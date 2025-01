“Playnance” “PlayBlock” -y işe girizýär: Söwda, oýun we web3 kabul etmek üçin nol gaz blokçasynyň geljegi

RAMAT GAN, Ysraýyl, 14-nji noýabr, 2024 / Chainwire / - Layer-3 Blockchain ýokary tizlikli, durnukly, nol gaz amallaryny we Web3 tehnologiýasynyň öňdebaryjy Web3 ekosistemasy köprüsi Web2 we Web3 Playnance getirýär, Web3 tehnologiýasynyň lideri. Söwda, oýun we merkezleşdirilmedik maliýe (DeFi) üçin peýza .y üýtgedýän “LayB-3” iň öňdebaryjy “PlayBlock”.





“PlayBlock” -iň binýady hökmünde, “Playnance” nol gaz amallaryny, USDP arkaly ABŞ-nyň kesgitlenen durnuklylygyny we ulanyjylara Web2-den Web3-e çenli aňsat we elýeterli ýol üpjün etmek üçin köpçülikleýin “Web3” kabul edilmegini maksat edinýär. “Playnance” ekosistemasy: “Mass Web3” kabul etmek üçin bäş esasy komponent “Playnance”, Web3 tejribesini ýönekeýleşdirmek we ösdürmek üçin döredilen bäş sany integral komponentiň töwereginde bitewi ekosistemany döretdi:





“PlayBlock Blockchain”: sekuntda 40 000-e çenli amal (TPS) goldaýan ýokary tizlikli, EVM-e gabat gelýän, gazsyz blokirleme. “Arbitrum Orbit” we “Gelato” -yň “Rollups-as-a-Service” bilen gurlan “PlayBlock”, oýun we söwda üçin amatly çalt we ulaldylan amallary üpjün edýär. “Playnance Studio”: “PlayBlock” -da gurlan, ygtybarly, aç-açan we özüne çekiji tejribe berýän web oýun oýun studiýasy. “Playnance Bridge” ( CoinsExchange.com ): “CoinsExchange.com” -daky “Playnance Bridge” bilen işleýän ulanyjylar, “Playnance” ekosistemasyna elýeterli giriş mümkinçiligini üpjün edip, girdeji nol tölegleri bilen aktiwleri çalşyp bilerler. “PlayWall gapjyk” we “dApp” dükany: “PlayWlock dApps” üçin merkezleşdirilmedik gapjyk we amaly merkez, “PlayWall” sanly aktiwleri saklamagy we dolandyrmagy ýönekeýleşdirýär we ýakyn wagtda Web3 programmalary üçin bir nokatly maksat hökmünde işe başlar. “Playnance Partners”: “Playnance” ekosistemasy bilen birleşmäge we ösýän Web3 tomaşaçylary bilen birleşmäge mümkinçilik berýän ak bellikli çözgütleri we ösüş goldawyny hödürleýän hyzmatdaş tor.

Söwdagärler, oýunçylar we döredijiler üçin “PlayBlock” peýdalary

Söwdagärler üçin nol gaz tölegleri: “PlayBlock” -yň gazsyz amallary Web3 söwdasyny elýeterli we elýeterli edýär. USD-Pegged Durnuklylygy: PlayBlock ygtybarly, ygtybarly amallary üpjün etmek üçin ABŞ-nyň dollaryna berkidilen stabilcoin USDP ulanýar.





Speokary tizlikli geleşikler: frequokary ýygylykly söwdalary goldaýan, PlayBlock-iň infrastrukturasy professional we bölek söwda üçin amatlydyr. Oýunçylar üçin çykdajysyz oýnamak: Gazsyz özara täsirler ulanyjylara goşmaça çykdajylar bolmazdan, has öz içine alyjy tejribe döredip, GameFi bilen meşgullanmaga mümkinçilik berýär.





Aç-açan we adalatly: gamehli oýunlar we amallar adalatly we ygtybarly gurşawy üpjün edip, zynjyr bilen üpjün edilýär. “PlayWall dApp” dükany: soonakynda çykjak “PlayWall dApp” dükany “PlayBlock” esasly oýunlara we amaly programmalara aňsat girip biler.

Döredijiler we hyzmatdaşlar üçin

Öndüriji-dost, EVM-gabat gelýän platforma: PlayBlock Solidity-i goldaýar we netijeli integrasiýa üçin giňişleýin SDK we API-leri üpjün edýär.





Hyzmatdaşlyk we “Ak bellik” çözgütleri: “Playnance Partners”, ak bellikli çözgütler arkaly Web3-e girmegini giňeltmek isleýän kärhanalara giň goldaw berýär.

“Playnance's Vision”: Web2-den Web3-e sürmek

“PlayBlock” we “Playnance” ekosistemasy Web3-i elýeterli, ulaldylan we ulanyjy üçin amatly etmek üçin işlenip düzüldi - diýip, “Playnance” -yň baş direktory Pini aýtdy. nol gaz amallaryny, stabilkoin ygtybarlylygyny we innowasion blockchain tehnologiýasyny birleşdirýän ekosistemanyň üsti bilen merkezleşdirilmedik dünýä.

Oýnaýyş hakda

Düýbi Ysraýylyň Ramat Gan şäherinde ýerleşýän, Dubaýda, BAE-de ofisleri bolan “Playnance”, söwda, oýun we DeFi ulgamynda ulanyjy tejribesini üýtgetmäge gönükdirilen giňişleýin Web3 ekosistemasydyr. “PlayBlock” blokirlemesiniň içinde nol gaz amallaryny, USDP stabilcoin we EVM utgaşyklygyny birleşdirmek bilen, “Playnance” global ulanyjy bazasy üçin Web3-e bökdençsiz, elýeterli geçiş döretmäge bagyşlanýar. “PlayBlock” we “Playnance” ekosistemasy barada has giňişleýin maglumat üçin ulanyjylar “PlayBlock” -yň resmi web sahypasyna girip ýa-da “PlayBlock” jemgyýetine goşulyp bilerler.

Habarlaşyň

Dörediji, baş direktor

Pini Peter

Oýun

[email protected]

