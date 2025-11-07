3 características de HackerNoon que debes aprovechar para tu próximo artículo

¡Hey hackers! HackerNoon tiene muchos Bueno, eso es una travesía porque estas características pueden y elevarán tu juego de escritura al siguiente nivel. Características sorprendentes Aquí hay 3 que puedes aprovechar para tu próximo artículo. 1 Editor de texto colaborativo Si eres el tipo de persona que le gusta colaborar con otros y combinar diferentes ideas para crear algo nuevo, el editor de texto colaborativo es una característica que definitivamente necesita en su vida. con , puede crear un proyecto, agregar coautores y colaborar para crear un gran artículo. ya no tiene que trabajar juntos en un Google Doc y luego importarlo a HackerNoon; Chowa le permite trabajar en el mismo proyecto al mismo tiempo. Chowa Aquí hay algunas razones adicionales por las que debe probar el editor de texto colaborativo: \n \n \n \n Agregar y eliminar coautores es tan fácil como 1,2,3. La capacidad de agregar comentarios al proyecto hace que dar feedback a su coautor(s) sea sin problemas. Todos los autores reciben el mismo crédito por la escritura de la historia, lo que significa que la historia aparece en todas las páginas de perfil de HackerNoon de los coautores. \n \n ¡Prueba el editor de texto colaborativo en tu próxima historia! Pruebe el editor de texto colaborativo en su ! Siguiente historia Traducir tu artículo a 77 idiomas diferentes ¿Por qué las personas de habla inglesa deberían ser las únicas que disfruten de tu fabuloso artículo?Has trabajado demasiado duro para no dejar que toda la World Wide Web (enfoque en el mundo) lea tu historia. Con la función de traducción de HackerNoon, tu historia puede ser traducida a 77 idiomas diferentes. De ruso a chino a africano, tu artículo ahora puede llegar a más personas que nunca, independientemente de las barreras lingüísticas o culturales. Aquí hay 3 maneras de traducir tu artículo: \n \n \n Ir a app.hackernoon.com/services y elegir entre 1,6,12 o 77 idiomas con el clic de un botón. Vaya a un artículo ya publicado del tuyo, y haga clic en cualquiera de los diferentes iconos de bandera. app.hackernoon.com / Servicios \n \n La primera página de HackerNoon está reservada para lo mejor absoluto, pero no te preocupes; usando esta guía, podrás hacer tu siguiente artículo sobre la historia en poco tiempo. \n \n ¡Buscando su próximo boletín favorito? Compruebe el nuevo de HackerNoon: 3 Polls de Tecnología! ¿Buscas tu próximo boletín favorito? Compruebe el nuevo de HackerNoon: ! 3 Tecnología de encuestas 3.- Impulsar tu historia Si realmente quieres llevar las cosas al siguiente nivel y asegurarte de que tu historia reciba el amor que merece, Es el camino para ir. Impulsar tu historia Crear una historia hace dos cosas: \n \n \n Permite que su artículo permanezca en la página principal de HackerNoon durante hasta 48 horas. tan pronto como la gente haga clic en HackerNoon.com, su historia aumentada estará ahí para saludarlos en una caja amarilla brillante. No sólo se presenta en la página principal de HackerNoon, sino que también se presenta en el boletín de HackerNoon. ¿Qué boletín? Si eso suena como un buen negocio para usted y está listo para impulsar como Lightning McQueen, aquí hay tres maneras de hacerlo. El primero es ir a la página principal de HackerNoon y hacer clic en “Boosted” en la sección de historias impulsadas. El segundo es ir a cualquiera de sus artículos en vivo y hacer clic en el botón verde grande “Boost esta historia” en la parte superior de la página. Seleccione la opción Boost Your Story. https://app.hackernoon.com/services \n \n Si quieres ser más serio acerca de la escritura, ¡ten cuidado con el Curso Oficial de Blogging de HackerNoon! Si quieres ser más serio acerca de la escritura, entonces estén atentos a ! Curso de Blogging oficial de HackerNoon Al usar estas 3 características, tu artículo tiene una mejor oportunidad de ser leído y apreciado por los aficionados de la tecnología en todo el mundo. ¡Eso es todo por ahora! hasta la próxima vez, hackers!