sa mga evolutionary pangangailangan ng mga gumagamit sa lahat ng mga antas ng karanasan, mula sa mga nagsisimula hanggang sa mga propesyonal. Ang pag-iisip na bumuo ng isang trustworthy at intelligent trading platform, ang BingX ay nagbibigay ng mga gumagamit ng mga inovasyon na mga tool na dinisenyo upang mapabuti ang pagganap at pananampalataya. Sa 2024, ang BingX ay proudly naging ang opisyal na crypto exchange partner ng Chelsea Football Club, na nagsimula ng isang magandang debut sa mundo ng sports sponsorship. Para sa mga media, please contact: media@bingx.com Para sa karagdagang impormasyon, please visit: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Ang artikulong ito ay inilathala bilang isang press release ng Btcwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Program Ang artikulong ito ay inilathala bilang isang press release ng Btcwire sa ilalim ng HackerNoon's Business Blogging Programang Programang .