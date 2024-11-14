Playnance запускает PlayBlock: будущее блокчейна с нулевым потреблением газа для торговли, игр и внедрения Web3

РАМАТ-ГАН, Израиль, 14 ноября 2024 г./Chainwire/--Блокчейн Layer-3 обеспечивает высокоскоростные, стабильные транзакции с нулевым расходом и полную экосистему Web3, объединяющую Web2 и Web3 Playnance, лидер в технологии Web3, объявляет о запуске PlayBlock, передового блокчейна Layer-3, который преобразует ландшафт торговли, игр и децентрализованных финансов (DeFi).





Используя PlayBlock в качестве основы, Playnance стремится стимулировать массовое принятие Web3, предлагая транзакции с нулевым газом, стабильность, привязанную к доллару США через USDP, и бесшовную совместимость с виртуальной машиной Ethereum (EVM), чтобы предоставить пользователям плавный и доступный путь от Web2 к Web3. Экосистема Playnance: пять основных компонентов для массового принятия Web3 Playnance разработала целостную экосистему, сосредоточенную вокруг пяти интегрированных компонентов, каждый из которых предназначен для упрощения и улучшения опыта Web3:





Блокчейн PlayBlock: высокоскоростной, совместимый с EVM, не требующий газа блокчейн, поддерживающий до 40 000 транзакций в секунду (TPS). PlayBlock, созданный с помощью Arbitrum Orbit и Rollups-as-a-Service от Gelato, обеспечивает быстрые масштабируемые транзакции, подходящие как для игр, так и для торговли. Playnance Studio: игровая студия Web3, предлагающая коллекцию блокчейн-игр, созданных на PlayBlock, обеспечивая безопасный, прозрачный и увлекательный опыт. Playnance Bridge ( CoinsExchange.com ): благодаря Playnance Bridge на CoinsExchange.com пользователи могут легко обмениваться активами с нулевыми комиссиями за ввод и вывод, что обеспечивает доступный вход в экосистему Playnance. PlayWall Wallet и dApp Store: децентрализованный кошелек и центр приложений для PlayBlock dApps, PlayWall упрощает хранение и управление цифровыми активами и вскоре будет запущен как единый пункт назначения для приложений Web3. Партнеры Playnance: партнерская сеть, предлагающая решения «под ключ» и поддержку разработки, позволяющая компаниям интегрироваться в экосистему Playnance и налаживать связь с растущей аудиторией Web3.

Преимущества PlayBlock для трейдеров, геймеров и разработчиков

Для трейдеров Нулевые комиссии за газ: транзакции PlayBlock без газа делают торговлю Web3 доступной и выгодной. Стабильность, привязанная к доллару США: PlayBlock использует USDP, стейблкоин, привязанный к доллару США, для обеспечения надежных и безопасных транзакций.





Высокоскоростные транзакции: Поддерживая высокочастотные сделки, инфраструктура PlayBlock оптимизирована как для профессиональной, так и для розничной торговли. Для геймеров Бесплатная игра: Взаимодействия без газа позволяют пользователям участвовать в GameFi без дополнительных затрат, обеспечивая более инклюзивный опыт.





Прозрачность и честность: весь игровой процесс и транзакции защищены в цепочке, что обеспечивает честную и надежную среду. PlayWall dApp Store: готовящийся к запуску PlayWall dApp Store обеспечит легкий доступ ко всем играм и приложениям на базе PlayBlock.

Для разработчиков и партнеров

Удобная для разработчиков и совместимая с EVM платформа: PlayBlock поддерживает Solidity и предоставляет комплексные SDK и API для эффективной интеграции.





Партнерские и White-Label решения: Playnance Partners предлагает обширную поддержку компаниям, желающим расширить свое присутствие в Web3 с помощью White-Label решений.

Видение Playnance: Продвижение внедрения Web3 из Web2 в Web3

«PlayBlock и экосистема Playnance были разработаны, чтобы сделать Web3 доступным, масштабируемым и удобным для пользователя», — сказал Пини, генеральный директор Playnance. «Имея офисы в Рамат-Гане (Израиль) и Дубае (ОАЭ), мы стремимся объединить пользователей Web2 с децентрализованным миром с помощью экосистемы, которая сочетает в себе транзакции с нулевым газом, надежность стейблкоинов и инновационную технологию блокчейна.

О Playnance

Playnance, со штаб-квартирой в Рамат-Гане, Израиль, и офисами в Дубае, ОАЭ, представляет собой комплексную экосистему Web3, ориентированную на трансформацию пользовательского опыта в торговле, играх и DeFi. Интегрируя транзакции с нулевым газом, стейблкоин USDP и совместимость с EVM в блокчейне PlayBlock, Playnance стремится создать плавный и доступный переход на Web3 для глобальной пользовательской базы. Для получения дополнительной информации о PlayBlock и экосистеме Playnance пользователи могут посетить официальный сайт PlayBlock или присоединиться к сообществу PlayBlock.

Контакт

Основатель, генеральный директор

Пини Питер

Плейнэнс

Пини@playnance.com

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



