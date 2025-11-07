3 HackerNoon vipengele unahitaji kuchukua faida kwa makala yako inayofuata

Here ya go Muffin. HackerNoon ina mengi ya Naam, hiyo ni udanganyifu kwa sababu vipengele hivi vinaweza na zitainua mchezo wako wa kuandika kwa ngazi inayofuata. Maonyesho ya ajabu Hapa ni 3 unaweza kutumia kwa ajili ya makala yako inayofuata. Mwandishi wa maandishi ya ushirikiano Ikiwa wewe ni aina ya mtu ambaye anapenda kushirikiana na wengine na kuunganisha mawazo tofauti ili kuunda kitu kipya, mhariri wa maandishi wa ushirikiano ni kipengele ambacho unahitaji kabisa katika maisha yako. kwa ajili ya Unaweza kuunda draft, kuongeza washiriki, na kushirikiana ili kuunda makala nzuri. Hakuna tena haja ya kufanya kazi pamoja kwenye Google Doc na kisha kuagiza kwa HackerNoon; Chowa inaruhusu kufanya kazi kwenye draft hiyo wakati huo huo huo. Chowa ya Hapa ni baadhi ya sababu za ziada kwa nini unapaswa kujaribu mhariri wa maandishi ya ushirikiano: \n \n \n \n Kuongeza na kuondoa washiriki ni rahisi kama 1,2,3. Uwezo wa kuongeza maoni kwenye bajeti hufanya kutoa maoni kwa mwandishi wako(s) bila shaka. Waandishi wote wanapata heshima sawa kwa kuandika hadithi, ambayo inamaanisha kwamba hadithi inaonekana kwenye kurasa zote za maelezo ya HackerNoon ya washirika. \n \n Jaribu mhariri wa maandishi ya ushirikiano kwenye hadithi yako inayofuata! Jaribu mhariri wa maandishi ya ushirikiano kwenye hadithi yako inayofuata! Kutafsiri makala yako kwa lugha 77 tofauti Kwa nini watu wanaozungumza Kiingereza wanapaswa kuwa wa pekee kufurahia makala yako ya ajabu? Ulifanya kazi ngumu sana ili usiruhusu World Wide Web nzima (maonyesho ya ulimwengu) kusoma hadithi yako. Kwa kipengele cha tafsiri cha HackerNoon, hadithi yako inaweza kutafsiriwa kwa lugha 77 tofauti. Kutoka Kirusi hadi Kichina hadi Kiafrika, makala yako sasa inaweza kufikia watu zaidi kuliko hapo awali, bila kujali vikwazo vya lugha au kitamaduni. Hapa kuna njia tatu za kutafsiri makala yako: \n \n \n Nenda kwenye app.hackernoon.com/services, na kuchagua kati ya 1,6,12 au 77 lugha kwa kubonyeza kifungo. Nenda kwenye makala iliyochapishwa tayari ya yako, na bonyeza yoyote ya icon tofauti ya bendera. app.hackernoon.com / huduma \n \n Hatimaye, njia ya mwisho unaweza kutafsiri hadithi yako ni ikiwa imechaguliwa kuwa hadithi ya juu ya HackerNoon. ukurasa wa mbele wa HackerNoon umewekwa kwa bora kabisa, lakini usijali; kwa kutumia mwongozo huu, utakuwa na uwezo wa kufanya makala yako yafuatayo ya hadithi ya juu katika muda mfupi. \n \n Unatafuta barua pepe yako inayofuata? Angalia mpya ya HackerNoon: Uchunguzi wa Teknolojia ya 3! Unatafuta barua pepe yako inayofuata? Angalia mpya ya HackerNoon: Uchunguzi wa Teknolojia ya 3! 3. Kuendeleza hadithi yako Ikiwa kweli unataka kuchukua mambo hadi ngazi inayofuata na kuhakikisha hadithi yako inapata upendo unaohitajika, Hii ni njia ya kwenda. Kuimarisha hadithi yako Kuongeza hadithi hufanya mambo mawili: \n \n \n Inakuwezesha makala yako kukaa kwenye ukurasa wa mwanzo wa HackerNoon kwa muda wa saa 48. Mara baada ya watu kubonyeza kwenye HackerNoon.com, hadithi yako iliyoongezeka itakuwa huko tu ili kuwakaribisha katika sanduku la njano la njano. Sio tu inapatikana kwenye ukurasa wa nyumbani wa HackerNoon, lakini pia inapatikana kwenye gazeti la HackerNoon. Je, gazeti gani? Ikiwa hii inaonekana kama mpango mzuri kwako na wewe ni tayari kuongeza kama Lightning McQueen, hapa ni njia tatu unaweza kufanya hivyo. Kwanza ni kwa kwenda kwenye HackerNoon homepage na bonyeza "Boosted" katika sehemu ya hadithi iliyoongezeka. ya pili ni kwa kwenda kwa yoyote ya makala yako ya kuishi na bonyeza juu ya kijani kubwa "Boost hii Story" button juu ya ukurasa. na njia ya tatu ni kwa kwenda na kuchagua chaguo Boost Story yako. https://app.hackernoon.com/services \n \n Ikiwa unataka kuwa na umakini zaidi juu ya kuandika, basi kuwa katika kuangalia kwa HackerNoon rasmi Blogging Kozi! Ikiwa unataka kuwa na umakini zaidi juu ya kuandika, basi kuwa katika kuangalia kwa HackerNoon rasmi Blogging Kozi! Kwa kutumia vipengele hivi tatu, makala yako ina nafasi bora ya kusoma na kutathminiwa na wapenzi wa teknolojia duniani kote. Asante tena. ☆☆☆☆☆. matumaini ya duka zaidi