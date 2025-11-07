3 HackerNoon Features You Need to Take Advantage of for Your Next Article あなたが次の記事のために利用する必要があります

ハッカーたち! ハッカーノウはこんなにたくさん それは、これらの機能があなたの書き込みゲームを次のレベルに引き上げることができるので、それは詐欺です。 驚くべき特徴 以下は、あなたの次の記事のために利用できる3つです。 1.協力テキストエディター あなたが他の人と協力し、異なるアイデアを組み合わせることを好むタイプの人であれば、コラボレーションテキストエディターは、あなたの人生で絶対に必要とされる機能です。 同 あなたはもうGoogleドキュメントで一緒に作業し、それをHackerNoonにインポートする必要はありません; Chowaはあなたが同時に同じ草案で作業することを許可します。 チョウ コラボレーション テキスト エディターを試すべきいくつかの追加の理由は以下です。 \n \n \n \n 共著者の追加と削除は、1.2,3 のように簡単です。 草案にコメントを追加する能力は、あなたの共著者(たち)へのフィードバックをシームレスに提供します。 すべての著者は、ストーリーを書いたことで同じ評価を得ており、このストーリーは共著者のすべてのHackerNoonプロフィールページに表示されることを意味します。 \n \n あなたの次のストーリーでコラボレーションテキストエディターを試してみてください! あなたのコラボレーションテキストエディターを試してみてください。 ! 次のストーリー あなたの記事を77の異なる言語に翻訳する なぜ英語を話す人々だけがあなたの素晴らしい記事を楽しむべきなのでしょうか? あなたは、全世界のウェブ(世界に焦点を当てている)があなたのストーリーを読むことを許さないように、あまりにも努力しました。 HackerNoonの翻訳機能により、あなたのストーリーは77の異なる言語に翻訳できます。 ロシア語から中国語までアフリカ語まで、あなたの記事は言語や文化の障壁に関係なく、これまで以上に多くの人に届くことができます。 あなたの記事を翻訳する3つの方法: \n \n \n app.hackernoon.com/services にアクセスし、ボタンをクリックして 1,6,12 言語または 77 言語から選択します。 既に公開された記事にアクセスし、異なる旗のアイコンのいずれかにクリックします。 app.hackernoon.com/サービス \n \n 最後に、あなたがあなたのストーリーを翻訳できる最後の方法は、それがHackerNoonのトップストーリーになるように選択された場合です。HackerNoonのフロントページは、絶対的な最高のものに留められていますが、心配しないでください。 \n \n あなたの次のお気に入りのニュースレターを探していますか? HackerNoonの新しいチェックアウト: 3 Tech Polls! あなたの次のお気に入りのニュースレターを探していますか? HackerNoonの新しいチェックアウト: 3 Tech Polls! 3.あなたのストーリーを強化する あなたが本当に物事を次のレベルに持ち上げ、あなたの物語がそれに値する愛を得ることを確認したいなら、 行く方法です。 あなたのストーリーを強化 ストーリーを押し上げることは2つのことをします: \n \n \n ユーザーが HackerNoon.com をクリックすると、あなたのアップグレードされたストーリーは、明るい黄色のボックスで彼らを歓迎するためにそこにあります。 ハッカーノウンのホームページに表示されるだけでなく、ハッカーノウンのニュースレターにも表示されます. どのニュースレターですか? はい、350k+サブスクリプトを持つもの、すべてテクノロジーとビジネスに精通しています。 それがあなたにとって良い取引のように聞こえ、あなたがライトニング・マックイーンのように押し上げる準備ができているなら、ここにあなたができる3つの方法があります。 第一は、HackerNoonのホームページにアクセスして、拡張ストーリーセクションの「Boosted」をクリックすることです。第二は、あなたのライブ記事のいずれかにアクセスして、ページの上部にある大きな緑色の「Boost this Story」ボタンをクリックすることです。 ストーリーを強化するオプションを選択 https://app.hackernoon.com/services \n \n 書くことについてもっと真剣になりたいなら、HackerNoonの公式ブログコースをご覧ください! 書くことについてもっと真剣になりたいなら、HackerNoonの公式ブログコースをご覧ください! これらの3つの機能を使用することで、あなたの記事は世界中のテクノロジー愛好家によって読まれ、評価される可能性が高くなります。 次回まで、ハッカー!