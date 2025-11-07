3 Mga Features ng HackerNoon na Kailangan mong gamitin para sa iyong susunod na artikulo

Ang mga hackers! Ang HackerNoon ay may maraming Well, that’s a travesty because these features can and will elevate your writing game to the next level. Maganda ang character Narito ang 3 na maaari mong gamitin para sa iyong susunod na artikulo. Ang isang collaborative text editor Kung ikaw ay ang uri ng tao na nais na mag-kolaborate sa ibang tao at mag-kombinasyon ng iba't ibang mga ideya upang lumikha ng isang bagay na bagong, ang collaborative text editor ay isang tampok na kailangan mo sa iyong buhay. sa Hindi mo na kailangang magtrabaho kasama sa isang Google Doc at pagkatapos ay i-import ito sa HackerNoon; Chowa ay nagbibigay-daan sa iyo na magtrabaho sa parehong draft sa parehong oras. ang napili Narito ang ilang mga karagdagang mga dahilan kung bakit dapat mong subukan ang collaborative text editor: \n \n \n \n I-add and remove co-authors ay madaling tulad ng 1,2,3. Ang pagkakataon ng pagdaragdag ng mga komento sa draft ay nagbibigay ng feedback sa iyong co-author(s) na walang problema. Lahat ng mga awtor ay makakuha ng parehong credit para sa pag-script ng aklat, kung saan ang aklat ay matatagpuan sa lahat ng mga co-authors' HackerNoon profile mga pahina. \n \n Subukan ang Collaborative Text Editor sa iyong susunod na story! Subukan ang Collaborative Text Editor sa iyong ! Next story Paglalarawan ng iyong artikulo sa 77 iba't ibang mga wika Bakit ang English-talking mga tao ay ang mga lamang na mag-enjoy ang iyong magandang artikulo? Ikaw ay nagtatrabaho ng higit pa upang hindi mag-iisip ang buong World Wide Web (pag-emphasis sa mundo) makikita ang iyong kasaysayan. Sa pamamagitan ng HackerNoon's translation feature, ang iyong kasaysayan ay maaaring i-translate sa 77 iba pang mga wika. Mula sa Russian sa Chinese sa Afrikaans, ang iyong artikulong ngayon ay maaaring makakuha ng higit pa sa mga tao kaysa sa anumang oras, kahit na ang mga barrier ng wika o kultura. Narito ang 3 mga paraan upang makakuha ng iyong artikulong translated: \n \n \n Pumunta sa app.hackernoon.com/services, at piliin sa pagitan ng 1,6,12 o 77 na mga wika sa pamamagitan ng pag-click ng isang button. Pumunta sa isang na-publish na artikulo ng iyong, at i-click sa anumang ng iba't ibang mga icon ng flag. sa pamamagitan ng app.hackernoon.com/services \n \n Sa katunayan, ang pinakahuling paraan na maaari mong i-translate ang iyong kasaysayan ay kung ito ay pinili upang maging isang HackerNoon top story. Ang pangunahing pahina ng HackerNoon ay reserved para sa absolute na pinakamahusay, ngunit huwag mag-alala; sa pamamagitan ng paggamit ng guideline na ito, maaari mong gawin ang iyong susunod na artikulo top story materyal sa walang panahon. \n \n Naghahanap para sa iyong susunod na favorite newsletter? Tingnan ang HackerNoon's new one: 3 Tech Polls! Naghahanap para sa iyong susunod na favorite newsletter? Tingnan ang HackerNoon's new one: 3 Tech Polls! 3. pag-iisip ang iyong story Kung gusto mo talagang kumuha ng mga bagay sa susunod na antas at siguraduhin na ang iyong kasaysayan ay makakuha ng ang pag-ibig na ito meron, Ito ang paraan upang pumunta. I-boost ang iyong story Ang pag-boosting ng isang story ay gumagana ng dalawang bagay: \n \n \n Ito ay nagbibigay-daan sa iyong artikulo na magkakaroon sa homepage ng HackerNoon para sa hanggang sa 48 oras. Kapag ang mga tao ay i-click sa HackerNoon.com, ang iyong boosted story ay magkakaiba sa kanila sa isang lumang yellow box. Hindi lamang ito ay ipinapakita sa homepage ng HackerNoon, ngunit ito ay ipinapakita sa HackerNoon's newsletter. Ano ang newsletter? Oh yeah, ang isa na may 350k plus mga subscribers, lahat ng mga ito ay tech at negosyo na kilala. Kung ito ay tinatawag na isang mahusay na deal sa iyo at ikaw ay handa upang bumubuo tulad ng Lightning McQueen, dito ay tatlong mga paraan na maaari mong gawin ito. Ang unang ay sa pamamagitan ng pumunta sa homepage ng HackerNoon at i-click ang "Boosted" sa seksyon ng boosted stories. Ang ikalawang ay sa pamamagitan ng pumunta sa anumang ng iyong mga live na mga artikulo at i-click ang malaking green "Boost this Story" button sa itaas ng pahina. At ang ikalawang paraan ay sa pamamagitan ng pumunta sa at piliin ang Opsiyon Boost Your Story. https://app.hackernoon.com/services \n \n Kung nais mong maging mas malaki tungkol sa pag-script, pagkatapos ay mag-atake para sa HackerNoon's Official Blogging Course! "Kapag medyo nakarating ka na sa age na alam mo na ang dami mo nangpinagdaanan... a good soldier must knowwhen to surrender. ! Ang Official Blogging Course ng HackerNoon Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ito 3 mga tampok, ang iyong artikulong ay may mas mahusay na pagkakataon na makikita at na-appreciated sa pamamagitan ng tech enthusiasts sa buong mundo. Ito ang lahat para sa ngayon. hanggang sa next time, hackers!