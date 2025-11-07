¡Hai hackers! HackerNoon ten moitos Ben, iso é unha traxedia porque estas características poden e elevarán o seu xogo de escritura ao seguinte nivel. Características sorprendentes Aquí están 3 que podes aproveitar para o teu próximo artigo. 1.Editor de texto colaborativo Se vostede é o tipo de persoa que lle gusta colaborar con outros e combinar diferentes ideas para crear algo novo, o editor de texto colaborativo é unha característica que definitivamente precisa na súa vida. con Xa non tes que traballar xuntos nun Google Doc e logo importalo a HackerNoon; Chowa permítelle traballar no mesmo proxecto ao mesmo tempo. Chowa Aquí están algunhas razóns adicionais por que debes probar o editor de texto colaborativo: \n \n \n \n Engadir e eliminar coautores é tan sinxelo como 1,2,3. A capacidade de engadir comentarios ao proxecto fai que dar feedback ao seu coautor(s) sexa sinxelo. Todos os autores reciben o mesmo crédito por escribir a historia, o que significa que a historia aparece en todas as páxinas do perfil de HackerNoon dos coautores. \n \n Proba o editor de texto colaborativo na túa próxima historia! Probe o editor de texto colaborativo na súa ! Seguinte historia Traduce o teu artigo a 77 idiomas diferentes Por que as persoas que falan inglés deberían ser as únicas que disfruten do teu artigo fabuloso?Ti traballaches demasiado para non deixar que toda a World Wide Web (a énfase no mundo) lera a túa historia. Co recurso de tradución de HackerNoon, a túa historia pode ser traducida a 77 idiomas diferentes. De ruso a chinés a africano, o seu artigo agora pode chegar a máis persoas que nunca, independentemente das barreiras lingüísticas ou culturais. Aquí tes 3 xeitos de traducir o teu artigo: \n \n \n Ir a app.hackernoon.com/services, e escoller entre 1,6,12 ou 77 idiomas cun clic dun botón. Vaia a un artigo xa publicado do seu, e prema en calquera dos diferentes iconos de bandeira. app.hackernoon.com/servizos \n \n A páxina principal de HackerNoon está reservada para o mellor absoluto, pero non te preocupes; usando esta guía, poderás facer o teu próximo artigo material de historia superior en pouco tempo. \n \n Buscando o seu próximo boletín favorito? Consulte o novo de HackerNoon: 3 Polls Tecnolóxicos! Buscando o seu próximo boletín favorito? comproba o novo de HackerNoon: ! 3 Tecnoloxía 3.- Aumentar a túa historia Se realmente queres levar as cousas ao seguinte nivel e asegurarte de que a túa historia reciba o amor que merece, É o camiño a percorrer. Fortalece a túa historia Facer unha historia fai dúas cousas: \n \n \n Permite que o seu artigo permaneza na páxina de inicio de HackerNoon durante ata 48 horas. tan pronto como as persoas fagan clic en HackerNoon.com, a súa historia impulsada estará alí para cumprimentalos nunha caixa amarela brillante. Non só se presenta na páxina de inicio de HackerNoon, senón que tamén se presenta no boletín de HackerNoon. Que boletín? Se iso soa como un bo negocio para ti e estás listo para impulsar como Lightning McQueen, aquí están tres xeitos de facelo. O primeiro é ir á páxina principal de HackerNoon e premer en "Boosted" na sección de historias impulsadas. O segundo é ir a calquera dos seus artigos en directo e premer no botón verde grande "Boost esta historia" na parte superior da páxina. e elixindo a opción Boost Your Story. https://app.hackernoon.com/services \n \n Se queres ser máis serio sobre escribir, entón estea á procura do curso oficial de blogging de HackerNoon! Se queres ser máis serio sobre a escritura, entón estar na procura de ! Curso de blog oficial de HackerNoon Ao usar estas 3 características, o seu artigo ten unha mellor oportunidade de ser lido e apreciado por afeccionados á tecnoloxía en todo o mundo. ¡Iso é todo por agora! ata a próxima vez, hackers!